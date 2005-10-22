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Возьму кредит



Евгений



Действует ли выдача кредитов в регионах?





Николай



Я, взял бы кредит тысяч 800-900руб., но унас банки запрашивают кучу бумаг и поручителей, предлогают оплачмвать огромный процент, или дают кредит на 6 максимум 1 год. У меня налаженный бизнес не хватает денег на постройку нового магазина с мед. центром для которого у меня есть оборудование. В данный момент собираю поручителей для сбербанка.





Андрей











Все в Подмосковье прописаны. Работают в Москве. Все "чисто".







От вас требуется выход на человека в СБ, который не обратит внимание на то, что з\п реальная от 7 до 14 т. рублей.







А точнее, сделает свои справки или как угодно еще обойдет этот недостаток.







Ну мало в нашей стране организаций, показывающих по 30-50 т. зарплату.







"Откачу" 1000-1500 у.е.







Предлагайте тут + телефон. Возьму кредит в Сбербанке 13000-15000 у.е. с 2-мя поручителями.Все в Подмосковье прописаны. Работают в Москве. Все "чисто".От вас требуется выход на человека в СБ, который не обратит внимание на то, что з\п реальная от 7 до 14 т. рублей.А точнее, сделает свои справки или как угодно еще обойдет этот недостаток.Ну мало в нашей стране организаций, показывающих по 30-50 т. зарплату."Откачу" 1000-1500 у.е.Предлагайте тут + телефон.



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