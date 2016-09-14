Договорс курьерской службой. Мой чек за товар. Их - за доставку. - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Юридические вопросы
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Тема:

Договорс курьерской службой. Мой чек за товар. Их - за доставку.
СообщениеАвтор: Liminoff 
Дата: 12:43, Ср., 14 Сен. 16
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Здравствуйте!
Думаю, вопрос актуален для многих будет.

Сейчас часто встречается вариант, когда клиент передает заказ службе доставке, она получает с клиента деньги и выдаем ему чек (кассовое обслуживание). В этом чеке фигурирует как стоимость товара, так и и стоимость доставки (которую оказывает другое юр.лицо (служба доставки).
ИМ работает со службой доставки по агентскому договору, по которому "служба доставки получает с клиента деньги от имени ИМ).
А я хочу, чтобы она получала с клиента деньги за товар по моему чеку от моего имени, а за услугу доставки получала деньги сама по своему чеку и от своего имени.

Т.е. я хочу, чтобы моими доходами считалась только сумма за товар, а не за весь заказ. Т.к. обычно курьерка все равно сначала вычитает свою часть, а потом переводит деньги мне на р/с. А раз моих доходов меньше, то и налогов я буду платить с меньшей суммы. (УСН 6%).

Вопрос - насколько это законно и как это прописать в договоре со службой доставки.
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СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 13:51, Ср., 14 Сен. 16
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Незаконно.
а.Чек должен быть пробит в момент вручения заказа.
б. У КС нет отношений с вашим клиентом никаких, и услуг ему она не оказывает. соответственно и брать деньги не может с него за свои услуги
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СообщениеАвтор: BeautyPride.ru 
Дата: 14:43, Ср., 14 Сен. 16
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Насколько я знаю были подобные попытки у курьерок работать с кассовым чеком клиента, но в данном случае КС необходимо показать законность получения денежных средств от физических лиц. Соответственно КС решали этот вопрос путем работы как платежный агент. Помимо этого необходимо было работать с данными КС не через расчетный счет, а через спецсчет. Соответственно КС не бьет чеки от себя, берет Ваш чек и Вашу выручку, переводит выручку на свой спецсчет, а затем уже на Ваш спецсчет. Перевод со спецсчета на р/с незаконен. Поэтому в таком случае Вам придется не только открывать спецсчет, обслуживать его, но ее и переводить с него деньги на Ваш р/с.
Сэкономите ли Вы в таком случае на налогах?
Сомневаюсь...
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СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 14:46, Ср., 14 Сен. 16
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Платежными агентами КС не нужно на данный момент быть. Соответственно и спецсчет не нужен. ФЗ явно про это говорит.
Не взрывайте мозг топикстартеру
_________________
www.marschroute.ru - глобальный фулфилмент и доставка
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.6
голосов: 8
Дата: 16:24, Ср., 14 Сен. 16
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Liminoff :
налогов я буду платить с меньшей суммы


И сколько рублей Вы сэкономите? 20 рублей с одной доставки? Оно вообще стоит заморочек? Smile))

Ну это опуская факт того, что 6% Вы должны с суммы, которую курьерка взяла с клиента))
СообщениеАвтор: Spoony Loom 
Дата: 18:00, Ср., 14 Сен. 16
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MarshrouteHelp :
Платежными агентами КС не нужно на данный момент быть. Соответственно и спецсчет не нужен. ФЗ явно про это говорит.
Не взрывайте мозг топикстартеру


КС по этому вопросу не однозначны, все толкуют ФЗ по-своему. У меня две курьерки, с одной заключен именно агенсткий договор и есть спецсчет, с другой - обычный договор возмездного оказания курьерских услуг. И те, и те принимают на себя деньги по своему чеку и пробивают общую сумму товар+доставка. Не знаю, насколько правильно будет упоминать КС в прямом эфире, поэтому не буду. Готов сообщить в ЛС, если кто заинтересован Shocked
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СообщениеАвтор: MarshrouteHelp 
Дата: 18:02, Ср., 14 Сен. 16
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А кого волнует мнение КС? Есть разъяснение ВС.

Чего из сообщать-то?)) ДПД маньячит с платежным агентом только.
ИМ это вообще мало волнует, какие проблемы открыть спецсчет даже если КС тупит?
_________________
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Последний раз редактировалось: MarshrouteHelp (18:04, Ср., 14 Сен. 16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: Spoony Loom 
Дата: 18:03, Ср., 14 Сен. 16
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Anton Shishkin :
Liminoff :
налогов я буду платить с меньшей суммы


И сколько рублей Вы сэкономите? 20 рублей с одной доставки? Оно вообще стоит заморочек? Smile))

Ну это опуская факт того, что 6% Вы должны с суммы, которую курьерка взяла с клиента))


Копеечка к копеечке - дача в Барвихе получится! Smile
_________________
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СообщениеАвтор: cosmotion  Репутация: 1.2
Дата: 12:03, Вт., 4 Окт. 16
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Здравствуйте, подскажите, как правильно вести налоговую отчетность ИП 6% на доходы упрощенка?
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Афина - эротическое белье

Последний раз редактировалось: cosmotion (16:18, Ср., 25 Янв. 17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеАвтор: Ilya_O 
Дата: 16:02, Ср., 25 Янв. 17
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cosmotion :
Работаем без кассы с товарными чеками

Значит работаете в черную, такие доходы не стоит учитывать в налоговой отчетности.
cosmotion :
отправка идет по дропшиппингу от поставщика с другого города напрямую покупателю

либо высылать поставщику свой товарный чек и просить его вложить, либо никак. и почему именно товарный чек? достаточно просто вложить информацию о товарах, содержащихся в заказе и их стоимости - обычную накладную например.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Юридические вопросы
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