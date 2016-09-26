Тема: Оплатил один, забирает другой. Как правильно выдать товар?





Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги. Девушка сделала 100%-ю предоплату в онлайне. За заказом пришел её парень, назвал верные номер заказа, тел и фио подруги.Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.







Все остальное- нелегитимно.

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- глобальный фулфилмент и доставка Человечество давно придумало такую штуку как доверенность.Все остальное- нелегитимно._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка



у нас не было ни одного ипшника (ни одного!), кто бы смог предоставить доверку без скандала.

надо более легкое решение. доверенность, товарная накладная с плательщиком и грузополучателем - слишком заумная тема для мальчиков и девочек.у нас не было ни одного ипшника (ни одного!), кто бы смог предоставить доверку без скандала.надо более легкое решение.



Юридически чистых вариантов, кроме доверенности, не существует.



Нормально клиенты пишут доверенности, не волнуйтесь.

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- глобальный фулфилмент и доставка Более легкое ведет в худшем случае к проблемам.Юридически чистых вариантов, кроме доверенности, не существует.Нормально клиенты пишут доверенности, не волнуйтесь._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

Ну принесет мне человек доверку, написанную другим. Откуда я знаю, что ее писал заказчик. У нотариуса её заверять что ли?

tag : Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.



Прописать правила выдачи в оферте.



В том же InPost или PickPoint заказ выдается по вводу кода и номера мобильника. Никаких ФИО не спрашивается. И это хорошо Прописать правила выдачи в оферте.В том же InPost или PickPoint заказ выдается по вводу кода и номера мобильника. Никаких ФИО не спрашивается. И это хорошо

tag : Девушка сделала 100%-ю предоплату в онлайне. За заказом пришел её парень, назвал верные номер заказа, тел и фио подруги.

Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.

Присылаете ей код на телефон для получения заказа - мол без этого кода невозможно получить заказ - она его должна сообщить парню, который пришел - это самый просто вариант. А так действительно - только доверенность! Кстати, заверенная нотариусом.

Код - самый простой способ

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Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь Присылаете ей код на телефон для получения заказа - мол без этого кода невозможно получить заказ - она его должна сообщить парню, который пришел - это самый просто вариант. А так действительно - только доверенность! Кстати, заверенная нотариусом.Код - самый простой способ_________________Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь

ODBS : А так действительно - только доверенность! Кстати, заверенная нотариусом.



Ну, сгодится и копия паспорта доверителя на самом деле почти наверняка в случае криков о том, мол, где заказ.



А неформально удостовериться способов масса, коды, ПД, да звонок банальный сойдет.

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- глобальный фулфилмент и доставка Ну, сгодится и копия паспорта доверителя на самом деле почти наверняка в случае криков о том, мол, где заказ.А неформально удостовериться способов масса, коды, ПД, да звонок банальный сойдет._________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

MarshrouteHelp : звонок банальный сойдет

так и работаем пока

но одновременно думаем как бы сделать передачу товара более защищенной от вранья. так и работаем покано одновременно думаем как бы сделать передачу товара более защищенной от вранья.

В рабочей практике постоянно возникают подобные проблемы, но стоит все же выработать свою личную стратегию поведения в подобных ситуациях и четко придерживаться принятых правил, тогда ситуация не выйдет из под контроля.

У нас так- заказал. полностью оплатил товар. пришел на телефон номер заказа, с паспортом забрал. А как иначе- ведь можно постоянно попадать на деньги.