Подскажите название сервиса (опции) - отправка смс с ссылкой для оплаты





Был у меня такой случай. Хотел в одной компании картой рассчитаться, но у них терминал не работал. За пару минут что-то там на клавиатуре напечатали и я получил смс сообщение, с ссылкой на какую-то платежную систему. Открыл ссылку, ввел данные карты и оплатил.



Подскажите пожалуйста, как называется это функция? Чтобы клиенту можно было смс или письмо на почту выслать с ссылкой на страницу оплаты платежной системы.



Интеграцию на сайте делать не хотим, но для тех кто хочет картой платить - хотим предоставить такую возможность и высылать в смс или на почту ссылку через личный кабинет платежной системы. ЗдравствуйтеБыл у меня такой случай. Хотел в одной компании картой рассчитаться, но у них терминал не работал. За пару минут что-то там на клавиатуре напечатали и я получил смс сообщение, с ссылкой на какую-то платежную систему. Открыл ссылку, ввел данные карты и оплатил.Подскажите пожалуйста, как называется это функция? Чтобы клиенту можно было смс или письмо на почту выслать с ссылкой на страницу оплаты платежной системы.Интеграцию на сайте делать не хотим, но для тех кто хочет картой платить - хотим предоставить такую возможность и высылать в смс или на почту ссылку через личный кабинет платежной системы.