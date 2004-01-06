/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2
Ответить

Яндекс.Деньги?



Ссылка на сообщение Максим
06/01/2004

=ALL,

Что касается карточек, то я согласен, PayCash лезет на Украину в Белоруссию Латвию, теперь в Армению. А на самом деле у себя бардака хватает. Также хочу сказать всем: Яндекс.Денег нет - есть система PayCash, а ЯД это лишь красивое название. Так что говоить "я от Яндекса ждал намного большего" впринципе неверно, Яндыкс ничего кроме каталога money.yandex.ru и рекламы на сайте не делает. Все делает PayCash и делает достаточно криво как вы заметили =) Начиная снизу доверху. От технической реализации и заканчивая маркетингом. У меня как у веб-разработчика - т.е. по сути юзера системы есть много претензий к системе, периодически возникают идеи как сделать проще, лучше и удобнее для себя(читайте для людей, потому что я делаю витрины, магазины и еще много других вещей, так же как и сторонние независимые разработчики) Но большинство идей наталкиваются просто на стену непонимания, что логично, потому люди выше меня на самом деле более удалены от взаимодействия с системой. А самые светлые идеи невозможно реализовать из за тяжелого груза совместимости с предыдущими кривыми версиями системы. У Microsoft похожая ситуация неправда ли? =) Вообще ЯД, конечно, будут набирать исключительно потому что они Я Н Д Е К С.деньги в самой системе я не вижу никаких принципиальных преимуществ по сравнению с конкурентами.



Ссылка на сообщение Edward
06/01/2004

Можете кратко осветить технические проблемы? Хотя бы характер проблем в общем.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
07/01/2004

=Максим

Насчет слишком частой "кривой" реализации чего-либо с Вами соглашусь. Не могу поддержать Ваше мнение насчет Майкрософта, потому как убежден в обратном.

А вот по поводу Я.денег хочется процитировать Ваши слова "...потому что они Я Н Д Е К С.деньги в самой системе я не вижу никаких принципиальных преимуществ по сравнению с конкурентами"

Вот именно в этом и есть главная их проблема. А кривая реализация - это довольно точное определение к общей стратегии Яндекса. Буквально недавно заходил на их сайт и искал пару ответов по яндекс проектам, удивился сколько они их пооткрывали. Подумав немного понял - это не к добру. На этот счет есть великолепное изречение "В бизнесе умирают не от голода, а от несварения". Вот бы Яндексу подумать над этим, пежде чем открывать следующий проект или продолжать старые.



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
07/01/2004

Я опять про свое. Спрашивала в оранжевых киосках куда у них пропали ЯД. Сказали, что торговать ими не будут ваще.

Ну нету возможности специально куда-то пилить за карточкой! Вроде договорилась в местном киоске, обещали мне возить.

Вот карточки Бегуна тоже не купишь где попало. Но тут хоть ясно, что в любом "Техмаркете" они есть.



Ссылка на сообщение Максим
07/01/2004

=Edward

Ядро тормознутое, убогая работа с формами - это вообще бред, если вы хотите добавить скажем новое поле в форму оплаты - надо менять хм... Ну вот чуть тайну не открыл =) Короче надо обращаться к разработчикам чтобы они соотв. образом настроили ваш магазин, а это согласитесь бред и лишняя волокита. В этом плане мне нравится решение Ассиста, у них там в специальном поле формы содержится перечисление передаваемых полей, очень гибко, а главное решается на месте.



Ссылка на сообщение Максим
07/01/2004

=Светлана

Тут надо понимать продавцов, цена у них фиксированная наценка смешная, спрос небольшой. Спрашивается стоит ли заморачиваться продажей каких - то ЯД если от 10 газет отдача будет в 2 раза больше. Вообще я это и считаю главным минусом подобных систем, где по сути единственный способ зачислить деньги это предоплаченные карты, даже смысл теряется - зачем мне искать эту карту чтобы что-то купить, да еще с наценкой? Да мне проще найти это что-то. В этом плане оплата по кредитке гораздо удобнее - она всегда с тобой. Но с безопасностью конечно проблемы... Хотя по сути и кошельковые системы ни сколь не безопасны - любой кошелек можно украсть, пароль подобрать точно так же как и в случае с картами, безопаснее они разве что тем, что в этих электронных кошельках суммы лежат в среднем поменьше.


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены