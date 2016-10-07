Покритикуйте сайт

Сделали интернет-магазин натуральной косметики ручной работы собственного производства. Пожалуйста, оцените с точки зрения специалиста http://www.eco9.ru/
Красивые фотографии. Интересные описания.
Хотя на гелях бутылочки весьма непривлекательно выглядят.
Лишняя всплывающая форма "Заказ в 1 клик".
В корзине маленькое фото товара - теряется визуальная привлекательность.
Долго идет верификация формы заказа. Надо "на лету" проверять правильность заполнения.
СЕО не настроено. Посетителей с поиска НЕ будет.
Запускайте рекламу и подключайте макетплейсы. Через месяц можно будет корректировать юзабилити.
Если, конечно, аналитику для интернет-магазинов настроите правильно. _________________ Всегда с уважением.
http://upravlenie-prodazhami.ru
Из личной практики могу сказать, что тИЦ можно поднять ссылками через http://proflinks.ru/page/5
у них есть тариф: 900 вечных ссылок за 150 руб., на своих проектах тиц в среднем поднимается от 30 до 50, за 150 руб. это очень не плохое решение!
maestro113 :
900 вечных ссылок за 150 руб., на своих проектах тиц в среднем поднимается от 30 до 50, за 150 руб. это очень не плохое решение!
На продажи не влияет))) На ранжирование не влияет.
Хорошая ссылка ОДНА стоит 500++ рублей. Остальное - надувательство))) _________________ Всегда с уважением.
http://upravlenie-prodazhami.ru