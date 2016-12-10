Тема: Взносы ИП теперь исчисляются с ПРИБЫЛИ, а не с ДОХОДА (Конституционный суд РФ)



Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 0:42, Сб., 10 Дек. 16

0:42, Сб., 10 Дек. 16





Как известно ИП платят различные взносы пенсионный фонд, фонд социального страхования, обязательное медицинское страхование. Ранее, часть таких сборов приходилось исчислять исходя из всех поступивших на счет ИП сумм без учета расходов бизнеса. Теперь Конституционный суд постановил, что подобная практика была несправедливой, нарушала права предпринимателей, и что исчисление подобных взносов должно проводиться из чистой прибыли предпринимателя (доходы минус расходы).



Полный текст Постановления: Редкая положительная новость в последнее время о снижении налоговой нагрузки на ИП-шниковКак известно ИП платят различные взносы пенсионный фонд, фонд социального страхования, обязательное медицинское страхование. Ранее, часть таких сборов приходилось исчислять исходя из всех поступивших на счет ИП сумм без учета расходов бизнеса. Теперь Конституционный суд постановил, что подобная практика была несправедливой, нарушала права предпринимателей, и что исчисление подобных взносов должно проводиться из чистой прибыли предпринимателя (доходы минус расходы).Полный текст Постановления: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision253642.pdf





Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно! - сказал Путин.

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 1:44, Сб., 10 Дек. 16

1:44, Сб., 10 Дек. 16



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pecunia pecuniam non parit Ниасилил. У них то понос то золотуха. Можно просто 5 лет НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ И НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ?_________________pecunia pecuniam non parit

Автор: Фролик

голосов : 10

Дата: 10:04, Сб., 10 Дек. 16

10:04, Сб., 10 Дек. 16

Хочется спросить, этот ИП - он совсем с головой не дружит? Он проработал 4 месяца, заплатил в пфр всю сумму взноса, ему выкатили счет на максимальный взнос и причина этому, вероятно, отсутствие факта подачи декларации.



Цитата: зарегистрированного с 23 апреля 2013 года по 26 августа 2014 года в качестве индивидуального предпринимателя, недоимки по страховым взносам в размере 117 872,07 рубля (с учетом частичной оплаты) за неполный 2014 год. За указанный отчетный период индивидуальный предприниматель получил доход в размере 16 586 507 рублей и произвел расходы на сумму 16 547 872 рубля. Исходя из размера рассчитанной им чистой прибыли он уплатил страховые взносы в размере фиксированного платежа, установленного для случаев, когда величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей, которые составили 38 635 рублей. По мнению указанного территориального управления Пенсионного фонда Российской Федерации, страховые взносы подлежали уплате исходя из общей суммы полученного плательщиком дохода, превысившего 300 000 рублей, и составили, с учетом максимального размера взносов, установленного законом, 138 627,84 рубля (без учета частичной оплаты).



А по факту - если ип дурак, то законодательство не нужно изменять. Если он за 4 месяца ничего не заработал - значит нефиг было ввязываться в этот бизнес. Взносы фиксированные, их можно вычесть из своего дохода, заработал меньше - сам дурак. А по факту - если ип дурак, то законодательство не нужно изменять. Если он за 4 месяца ничего не заработал - значит нефиг было ввязываться в этот бизнес. Взносы фиксированные, их можно вычесть из своего дохода, заработал меньше - сам дурак.

alive : Можно просто 5 лет НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ И НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ?



Когда я был офисным планктоном, то у меня была мысль "можно хоть 1 месяц ничего не менять?"



А потом я понял, конечно нельзя. Скорость изменения законодательства прямо пропорциональна количеству воровства бюджетных денег. Пока юристы, бухгалтера и аудиторы штудируют новые тупые законы, тем, кто эти законы вбрасывает, открыт зеленый свет на воровство миллиардов. Законодательная система - это туман в глаза народу. Ведь если начать копать законодательство, то к таким выводам приходишь, что хочется уже вчера собрать шмотки и отвалить куда подальше с этой местности (чего всем искренне желаю, ибо тут ничего позитивного в ближайшие лет 10-15 не светит) Когда я был офисным планктоном, то у меня была мысль "можно хоть 1 месяц ничего не менять?"А потом я понял, конечно нельзя. Скорость изменения законодательства прямо пропорциональна количеству воровства бюджетных денег. Пока юристы, бухгалтера и аудиторы штудируют новые тупые законы, тем, кто эти законы вбрасывает, открыт зеленый свет на воровство миллиардов. Законодательная система - это туман в глаза народу. Ведь если начать копать законодательство, то к таким выводам приходишь, что хочется уже вчера собрать шмотки и отвалить куда подальше с этой местности (чего всем искренне желаю, ибо тут ничего позитивного в ближайшие лет 10-15 не светит)

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 13:03, Сб., 10 Дек. 16

13:03, Сб., 10 Дек. 16



У меня знакомая буквально 2 месяца назад налетела на списание охренительной суммы с ее счета как раз таки вот по тому поводу который теперь КС признал незаконным.

Она сидит на 15% Доход - Расход, и взносы во всякие там фонды платила тоже с Доход-Расход, наивно полагая что типа раз это логично, то и правильно



И тут вдруг обнаруживает что у нее со счета в банке испаряется круглая такая сумма денег... А в обосновании стоит что это кажется Пенсионный и в какой там фонд мы платим страховые взносы в принудительном порядке без какого либо уведомления и извещения списал с ее счета недоимку за последние года три ибо типа платить она взносы должна была именно с ДОХОДА (без учета РАСХОДОВ) ...



Так вот теперь она спокойно пойдет и получит свои средства обратно, ИМХО видимо по суду, но при наличии решения КС это уже чисто формальность.

И таких ИП я так понимаю тысячи по стране...



И чего Вам не понравилось в этом ?





С другой стороны я вот сижу на 6% с Дохода.

Расходы не фиксирую и не считаю и потому плачу взносы именно с Дохода, а получается что могу то также с разницы... но только вот проблема - как я эти расходы блин докажу то ? Сижу то я на 6% именно в силу того что администрирование расходов слишком для меня накладно.

Боюсь как бы после этого решения не пошли изменения в том плане что налоги то можешь платить с ДОХОДА по 6% и расходы никого твои с точки зрения налогов не волнуют, а вот взносы в фонды надо считать с ДОХОД - РАСХОД, а значит все расходы надо в точности учесть, короче КУДИР со всеми бумажками могут снова ввести в обязаловку для предоставления всвязи с расчетами для взносов...

ИМХО тогда смысл 6% вообще пропадет, потому что если вести полноценный учет ДОХОДЫ - РАСХОДЫ, то и платить уж тогда по 15% выгоднее. Ребят вы чего то не в ту степь ударились.У меня знакомая буквально 2 месяца назад налетела на списание охренительной суммы с ее счета как раз таки вот по тому поводу который теперь КС признал незаконным.Она сидит на 15% Доход - Расход, и взносы во всякие там фонды платила тоже с Доход-Расход, наивно полагая что типа раз это логично, то и правильноИ тут вдруг обнаруживает что у нее со счета в банке испаряется круглая такая сумма денег... А в обосновании стоит что это кажется Пенсионный и в какой там фонд мы платим страховые взносы в принудительном порядке без какого либо уведомления и извещения списал с ее счета недоимку за последние года три ибо типа платить она взносы должна была именно с ДОХОДА (без учета РАСХОДОВ) ...Так вот теперь она спокойно пойдет и получит свои средства обратно, ИМХО видимо по суду, но при наличии решения КС это уже чисто формальность.И таких ИП я так понимаю тысячи по стране...И чего Вам не понравилось в этом ?С другой стороны я вот сижу на 6% с Дохода.Расходы не фиксирую и не считаю и потому плачу взносы именно с Дохода, а получается что могу то также с разницы... но только вот проблема - как я эти расходы блин докажу то ? Сижу то я на 6% именно в силу того что администрирование расходов слишком для меня накладно.Боюсь как бы после этого решения не пошли изменения в том плане что налоги то можешь платить с ДОХОДА по 6% и расходы никого твои с точки зрения налогов не волнуют, а вот взносы в фонды надо считать с ДОХОД - РАСХОД, а значит все расходы надо в точности учесть, короче КУДИР со всеми бумажками могут снова ввести в обязаловку для предоставления всвязи с расчетами для взносов...ИМХО тогда смысл 6% вообще пропадет, потому что если вести полноценный учет ДОХОДЫ - РАСХОДЫ, то и платить уж тогда по 15% выгоднее.

anstrem : ИМХО тогда смысл 6% вообще пропадет, потому что если вести полноценный учет ДОХОДЫ - РАСХОДЫ, то и платить уж тогда по 15% выгоднее.



ИМХО, УСН 6% жить осталось недолго. Решение КС по устранению основных логических противоречий схемы "доходы-расходы" - лишнее тому подтверждение.



P.S. Всякий раз когда государство демонстративно делает поблажку в одной области, то это всего лишь означает что хотят бесстыдно ограбить в другой. Поэтому следим за плутоватыми ручонками властей и не делаем ошибок. ИМХО, УСН 6% жить осталось недолго. Решение КС по устранению основных логических противоречий схемы "доходы-расходы" - лишнее тому подтверждение.P.S. Всякий раз когда государство демонстративно делает поблажку в одной области, то это всего лишь означает что хотят бесстыдно ограбить в другой. Поэтому следим за плутоватыми ручонками властей и не делаем ошибок.

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 15:14, Сб., 10 Дек. 16

15:14, Сб., 10 Дек. 16

Hasta LaVista : Всякий раз когда государство демонстративно делает поблажку в одной области, то это всего лишь означает что хотят бесстыдно ограбить в другой.

Как по аналогии, перед введением торгового сбора, Путин говорил, что будут помогать малому бизнесу.

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Мой блог: Эксперт-Report Как по аналогии, перед введением торгового сбора, Путин говорил, что будут помогать малому бизнесу._________________

Автор: anstrem

голосов : 7

Дата: 15:19, Сб., 10 Дек. 16

15:19, Сб., 10 Дек. 16

Hasta LaVista : ИМХО, УСН 6% жить осталось недолго. Решение КС по устранению основных логических противоречий схемы "доходы-расходы" - лишнее тому подтверждение.



Ну в принципе не обязательно, сейчас 6-процентщики платят взносы с ДОХОДа (ну т.е. фактически с оборота)

Теперь по решению КС они теоретически могут платить их с ПРИБЫЛИ, но... для этого придется документально подтвердить расходы... ИМХО т.к. речь идет даже не о налоге, а всего лишь о взносах, то мало кому это будет интересно... мне например проще уплатить по макс. планке и не связываться с учетом и подтверждением расходов. По идее налоговую это должно устраивать - платишь по максималке - нет вопросов. Начинаешь чего то там уменьшать, вот тут доказывай что ты "не верблюд". Т.е. в ситуации убыточности бизнеса (как в случает дела в КС) в принципе это может кому то и пригодиться...



Другое дело что как вот это так добровольно отказались от "стрижки" по полной 15-ти процентщиков, то это да выглядит как то дико у нас... особенно если представить сколько сейчас исков будет подано на предмет возврата излишне уплаченного за все прошедшие годы... Ну в принципе не обязательно, сейчас 6-процентщики платят взносы с ДОХОДа (ну т.е. фактически с оборота)Теперь по решению КС они теоретически могут платить их с ПРИБЫЛИ, но... для этого придется документально подтвердить расходы... ИМХО т.к. речь идет даже не о налоге, а всего лишь о взносах, то мало кому это будет интересно... мне например проще уплатить по макс. планке и не связываться с учетом и подтверждением расходов. По идее налоговую это должно устраивать - платишь по максималке - нет вопросов. Начинаешь чего то там уменьшать, вот тут доказывай что ты "не верблюд". Т.е. в ситуации убыточности бизнеса (как в случает дела в КС) в принципе это может кому то и пригодиться...Другое дело что как вот это так добровольно отказались от "стрижки" по полной 15-ти процентщиков, то это да выглядит как то дико у нас... особенно если представить сколько сейчас исков будет подано на предмет возврата излишне уплаченного за все прошедшие годы...

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 18:04, Сб., 10 Дек. 16

18:04, Сб., 10 Дек. 16

Anton Shishkin : Ведь если начать копать законодательство, то к таким выводам приходишь, что хочется уже вчера собрать шмотки и отвалить куда подальше с этой местности (чего всем искренне желаю, ибо тут ничего позитивного в ближайшие лет 10-15 не светит)



"That everything you see will soon alter and cease to exist. Think of how many changes you’ve already seen".



"Всё что ты видишь скоро изменится и прекратит свое существование. Подумай о том свидетелем скольких изменений ты уже стал".



(с) Марк Аврелий

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Мой блог: Эксперт-Report "That everything you see will soon alter and cease to exist. Think of how many changes you’ve already seen"."Всё что ты видишь скоро изменится и прекратит свое существование. Подумай о том свидетелем скольких изменений ты уже стал".(с) Марк Аврелий_________________

Автор: Xel

голосов : 3

Дата: 15:44, Чт., 12 Янв. 17

15:44, Чт., 12 Янв. 17

Клерк считает, что это постановление относится к ИП на ОСНО

Цитата: Клерк считает, что это постановление относится к ИП на ОСНО



такой же ответ был получен от Эльбы после изучения вопроса

_________________

Сантехника, отопление, водоснабжение. такой же ответ был получен от Эльбы после изучения вопроса_________________ http://teploxod.com/ Сантехника, отопление, водоснабжение.

для УСН этот закон не работает, у нас по прежнему 1% с оборота после 300000 руб.

да и закон обратной силы ведь не имеет, поэтому прошлые выплаты опротестовать нельзя- только те, которые были после решения конституционного суда