Тема: СПСР-ЭКСПРЕСС: как магазины и служба доставки теряют своих клиентов.



Serstep : Не всем , только тем , у кого есть лицензия на это . У СПСР-ЭКСПРЕСС она есть , еще она есть у EMS и , если не ошибаюсь , у ГарантПост .



У IML такая лицензия тоже есть.

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Россия-Китай братья навек! У IML такая лицензия тоже есть._________________Россия-Китай братья навек!





Автор: Фролик

голосов : 9

Дата: 11:21, Чт., 20 Окт. 16

11:21, Чт., 20 Окт. 16

azasc : В Краснодарском филиале СПСР катастрофа с работой доставки, не хватает курьеров.



Откуда знаете, что не хватает курьеров?



У Вас доставка в какой населенный пункт? Краснодарский край - это не только Краснодар, Геленджик и Анапа, это еще куча станиц, расстояние между которыми достаточно большое, а плотность населения куда меньше. Соответственно при наличии 1 заказа в такую станицу есть очень большой риск того, что заказ туда вовремя не доставят, причем это характерно для всех служб. Откуда знаете, что не хватает курьеров?У Вас доставка в какой населенный пункт? Краснодарский край - это не только Краснодар, Геленджик и Анапа, это еще куча станиц, расстояние между которыми достаточно большое, а плотность населения куда меньше. Соответственно при наличии 1 заказа в такую станицу есть очень большой риск того, что заказ туда вовремя не доставят, причем это характерно для всех служб.

О нехватке курьеров сообщают операторы справочной службы СПСР. Расстояние от Краснодара моего населенного пункта 80км. Машины СПСР по этому направлению выезжают 3 раза в неделю, пн, ср, чт. Все предыдущие доставки они проводили четко, через день-два после поступления посылки в Краснодарский офис она была уже у меня.





Пришла смс о доставке на 20 октября (Москва)

с 9-18

Ок жду, весь день коту под хвост..... звоню в районе 18, получаю ответ, что смс отправили ошибочно и доставят 21 октября с 9-14

Ок жду..... В 14-30 звонит (голос пенсионерки) ничего не знающий оператор с вопросом " а вы ждете курьера?"

я уже в шоке от вопроса, неуспеха ничего ответить мне предлагают " а давайте мы вам на какой-нибудь другой адрес доставим, если вы откажитесь то только теперь доставка на 24 октября" ну описывать свои эмоции уже не буду.



Всем на заметку!!!!!! СПСР это нет слов беспредела и отношения к клиенту!Пришла смс о доставке на 20 октября (Москва)с 9-18Ок жду, весь день коту под хвост..... звоню в районе 18, получаю ответ, что смс отправили ошибочно и доставят 21 октября с 9-14Ок жду..... В 14-30 звонит (голос пенсионерки) ничего не знающий оператор с вопросом " а вы ждете курьера?"я уже в шоке от вопроса, неуспеха ничего ответить мне предлагают " а давайте мы вам на какой-нибудь другой адрес доставим, если вы откажитесь то только теперь доставка на 24 октября" ну описывать свои эмоции уже не буду.Всем на заметку!!!!!!

azasc : О нехватке курьеров сообщают операторы справочной службы СПСР

Операторы "справочной службы" находятся в прекрасном городе Смоленске и о ситуации в Краснодаре информацию получают видимо по телепатическим каналам Операторы "справочной службы" находятся в прекрасном городе Смоленске и о ситуации в Краснодаре информацию получают видимо по телепатическим каналам



Сегодня понеделник!

Посылка не доставлена!

С учетом того что оператор я пятницу обещал до 14 доставить.

Сегодня оператор мне заявил с 14-00 что мне не обязаны доставлять в эти сроки и типа жди до вечера!

Вечером в 18-00 я начал дозвон, оператор сообщил мне, что моя посылка даже не была выдана на доставку курьеру!!!!!!

это СПСР господа

После 15 минут дозвона в службу контроля качества ( а мне они еще ответили в пятницу пообещав разобраться и доставить посылку сегодня - понедельник)

меня особо ни чем не обрадовали и очередной раз пообещали доставить завтра 25 октября

это Москва это СПСР

это просто беспредел Продолжение!Сегодня понеделник!Посылка не доставлена!С учетом того что оператор я пятницу обещал до 14 доставить.Сегодня оператор мне заявил с 14-00 что мне не обязаны доставлять в эти сроки и типа жди до вечера!Вечером в 18-00 я начал дозвон, оператор сообщил мне, что моя посылка даже не была выдана на доставку курьеру!!!!!!это СПСР господаПосле 15 минут дозвона в службу контроля качества ( а мне они еще ответили в пятницу пообещав разобраться и доставить посылку сегодня - понедельник)меня особо ни чем не обрадовали и очередной раз пообещали доставить завтра 25 октябряэто Москва это СПСРэто просто беспредел



номер накладной

15083830461

Постоянно переносят доставку без причин уже почти неделю.

Мрак. Похожая ситуация с заказомномер накладной15083830461Постоянно переносят доставку без причин уже почти неделю.Мрак.

azasc : Моя посылка неделю уже лежит у них в офисе. Ежедневно операторы кормят завтраками,



Т.е Вам нужна посылка? Но поднять свою ПОПУ и дойти до офиса выдачи, или склада Вы за неделю никак не можете? Это же Краснодар, а не Москва, Я его за полсуток обходил...

Можно и третье лицо попросить забрать, сообщив в службу доставки за ранее.

Не обеляю СПСР! Просто от части не совсем понимаю таких клиентов.

Хорошо хоть отправителя не обвинили.



Главное зафиксировать претензии, получить, а потом уже разбираться!



3000 руб за доставку по РФ? Вы точно со стоимостью заказа не путаете?



P.S.

У меня были клиенты, которым вот также по неизвестной причине не доставляли заказы курьерами.

Находили им ПВЗ прямо около дома в 10 мин ходьбы!

Но нет, они отказывались и продолжали "мучатся" Т.е Вам нужна посылка? Но поднять свою ПОПУ и дойти до офиса выдачи, или склада Вы за неделю никак не можете? Это же Краснодар, а не Москва, Я его за полсуток обходил...Можно и третье лицо попросить забрать, сообщив в службу доставки за ранее.Не обеляю СПСР! Просто от части не совсем понимаю таких клиентов.Хорошо хоть отправителя не обвинили.Главное зафиксировать претензии, получить, а потом уже разбираться!3000 руб за доставку по РФ? Вы точно со стоимостью заказа не путаете?P.S.У меня были клиенты, которым вот также по неизвестной причине не доставляли заказы курьерами.Находили им ПВЗ прямо около дома в 10 мин ходьбы!Но нет, они отказывались и продолжали "мучатся"

kjoke : Постоянно переносят доставку без причин уже почти неделю.

Причина одна ......полнейший завал , разгребать который придется весь январь и хорошо еще , если только январь . Реально курьеры выезжают на маршрут имея по 70-90 доставок , причем раскиданных не по одному , а по двум , а то и трем районам . В Москве все сортировочные центры работают без выходных , за руль садятся все , кто имеет ВУ , включая руководство )) Даже "белым воротничкам" предлагают брать и доставлять по нескольку посылок в районе места жительства .....это Алиэкспресс , господа Причина одна ......полнейший завал , разгребать который придется весь январь и хорошо еще , если только январь . Реально курьеры выезжают на маршрут имея по 70-90 доставок , причем раскиданных не по одному , а по двум , а то и трем районам . В Москве все сортировочные центры работают без выходных , за руль садятся все , кто имеет ВУ , включая руководство )) Даже "белым воротничкам" предлагают брать и доставлять по нескольку посылок в районе места жительства .....это Алиэкспресс , господа

Serstep : Причина одна ......полнейший завал , разгребать который придется весь январь

Печально, что руководство компании допустило такой косяк в управлении. Печально, что руководство компании допустило такой косяк в управлении.