Тема: Договорс курьерской службой. Мой чек за товар. Их - за доставку.





Думаю, вопрос актуален для многих будет.



Сейчас часто встречается вариант, когда клиент передает заказ службе доставке, она получает с клиента деньги и выдаем ему чек (кассовое обслуживание). В этом чеке фигурирует как стоимость товара, так и и стоимость доставки (которую оказывает другое юр.лицо (служба доставки).

ИМ работает со службой доставки по агентскому договору, по которому "служба доставки получает с клиента деньги от имени ИМ).

А я хочу, чтобы она получала с клиента деньги за товар по моему чеку от моего имени, а за услугу доставки получала деньги сама по своему чеку и от своего имени.



Т.е. я хочу, чтобы моими доходами считалась только сумма за товар, а не за весь заказ. Т.к. обычно курьерка все равно сначала вычитает свою часть, а потом переводит деньги мне на р/с. А раз моих доходов меньше, то и налогов я буду платить с меньшей суммы. (УСН 6%).



Вопрос - насколько это законно и как это прописать в договоре со службой доставки.

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- интернет магазин бескаркасной мебели Здравствуйте!Думаю, вопрос актуален для многих будет.Сейчас часто встречается вариант, когда клиент передает заказ службе доставке, она получает с клиента деньги и выдаем ему чек (кассовое обслуживание). В этом чеке фигурирует как стоимость товара, так и и стоимость доставки (которую оказывает другое юр.лицо (служба доставки).ИМ работает со службой доставки по агентскому договору, по которому "служба доставки получает с клиента деньги от имени ИМ).А я хочу, чтобы она получала с клиента деньги за товар по моему чеку от моего имени, а за услугу доставки получала деньги сама по своему чеку и от своего имени.Т.е. я хочу, чтобы моими доходами считалась только сумма за товар, а не за весь заказ. Т.к. обычно курьерка все равно сначала вычитает свою часть, а потом переводит деньги мне на р/с. А раз моих доходов меньше, то и налогов я буду платить с меньшей суммы. (УСН 6%).Вопрос - насколько это законно и как это прописать в договоре со службой доставки._________________ Моспуфик - интернет магазин бескаркасной мебели



а.Чек должен быть пробит в момент вручения заказа.

б. У КС нет отношений с вашим клиентом никаких, и услуг ему она не оказывает. соответственно и брать деньги не может с него за свои услуги

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- глобальный фулфилмент и доставка Незаконно.а.Чек должен быть пробит в момент вручения заказа.б. У КС нет отношений с вашим клиентом никаких, и услуг ему она не оказывает. соответственно и брать деньги не может с него за свои услуги_________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка



Сэкономите ли Вы в таком случае на налогах?

Сомневаюсь...

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BeautyPride.ru - серия натуральных шампуней Насколько я знаю были подобные попытки у курьерок работать с кассовым чеком клиента, но в данном случае КС необходимо показать законность получения денежных средств от физических лиц. Соответственно КС решали этот вопрос путем работы как платежный агент. Помимо этого необходимо было работать с данными КС не через расчетный счет, а через спецсчет. Соответственно КС не бьет чеки от себя, берет Ваш чек и Вашу выручку, переводит выручку на свой спецсчет, а затем уже на Ваш спецсчет. Перевод со спецсчета на р/с незаконен. Поэтому в таком случае Вам придется не только открывать спецсчет, обслуживать его, но ее и переводить с него деньги на Ваш р/с.Сэкономите ли Вы в таком случае на налогах?Сомневаюсь..._________________BeautyPride.ru - серия натуральных шампуней



Не взрывайте мозг топикстартеру

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- глобальный фулфилмент и доставка Платежными агентами КС не нужно на данный момент быть. Соответственно и спецсчет не нужен. ФЗ явно про это говорит.Не взрывайте мозг топикстартеру_________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

Liminoff : налогов я буду платить с меньшей суммы



И сколько рублей Вы сэкономите? 20 рублей с одной доставки? Оно вообще стоит заморочек? ))



Ну это опуская факт того, что 6% Вы должны с суммы, которую курьерка взяла с клиента)) И сколько рублей Вы сэкономите? 20 рублей с одной доставки? Оно вообще стоит заморочек?))Ну это опуская факт того, что 6% Вы должны с суммы, которую курьерка взяла с клиента))

MarshrouteHelp : Платежными агентами КС не нужно на данный момент быть. Соответственно и спецсчет не нужен. ФЗ явно про это говорит.

Не взрывайте мозг топикстартеру



КС по этому вопросу не однозначны, все толкуют ФЗ по-своему. У меня две курьерки, с одной заключен именно агенсткий договор и есть спецсчет, с другой - обычный договор возмездного оказания курьерских услуг. И те, и те принимают на себя деньги по своему чеку и пробивают общую сумму товар+доставка. Не знаю, насколько правильно будет упоминать КС в прямом эфире, поэтому не буду. Готов сообщить в ЛС, если кто заинтересован

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- дезинфицирующие средства в Москве КС по этому вопросу не однозначны, все толкуют ФЗ по-своему. У меня две курьерки, с одной заключен именно агенсткий договор и есть спецсчет, с другой - обычный договор возмездного оказания курьерских услуг. И те, и те принимают на себя деньги по своему чеку и пробивают общую сумму товар+доставка. Не знаю, насколько правильно будет упоминать КС в прямом эфире, поэтому не буду. Готов сообщить в ЛС, если кто заинтересован_________________ https://siladez.ru - дезинфицирующие средства в Москве





Чего из сообщать-то?)) ДПД маньячит с платежным агентом только.

ИМ это вообще мало волнует, какие проблемы открыть спецсчет даже если КС тупит?

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- глобальный фулфилмент и доставка



Последний раз редактировалось: MarshrouteHelp (18:04, Ср., 14 Сен. 16), всего редактировалось 1 раз А кого волнует мнение КС? Есть разъяснение ВС.Чего из сообщать-то?)) ДПД маньячит с платежным агентом только.ИМ это вообще мало волнует, какие проблемы открыть спецсчет даже если КС тупит?_________________ www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка

Anton Shishkin : Liminoff :

налогов я буду платить с меньшей суммы





И сколько рублей Вы сэкономите? 20 рублей с одной доставки? Оно вообще стоит заморочек? Smile))



Ну это опуская факт того, что 6% Вы должны с суммы, которую курьерка взяла с клиента))



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Последний раз редактировалось: cosmotion (16:18, Ср., 25 Янв. 17), всего редактировалось 1 раз Здравствуйте, подскажите, как правильно вести налоговую отчетность ИП 6% на доходы упрощенка?_________________

cosmotion : Работаем без кассы с товарными чеками

Значит работаете в черную, такие доходы не стоит учитывать в налоговой отчетности.

cosmotion : отправка идет по дропшиппингу от поставщика с другого города напрямую покупателю

либо высылать поставщику свой товарный чек и просить его вложить, либо никак. и почему именно товарный чек? достаточно просто вложить информацию о товарах, содержащихся в заказе и их стоимости - обычную накладную например. либо высылать поставщику свой товарный чек и просить его вложить, либо никак. и почему именно товарный чек? достаточно просто вложить информацию о товарах, содержащихся в заказе и их стоимости - обычную накладную например.