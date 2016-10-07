Покритикуйте сайт

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Сделали интернет-магазин натуральной косметики ручной работы собственного производства. Пожалуйста, оцените с точки зрения специалиста http://www.eco9.ru/







Хотя на гелях бутылочки весьма непривлекательно выглядят.

Лишняя всплывающая форма "Заказ в 1 клик".

В корзине маленькое фото товара - теряется визуальная привлекательность.

Долго идет верификация формы заказа. Надо "на лету" проверять правильность заполнения.

СЕО не настроено. Посетителей с поиска НЕ будет.

Запускайте рекламу и подключайте макетплейсы. Через месяц можно будет корректировать юзабилити.

Если, конечно, аналитику для интернет-магазинов настроите правильно.

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Всегда с уважением.

http://upravlenie-prodazhami.ru Красивые фотографии. Интересные описания.Хотя на гелях бутылочки весьма непривлекательно выглядят.Лишняя всплывающая форма "Заказ в 1 клик".В корзине маленькое фото товара - теряется визуальная привлекательность.Долго идет верификация формы заказа. Надо "на лету" проверять правильность заполнения.СЕО не настроено. Посетителей с поиска НЕ будет.Запускайте рекламу и подключайте макетплейсы. Через месяц можно будет корректировать юзабилити.Если, конечно, аналитику для интернет-магазинов настроите правильно._________________Всегда с уважением.



у них есть тариф: 900 вечных ссылок за 150 руб., на своих проектах тиц в среднем поднимается от 30 до 50, за 150 руб. это очень не плохое решение! Из личной практики могу сказать, что тИЦ можно поднять ссылками через http://proflinks.ru/page/5 у них есть тариф: 900 вечных ссылок за 150 руб., на своих проектах тиц в среднем поднимается от 30 до 50, за 150 руб. это очень не плохое решение!

maestro113 : 900 вечных ссылок за 150 руб., на своих проектах тиц в среднем поднимается от 30 до 50, за 150 руб. это очень не плохое решение!

На продажи не влияет))) На ранжирование не влияет.

Хорошая ссылка ОДНА стоит 500++ рублей. Остальное - надувательство)))

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Всегда с уважением.

http://upravlenie-prodazhami.ru На продажи не влияет))) На ранжирование не влияет.Хорошая ссылка ОДНА стоит 500++ рублей. Остальное - надувательство)))_________________Всегда с уважением.