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Вы видели это агентское вознаграждение вместо НсП у eHouse?



Ссылка на сообщение Вавидиос
27/01/2004

Кто тут судиться собрался? :-) Флаг в руки... Ихаус и сотовые операторы крупные фирмы, где все десять раз проверят на соответствие законам и т.д. Тут в самом начале беседы все возмущались, что типа все фирмы убрали 5%, Ихаус придумал вознаграждение и т.д. Я тут недавно по глупости случайно попал в МакДональдс, как выяснилось: раньше МАКбулка стояла около 50 рублей и в чеке писали, что в этой сумме включены 20% НДС и 5% НсП, сейчас булка эта стоит 52 рубля и включено в ее стоимость всего 18% НДС. Вот это меня возмущает гораздо больше. Получается, что все эти отмены налогов фикция, которую еще и скрывают. В данном случае меня больше устраивает политика Ихауса, там я хоть вижу, почему цены остались на прежнем уровне.



Ссылка на сообщение антипокупатель
27/01/2004

сажать надо в турму и макдоналдс и сотовиков.

===========

2 Олег Краюшкин - а что, вы вправду воруете? люди вас прямо обвинили, а вы даже не опровергли....



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
27/01/2004

Да собственно, никто Е-хаус особенно не защищает.

Я считаю, что если компания говорит в рекламе про одни цены, а реально торгует по другим, то это обман и наказываться он должен соответственно. В том числе и по совокупности за "введение в заблуждение".

Судиться в случае обмана можно и нужно. Тем более когда обман неоднократный и на виду у всех.

Весьма сильно сомневаюсь, что юристы компаний "все проверили и учли". Недавний прецедент с крупной московской компанией сотовой связи показал, что "прохлопали" их юристы грубейшее нарушение закона. А вдумчивый и внимательный клиент - нет. Теперь им (сотовикам) предстоит перезаключить массу договоров с клиентами из-за исправления этой давнишней ошибки.

Поэтому может лучше стоит один раз внимательно прочесть закон "О защите прав потребителей", чтобы знать границы своих прав и возможностей по их защите. Тогда будет легче и обманывать Вас станут меньше.


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