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Вопрос
07/04/2004
если бы я был в этом бизнесе я бы в форумах не торчал! Ну с чего-то надо начинать! И не надо так резко критикавать!
если бы я был в этом бизнесе я бы в форумах не торчал! Ну с чего-то надо начинать! И не надо так резко критикавать!
07/04/2004
А вот то, что Вы "не в бизнесе" - плохо. Придется и с Интернетом разбираться, и с рынком. Может, лучше взяться за то, в чем хорошо понимаете?
Если исходить из бюджета в $4000 - попробовать можно. Я бы вложил так:
На создание магазина - примерно $1500 (в стиле "бедненько, но чистенько" ): создание самого магазина, информационное наполнение, регистрация ПБОЮЛ, ККМ.
Ежемесячно - около $1000(курьер, бухучет, раскрутка в поисковиках, прочая реклама - особенно на начальном этапе, хостинг, Интернет). Неизвестно еще, есть ли что-то, что можно использовать как перевалочный пункт для курьера.
"На глазок" это даст в первые месяцы где-то 1-2 заказа в день. После первых 2-3 месяцев "подтянутся" поисковики - заказов должно стать больше.
Цифры, указанные выше, - идеализированные, при условии если всё правильно делаете. Как видите, бюджет "впритык". Так что, думайте.
А вот то, что Вы "не в бизнесе" - плохо. Придется и с Интернетом разбираться, и с рынком. Может, лучше взяться за то, в чем хорошо понимаете?
Если исходить из бюджета в $4000 - попробовать можно. Я бы вложил так:
На создание магазина - примерно $1500 (в стиле "бедненько, но чистенько" ): создание самого магазина, информационное наполнение, регистрация ПБОЮЛ, ККМ.
Ежемесячно - около $1000(курьер, бухучет, раскрутка в поисковиках, прочая реклама - особенно на начальном этапе, хостинг, Интернет). Неизвестно еще, есть ли что-то, что можно использовать как перевалочный пункт для курьера.
"На глазок" это даст в первые месяцы где-то 1-2 заказа в день. После первых 2-3 месяцев "подтянутся" поисковики - заказов должно стать больше.
Цифры, указанные выше, - идеализированные, при условии если всё правильно делаете. Как видите, бюджет "впритык". Так что, думайте.
08/04/2004
Павел, принципе, если на начальном уровне вы прогнозируете 1-2 покупателя в день, то с курьерскими обязанностями я думаю сам бы справился. Бухучет- есть ечень хороший знакомый в бывем главный бухгалтер. А вот на остальное конечно придется потратиться.
Еще бы я в этот список наверное добавил контент-менеджера.
Павел, принципе, если на начальном уровне вы прогнозируете 1-2 покупателя в день, то с курьерскими обязанностями я думаю сам бы справился. Бухучет- есть ечень хороший знакомый в бывем главный бухгалтер. А вот на остальное конечно придется потратиться.
Еще бы я в этот список наверное добавил контент-менеджера.
08/04/2004
Я придерживаюсь того же мнения , что и МагИнфо. На создание сайта за 100$ куча предложений, плюс обслуживание и подержка ИМ по 200-400$. А со временем это понадобится. А поначалу достаточно ПБОЮЛа, и продавать по товарным чекам. В основном 99% покупателей никакого недовольства по их поводу не высказывало, а ведь, это , как известно, избавляет от огромной волокиты с налогами и кассой.
Я придерживаюсь того же мнения , что и МагИнфо. На создание сайта за 100$ куча предложений, плюс обслуживание и подержка ИМ по 200-400$. А со временем это понадобится. А поначалу достаточно ПБОЮЛа, и продавать по товарным чекам. В основном 99% покупателей никакого недовольства по их поводу не высказывало, а ведь, это , как известно, избавляет от огромной волокиты с налогами и кассой.
09/04/2004
Господа, я ж цифры не с потолка беру. Товар - парфюмерия. Проблема доверия к маленьким магазинам и так остро стоит, а здесь:
1. Товар часто покупают в подарок (важно качество и оперативность);
2. Товар покупают для себя (важна оперативность).
Как может начинающий магазин вызвать доверие? Только качественным, удобным дизайном, грамотными текстами, нормальными условиями работы (это уже к владельцу).
Вот по минимуму и считаем:
ПО магазина - $100;
Дизайн (покупаем готовый, выбирая что-нибудь поприличнее) - $50;
Интеграция ПО и дизайна, плюс некоторые модификации (см.далее) - $300 (а Вы как хотели - дизайн-то не специально под магазин разрабатывался, шаблоны придется серьезно переделывать);
Usability-тестирование, плюс маркетинговый аудит - $250 (пользователя мало привлечь, надо не помешать ему купить);
Описания товаров, 100 шт. - $200-400;
ПБОЮЛ - $100;
ККМ - $100.
Плюс, непредвиденные расходы, которые наверняка возникнут в результате отсутствия опыта. Так и получится $1300-$1500.
PS. Убираете любую из составляющих -> получаете меньше покупателей. Т.е. выигрыш в средствах на самом деле иллюзорен.
PPS. Смета на $100 единовременно / $200 ежемесячно хороша тем, что можно малой кровью убедиться в сложности ведения бизнеса с помощью Интернета и со спокойной совестью заняться чем-то другим.
Господа, я ж цифры не с потолка беру. Товар - парфюмерия. Проблема доверия к маленьким магазинам и так остро стоит, а здесь:
1. Товар часто покупают в подарок (важно качество и оперативность);
2. Товар покупают для себя (важна оперативность).
Как может начинающий магазин вызвать доверие? Только качественным, удобным дизайном, грамотными текстами, нормальными условиями работы (это уже к владельцу).
Вот по минимуму и считаем:
ПО магазина - $100;
Дизайн (покупаем готовый, выбирая что-нибудь поприличнее) - $50;
Интеграция ПО и дизайна, плюс некоторые модификации (см.далее) - $300 (а Вы как хотели - дизайн-то не специально под магазин разрабатывался, шаблоны придется серьезно переделывать);
Usability-тестирование, плюс маркетинговый аудит - $250 (пользователя мало привлечь, надо не помешать ему купить);
Описания товаров, 100 шт. - $200-400;
ПБОЮЛ - $100;
ККМ - $100.
Плюс, непредвиденные расходы, которые наверняка возникнут в результате отсутствия опыта. Так и получится $1300-$1500.
PS. Убираете любую из составляющих -> получаете меньше покупателей. Т.е. выигрыш в средствах на самом деле иллюзорен.
PPS. Смета на $100 единовременно / $200 ежемесячно хороша тем, что можно малой кровью убедиться в сложности ведения бизнеса с помощью Интернета и со спокойной совестью заняться чем-то другим.
10/04/2004
Мне кажется, что начинать нужно не с организационных вопросов, а с вопросов маркетинга.
В интернете достаточно много интернет-магазинов парфюмерии. Почему клиенты будут покупать именно у вас? Как они у вас узнают? Чем вы будете отличаться от конкурентов? Какие будете использовать стратегии позиционирования?
Для этого, мне кажется, лучше всего провести пару дней возле парфюмерного магазина, опросить людей, выходящих из него. Спросить их, чтобы они хотели, для кого покупают парфюмерию, какую парфюмерию выбирают, как они выбирают продукцию, что влияет на их выбор и т.д. Также можно опросить и знакомых.
Несколько креативных идей и отличное от конкурентов позиционирование могут сильно улучшить ваше положение.
Также стоит посмотреть сайты, которые посещает ваша целевая аудитория, какие контент-проекты для нее интересны, какие существуют смежные отрасли, с которыми вы могли бы сотрудничать (например, для парфюмерии это может быть косметика).
Возможно можно будет договориться с каким-нибудь посещаемым ресурсом (а можно и с несколькими) о продаже и рекламе вашей продукции в обмен на получение процентов.
В этом случае можно даже и не создавать свой отдельный интернет-магазин и раскручивать его. Достаточно будет потратить порядка 300-500 долларов для создания и привязки движка интернет-магазина к этому проекту, а также на консультанта, который будет отвечать на вопросы посетителей по телефону.
Мне кажется, что начинать нужно не с организационных вопросов, а с вопросов маркетинга.
В интернете достаточно много интернет-магазинов парфюмерии. Почему клиенты будут покупать именно у вас? Как они у вас узнают? Чем вы будете отличаться от конкурентов? Какие будете использовать стратегии позиционирования?
Для этого, мне кажется, лучше всего провести пару дней возле парфюмерного магазина, опросить людей, выходящих из него. Спросить их, чтобы они хотели, для кого покупают парфюмерию, какую парфюмерию выбирают, как они выбирают продукцию, что влияет на их выбор и т.д. Также можно опросить и знакомых.
Несколько креативных идей и отличное от конкурентов позиционирование могут сильно улучшить ваше положение.
Также стоит посмотреть сайты, которые посещает ваша целевая аудитория, какие контент-проекты для нее интересны, какие существуют смежные отрасли, с которыми вы могли бы сотрудничать (например, для парфюмерии это может быть косметика).
Возможно можно будет договориться с каким-нибудь посещаемым ресурсом (а можно и с несколькими) о продаже и рекламе вашей продукции в обмен на получение процентов.
В этом случае можно даже и не создавать свой отдельный интернет-магазин и раскручивать его. Достаточно будет потратить порядка 300-500 долларов для создания и привязки движка интернет-магазина к этому проекту, а также на консультанта, который будет отвечать на вопросы посетителей по телефону.
11/04/2004
=Павел Коротов
Спасибо за цифры, но самое удивительное в том, что у нас в Хабаровске мы тоже пришли к таким данным. Правда товар был другой - не парфюмерия. У нас потом даже чуть дороже вышло (мы кое-чего не учли сначала). Хотя структура немного иная.
Согласен с высказыванием по маркетинг. Зачастую маркетинг стоит на 3-4 (а то и пятом ) месте, а вначале дизайн, движок, программирование и пр. Самрое интересное начинается потом, когда выясняется, что аудитория твоего проекта отсутствует начисто. Либо настолько мала, что невозможно окупить затраты. Получается как в известной басне - лошадь поставили позади телеги и поэтому телега не едет. Спрашивается - кто виноват???
=Павел Коротов
Спасибо за цифры, но самое удивительное в том, что у нас в Хабаровске мы тоже пришли к таким данным. Правда товар был другой - не парфюмерия. У нас потом даже чуть дороже вышло (мы кое-чего не учли сначала). Хотя структура немного иная.
Согласен с высказыванием по маркетинг. Зачастую маркетинг стоит на 3-4 (а то и пятом ) месте, а вначале дизайн, движок, программирование и пр. Самрое интересное начинается потом, когда выясняется, что аудитория твоего проекта отсутствует начисто. Либо настолько мала, что невозможно окупить затраты. Получается как в известной басне - лошадь поставили позади телеги и поэтому телега не едет. Спрашивается - кто виноват???
11/04/2004
Уважаемые Дамы и Господа, почему большинство людей утверждают что для открытия бизнеса необходимы куча денег, рекламы а также складов, рабочей силы, и всякого-всякого и тоже очень много? Так говорят люди которые либо никогда ничего не начинали либо уже достигли чего-то и хвастаются как у них много работы и забот. У меня была фирма, занимался я ремонтом квартир, начинал с нуля,была только старая разваливающаяся машина. Поиск клиентов сначала по объявлениям, заметьте на столбах остановок и у магазинов, потом клиенты сами приходили по советам и рекомендациям! Инструменты покупал вместе материалами в магазинах и на базах договаривался о скидках, так что даже если приезжал с клиентом и покупали вместе, все равно получал комисию или товар на эту сумму! Рабочая сила - с начала нанимал по необходимости, потом получилась база данных работяг котороые не устраивались на работу а сидели дома и ждали моего звонка. Весь этот бизнес не приносил мне баснословние деньги, но на новую машину и собственную квартиру я заработал, причем когда я начинал мне было 18 лет! Через полтора года я ушел в армию, а вернувшись уже не захотел продолжать это дело и подарил фирму друг, тогда переоформить директора было намного дешевле чем ликвидация. Кстати мне фирма досталась точно также. И при этом я официально работал в другой конторе, но у меня было свободное время.
Итог вложения - оформление фирмы, транспорт. И это был дополнительный заработок!
Уважаемые Дамы и Господа, почему большинство людей утверждают что для открытия бизнеса необходимы куча денег, рекламы а также складов, рабочей силы, и всякого-всякого и тоже очень много? Так говорят люди которые либо никогда ничего не начинали либо уже достигли чего-то и хвастаются как у них много работы и забот. У меня была фирма, занимался я ремонтом квартир, начинал с нуля,была только старая разваливающаяся машина. Поиск клиентов сначала по объявлениям, заметьте на столбах остановок и у магазинов, потом клиенты сами приходили по советам и рекомендациям! Инструменты покупал вместе материалами в магазинах и на базах договаривался о скидках, так что даже если приезжал с клиентом и покупали вместе, все равно получал комисию или товар на эту сумму! Рабочая сила - с начала нанимал по необходимости, потом получилась база данных работяг котороые не устраивались на работу а сидели дома и ждали моего звонка. Весь этот бизнес не приносил мне баснословние деньги, но на новую машину и собственную квартиру я заработал, причем когда я начинал мне было 18 лет! Через полтора года я ушел в армию, а вернувшись уже не захотел продолжать это дело и подарил фирму друг, тогда переоформить директора было намного дешевле чем ликвидация. Кстати мне фирма досталась точно также. И при этом я официально работал в другой конторе, но у меня было свободное время.
Итог вложения - оформление фирмы, транспорт. И это был дополнительный заработок!
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