Закупка товара на рынке (без документов) как быть? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Тема:

Закупка товара на рынке (без документов) как быть?
СообщениеАвтор: ruslan.mercury@yandex.ru 
Дата: 15:54, Вт., 27 Дек. 16
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Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, варианты, как можно обелить закупку товара, который покупаем на рынке у "китайцев", ни о каком безнале они и слышать не хотят, никаких накладных и пр. документов не предоставляют. Вариантов купить в другом месте пока не нашли.

Сейчас работаем по схеме, сотрудник как физик покупает товар на рынке и как физик отправляет его по почте наложенным платежом. При небольших оборотах схема работает, но при "нормальных" объёмах неудобно и есть опасность, что налоговая может заинтересоваться.

Есть ООО. Теоретически можем открыть ИП.

С уважением,
Руслан

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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Бухгалтерия и налогообложение
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