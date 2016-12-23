Осторожно EMS



Опишу пока первую посылку - отправлена 28.11.16, номер отправления ep003649965ru - мало того, что гарантийные сроки доставки были нарушены, вот почитайте отзыв получателя о "сервисе": "Доброго времени суток, с почтой совсем грустно. Они мне ничего не доставили, с 8 декабря звонили 3 раза оповещали, что мне пришла посылка и чтоб я ее забрала, я им напомнила что у меня доставка емс (курьер до двери), потом мне парень перезвонил и договорились на четверг 15 декабря. Никто не принес. За это время и я им звонила - но то не поднимали трубку, то поднимали и тут же сбрасывали звонок. Сайт с отслеживанием постоянно виснет, сегодня уведомление на эл. почту пришло что посылка на сортировке в Санкт-Петербурге. Видимо, они решили обратно вам отправить, а не мне принести. Уведомлений они мне тоже не приносили."

Мы же просматриваем статус груза и видим "Невозможно доставить".



Описание второго отправления будет позже Вообщем, нужно было быстро доставить 2 посылки в Питер и Москву из Симферополя, решили отправить курьером EMS.Опишу пока первую посылку - отправлена 28.11.16, номер отправления ep003649965ru - мало того, что гарантийные сроки доставки были нарушены, вот почитайте отзыв получателя о "сервисе": "Доброго времени суток, с почтой совсем грустно. Они мне ничего не доставили, с 8 декабря звонили 3 раза оповещали, что мне пришла посылка и чтоб я ее забрала, я им напомнила что у меня доставка емс (курьер до двери), потом мне парень перезвонил и договорились на четверг 15 декабря. Никто не принес. За это время и я им звонила - но то не поднимали трубку, то поднимали и тут же сбрасывали звонок. Сайт с отслеживанием постоянно виснет, сегодня уведомление на эл. почту пришло что посылка на сортировке в Санкт-Петербурге. Видимо, они решили обратно вам отправить, а не мне принести. Уведомлений они мне тоже не приносили."Мы же просматриваем статус груза и видим "Невозможно доставить".Описание второго отправления будет позже