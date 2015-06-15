Postway - нужны отзывы - Форум интернет-магазинов - Oborot.ru
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Postway - нужны отзывы
СообщениеАвтор: levshen 
Дата: 13:43, Пн., 15 Июн. 15
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Встретил их на екомовской выставке, предлагали агрегацию служб доставки. Кто-нибудь работает с ними? Какие отзывы?

СообщениеАвтор: Postway 
Дата: 15:10, Вт., 7 Июл. 15
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Добрый день. Я представитель компании. Будут вопросы по сервису - спрашивайте здесь или в ЛС.
_________________
http://post-way.ru - агрегатор служб доставки
СообщениеАвтор: Модератор  Репутация: 70.2
голосов: 2
Дата: 17:57, Вт., 7 Июл. 15
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СообщениеАвтор: levshen 
Дата: 13:30, Пт., 14 Авг. 15
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Будут ли отзывы? Неужто никто не работает с ними
СообщениеАвтор: itmans 
Дата: 12:36, Пн., 17 Авг. 15
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мы отправили 47 посылок
с 1-08-2015 по 17-08-2015

доставки идут в штатном режиме
денег пока не видели

также надеемся что недоработки ЛК
будут вскоре исправлены

ждем
СообщениеАвтор: drhell 
Дата: 12:53, Ср., 25 Янв. 17
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Для небольшого интернет-магазина нужен аутсорс отправки почтой. Выбирали из нескольких фирм, у postway получились самые выгодные условия, сайт понравился, менеджер оперативно ответил на вопросы, в общем, решили с ними сотрудничать.

Главная проблема, что система абсолютно неповоротливая и совершенно непонятно, сколько на балансе денег. В системе есть несколько балансов, которые не отображают реальное состояние счета. Есть общий баланс, на которые приходят платежи от покупателей, а есть аванс на отправку почтовых посылок. Перевести деньги с баланса на аванс нельзя, пополнить аванс можно только с расчетного счета. При этом деньги за отправку с аванса списываются не сразу после отправки посылок, а дней через пять. Поэтому вполне нормальная ситуация, что на балансе есть деньги, на авансе тоже отображается плюс, мы вызываем курьера на забор посылок, вносим отправления в систему, но распечатать акт передачи не можем, так как посылки в статусе «не хватает денег на отправку». Звоним менеджерам, они где-то у себя смотрят, и говорят, что у нас на самом деле на авансе на отправку задолженность (хотя в ЛК отображается, что там плюс). Срочно оплачиваем счет, переносим вызов курьера, отправляем скрин платежки на почту, умоляем менеджеров, поменять статус у отправлений, чтобы мы могли их хотя бы передать на склад, нам говорят, что ничем помочь не могут, потому что такая у них система. В итоге приходится ждать несколько дней, пока деньги поступят на счет, пройдут через бухгалтерию и только после этого сумма аванса снова станет положительной. Таким образом, посылки, собранные в понедельник, будут отправлены только в пятницу. Все это время на общем балансе есть деньги, полученные от покупателей, но использовать их нельзя.

Чтобы такая ситуация не возникла, нужно все время держать в голове, сколько было отправлено посылок за последнюю неделю, сколько было до этого денег на балансе, сколько нужно отправить посылок, и хватит ли предполагаемой суммы на отправку. Лучше держать на авансе в 2 раза большую сумму, чем стоимость отправок за неделю, и то не факт, что они внезапно не закончатся из-за увеличения количества отправок.

Все менеджеры говорят разную информацию, никто ничего не знает и до конца не понимает, как работает их система.

Выделить личного менеджера хотя бы на начальный этап, чтобы он помог разобраться в системе, нам не могут.

Для менеджеров компании:
Выведите в шапку ЛК «Аванс на почтовые тарифы», чтобы не нужно было его искать. Сумма должна быть актуальной, а не обновляться раз в неделю.
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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