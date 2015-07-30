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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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Посоветуйте конструктор для создания сайта
СообщениеАвтор: Екатерина С 
Дата: 13:55, Чт., 30 Июл. 15
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Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста какой-нибудь хороший конструктор для создания бесплатного сайта. Ну или за какие-то небольшие деньги. Очень важна интеграция в соц.сети - фейсбук, контакт,одноклассники. Статистика посещения, переходы на сайт. В перспективе, чтобы была возможность продвижения его в гугле и яндексе.

СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 22:47, Чт., 30 Июл. 15
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На Яндексе бесплатный Мерчиум, если речь о магазине.
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СообщениеАвтор: Екатерина С 
Дата: 23:47, Чт., 30 Июл. 15
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Нет, речь не о магазине. Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 23:51, Чт., 30 Июл. 15
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Екатерина С :
Нет, речь не о магазине. Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.


Тогда не корхоборится, завести себе платный хостинг (100р в месяц) взять разобраться в бесплатном движке (CMS Get Simple -самый простейший и доступный) или на фрилансе за 5000р заказать - сделают в лучшем виде.

И стать хозяином положения, а не заложником кривого хостинга или чужих конструкторов.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Екатерина С 
Дата: 0:54, Пт., 31 Июл. 15
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kaavain :
Тогда не корхоборится, завести себе платный хостинг (100р в месяц) взять разобраться в бесплатном движке (CMS Get Simple -самый простейший и доступный) или на фрилансе за 5000р заказать - сделают в лучшем виде.

И стать хозяином положения, а не заложником кривого хостинга или чужих конструкторов.

Спасибо. 100 рублей в месяц совершенно не жалкоSmile)
А где заводить этот хостинг??
Вот разобраться будет сложнее...но конечно попытаюсь. Платить за создание сайта пока не хотела бы.
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.3
голосов: 19
Дата: 1:00, Пт., 31 Июл. 15
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Например hostland.ru или ihor.ru
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Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: alive  Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3Репутация: 43.3
голосов: 6
Дата: 1:36, Пт., 31 Июл. 15
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нетхаус.ру
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pecunia pecuniam non parit
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.4
голосов: 12
Дата: 1:38, Пт., 31 Июл. 15
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Екатерина С :
Хотя продажи будут, но у нас всего лишь один продукт на продажу. Планируются тематические новости, комментарии и отзывы потребителей.

Мне кажется вам надо WordPress посмотреть.
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Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: view4shop 
Дата: 8:45, Сб., 1 Авг. 15
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Закажите сайт на бирже фрилансеров, создание будет стоить 3-5 т.р. Вам его сразу и на выбранный вами хостинг поставят. Останется только пользоваться.

Ну а если нужен конструктор, то их множество (nethouse.ru, okis.ru, fo.ru, jimdo.com, a5.ru, ru.wix.com, setup.ru и т.д.)
_________________
отзывы на яндекс маркет
http://view4shop.ru
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 1:12, Вт., 1 Сен. 15
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Попробовал новый конструктор bazium.ru. Привлекла цена - 6000 руб. в год и можно делать неограниченное количество одностраничников (к каждой можно привязать свой домен) + есть конструктор по созданию полноценного интернет-магазина (еще не пробовал, т.к. сейчас тестирую одностраничники). Пример моего сайта: devilbiss-shop.ru. Сделал за 4 часа с учетом написания текста с нуля и поиском и форматирования изображений в Фотошопе.

Обещают в скором времени сильно проапгрейдить функционал одностраничников и всего конструктора в целом. Так что если Вы забавляетесь с десятками одностраничников, то это, на мой взгляд, отличное предложение (для тех, кто как и я, не любит делать сайты в чистом HTML).
СообщениеАвтор: Сергей Жуков 
Дата: 10:20, Вт., 1 Сен. 15
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qualified :
Мне кажется вам надо WordPress посмотреть.

Присоединюсь. По сравнению с перечисленными конструкторами - намного больший выбор различных вариантов шаблонов, надстроек и модификаций, который позволяет создать практически любую конфигурацию сайта под ваши задачи. При этом в общем-то не требует особых навыков и умений: во всяком случае, если нет желания разбираться в программном коде, вполне можно обойтись без него - достаточно подобрать подходящий плагин
СообщениеАвтор: luanda  Репутация: 68
голосов: 10
Дата: 23:59, Вт., 1 Сен. 15
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qualified :
не кажется вам надо WordPress посмотреть.

+100
На хостинге таймвэб развернете в один клик, обойдется в 100 рублей в месяц.
СообщениеАвтор: zommer 
Дата: 15:09, Ср., 15 Фев. 17
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А не проще на wmlab зайти и заказать качественный сайт, а не сделать шаблонный, но самому.
Сервис там хороший, подскажут, настроят всё как надо. Very Happy
СообщениеАвтор: serzh 
Дата: 16:01, Ср., 15 Фев. 17
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Судя по вопросам ТС, человек вообще ничего не понимает в сайтах.
Неужели ТС думает, что его дилетантский сайт сможет конкурировать с десятками (сотнями) сайтов конкурентов, сделанных профессионалами.
Не обольщайтесь.
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Главная >> Форумы >> Открытие бизнеса >> Создание сайта
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