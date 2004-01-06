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Яндекс.Деньги?
06/01/2004
=ALL,
Что касается карточек, то я согласен, PayCash лезет на Украину в Белоруссию Латвию, теперь в Армению. А на самом деле у себя бардака хватает. Также хочу сказать всем: Яндекс.Денег нет - есть система PayCash, а ЯД это лишь красивое название. Так что говоить "я от Яндекса ждал намного большего" впринципе неверно, Яндыкс ничего кроме каталога money.yandex.ru и рекламы на сайте не делает. Все делает PayCash и делает достаточно криво как вы заметили =) Начиная снизу доверху. От технической реализации и заканчивая маркетингом. У меня как у веб-разработчика - т.е. по сути юзера системы есть много претензий к системе, периодически возникают идеи как сделать проще, лучше и удобнее для себя(читайте для людей, потому что я делаю витрины, магазины и еще много других вещей, так же как и сторонние независимые разработчики) Но большинство идей наталкиваются просто на стену непонимания, что логично, потому люди выше меня на самом деле более удалены от взаимодействия с системой. А самые светлые идеи невозможно реализовать из за тяжелого груза совместимости с предыдущими кривыми версиями системы. У Microsoft похожая ситуация неправда ли? =) Вообще ЯД, конечно, будут набирать исключительно потому что они Я Н Д Е К С.деньги в самой системе я не вижу никаких принципиальных преимуществ по сравнению с конкурентами.
=ALL,
Что касается карточек, то я согласен, PayCash лезет на Украину в Белоруссию Латвию, теперь в Армению. А на самом деле у себя бардака хватает. Также хочу сказать всем: Яндекс.Денег нет - есть система PayCash, а ЯД это лишь красивое название. Так что говоить "я от Яндекса ждал намного большего" впринципе неверно, Яндыкс ничего кроме каталога money.yandex.ru и рекламы на сайте не делает. Все делает PayCash и делает достаточно криво как вы заметили =) Начиная снизу доверху. От технической реализации и заканчивая маркетингом. У меня как у веб-разработчика - т.е. по сути юзера системы есть много претензий к системе, периодически возникают идеи как сделать проще, лучше и удобнее для себя(читайте для людей, потому что я делаю витрины, магазины и еще много других вещей, так же как и сторонние независимые разработчики) Но большинство идей наталкиваются просто на стену непонимания, что логично, потому люди выше меня на самом деле более удалены от взаимодействия с системой. А самые светлые идеи невозможно реализовать из за тяжелого груза совместимости с предыдущими кривыми версиями системы. У Microsoft похожая ситуация неправда ли? =) Вообще ЯД, конечно, будут набирать исключительно потому что они Я Н Д Е К С.деньги в самой системе я не вижу никаких принципиальных преимуществ по сравнению с конкурентами.
07/01/2004
=Максим
Насчет слишком частой "кривой" реализации чего-либо с Вами соглашусь. Не могу поддержать Ваше мнение насчет Майкрософта, потому как убежден в обратном.
А вот по поводу Я.денег хочется процитировать Ваши слова "...потому что они Я Н Д Е К С.деньги в самой системе я не вижу никаких принципиальных преимуществ по сравнению с конкурентами"
Вот именно в этом и есть главная их проблема. А кривая реализация - это довольно точное определение к общей стратегии Яндекса. Буквально недавно заходил на их сайт и искал пару ответов по яндекс проектам, удивился сколько они их пооткрывали. Подумав немного понял - это не к добру. На этот счет есть великолепное изречение "В бизнесе умирают не от голода, а от несварения". Вот бы Яндексу подумать над этим, пежде чем открывать следующий проект или продолжать старые.
=Максим
Насчет слишком частой "кривой" реализации чего-либо с Вами соглашусь. Не могу поддержать Ваше мнение насчет Майкрософта, потому как убежден в обратном.
А вот по поводу Я.денег хочется процитировать Ваши слова "...потому что они Я Н Д Е К С.деньги в самой системе я не вижу никаких принципиальных преимуществ по сравнению с конкурентами"
Вот именно в этом и есть главная их проблема. А кривая реализация - это довольно точное определение к общей стратегии Яндекса. Буквально недавно заходил на их сайт и искал пару ответов по яндекс проектам, удивился сколько они их пооткрывали. Подумав немного понял - это не к добру. На этот счет есть великолепное изречение "В бизнесе умирают не от голода, а от несварения". Вот бы Яндексу подумать над этим, пежде чем открывать следующий проект или продолжать старые.
07/01/2004
Я опять про свое. Спрашивала в оранжевых киосках куда у них пропали ЯД. Сказали, что торговать ими не будут ваще.
Ну нету возможности специально куда-то пилить за карточкой! Вроде договорилась в местном киоске, обещали мне возить.
Вот карточки Бегуна тоже не купишь где попало. Но тут хоть ясно, что в любом "Техмаркете" они есть.
Я опять про свое. Спрашивала в оранжевых киосках куда у них пропали ЯД. Сказали, что торговать ими не будут ваще.
Ну нету возможности специально куда-то пилить за карточкой! Вроде договорилась в местном киоске, обещали мне возить.
Вот карточки Бегуна тоже не купишь где попало. Но тут хоть ясно, что в любом "Техмаркете" они есть.
07/01/2004
=Edward
Ядро тормознутое, убогая работа с формами - это вообще бред, если вы хотите добавить скажем новое поле в форму оплаты - надо менять хм... Ну вот чуть тайну не открыл =) Короче надо обращаться к разработчикам чтобы они соотв. образом настроили ваш магазин, а это согласитесь бред и лишняя волокита. В этом плане мне нравится решение Ассиста, у них там в специальном поле формы содержится перечисление передаваемых полей, очень гибко, а главное решается на месте.
=Edward
Ядро тормознутое, убогая работа с формами - это вообще бред, если вы хотите добавить скажем новое поле в форму оплаты - надо менять хм... Ну вот чуть тайну не открыл =) Короче надо обращаться к разработчикам чтобы они соотв. образом настроили ваш магазин, а это согласитесь бред и лишняя волокита. В этом плане мне нравится решение Ассиста, у них там в специальном поле формы содержится перечисление передаваемых полей, очень гибко, а главное решается на месте.
07/01/2004
=Светлана
Тут надо понимать продавцов, цена у них фиксированная наценка смешная, спрос небольшой. Спрашивается стоит ли заморачиваться продажей каких - то ЯД если от 10 газет отдача будет в 2 раза больше. Вообще я это и считаю главным минусом подобных систем, где по сути единственный способ зачислить деньги это предоплаченные карты, даже смысл теряется - зачем мне искать эту карту чтобы что-то купить, да еще с наценкой? Да мне проще найти это что-то. В этом плане оплата по кредитке гораздо удобнее - она всегда с тобой. Но с безопасностью конечно проблемы... Хотя по сути и кошельковые системы ни сколь не безопасны - любой кошелек можно украсть, пароль подобрать точно так же как и в случае с картами, безопаснее они разве что тем, что в этих электронных кошельках суммы лежат в среднем поменьше.
=Светлана
Тут надо понимать продавцов, цена у них фиксированная наценка смешная, спрос небольшой. Спрашивается стоит ли заморачиваться продажей каких - то ЯД если от 10 газет отдача будет в 2 раза больше. Вообще я это и считаю главным минусом подобных систем, где по сути единственный способ зачислить деньги это предоплаченные карты, даже смысл теряется - зачем мне искать эту карту чтобы что-то купить, да еще с наценкой? Да мне проще найти это что-то. В этом плане оплата по кредитке гораздо удобнее - она всегда с тобой. Но с безопасностью конечно проблемы... Хотя по сути и кошельковые системы ни сколь не безопасны - любой кошелек можно украсть, пароль подобрать точно так же как и в случае с картами, безопаснее они разве что тем, что в этих электронных кошельках суммы лежат в среднем поменьше.
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