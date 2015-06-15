Postway - нужны отзывы





Главная проблема, что система абсолютно неповоротливая и совершенно непонятно, сколько на балансе денег. В системе есть несколько балансов, которые не отображают реальное состояние счета. Есть общий баланс, на которые приходят платежи от покупателей, а есть аванс на отправку почтовых посылок. Перевести деньги с баланса на аванс нельзя, пополнить аванс можно только с расчетного счета. При этом деньги за отправку с аванса списываются не сразу после отправки посылок, а дней через пять. Поэтому вполне нормальная ситуация, что на балансе есть деньги, на авансе тоже отображается плюс, мы вызываем курьера на забор посылок, вносим отправления в систему, но распечатать акт передачи не можем, так как посылки в статусе «не хватает денег на отправку». Звоним менеджерам, они где-то у себя смотрят, и говорят, что у нас на самом деле на авансе на отправку задолженность (хотя в ЛК отображается, что там плюс). Срочно оплачиваем счет, переносим вызов курьера, отправляем скрин платежки на почту, умоляем менеджеров, поменять статус у отправлений, чтобы мы могли их хотя бы передать на склад, нам говорят, что ничем помочь не могут, потому что такая у них система. В итоге приходится ждать несколько дней, пока деньги поступят на счет, пройдут через бухгалтерию и только после этого сумма аванса снова станет положительной. Таким образом, посылки, собранные в понедельник, будут отправлены только в пятницу. Все это время на общем балансе есть деньги, полученные от покупателей, но использовать их нельзя.



Чтобы такая ситуация не возникла, нужно все время держать в голове, сколько было отправлено посылок за последнюю неделю, сколько было до этого денег на балансе, сколько нужно отправить посылок, и хватит ли предполагаемой суммы на отправку. Лучше держать на авансе в 2 раза большую сумму, чем стоимость отправок за неделю, и то не факт, что они внезапно не закончатся из-за увеличения количества отправок.



Все менеджеры говорят разную информацию, никто ничего не знает и до конца не понимает, как работает их система.



Выделить личного менеджера хотя бы на начальный этап, чтобы он помог разобраться в системе, нам не могут.



Для менеджеров компании:

Выведите в шапку ЛК «Аванс на почтовые тарифы», чтобы не нужно было его искать. Сумма должна быть актуальной, а не обновляться раз в неделю. Для небольшого интернет-магазина нужен аутсорс отправки почтой. Выбирали из нескольких фирм, у postway получились самые выгодные условия, сайт понравился, менеджер оперативно ответил на вопросы, в общем, решили с ними сотрудничать.Главная проблема, что система абсолютно неповоротливая и совершенно непонятно, сколько на балансе денег. В системе есть несколько балансов, которые не отображают реальное состояние счета. Есть общий баланс, на которые приходят платежи от покупателей, а есть аванс на отправку почтовых посылок. Перевести деньги с баланса на аванс нельзя, пополнить аванс можно только с расчетного счета. При этом деньги за отправку с аванса списываются не сразу после отправки посылок, а дней через пять. Поэтому вполне нормальная ситуация, что на балансе есть деньги, на авансе тоже отображается плюс, мы вызываем курьера на забор посылок, вносим отправления в систему, но распечатать акт передачи не можем, так как посылки в статусе «не хватает денег на отправку». Звоним менеджерам, они где-то у себя смотрят, и говорят, что у нас на самом деле на авансе на отправку задолженность (хотя в ЛК отображается, что там плюс). Срочно оплачиваем счет, переносим вызов курьера, отправляем скрин платежки на почту, умоляем менеджеров, поменять статус у отправлений, чтобы мы могли их хотя бы передать на склад, нам говорят, что ничем помочь не могут, потому что такая у них система. В итоге приходится ждать несколько дней, пока деньги поступят на счет, пройдут через бухгалтерию и только после этого сумма аванса снова станет положительной. Таким образом, посылки, собранные в понедельник, будут отправлены только в пятницу. Все это время на общем балансе есть деньги, полученные от покупателей, но использовать их нельзя.Чтобы такая ситуация не возникла, нужно все время держать в голове, сколько было отправлено посылок за последнюю неделю, сколько было до этого денег на балансе, сколько нужно отправить посылок, и хватит ли предполагаемой суммы на отправку. Лучше держать на авансе в 2 раза большую сумму, чем стоимость отправок за неделю, и то не факт, что они внезапно не закончатся из-за увеличения количества отправок.Все менеджеры говорят разную информацию, никто ничего не знает и до конца не понимает, как работает их система.Выделить личного менеджера хотя бы на начальный этап, чтобы он помог разобраться в системе, нам не могут.Для менеджеров компании:Выведите в шапку ЛК «Аванс на почтовые тарифы», чтобы не нужно было его искать. Сумма должна быть актуальной, а не обновляться раз в неделю.