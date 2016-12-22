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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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Тема:

Подскажите название сервиса (опции) - отправка смс с ссылкой для оплаты
СообщениеАвтор: o2025 
Дата: 0:50, Чт., 22 Дек. 16
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Здравствуйте

Был у меня такой случай. Хотел в одной компании картой рассчитаться, но у них терминал не работал. За пару минут что-то там на клавиатуре напечатали и я получил смс сообщение, с ссылкой на какую-то платежную систему. Открыл ссылку, ввел данные карты и оплатил.

Подскажите пожалуйста, как называется это функция? Чтобы клиенту можно было смс или письмо на почту выслать с ссылкой на страницу оплаты платежной системы.

Интеграцию на сайте делать не хотим, но для тех кто хочет картой платить - хотим предоставить такую возможность и высылать в смс или на почту ссылку через личный кабинет платежной системы.

СообщениеАвтор: pagan3d  Репутация: 11.7
Дата: 11:46, Чт., 22 Дек. 16
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Это фишка Яндекс Кассы.
Вот как это реализовано в Retailcrm http://www.retailcrm.ru/blog/181-sviershilos-intieghratsiia-retailcrm-i-iandieks-kassy
СообщениеАвтор: aml 
Дата: 11:48, Чт., 22 Дек. 16
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У ряда агрегаторов есть. В PayAnyWay точно есть.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Платежные системы
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