/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум CRM и взаимоотношения с клиентами
Главная Форум Удержание клиентов CRM и взаимоотношения с клиентами
Предыдущая 1 2
Ответить

Возврат товара и кассовый аппарат



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
19/02/2004

=Серьезный

Если думать не хотите - Ваши проблемы.

Не желаете прогибаться - Вас загнут. Все очень просто.

Вам предложили нормальный вариант в соответствии с Вашими ограничениями. И дали направление дальнейших поисков для улучшения деятельности.



Ссылка на сообщение Наталья
08/04/2004

возврат в таком случае оформляется из кассы предприятия на основании заявления покупателя по расходнику с приложением ранее выбитого чека



Ссылка на сообщение Воронина
30/09/2004

Как оформить возврат товара? Нужно ли пробивать чек на возврат товара? Если возврат частичный, какую сумму нужно оформлять как возврат товара и на какую сумму выдавать чек покупателю?



Ссылка на сообщение Проф
30/09/2004

Олег, а Вы когда-нибудь видели курьера с мобильным кассовым аппаратом? :)

Я вот не видел...



Вы понимаете, что если не дай бог курьер потеряет или убежит с этим кассовым аппратом, Вы получите супер-геморрой?? :))

А с курьерами такое бывает, надежные люди за 200 долларов в месяц в Москве не работают. Всегда есть определенный риск, это Вам в любом крупном интернет-магазине подтвердят.



Ссылка на сообщение Julija
13/10/2005

Что будет,если я оформила возврат по кассе,в кассовой книге,но без оформления соотвествующего акта!При проверке,налоговая может наложить штраф



Ссылка на сообщение www.askkt.ru
13/10/2005

Письмо Управления МНС РФ по г. Москве

от 17 марта 2000 г. N 30-08/1/10843

"О порядке оформления организациями возврата товара покупателем"



В связи с многочисленными запросами о порядке оформления возврата покупателям денежных средств Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Москве сообщает следующее.

В соответствии с "Типовыми правилами эксплуатации ККМ при осуществлении денежных расчетов с населением", утвержденными Минфином 30.08.93 N 104 и в соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98 г. N 132 об утверждении "Унифицированных формы первичной учетной документации по учету денежных расчетов с населением при осуществлении торговых операций с применением контрольно-кассовых машин" применяется следующий порядок оформления возврата товара в день покупки (до закрытия смены и снятия отчета), как надлежащего так и не надлежащего качества:

- возврат денежной суммы производится из операционной кассы организации по чеку, выданному в данной кассе, и только при наличии на чеке подписи директора (заведующего) или его заместителя. На сумму возврата оформляется акт о возврате товара по форме КМ-3 (до 01.01.99 форма N 54). Акт составляется в одном экземпляре членами комиссии.

Погашенные (первоначальные) чеки наклеиваются на лист бумаги и вместе с актом сдаются в бухгалтерию (где они должны храниться при текстовых документах за данное число).

Суммы, выплаченные по возвращенным покупателям и неиспользованным кассовым чекам, записываются в "Книгу кассира-операциониста" в графу 16, и на итоговую сумму уменьшается сумма выручки за данный день.

В случае предъявления покупателем кассового чека на несколько наименований товара предприятие может выдать покупателю взамен копию чека, заверенную администрацией предприятия.

Прием от покупателя возвращенного товара оформляется накладной, которая составляется в двух экземплярах, один из которых прикладывается к товарному отчету, другой вручается покупателю, и являются основанием для получения денежной суммы за возвращенный товар.

Порядок оформления возврата товара покупателем не в день покупки (по истечении рабочего дня после закрытия продавцом смены и снятии Z-отчета) определен письмом Центрального банка России от 04.10.1993 N 18 "Об утверждении порядка ведения кассовых операций в РФ" и "Методическими рекомендациями по учету оформления операций приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли", утвержденными письмом Комитета РФ по торговле от 10.07.96 N 1-794/32-5 в следующем порядке.

В соответствии с п.5 ст.18 Закона РФ "О защите прав потребителей" (в ред. Федерального закона от 17.12.99 N 212-ФЗ) при возврате потребителем товара ненадлежащего качества отсутствие у него кассового чека не является основанием для отказа в удовлетворении его требований (расторжение договора купли-продажи и возврата денег). Для целей определения полноты оприходования выручки возврат товара ненадлежащего качества может быть произведен без предъявления покупателем кассового чека, но только в том случае если установлен факт и условия покупки, и он доказан покупателем.

Фактом, удостоверяющим покупку, в данном случае могут являться другие документы, подтверждающие покупку, такие как товарный чек, гарантийный талон, и т.д. В случае отсутствия у потребителя указанных документов это не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение факта и условия покупки.

Фактом, подтверждающим покупку, может служить контрольная лента, которая должна храниться в течение сроков, установленных для первичных учетных документов, но не менее 5 лет (Постановление СМ РФ от 30 июля 1993 г. N 745 "Об утверждении Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением и Перечня отдельных категорий предприятий (в том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае осуществления ими торговых операций или оказания услуг), организаций и учреждений, которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин".

Возврат денег осуществляется только из главной кассы организации на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявления документа, удостоверяющего личность (паспорт или документа его заменяющего). Для возврата денег покупателю из главной кассы предприятия, составляется расходно-кассовый ордер (форма КО-2) также с обязательным указанием фамилии, имя, отчества покупателя и его паспортных данных или иного документа удостоверяющего личность (порядок составления и оформления утвержден Постановлением государственного комитета РФ по статистике от 18.08.98г. N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации").

Прием от покупателя возвращенного товара оформляется накладной, которая составляется в двух экземплярах, один из которых прикладывается к товарному отчету, другой вручается покупателю, и являются основанием для получения денежной суммы за возвращенный товар.

На основании перечисленных документов и в регистрах бухгалтерского учета предприятия должны производится соответствующие бухгалтерские записи.

При несоблюдении вышеперечисленных требований к оформлению возврата денежных средств покупателям за возвращенный товар, к организациям должны быть применены штрафные санкции в соответствии с п.9 Указа Президента РФ от 23.05.94 года N 1006 "Об осуществлении комплексных мер по своевременному и полному внесению в бюджет налогов и иных обязательных платежей".



Заместитель руководителя Управления

Государственный советник

налоговой службы III ранга А.А.Родионов





ссылка на письмо http://askkt.ru/forum/viewtopic.php?t=41


Ответить
Предыдущая 1 2




Ответить


:D
:)
:(
:o
:shock:
:?
8)
:lol:
:x
:P
:oops:
:cry:
:evil:
:twisted:
:roll:
:wink:
:!:
:?:
:idea:
:arrow:
:|
:mrgreen:




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены