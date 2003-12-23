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заказывание в нескольких местах
23/12/2003
Андре, хаял я не черный лист, а его "общедоступный" вариант. Любая фирма, разумеется, имеет право иметь свой "черный список". (Имеют же банки кредитную историю своих клиентов). Обнародовать же ее - противозаконно.
Да и в любом случае, даже если клиент из ЧС - по-любому ему надо отзвониться и предупредить, что его заказ выполнен не будет. Потому и потому...
Андре, хаял я не черный лист, а его "общедоступный" вариант. Любая фирма, разумеется, имеет право иметь свой "черный список". (Имеют же банки кредитную историю своих клиентов). Обнародовать же ее - противозаконно.
Да и в любом случае, даже если клиент из ЧС - по-любому ему надо отзвониться и предупредить, что его заказ выполнен не будет. Потому и потому...
23/12/2003
Андре, поаккуратнее с конкретными цифрами, :).
Если 800$ "сберегли", да с учетом того, что это - 2% придурков, да и потери от них - собственно потери на доставку товара "туда-сюда" (это примерно 5$ макс), т.е.
800/5 = 160 отсееных клиентов. 160=2%. следовательно клиентов вообще ~ 8000 (за квартал), ~ 100/день.
:) Вам ли заморачиваться такой грошовой экономией, Андре? Может у клиентов была до вас какая то накладка и они исправились... Может быть 5-10 из этих 160-ти принесли бы вас больше прибыли, нежели эти 800$...
Андре, поаккуратнее с конкретными цифрами, :).
Если 800$ "сберегли", да с учетом того, что это - 2% придурков, да и потери от них - собственно потери на доставку товара "туда-сюда" (это примерно 5$ макс), т.е.
800/5 = 160 отсееных клиентов. 160=2%. следовательно клиентов вообще ~ 8000 (за квартал), ~ 100/день.
:) Вам ли заморачиваться такой грошовой экономией, Андре? Может у клиентов была до вас какая то накладка и они исправились... Может быть 5-10 из этих 160-ти принесли бы вас больше прибыли, нежели эти 800$...
23/12/2003
Константин:) Старый шпион :) :) :)
Не совсем так конешно, но близко. Ну представьте- экспресс-доставка в Хабаровск, человек отказывается- вчера надо было, сегодня-нет. Доставка-4 дня.Причем предупреждали 5-7 дней. Я что-волшебник?, за 3 дня довезу? Мои убытки-1200 руб.(туда и обратно) Ну и куда такого "клиента?"
Впрочем, никак не "мстим", на следующий заказ просто выставляем предоплату, возмущаются, но платят.
Константин:) Старый шпион :) :) :)
Не совсем так конешно, но близко. Ну представьте- экспресс-доставка в Хабаровск, человек отказывается- вчера надо было, сегодня-нет. Доставка-4 дня.Причем предупреждали 5-7 дней. Я что-волшебник?, за 3 дня довезу? Мои убытки-1200 руб.(туда и обратно) Ну и куда такого "клиента?"
Впрочем, никак не "мстим", на следующий заказ просто выставляем предоплату, возмущаются, но платят.
23/12/2003
Ну и куда такого "клиента?"
Впрочем, никак не "мстим", на следующий заказ просто выставляем предоплату, возмущаются, но платят.
--------
:) Ну вот это - уже по-взрослому. "сам виноват", но "шеф дает возможность реабилитироваться". А то "черные списки"...
Несурьёзно, для серьезных людей. Свойство среды...
Ну и куда такого "клиента?"
Впрочем, никак не "мстим", на следующий заказ просто выставляем предоплату, возмущаются, но платят.
--------
:) Ну вот это - уже по-взрослому. "сам виноват", но "шеф дает возможность реабилитироваться". А то "черные списки"...
Несурьёзно, для серьезных людей. Свойство среды...
24/12/2003
Andre: 2 lnx
Я на Вашем месте не стал бы хвастаться ЭТИМ!
Если уж так хочется позабавиться, сообщите по 02 о бомбе, вместе посмеемся.
Имхо: не уважаешь труд других- отключи интернет и ходи в лабаз через дорогу.
Не понял наезда. А как Вы предлагаете действовать? Заказать в одном магазине, получить ответ от робота и ждать ответа 24 часа?
Потом заказывать в следующем?
Andre: 2 lnx
Я на Вашем месте не стал бы хвастаться ЭТИМ!
Если уж так хочется позабавиться, сообщите по 02 о бомбе, вместе посмеемся.
Имхо: не уважаешь труд других- отключи интернет и ходи в лабаз через дорогу.
Не понял наезда. А как Вы предлагаете действовать? Заказать в одном магазине, получить ответ от робота и ждать ответа 24 часа?
Потом заказывать в следующем?
24/12/2003
А вообще заказ - заказу рознь.
Года 2 назад заказал клиент эксклюзивную встройку за 8000$, и это не первая его покупка в нашем магазине, скинули заказ в отд. комплектации на предмет возможности поставки, а они не поняли и 3/4 заказа прикупили, а клиент свой заказ продублировал в другой фирме, с тех пор на заказ свыше 3 тонн, посылаем курьера к клиенту с договором и берем предоплату 10 %.
А вообще заказ - заказу рознь.
Года 2 назад заказал клиент эксклюзивную встройку за 8000$, и это не первая его покупка в нашем магазине, скинули заказ в отд. комплектации на предмет возможности поставки, а они не поняли и 3/4 заказа прикупили, а клиент свой заказ продублировал в другой фирме, с тех пор на заказ свыше 3 тонн, посылаем курьера к клиенту с договором и берем предоплату 10 %.
24/12/2003
На заказ-крупняк страховаться конечно надо, но и договор предоплаты ИМ тоже может рыбой поставить, если клиент не дурак, а ИМ проколется.
"а они не поняли" - Но "виноват" клиент :)
В последний раз такие "курьеры" проплутав по закаулкам пытались мне впарить, что я "слишком далеко живу, у них же спидометр не врет! и надо, типа отдельно доплатить за лишний пробег".
Пришлось подвести их к окну и показать дорогу, по которой они должны были ехать. Ну и посоветовал "карту купите, лапти".
На заказ-крупняк страховаться конечно надо, но и договор предоплаты ИМ тоже может рыбой поставить, если клиент не дурак, а ИМ проколется.
"а они не поняли" - Но "виноват" клиент :)
В последний раз такие "курьеры" проплутав по закаулкам пытались мне впарить, что я "слишком далеко живу, у них же спидометр не врет! и надо, типа отдельно доплатить за лишний пробег".
Пришлось подвести их к окну и показать дорогу, по которой они должны были ехать. Ну и посоветовал "карту купите, лапти".
24/12/2003
Да, здесь приходится быть предельно аккуратным, частенько такие крупные заказы приурочивают к окончанию ремонта кухни и сборки мебели и к срокам не успевают, приходится или продлевать договор или заключать новый на ответственное хранение, а иначе можно нарваться на нарушение сроков поставки со всеми вытекающими из "соседней статьи".
Да, здесь приходится быть предельно аккуратным, частенько такие крупные заказы приурочивают к окончанию ремонта кухни и сборки мебели и к срокам не успевают, приходится или продлевать договор или заключать новый на ответственное хранение, а иначе можно нарваться на нарушение сроков поставки со всеми вытекающими из "соседней статьи".
25/12/2003
Вчера это было. Заказал клиент стиралку, диспетчера отзвонили, сказали доставка после 16.00, нет мне нужно к 19.00. Пришлось менять весь маршрут, а это перезванивать и переносить время у десяти клиентов. В результате привезли в 20.30. А мне уже не надо, я просил к 19.00 - мне уже привезли.... Ну и что с таким козлом делать?
Вчера это было. Заказал клиент стиралку, диспетчера отзвонили, сказали доставка после 16.00, нет мне нужно к 19.00. Пришлось менять весь маршрут, а это перезванивать и переносить время у десяти клиентов. В результате привезли в 20.30. А мне уже не надо, я просил к 19.00 - мне уже привезли.... Ну и что с таким козлом делать?
25/12/2003
Миш, а почему "козел". Если у тебя СД хреново организована - при чем тут клиент.
Ты когда в кабак приходишь и заказываешь что то - тебе приносят то, что ты заказал, а не то что есть на кухне. В приличном кабаке. по крайней мере.
Хочет он к 19 - ну привези ему к 19-ти. Пусть за какие то мелкие доп. деньги. Кто для кого, вообще говоря? Клиенты для вашей СД или СД для клиентов?
Претензии, имхо, надо предъявлять к своей СД. Если вы там со всеми договорились, перенсли и должны были к 19, по почему 20-30?
Миш, а почему "козел". Если у тебя СД хреново организована - при чем тут клиент.
Ты когда в кабак приходишь и заказываешь что то - тебе приносят то, что ты заказал, а не то что есть на кухне. В приличном кабаке. по крайней мере.
Хочет он к 19 - ну привези ему к 19-ти. Пусть за какие то мелкие доп. деньги. Кто для кого, вообще говоря? Клиенты для вашей СД или СД для клиентов?
Претензии, имхо, надо предъявлять к своей СД. Если вы там со всеми договорились, перенсли и должны были к 19, по почему 20-30?
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