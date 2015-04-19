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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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Покритикуйте лендинг
СообщениеАвтор: unicast 
Дата: 18:49, Вс., 19 Апр. 15
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Конкретные вопросы:
- понятна ли суть продукта из материалов главной страницы?
- есть ли какие-то явные косяки, которые мешают?
- что еще можно улучшить?

Последний раз редактировалось: unicast (12:09, Сб., 28 Ноя. 15), всего редактировалось 1 раз

СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 19:04, Вс., 19 Апр. 15
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Страница совсем короткая. Современные посадочные страницы раз в 10 длиннее.
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Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: view4shop 
Дата: 19:14, Вс., 19 Апр. 15
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В принципе, на сайте всё понятно и просто. Но не помешало бы всё-таки сделать главную страницу информативнее.

С виджетом группы соц.сети что-то не то.. Не пойму что. То ли сдвинуть его надо правее, то ли уменьшить, то ли цветовую схему поменять.. Не вписывается как-то.
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СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.2
голосов: 19
Дата: 23:09, Вс., 19 Апр. 15
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unicast :
Сделал лендинг, конверсия около 2% из соц. сетей, а вот из директа даже до 0.5% не дотягивает, при этом народ заходит, смотрит, в корзину добавляет, но не покупает


Привет юзеру CS-Cart! С нетерпением ждем версию 4.3 не так ли?*

По делу: нет проблемы СОРТИРОВКИ носок. Есть проблема ВТОРОГО носка. Поэтому никто и не покупает.

Мне лично, как юзеру большого числа носок, совершенно непонятно - зачем? Если носки одинаковые, то найига их сортировать? Если носки стали разными - то выкинуть и купить новые.

И вообще мне носки жена сортирует. И покупает. И не за 20 евро 12 пар. И уж точно не через интернет, носки это дело такое - надо же пощупать качество.

* Не разглядел, это же Мерчиум - там уже 4.3 работает.
СообщениеАвтор: unicast 
Дата: 23:31, Вс., 19 Апр. 15
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qualified :
Страница совсем короткая. Современные посадочные страницы раз в 10 длиннее.

По опыту длинные лендинги лучше работают? Какую именно информацию нужно добавить? Отзывы, преимущества, что лучше всего работает?

view4shop :
Но не помешало бы всё-таки сделать главную страницу информативнее.

Какой информации не хватает, что добавить?

view4shop :
С виджетом группы соц.сети что-то не то.. Не пойму что. То ли сдвинуть его надо правее, то ли уменьшить, то ли цветовую схему поменять.. Не вписывается как-то.

Подумаю

kaavain :
По делу: нет проблемы СОРТИРОВКИ носок. Есть проблема ВТОРОГО носка. Поэтому никто и не покупает.

kaavain :
И вообще мне носки жена сортирует. И покупает. И не за 20 евро 12 пар. И уж точно не через интернет, носки это дело такое - надо же пощупать качество.

Как выяснилось, проблема все-таки есть, но не у мужчин, а у женщин - нас это 95% покупок Smile
А почем Вы (жена) покупаете пару носков?
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.2
голосов: 19
Дата: 1:25, Пн., 20 Апр. 15
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Фиг его знает, не дороже евро. А в Примарке если то дюжину за 5 можно купить.
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Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: Anton Shishkin  Репутация: 11.7
голосов: 8
Дата: 9:14, Пн., 20 Апр. 15
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Я пришел к тому, что лучше купить *цать одинаковыхьи выбрасывать по мере износа. Цена пофиг, лишь бы удобно было. Скорее куплю дорогие, чем дешевые. 100% куплю в инете, т.к. некогда кататься по гипермаркетам.
P.S.: в метках на носках не вижу смысла, т.к. если одинаковые, то реально одинаковые)
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 17:19, Вт., 21 Апр. 15
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unicast :
По опыту длинные лендинги лучше работают?


"Длинные посадочные страницы стали более популярны. Маркетологи поняли, что коротких форм захвата может оказаться недостаточным, чтобы стимулировать конверсию. Много содержания это мощно и убедительно. Большие посадочные страницы дают большую конверсию".

Взято отсюда: https://blog.kissmetrics.com/structure-longform-landing-page/

Плюс добавим более широкую индексацию поисковиками и заходы по низкочастотным запросам.
_________________
Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: kaavain  Репутация: -8.2
голосов: 19
Дата: 17:39, Вт., 21 Апр. 15
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qualified :
Маркетологи поняли


Сидя в своих клетушках и изредка посещая междусобойчики...

Смех.
_________________
Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
СообщениеАвтор: qualified  Репутация: 118.5
голосов: 12
Дата: 0:24, Ср., 22 Апр. 15
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kaavain :
Сидя в своих клетушках и изредка посещая междусобойчики...

Сам не люблю маркетологов - постоянно врут. Но иногда могут натолкнуть на интересные идеи.
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Мой блог: Эксперт-Report
СообщениеАвтор: san9 semenov 
Дата: 17:28, Вс., 26 Фев. 17
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Landing можете приобрести на портале http://купи-лендинг.рф
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Главная >> Форумы >> Удержание клиентов >> Дизайн и usability
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