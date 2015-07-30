Тема: Посоветуйте конструктор для создания сайта



Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь хороший конструктор для создания бесплатного сайта. Ну или за какие-то небольшие деньги. Очень важна интеграция в соц.сети - фейсбук, контакт,одноклассники. Статистика посещения, переходы на сайт. В перспективе, чтобы была возможность продвижения его в гугле и яндексе.



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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. На Яндексе бесплатный Мерчиум, если речь о магазине._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Нет, речь не о магазине. Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.

Екатерина С : Нет, речь не о магазине. Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.





Тогда не корхоборится, завести себе платный хостинг (100р в месяц) взять разобраться в бесплатном движке (CMS Get Simple -самый простейший и доступный) или на фрилансе за 5000р заказать - сделают в лучшем виде.



И стать хозяином положения, а не заложником кривого хостинга или чужих конструкторов.

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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Тогда не корхоборится, завести себе платный хостинг (100р в месяц) взять разобраться в бесплатном движке (CMS Get Simple -самый простейший и доступный) или на фрилансе за 5000р заказать - сделают в лучшем виде.И стать хозяином положения, а не заложником кривого хостинга или чужих конструкторов._________________Хочешь что-нибудь узнать?

kaavain : Тогда не корхоборится, завести себе платный хостинг (100р в месяц) взять разобраться в бесплатном движке (CMS Get Simple -самый простейший и доступный) или на фрилансе за 5000р заказать - сделают в лучшем виде.



И стать хозяином положения, а не заложником кривого хостинга или чужих конструкторов.

Спасибо. 100 рублей в месяц совершенно не жалко )

А где заводить этот хостинг??

Вот разобраться будет сложнее...но конечно попытаюсь. Платить за создание сайта пока не хотела бы. Спасибо. 100 рублей в месяц совершенно не жалкоА где заводить этот хостинг??Вот разобраться будет сложнее...но конечно попытаюсь. Платить за создание сайта пока не хотела бы.



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Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Например hostland.ru или ihor.ru_________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: alive

голосов : 6

Дата: 1:36, Пт., 31 Июл. 15

1:36, Пт., 31 Июл. 15



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pecunia pecuniam non parit нетхаус.ру_________________pecunia pecuniam non parit

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 1:38, Пт., 31 Июл. 15

1:38, Пт., 31 Июл. 15

Екатерина С : Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.

Мне кажется вам надо WordPress посмотреть.

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Мой блог: Эксперт-Report Мне кажется вам надо WordPress посмотреть._________________





Ну а если нужен конструктор, то их множество (nethouse.ru, okis.ru, fo.ru, jimdo.com, a5.ru, ru.wix.com, setup.ru и т.д.)

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отзывы на яндекс маркет

http://view4shop.ru Закажите сайт на бирже фрилансеров, создание будет стоить 3-5 т.р. Вам его сразу и на выбранный вами хостинг поставят. Останется только пользоваться.Ну а если нужен конструктор, то их множество (nethouse.ru, okis.ru, fo.ru, jimdo.com, a5.ru, ru.wix.com, setup.ru и т.д.)_________________отзывы на яндекс маркет





Обещают в скором времени сильно проапгрейдить функционал одностраничников и всего конструктора в целом. Так что если Вы забавляетесь с десятками одностраничников, то это, на мой взгляд, отличное предложение (для тех, кто как и я, не любит делать сайты в чистом HTML). Попробовал новый конструктор bazium.ru. Привлекла цена - 6000 руб. в год и можно делать неограниченное количество одностраничников (к каждой можно привязать свой домен) + есть конструктор по созданию полноценного интернет-магазина (еще не пробовал, т.к. сейчас тестирую одностраничники). Пример моего сайта: devilbiss-shop.ru. Сделал за 4 часа с учетом написания текста с нуля и поиском и форматирования изображений в Фотошопе.Обещают в скором времени сильно проапгрейдить функционал одностраничников и всего конструктора в целом. Так что если Вы забавляетесь с десятками одностраничников, то это, на мой взгляд, отличное предложение (для тех, кто как и я, не любит делать сайты в чистом HTML).

qualified : Мне кажется вам надо WordPress посмотреть.

Присоединюсь. По сравнению с перечисленными конструкторами - намного больший выбор различных вариантов шаблонов, надстроек и модификаций, который позволяет создать практически любую конфигурацию сайта под ваши задачи. При этом в общем-то не требует особых навыков и умений: во всяком случае, если нет желания разбираться в программном коде, вполне можно обойтись без него - достаточно подобрать подходящий плагин Присоединюсь. По сравнению с перечисленными конструкторами - намного больший выбор различных вариантов шаблонов, надстроек и модификаций, который позволяет создать практически любую конфигурацию сайта под ваши задачи. При этом в общем-то не требует особых навыков и умений: во всяком случае, если нет желания разбираться в программном коде, вполне можно обойтись без него - достаточно подобрать подходящий плагин

Автор: luanda

голосов : 10

Дата: 23:59, Вт., 1 Сен. 15

23:59, Вт., 1 Сен. 15

qualified : не кажется вам надо WordPress посмотреть.

+100

На хостинге таймвэб развернете в один клик, обойдется в 100 рублей в месяц. +100На хостинге таймвэб развернете в один клик, обойдется в 100 рублей в месяц.



Сервис там хороший, подскажут, настроят всё как надо. А не проще на wmlab зайти и заказать качественный сайт, а не сделать шаблонный, но самому.Сервис там хороший, подскажут, настроят всё как надо.



Неужели ТС думает, что его дилетантский сайт сможет конкурировать с десятками (сотнями) сайтов конкурентов, сделанных профессионалами.

Не обольщайтесь.

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бесплатный аудит сайтов, SEO-курсы Судя по вопросам ТС, человек вообще ничего не понимает в сайтах.Неужели ТС думает, что его дилетантский сайт сможет конкурировать с десятками (сотнями) сайтов конкурентов, сделанных профессионалами.Не обольщайтесь._________________бесплатный аудит сайтов, SEO-курсы