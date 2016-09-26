Оплатил один, забирает другой. Как правильно выдать товар?
Девушка сделала 100%-ю предоплату в онлайне. За заказом пришел её парень, назвал верные номер заказа, тел и фио подруги.
Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.
Человечество давно придумало такую штуку как доверенность.
Все остальное- нелегитимно. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
доверенность, товарная накладная с плательщиком и грузополучателем - слишком заумная тема для мальчиков и девочек.
у нас не было ни одного ипшника (ни одного!), кто бы смог предоставить доверку без скандала.
надо более легкое решение.
Более легкое ведет в худшем случае к проблемам.
Юридически чистых вариантов, кроме доверенности, не существует.
Нормально клиенты пишут доверенности, не волнуйтесь. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
Ну принесет мне человек доверку, написанную другим. Откуда я знаю, что ее писал заказчик. У нотариуса её заверять что ли?
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Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.
Прописать правила выдачи в оферте.
В том же InPost или PickPoint заказ выдается по вводу кода и номера мобильника. Никаких ФИО не спрашивается. И это хорошо
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Девушка сделала 100%-ю предоплату в онлайне. За заказом пришел её парень, назвал верные номер заказа, тел и фио подруги.
Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.
Присылаете ей код на телефон для получения заказа - мол без этого кода невозможно получить заказ - она его должна сообщить парню, который пришел - это самый просто вариант. А так действительно - только доверенность! Кстати, заверенная нотариусом.
Код - самый простой способ _________________ Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизнь
ODBS :
А так действительно - только доверенность! Кстати, заверенная нотариусом.
Ну, сгодится и копия паспорта доверителя на самом деле почти наверняка в случае криков о том, мол, где заказ.
А неформально удостовериться способов масса, коды, ПД, да звонок банальный сойдет. _________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
MarshrouteHelp :
звонок банальный сойдет
так и работаем пока
но одновременно думаем как бы сделать передачу товара более защищенной от вранья.
В рабочей практике постоянно возникают подобные проблемы, но стоит все же выработать свою личную стратегию поведения в подобных ситуациях и четко придерживаться принятых правил, тогда ситуация не выйдет из под контроля.
У нас так- заказал. полностью оплатил товар. пришел на телефон номер заказа, с паспортом забрал. А как иначе- ведь можно постоянно попадать на деньги.