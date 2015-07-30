Посоветуйте конструктор для создания сайта

Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь хороший конструктор для создания бесплатного сайта. Ну или за какие-то небольшие деньги. Очень важна интеграция в соц.сети - фейсбук, контакт,одноклассники. Статистика посещения, переходы на сайт. В перспективе, чтобы была возможность продвижения его в гугле и яндексе.
На Яндексе бесплатный Мерчиум, если речь о магазине. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Нет, речь не о магазине. Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.
Екатерина С :
Нет, речь не о магазине. Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.
Тогда не корхоборится, завести себе платный хостинг (100р в месяц) взять разобраться в бесплатном движке (CMS Get Simple -самый простейший и доступный) или на фрилансе за 5000р заказать - сделают в лучшем виде.
И стать хозяином положения, а не заложником кривого хостинга или чужих конструкторов. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
kaavain :
Тогда не корхоборится, завести себе платный хостинг (100р в месяц) взять разобраться в бесплатном движке (CMS Get Simple -самый простейший и доступный) или на фрилансе за 5000р заказать - сделают в лучшем виде.
И стать хозяином положения, а не заложником кривого хостинга или чужих конструкторов.
Спасибо. 100 рублей в месяц совершенно не жалко)
А где заводить этот хостинг??
Вот разобраться будет сложнее...но конечно попытаюсь. Платить за создание сайта пока не хотела бы.
Например hostland.ru или ihor.ru _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
нетхаус.ру _________________ pecunia pecuniam non parit
Екатерина С :
Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.
Мне кажется вам надо WordPress посмотреть. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
Закажите сайт на бирже фрилансеров, создание будет стоить 3-5 т.р. Вам его сразу и на выбранный вами хостинг поставят. Останется только пользоваться.
Ну а если нужен конструктор, то их множество (nethouse.ru, okis.ru, fo.ru, jimdo.com, a5.ru, ru.wix.com, setup.ru и т.д.) _________________ отзывы на яндекс маркет
http://view4shop.ru
Попробовал новый конструктор bazium.ru. Привлекла цена - 6000 руб. в год и можно делать неограниченное количество одностраничников (к каждой можно привязать свой домен) + есть конструктор по созданию полноценного интернет-магазина (еще не пробовал, т.к. сейчас тестирую одностраничники). Пример моего сайта: devilbiss-shop.ru. Сделал за 4 часа с учетом написания текста с нуля и поиском и форматирования изображений в Фотошопе.
Обещают в скором времени сильно проапгрейдить функционал одностраничников и всего конструктора в целом. Так что если Вы забавляетесь с десятками одностраничников, то это, на мой взгляд, отличное предложение (для тех, кто как и я, не любит делать сайты в чистом HTML).
qualified :
Мне кажется вам надо WordPress посмотреть.
Присоединюсь. По сравнению с перечисленными конструкторами - намного больший выбор различных вариантов шаблонов, надстроек и модификаций, который позволяет создать практически любую конфигурацию сайта под ваши задачи. При этом в общем-то не требует особых навыков и умений: во всяком случае, если нет желания разбираться в программном коде, вполне можно обойтись без него - достаточно подобрать подходящий плагин
qualified :
не кажется вам надо WordPress посмотреть.
+100
На хостинге таймвэб развернете в один клик, обойдется в 100 рублей в месяц.
А не проще на wmlab зайти и заказать качественный сайт, а не сделать шаблонный, но самому.
Сервис там хороший, подскажут, настроят всё как надо.
Судя по вопросам ТС, человек вообще ничего не понимает в сайтах.
Неужели ТС думает, что его дилетантский сайт сможет конкурировать с десятками (сотнями) сайтов конкурентов, сделанных профессионалами.
Не обольщайтесь. _________________ бесплатный аудит сайтов, SEO-курсы