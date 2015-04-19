Покритикуйте лендинг

Конкретные вопросы:
- понятна ли суть продукта из материалов главной страницы?
- есть ли какие-то явные косяки, которые мешают?
- что еще можно улучшить?
Последний раз редактировалось: unicast (12:09, Сб., 28 Ноя. 15), всего редактировалось 1 раз
Страница совсем короткая. Современные посадочные страницы раз в 10 длиннее. _________________ Мой блог:Эксперт-Report
В принципе, на сайте всё понятно и просто. Но не помешало бы всё-таки сделать главную страницу информативнее.
С виджетом группы соц.сети что-то не то.. Не пойму что. То ли сдвинуть его надо правее, то ли уменьшить, то ли цветовую схему поменять.. Не вписывается как-то. _________________ отзывы на яндекс маркет
http://view4shop.ru
unicast :
Сделал лендинг, конверсия около 2% из соц. сетей, а вот из директа даже до 0.5% не дотягивает, при этом народ заходит, смотрит, в корзину добавляет, но не покупает
Привет юзеру CS-Cart! С нетерпением ждем версию 4.3 не так ли?*
По делу: нет проблемы СОРТИРОВКИ носок. Есть проблема ВТОРОГО носка. Поэтому никто и не покупает.
Мне лично, как юзеру большого числа носок, совершенно непонятно - зачем? Если носки одинаковые, то найига их сортировать? Если носки стали разными - то выкинуть и купить новые.
И вообще мне носки жена сортирует. И покупает. И не за 20 евро 12 пар. И уж точно не через интернет, носки это дело такое - надо же пощупать качество.
* Не разглядел, это же Мерчиум - там уже 4.3 работает.
qualified :
Страница совсем короткая. Современные посадочные страницы раз в 10 длиннее.
По опыту длинные лендинги лучше работают? Какую именно информацию нужно добавить? Отзывы, преимущества, что лучше всего работает?
view4shop :
Но не помешало бы всё-таки сделать главную страницу информативнее.
Какой информации не хватает, что добавить?
view4shop :
С виджетом группы соц.сети что-то не то.. Не пойму что. То ли сдвинуть его надо правее, то ли уменьшить, то ли цветовую схему поменять.. Не вписывается как-то.
Подумаю
kaavain :
По делу: нет проблемы СОРТИРОВКИ носок. Есть проблема ВТОРОГО носка. Поэтому никто и не покупает.
kaavain :
И вообще мне носки жена сортирует. И покупает. И не за 20 евро 12 пар. И уж точно не через интернет, носки это дело такое - надо же пощупать качество.
Как выяснилось, проблема все-таки есть, но не у мужчин, а у женщин - нас это 95% покупок
А почем Вы (жена) покупаете пару носков?
Фиг его знает, не дороже евро. А в Примарке если то дюжину за 5 можно купить. _________________ Хочешь что-нибудь узнать?
Спроси меня как.
Я пришел к тому, что лучше купить *цать одинаковыхьи выбрасывать по мере износа. Цена пофиг, лишь бы удобно было. Скорее куплю дорогие, чем дешевые. 100% куплю в инете, т.к. некогда кататься по гипермаркетам.
P.S.: в метках на носках не вижу смысла, т.к. если одинаковые, то реально одинаковые)
unicast :
По опыту длинные лендинги лучше работают?
"Длинные посадочные страницы стали более популярны. Маркетологи поняли, что коротких форм захвата может оказаться недостаточным, чтобы стимулировать конверсию. Много содержания это мощно и убедительно. Большие посадочные страницы дают большую конверсию".