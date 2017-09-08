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"Яндекс" стал ближе к белорусским рекламодателям - обсуждение
Редакция Oborot.ru,
Редактор новостей Oborot.ru
Редактор новостей Oborot.ru
08/09/2017
Обсуждение материала ""Яндекс" стал ближе к белорусским рекламодателям С 29 августа в этой стране заработало ООО "Яндекс Реклама", которое будет представлять сервис "Директ" >>>".
Обсуждение материала ""Яндекс" стал ближе к белорусским рекламодателям С 29 августа в этой стране заработало ООО "Яндекс Реклама", которое будет представлять сервис "Директ" >>>".
Андрей Гусаров,
учредитель ЧУП "Гусаров Групп"
Minsk, Belarus
учредитель ЧУП "Гусаров Групп"
Minsk, Belarus
08/09/2017
В последние две недели очень увеличился поток клиентов на пополнение. Не все готовы работать с большой компанией Яндекс, им проще работать с локальными игроками
В последние две недели очень увеличился поток клиентов на пополнение. Не все готовы работать с большой компанией Яндекс, им проще работать с локальными игроками
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