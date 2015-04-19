Тема: Покритикуйте лендинг





- понятна ли суть продукта из материалов главной страницы?

- есть ли какие-то явные косяки, которые мешают?

- что еще можно улучшить?



Последний раз редактировалось: unicast (12:09, Сб., 28 Ноя. 15), всего редактировалось 1 раз Конкретные вопросы:- понятна ли суть продукта из материалов главной страницы?- есть ли какие-то явные косяки, которые мешают?- что еще можно улучшить?

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 19:04, Вс., 19 Апр. 15

19:04, Вс., 19 Апр. 15



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Мой блог: Эксперт-Report Страница совсем короткая. Современные посадочные страницы раз в 10 длиннее._________________





С виджетом группы соц.сети что-то не то.. Не пойму что. То ли сдвинуть его надо правее, то ли уменьшить, то ли цветовую схему поменять.. Не вписывается как-то.

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отзывы на яндекс маркет

http://view4shop.ru В принципе, на сайте всё понятно и просто. Но не помешало бы всё-таки сделать главную страницу информативнее.С виджетом группы соц.сети что-то не то.. Не пойму что. То ли сдвинуть его надо правее, то ли уменьшить, то ли цветовую схему поменять.. Не вписывается как-то._________________отзывы на яндекс маркет

unicast : Сделал лендинг, конверсия около 2% из соц. сетей, а вот из директа даже до 0.5% не дотягивает, при этом народ заходит, смотрит, в корзину добавляет, но не покупает



Привет юзеру CS-Cart! С нетерпением ждем версию 4.3 не так ли?*



По делу: нет проблемы СОРТИРОВКИ носок. Есть проблема ВТОРОГО носка. Поэтому никто и не покупает.



Мне лично, как юзеру большого числа носок, совершенно непонятно - зачем? Если носки одинаковые, то найига их сортировать? Если носки стали разными - то выкинуть и купить новые.



И вообще мне носки жена сортирует. И покупает. И не за 20 евро 12 пар. И уж точно не через интернет, носки это дело такое - надо же пощупать качество.



* Не разглядел, это же Мерчиум - там уже 4.3 работает. Привет юзеру CS-Cart! С нетерпением ждем версию 4.3 не так ли?*По делу: нет проблемы СОРТИРОВКИ носок. Есть проблема ВТОРОГО носка. Поэтому никто и не покупает.Мне лично, как юзеру большого числа носок, совершенно непонятно - зачем? Если носки одинаковые, то найига их сортировать? Если носки стали разными - то выкинуть и купить новые.И вообще мне носки жена сортирует. И покупает. И не за 20 евро 12 пар. И уж точно не через интернет, носки это дело такое - надо же пощупать качество.* Не разглядел, это же Мерчиум - там уже 4.3 работает.

qualified : Страница совсем короткая. Современные посадочные страницы раз в 10 длиннее.

По опыту длинные лендинги лучше работают? Какую именно информацию нужно добавить? Отзывы, преимущества, что лучше всего работает?



view4shop : Но не помешало бы всё-таки сделать главную страницу информативнее.

Какой информации не хватает, что добавить?



view4shop : С виджетом группы соц.сети что-то не то.. Не пойму что. То ли сдвинуть его надо правее, то ли уменьшить, то ли цветовую схему поменять.. Не вписывается как-то.

Подумаю



kaavain : По делу: нет проблемы СОРТИРОВКИ носок. Есть проблема ВТОРОГО носка. Поэтому никто и не покупает.

kaavain : И вообще мне носки жена сортирует. И покупает. И не за 20 евро 12 пар. И уж точно не через интернет, носки это дело такое - надо же пощупать качество.

Как выяснилось, проблема все-таки есть, но не у мужчин, а у женщин - нас это 95% покупок

А почем Вы (жена) покупаете пару носков? Как выяснилось, проблема все-таки есть, но не у мужчин, а у женщин - нас это 95% покупокА почем Вы (жена) покупаете пару носков?



_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Фиг его знает, не дороже евро. А в Примарке если то дюжину за 5 можно купить._________________Хочешь что-нибудь узнать?



P.S.: в метках на носках не вижу смысла, т.к. если одинаковые, то реально одинаковые) Я пришел к тому, что лучше купить *цать одинаковыхьи выбрасывать по мере износа. Цена пофиг, лишь бы удобно было. Скорее куплю дорогие, чем дешевые. 100% куплю в инете, т.к. некогда кататься по гипермаркетам.P.S.: в метках на носках не вижу смысла, т.к. если одинаковые, то реально одинаковые)

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 17:19, Вт., 21 Апр. 15

17:19, Вт., 21 Апр. 15

unicast : По опыту длинные лендинги лучше работают?



"Длинные посадочные страницы стали более популярны. Маркетологи поняли, что коротких форм захвата может оказаться недостаточным, чтобы стимулировать конверсию. Много содержания это мощно и убедительно. Большие посадочные страницы дают большую конверсию".



Взято отсюда:



Плюс добавим более широкую индексацию поисковиками и заходы по низкочастотным запросам.

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Мой блог: Эксперт-Report "Длинные посадочные страницы стали более популярны. Маркетологи поняли, что коротких форм захвата может оказаться недостаточным, чтобы стимулировать конверсию. Много содержания это мощно и убедительно. Большие посадочные страницы дают большую конверсию".Взято отсюда: https://blog.kissmetrics.com/structure-longform-landing-page/ Плюс добавим более широкую индексацию поисковиками и заходы по низкочастотным запросам._________________

qualified : Маркетологи поняли



Сидя в своих клетушках и изредка посещая междусобойчики...



Смех.

_________________

Хочешь что-нибудь узнать?

Спроси меня как. Сидя в своих клетушках и изредка посещая междусобойчики...Смех._________________Хочешь что-нибудь узнать?

Автор: qualified

голосов : 12

Дата: 0:24, Ср., 22 Апр. 15

0:24, Ср., 22 Апр. 15

kaavain : Сидя в своих клетушках и изредка посещая междусобойчики...

Сам не люблю маркетологов - постоянно врут. Но иногда могут натолкнуть на интересные идеи.

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Мой блог: Эксперт-Report Сам не люблю маркетологов - постоянно врут. Но иногда могут натолкнуть на интересные идеи._________________

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