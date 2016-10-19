СПСР-ЭКСПРЕСС: как магазины и служба доставки теряют своих клиентов.
Serstep :
Не всем , только тем , у кого есть лицензия на это . У СПСР-ЭКСПРЕСС она есть , еще она есть у EMS и , если не ошибаюсь , у ГарантПост .
У IML такая лицензия тоже есть. _________________ Россия-Китай братья навек!
azasc :
В Краснодарском филиале СПСР катастрофа с работой доставки, не хватает курьеров.
Откуда знаете, что не хватает курьеров?
У Вас доставка в какой населенный пункт? Краснодарский край - это не только Краснодар, Геленджик и Анапа, это еще куча станиц, расстояние между которыми достаточно большое, а плотность населения куда меньше. Соответственно при наличии 1 заказа в такую станицу есть очень большой риск того, что заказ туда вовремя не доставят, причем это характерно для всех служб.
О нехватке курьеров сообщают операторы справочной службы СПСР. Расстояние от Краснодара моего населенного пункта 80км. Машины СПСР по этому направлению выезжают 3 раза в неделю, пн, ср, чт. Все предыдущие доставки они проводили четко, через день-два после поступления посылки в Краснодарский офис она была уже у меня.
СПСР это нет слов беспредела и отношения к клиенту!
Пришла смс о доставке на 20 октября (Москва)
с 9-18
Ок жду, весь день коту под хвост..... звоню в районе 18, получаю ответ, что смс отправили ошибочно и доставят 21 октября с 9-14
Ок жду..... В 14-30 звонит (голос пенсионерки) ничего не знающий оператор с вопросом " а вы ждете курьера?"
я уже в шоке от вопроса, неуспеха ничего ответить мне предлагают " а давайте мы вам на какой-нибудь другой адрес доставим, если вы откажитесь то только теперь доставка на 24 октября" ну описывать свои эмоции уже не буду.
Всем на заметку!!!!!!
azasc :
О нехватке курьеров сообщают операторы справочной службы СПСР
Операторы "справочной службы" находятся в прекрасном городе Смоленске и о ситуации в Краснодаре информацию получают видимо по телепатическим каналам
Продолжение!
Сегодня понеделник!
Посылка не доставлена!
С учетом того что оператор я пятницу обещал до 14 доставить.
Сегодня оператор мне заявил с 14-00 что мне не обязаны доставлять в эти сроки и типа жди до вечера!
Вечером в 18-00 я начал дозвон, оператор сообщил мне, что моя посылка даже не была выдана на доставку курьеру!!!!!!
это СПСР господа
После 15 минут дозвона в службу контроля качества ( а мне они еще ответили в пятницу пообещав разобраться и доставить посылку сегодня - понедельник)
меня особо ни чем не обрадовали и очередной раз пообещали доставить завтра 25 октября
это Москва это СПСР
это просто беспредел
Похожая ситуация с заказом
номер накладной
15083830461
Постоянно переносят доставку без причин уже почти неделю.
Мрак.
azasc :
Моя посылка неделю уже лежит у них в офисе. Ежедневно операторы кормят завтраками,
Т.е Вам нужна посылка? Но поднять свою ПОПУ и дойти до офиса выдачи, или склада Вы за неделю никак не можете? Это же Краснодар, а не Москва, Я его за полсуток обходил...
Можно и третье лицо попросить забрать, сообщив в службу доставки за ранее.
Не обеляю СПСР! Просто от части не совсем понимаю таких клиентов.
Хорошо хоть отправителя не обвинили.
Главное зафиксировать претензии, получить, а потом уже разбираться!
3000 руб за доставку по РФ? Вы точно со стоимостью заказа не путаете?
P.S.
У меня были клиенты, которым вот также по неизвестной причине не доставляли заказы курьерами.
Находили им ПВЗ прямо около дома в 10 мин ходьбы!
Но нет, они отказывались и продолжали "мучатся"
kjoke :
Постоянно переносят доставку без причин уже почти неделю.
Причина одна ......полнейший завал , разгребать который придется весь январь и хорошо еще , если только январь . Реально курьеры выезжают на маршрут имея по 70-90 доставок , причем раскиданных не по одному , а по двум , а то и трем районам . В Москве все сортировочные центры работают без выходных , за руль садятся все , кто имеет ВУ , включая руководство )) Даже "белым воротничкам" предлагают брать и доставлять по нескольку посылок в районе места жительства .....это Алиэкспресс , господа
Serstep :
Причина одна ......полнейший завал , разгребать который придется весь январь
Печально, что руководство компании допустило такой косяк в управлении.