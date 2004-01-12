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Вы видели это агентское вознаграждение вместо НсП у eHouse?
12/01/2004
Первые позиции в price.ru магазины eHouse уже не занимают - после этой дискуссии. Остались только цены в прайс-листах на сайтах магазинов без 5% агентского вознаграждения. Олег, с Вами здесь общался другой "Не смешно" - сотрудник ehouse a - понятно, почему мы их достали - мешаем облапошивать покупателей. С отменой НсП главное преимущество eHouse ушло.
Первые позиции в price.ru магазины eHouse уже не занимают - после этой дискуссии. Остались только цены в прайс-листах на сайтах магазинов без 5% агентского вознаграждения. Олег, с Вами здесь общался другой "Не смешно" - сотрудник ehouse a - понятно, почему мы их достали - мешаем облапошивать покупателей. С отменой НсП главное преимущество eHouse ушло.
12/01/2004
Господа, почему сразу подобные ценовые политики воспринимаются как облапошивание покупателей? Подобные ходы применяются многими и их можно встретить повсеместно. Взять хотя бы наших операторов сотовой связи! Цены указаны без всех налогов. И люди велись на одни цены, а в результате платили больше чем на четверть. А как радуется глаз, когда мы видим удивительно низкие цены.. правда оказывается, что они указаны в евро! Все пытаются привлечь внимание покупателей, у каждого свои средства, но они, как мне кажется, вполне честные! Ведь от клиентов не скрывают конечную цену товара. Конечно можно радоваться отмене НсП 5%, но буквально через месяц по прогнозам цены на эти 5% будут постепенно подняты. И все опять пойдет по своему руслу. Да и Ихаус особо тут не проигрывает, ведь как не крути, а цены у них вполне приличные даже с 5%.
Господа, почему сразу подобные ценовые политики воспринимаются как облапошивание покупателей? Подобные ходы применяются многими и их можно встретить повсеместно. Взять хотя бы наших операторов сотовой связи! Цены указаны без всех налогов. И люди велись на одни цены, а в результате платили больше чем на четверть. А как радуется глаз, когда мы видим удивительно низкие цены.. правда оказывается, что они указаны в евро! Все пытаются привлечь внимание покупателей, у каждого свои средства, но они, как мне кажется, вполне честные! Ведь от клиентов не скрывают конечную цену товара. Конечно можно радоваться отмене НсП 5%, но буквально через месяц по прогнозам цены на эти 5% будут постепенно подняты. И все опять пойдет по своему руслу. Да и Ихаус особо тут не проигрывает, ведь как не крути, а цены у них вполне приличные даже с 5%.
12/01/2004
2Всем господам:
я уж не знаю, может господа действительно на ихаус работают т.к. скандал на пустом месте явно им на руку.
1)Думаю что ни одна нормальная контора и до 1 янв не платила никакой НСП, т.к. достаточно ЗАКОННЫХ способов это обойти.
2)НДС сниженный на 2% "задел" только ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ товаров и услуг. В случае торговли импортными товарами НДС возникает на этапе растаможки, т.е. практически НЕ ВОЗНИКАЕТ. никакой экономии не вышло :(
3)Все кто радостно объявил о снижении цен из=за отмены НСП - делают хороший макетинговый ход. Все вернется на свои места за 1-2 мес.
4)кто как формирует цену - это их всех собачье дело. Потребители не идиоты - разберуться и без вас - идите работайте :)
Кто- просит доплатить за металик, коврики, и огнетушитель, а кто-то "все по честному" - и те и другие востребованы , т.к. потребители разные.
2Всем господам:
я уж не знаю, может господа действительно на ихаус работают т.к. скандал на пустом месте явно им на руку.
1)Думаю что ни одна нормальная контора и до 1 янв не платила никакой НСП, т.к. достаточно ЗАКОННЫХ способов это обойти.
2)НДС сниженный на 2% "задел" только ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ товаров и услуг. В случае торговли импортными товарами НДС возникает на этапе растаможки, т.е. практически НЕ ВОЗНИКАЕТ. никакой экономии не вышло :(
3)Все кто радостно объявил о снижении цен из=за отмены НСП - делают хороший макетинговый ход. Все вернется на свои места за 1-2 мес.
4)кто как формирует цену - это их всех собачье дело. Потребители не идиоты - разберуться и без вас - идите работайте :)
Кто- просит доплатить за металик, коврики, и огнетушитель, а кто-то "все по честному" - и те и другие востребованы , т.к. потребители разные.
12/01/2004
2Вавидиос: Отличие ихауса с операторов сотовой связи в том, что операторы пишут на каждой странице с ценами о том, что они без налогов и после нового года их окончательные цены упали на 7% из-за снижения налогов. У ихауса цены остались такими же.
2Андрей: Если
ни одна нормальная контора и до 1 янв не платила никакой НСП
и Вы знаете ЗАКОННЫЕ способЫ этот обойти - напишите здесь об этих способах. Юкос тоже считал способы законными, что не помешало МНС доначислить 250 млрд.рублей налогов за 1998-2000 годы.
2Вавидиос: Отличие ихауса с операторов сотовой связи в том, что операторы пишут на каждой странице с ценами о том, что они без налогов и после нового года их окончательные цены упали на 7% из-за снижения налогов. У ихауса цены остались такими же.
2Андрей: Если
ни одна нормальная контора и до 1 янв не платила никакой НСП
и Вы знаете ЗАКОННЫЕ способЫ этот обойти - напишите здесь об этих способах. Юкос тоже считал способы законными, что не помешало МНС доначислить 250 млрд.рублей налогов за 1998-2000 годы.
13/01/2004
Формирование цены, оптимизация налогов - это внутреннее дело магазина, никто с этим не спорит. Но ихаус делает одну ошибку: покупателя надо привлекать, а не раздражать. Многих людей всякие дополнительные наценки элементарно раздражают. Если бы они тихо и плавно подняли цены, то никто бы особого внимания не обратил.
Формирование цены, оптимизация налогов - это внутреннее дело магазина, никто с этим не спорит. Но ихаус делает одну ошибку: покупателя надо привлекать, а не раздражать. Многих людей всякие дополнительные наценки элементарно раздражают. Если бы они тихо и плавно подняли цены, то никто бы особого внимания не обратил.
13/01/2004
2Не смешно:
работающие по упрощеной системе не платят (не платили НСП), для примера. А ОПСОСы - производители а не перепродавцы услуг.
2Den:
Скажите еще что реклама должна не раздражать. Не примеряйте только на себя. Меня, например, раздражают высокие цены на доморощенные брэнды с спортмастере (колумбия, например), и что? люди покупают - спортмастер наживается. И нет смысла это осуждать.
В общем думаю что дискуссия зашла в тупик. Пойду лучше работать.
Я прав :) т.к. считаю все мнения и способы допустимыми. На каждый крючок найдется карась.
2Не смешно:
работающие по упрощеной системе не платят (не платили НСП), для примера. А ОПСОСы - производители а не перепродавцы услуг.
2Den:
Скажите еще что реклама должна не раздражать. Не примеряйте только на себя. Меня, например, раздражают высокие цены на доморощенные брэнды с спортмастере (колумбия, например), и что? люди покупают - спортмастер наживается. И нет смысла это осуждать.
В общем думаю что дискуссия зашла в тупик. Пойду лучше работать.
Я прав :) т.к. считаю все мнения и способы допустимыми. На каждый крючок найдется карась.
13/01/2004
=не смешно
Я приношу свои извинения если по незнанию обвинил Вас в чем-то недостойном. Но... на будущее дайте хотя бы мне знак как Вас отличать от другого(других) "неправильных" или "фальшивых" двойников. А то говоришь вроде бы с одним, а выясняется что под его "личиной" скрывается другой.
=Вавидиос
Вы сами только что опровергли себя. Если мы видимо просто цену товара, без учета прочих факторов, то низкая цена выглядит (в том числе психологически) гораздо привлекательнее. Это вполне понятно. Поэтому если сейячес кто-то реально снизит цены, то повысить их обратно будет невероятно трудно. Тем более в условиях конкуренции и широкой огласки отмены НсП.
=Андрей
1. Любая нормальная контора не является плательщиком НсП. Она его просто перечисляет. НсП платит покупатель товара (в данном случае мы с Вами)
2. Про сниженный НДС. Разве у нас только импортеры торгуют в сети?
3. Про хороший маркетинговый ход. Да верно. А вот насчет того, что цены вернуться на свои места - большое сомнение. Не для всех и всегда является очевидным равенство большие цены = большие продажи". Бывает и наоборот.
4. кто как формирует цену... Я-потребитель и мне весьма неприятно, когда в магазине мне предлагают доплатить что-то в виде 2-3-4...и т.д. процентов к цене. Спрашивается почему нельзя сразу эти "доплаты" включить в цену. Ведь все равно я их плачу.
Все способы и методы хороши. Нет, неверно. Юкос тоже считал, что все хорошо и налоги можно не платить. А тут взяли и доначислили. А тот, кто считал что на законы ему плевать и "все методы"хороши" получил легкое предупреждение в виде "содержания под стражей".
Потребители разберутся говорите. Да они в очевидных вещах иногда путаются как дети малые. А нечестные продавцы этим пользуются. Но... обманывать можно до поры до времени, дальше веревочка заканчивается и наступает провал. Причем полный и бесповоротный.
=не смешно
Я приношу свои извинения если по незнанию обвинил Вас в чем-то недостойном. Но... на будущее дайте хотя бы мне знак как Вас отличать от другого(других) "неправильных" или "фальшивых" двойников. А то говоришь вроде бы с одним, а выясняется что под его "личиной" скрывается другой.
=Вавидиос
Вы сами только что опровергли себя. Если мы видимо просто цену товара, без учета прочих факторов, то низкая цена выглядит (в том числе психологически) гораздо привлекательнее. Это вполне понятно. Поэтому если сейячес кто-то реально снизит цены, то повысить их обратно будет невероятно трудно. Тем более в условиях конкуренции и широкой огласки отмены НсП.
=Андрей
1. Любая нормальная контора не является плательщиком НсП. Она его просто перечисляет. НсП платит покупатель товара (в данном случае мы с Вами)
2. Про сниженный НДС. Разве у нас только импортеры торгуют в сети?
3. Про хороший маркетинговый ход. Да верно. А вот насчет того, что цены вернуться на свои места - большое сомнение. Не для всех и всегда является очевидным равенство большие цены = большие продажи". Бывает и наоборот.
4. кто как формирует цену... Я-потребитель и мне весьма неприятно, когда в магазине мне предлагают доплатить что-то в виде 2-3-4...и т.д. процентов к цене. Спрашивается почему нельзя сразу эти "доплаты" включить в цену. Ведь все равно я их плачу.
Все способы и методы хороши. Нет, неверно. Юкос тоже считал, что все хорошо и налоги можно не платить. А тут взяли и доначислили. А тот, кто считал что на законы ему плевать и "все методы"хороши" получил легкое предупреждение в виде "содержания под стражей".
Потребители разберутся говорите. Да они в очевидных вещах иногда путаются как дети малые. А нечестные продавцы этим пользуются. Но... обманывать можно до поры до времени, дальше веревочка заканчивается и наступает провал. Причем полный и бесповоротный.
14/01/2004
Олег, как потребитель вы можете возмущаться абсолютно по любому поводу, я люблю, как потребитель, пожаловаться почему же мне потребителю так дорого все продают, почему не хотят дать кредит, и почему в обменнике в Рамсторе такой мерзкий курс по сравнению с ЦБ. И вообще почему мне дают скидку 20%, ведь я постоянный клиент, целый второй раз покупаю в магазине, то что прибыль с товара у этого магазина 12% меня мало колышит. Если вы не понимаете почему МНОГИЕ магазины и поставщики услуг прибавляют потом доб %, почему в кредит продают по другой цене, почему курсы магазинов порой большие и т.д., то боюсь тут спорить бесполезно. Через месяц-другой все вернется на круги своя.
Олег, как потребитель вы можете возмущаться абсолютно по любому поводу, я люблю, как потребитель, пожаловаться почему же мне потребителю так дорого все продают, почему не хотят дать кредит, и почему в обменнике в Рамсторе такой мерзкий курс по сравнению с ЦБ. И вообще почему мне дают скидку 20%, ведь я постоянный клиент, целый второй раз покупаю в магазине, то что прибыль с товара у этого магазина 12% меня мало колышит. Если вы не понимаете почему МНОГИЕ магазины и поставщики услуг прибавляют потом доб %, почему в кредит продают по другой цене, почему курсы магазинов порой большие и т.д., то боюсь тут спорить бесполезно. Через месяц-другой все вернется на круги своя.
14/01/2004
=Вавидиос
А кто Вам мешает возмущаться? Или принимать решения на основании собственных раздумий и выводов?
Например, мне не нравится цена товара в магазине - значит я иду в другой магазин. Если эта скидка с цены оправдывает мои усилия, тогда я прав в своих поисках. Если вам не нравится курс обмена - идите на рынок - там дешевле. Мне не нравится, что кредит не дают - я отказываюсь от покупки и всем знакомым говорю - с этими барыгами дела не имейте. И спокойно жду, пока появятся те, чьи цены или условия кредитов меня устраивают. А Вы думали как на Западе появились мощные потребительские движения. А вот именно таким методом. Находился инициатор (чем-то недовольный) и собирал вокруг себя своих единомышленников. Потом их усилия оправдывались - даже мощнейшие корпорации сдавались.
А если не нравится что к цене заявленной товара "вдруг" добавляется еще сколько-то там процентов - то просто скажите об этом. Напишите в газету, обратитесь в права потребителей, в суд. Только не сидите сиднем.
Если что-то делают многие - это не означает автоматически истину. Они могут весьма и весьма ошибаться. Надо всегда думать самому, прежде чем идти со всеми. Это лучший способ не попасть впросак.
Тут уместно рассказать короткую притчу про барана и овец:
Овцы думают, что баран умный, знает что делать, поэтому идут за ним. А баран идет туда, где трава гуще.
Надеюсь смысл ясен.
=Вавидиос
А кто Вам мешает возмущаться? Или принимать решения на основании собственных раздумий и выводов?
Например, мне не нравится цена товара в магазине - значит я иду в другой магазин. Если эта скидка с цены оправдывает мои усилия, тогда я прав в своих поисках. Если вам не нравится курс обмена - идите на рынок - там дешевле. Мне не нравится, что кредит не дают - я отказываюсь от покупки и всем знакомым говорю - с этими барыгами дела не имейте. И спокойно жду, пока появятся те, чьи цены или условия кредитов меня устраивают. А Вы думали как на Западе появились мощные потребительские движения. А вот именно таким методом. Находился инициатор (чем-то недовольный) и собирал вокруг себя своих единомышленников. Потом их усилия оправдывались - даже мощнейшие корпорации сдавались.
А если не нравится что к цене заявленной товара "вдруг" добавляется еще сколько-то там процентов - то просто скажите об этом. Напишите в газету, обратитесь в права потребителей, в суд. Только не сидите сиднем.
Если что-то делают многие - это не означает автоматически истину. Они могут весьма и весьма ошибаться. Надо всегда думать самому, прежде чем идти со всеми. Это лучший способ не попасть впросак.
Тут уместно рассказать короткую притчу про барана и овец:
Овцы думают, что баран умный, знает что делать, поэтому идут за ним. А баран идет туда, где трава гуще.
Надеюсь смысл ясен.
26/01/2004
=Линкс
Почти наверняка могу сказать, что это они погорячились. Либо курьер чего-то не понял, либо Е-хаус совсем не понял.
Товар я могу вернуть прямо на месте (как говорится - не отходя от кассы, то бишь курьера).
Второе, работоспособность товара демонстрируется до оплаты, а не после. Желающих отсылаю к закону о Защите прав потребителей, ст.12 пп.2 и 4; ст.16 п.1; и основное - ст.4 п.4
=Линкс
Почти наверняка могу сказать, что это они погорячились. Либо курьер чего-то не понял, либо Е-хаус совсем не понял.
Товар я могу вернуть прямо на месте (как говорится - не отходя от кассы, то бишь курьера).
Второе, работоспособность товара демонстрируется до оплаты, а не после. Желающих отсылаю к закону о Защите прав потребителей, ст.12 пп.2 и 4; ст.16 п.1; и основное - ст.4 п.4
26/01/2004
и чаво люди бьются в защиту ихауса? работнички штоль?
я считаю жуликами тех кто пудрит мозги, рекламируя одни цены а всучивая другие. сдирая за высосанные из пальца услуги.... Есть такая статья мошенничество. это когда физдят у вас впудривая мозги. представьте себе старую бабку которая повелась на рекламу и купила не обратив внимания в цифирки в квитканции. Она ВЕРИЛА рекламе фирмы. Да, она тупая... но ее ввели в заблуждение. Она может выиграть суд. Нельзя рекламу и цены преврашатььв шараду. Цены должны быть понятны каждому имбецилу. А все эти компании сотовой связи и ихаус в ервую очередь мона засудить. Но судиться придеться год и потратить уйму денег. желающих ПОКА нет. Но через год появятся и те кто прищучит...
Как говорится: а ты не жульничай (с)
и чаво люди бьются в защиту ихауса? работнички штоль?
я считаю жуликами тех кто пудрит мозги, рекламируя одни цены а всучивая другие. сдирая за высосанные из пальца услуги.... Есть такая статья мошенничество. это когда физдят у вас впудривая мозги. представьте себе старую бабку которая повелась на рекламу и купила не обратив внимания в цифирки в квитканции. Она ВЕРИЛА рекламе фирмы. Да, она тупая... но ее ввели в заблуждение. Она может выиграть суд. Нельзя рекламу и цены преврашатььв шараду. Цены должны быть понятны каждому имбецилу. А все эти компании сотовой связи и ихаус в ервую очередь мона засудить. Но судиться придеться год и потратить уйму денег. желающих ПОКА нет. Но через год появятся и те кто прищучит...
Как говорится: а ты не жульничай (с)
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