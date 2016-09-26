Оплатил один, забирает другой. Как правильно выдать товар? - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Безопасность
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Безопасность
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Оплатил один, забирает другой. Как правильно выдать товар?
СообщениеАвтор: tag 
Дата: 16:54, Пн., 26 Сен. 16
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Девушка сделала 100%-ю предоплату в онлайне. За заказом пришел её парень, назвал верные номер заказа, тел и фио подруги.
Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.

СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 17:17, Пн., 26 Сен. 16
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Человечество давно придумало такую штуку как доверенность.
Все остальное- нелегитимно.
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
СообщениеАвтор: tag 
Дата: 17:32, Пн., 26 Сен. 16
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доверенность, товарная накладная с плательщиком и грузополучателем - слишком заумная тема для мальчиков и девочек.
у нас не было ни одного ипшника (ни одного!), кто бы смог предоставить доверку без скандала.
надо более легкое решение.
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 17:39, Пн., 26 Сен. 16
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Более легкое ведет в худшем случае к проблемам.
Юридически чистых вариантов, кроме доверенности, не существует.

Нормально клиенты пишут доверенности, не волнуйтесь.
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
СообщениеАвтор: tag 
Дата: 19:38, Пн., 26 Сен. 16
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Ну принесет мне человек доверку, написанную другим. Откуда я знаю, что ее писал заказчик. У нотариуса её заверять что ли?
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 0:16, Вт., 27 Сен. 16
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tag :
Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.


Прописать правила выдачи в оферте.

В том же InPost или PickPoint заказ выдается по вводу кода и номера мобильника. Никаких ФИО не спрашивается. И это хорошо Wink
СообщениеАвтор: ODBS  Репутация: 13.8
голосов: 1
Дата: 11:41, Вт., 27 Сен. 16
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tag :
Девушка сделала 100%-ю предоплату в онлайне. За заказом пришел её парень, назвал верные номер заказа, тел и фио подруги.
Как зафиксировать факт выдачи заказа и как исключить претензии со стороны девушки типа она ничего не получила, знать никого не знает, выдали кому попало, возвращайте деньги.

Присылаете ей код на телефон для получения заказа - мол без этого кода невозможно получить заказ - она его должна сообщить парню, который пришел - это самый просто вариант. А так действительно - только доверенность! Кстати, заверенная нотариусом. Smile
Код - самый простой способ
_________________
Усилители сотовой связи. 3G роутеры, 3G камеры и прочая фигня, которая облегчает жизньSmile
СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 13:58, Вт., 27 Сен. 16
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ODBS :
А так действительно - только доверенность! Кстати, заверенная нотариусом.


Ну, сгодится и копия паспорта доверителя на самом деле почти наверняка в случае криков о том, мол, где заказ.

А неформально удостовериться способов масса, коды, ПД, да звонок банальный сойдет.
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
СообщениеАвтор: tag 
Дата: 14:54, Вт., 27 Сен. 16
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MarshrouteHelp :
звонок банальный сойдет

так и работаем пока Very Happy
но одновременно думаем как бы сделать передачу товара более защищенной от вранья.
СообщениеАвтор: Света Иванова 
Дата: 21:35, Вт., 10 Янв. 17
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В рабочей практике постоянно возникают подобные проблемы, но стоит все же выработать свою личную стратегию поведения в подобных ситуациях и четко придерживаться принятых правил, тогда ситуация не выйдет из под контроля.
СообщениеАвтор: Симон 
Дата: 22:13, Вт., 10 Янв. 17
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У нас так- заказал. полностью оплатил товар. пришел на телефон номер заказа, с паспортом забрал. А как иначе- ведь можно постоянно попадать на деньги.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Безопасность
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