Взносы ИП теперь исчисляются с ПРИБЫЛИ, а не с ДОХОДА (Конституционный суд РФ)

Anton Shishkin : Ведь если начать копать законодательство, то к таким выводам приходишь, что хочется уже вчера собрать шмотки и отвалить куда подальше с этой местности (чего всем искренне желаю, ибо тут ничего позитивного в ближайшие лет 10-15 не светит)



"That everything you see will soon alter and cease to exist. Think of how many changes you’ve already seen".



"Всё что ты видишь скоро изменится и прекратит свое существование. Подумай о том свидетелем скольких изменений ты уже стал".



(с) Марк Аврелий

