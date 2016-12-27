Закупка товара на рынке (без документов) как быть?





Подскажите, пожалуйста, варианты, как можно обелить закупку товара, который покупаем на рынке у "китайцев", ни о каком безнале они и слышать не хотят, никаких накладных и пр. документов не предоставляют. Вариантов купить в другом месте пока не нашли.



Сейчас работаем по схеме, сотрудник как физик покупает товар на рынке и как физик отправляет его по почте наложенным платежом. При небольших оборотах схема работает, но при "нормальных" объёмах неудобно и есть опасность, что налоговая может заинтересоваться.



Есть ООО. Теоретически можем открыть ИП.



С уважением,

Руслан Добрый день,Подскажите, пожалуйста, варианты, как можно обелить закупку товара, который покупаем на рынке у "китайцев", ни о каком безнале они и слышать не хотят, никаких накладных и пр. документов не предоставляют. Вариантов купить в другом месте пока не нашли.Сейчас работаем по схеме, сотрудник как физик покупает товар на рынке и как физик отправляет его по почте наложенным платежом. При небольших оборотах схема работает, но при "нормальных" объёмах неудобно и есть опасность, что налоговая может заинтересоваться.Есть ООО. Теоретически можем открыть ИП.С уважением,Руслан