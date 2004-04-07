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Вопрос
07/04/2004
Открытие фирмы стоит 300-400 $,открытие интернет-магазина от 1200-2000$
Но еще нужно "раскрутить" интернет-магазин, поэтому средства понадобятся в размере 10 000 $
Открытие фирмы стоит 300-400 $,открытие интернет-магазина от 1200-2000$
Но еще нужно "раскрутить" интернет-магазин, поэтому средства понадобятся в размере 10 000 $
07/04/2004
Дмитрий, про канцтовары:
предлагаю, как всегда определиться - зачем нужен ИМ?
Для небольшой фирмы, имеющей нечто в офф-лайне, подошла бы интернет-витрина. Т.е. хорошие описания товаров, фото и цены + возможность позвонить или написать для заказа.
Если есть постоянные покупатели, которые подключены к интернет, и которым могло бы быть проще выбирать из списка на компьютере знакомые товары, а не общаться по телефону с менеджерами, которых "набрали по объявлениям". То можно было бы что-то на тему Б2Б сделать.
Но даже это страшое слово "Б2Б" можно сделать на том же ос-коммерце (этот такой бесплатный софт для магазина).
Кстати, цены на раскрутку чего-то, называемые без уточнения сферы деятельности, меня всегда умиляли:
- Сколько стоит?
- Мульён!
А смету/план/еще что-то посмотерть можно?
А предполагаемый результат в чем выражается?
/ это пра вопросов, которые необходимо задавать "раскрутчикам"-рекламщикам /
Дмитрий, про канцтовары:
предлагаю, как всегда определиться - зачем нужен ИМ?
Для небольшой фирмы, имеющей нечто в офф-лайне, подошла бы интернет-витрина. Т.е. хорошие описания товаров, фото и цены + возможность позвонить или написать для заказа.
Если есть постоянные покупатели, которые подключены к интернет, и которым могло бы быть проще выбирать из списка на компьютере знакомые товары, а не общаться по телефону с менеджерами, которых "набрали по объявлениям". То можно было бы что-то на тему Б2Б сделать.
Но даже это страшое слово "Б2Б" можно сделать на том же ос-коммерце (этот такой бесплатный софт для магазина).
Кстати, цены на раскрутку чего-то, называемые без уточнения сферы деятельности, меня всегда умиляли:
- Сколько стоит?
- Мульён!
А смету/план/еще что-то посмотерть можно?
А предполагаемый результат в чем выражается?
/ это пра вопросов, которые необходимо задавать "раскрутчикам"-рекламщикам /
07/04/2004
Михаил,
"...Примерно план таков: с утра до вечера принимать заказы, потом ...закупать полученый заказ на оптовых складах ..."
А в чем фишка?
Какой-то эксклюзивный товар?
И при этом пользуйщися спросом в интернет? /кокс? марки? ;)/
Почему покупатели будут покупать именно у Вас?
Просто потому, что у Вас есть магазин?
Михаил,
"...Примерно план таков: с утра до вечера принимать заказы, потом ...закупать полученый заказ на оптовых складах ..."
А в чем фишка?
Какой-то эксклюзивный товар?
И при этом пользуйщися спросом в интернет? /кокс? марки? ;)/
Почему покупатели будут покупать именно у Вас?
Просто потому, что у Вас есть магазин?
07/04/2004
To Roman
Так Вы ж и балаболите лишь бы себя показать
О каком то своем пути как из рубля сделать 100 - при этом в качестве подтверждения мысли кроме как вязания ничего не видно (и при этом говорите что он не для денег а так - для самоутверждения)
Если Вы такой умный что ж у Вас денег нет на нормальный сайт ?
To Dmitry:
...Примерно план таков: с утра до вечера принимать заказы,
Вот ЭТО и есть самая больная часть Вашего плана
Потому как скорее всего будет так
- сидим около компьютера с утра до вечера и думаем почему нет клиентов и где их взять
Откуда клиентов то возьмете ???
Сначала найдите тех кто заплатит - если они будут все остальное решаемо
To Roman
Так Вы ж и балаболите лишь бы себя показать
О каком то своем пути как из рубля сделать 100 - при этом в качестве подтверждения мысли кроме как вязания ничего не видно (и при этом говорите что он не для денег а так - для самоутверждения)
Если Вы такой умный что ж у Вас денег нет на нормальный сайт ?
To Dmitry:
...Примерно план таков: с утра до вечера принимать заказы,
Вот ЭТО и есть самая больная часть Вашего плана
Потому как скорее всего будет так
- сидим около компьютера с утра до вечера и думаем почему нет клиентов и где их взять
Откуда клиентов то возьмете ???
Сначала найдите тех кто заплатит - если они будут все остальное решаемо
07/04/2004
Павел Коротов, торговать собираюсь парфюмерией. в дальнейшем возможно пополнение каким-либо другим товаром, но пока только парфюмерия. Офлайновая поддержка только собственная, пока расчитываю на 2000-3000$, в крайнем случае максимум 4000. Ну а достичь естественно всего того что хочет каждый предпринематель, высот в бизнесе!
Павел Коротов, торговать собираюсь парфюмерией. в дальнейшем возможно пополнение каким-либо другим товаром, но пока только парфюмерия. Офлайновая поддержка только собственная, пока расчитываю на 2000-3000$, в крайнем случае максимум 4000. Ну а достичь естественно всего того что хочет каждый предпринематель, высот в бизнесе!
07/04/2004
>Ну с превлечением покупателя на сайт проблема тоже пока не решенная. Хотелось бы знать сколько будет стоить с недельку побыть на первых местах в поисковых системах.
Минимум 3-4 месяца, минимум $300 в месяц. Будьте готовы морально, что первые полгода вашего сайта там видно не будет, если в этом сегменте есть здоровая конкуренция.
>Ну с превлечением покупателя на сайт проблема тоже пока не решенная. Хотелось бы знать сколько будет стоить с недельку побыть на первых местах в поисковых системах.
Минимум 3-4 месяца, минимум $300 в месяц. Будьте готовы морально, что первые полгода вашего сайта там видно не будет, если в этом сегменте есть здоровая конкуренция.
07/04/2004
To Noone
Я и не думал сидеть целый день перед компьютером и ждать заказов... А совсем наоборот : в конце рабочего дня глянул в СВОЙ ИМ , а там заказик на 50 рублей. Собрал его и поехал к кому-нибудь в Бирюлево его доставлять...Город я свой люблю, людей тоже.. За доставку 100 рублей. Вот и весь бизнес.
To Noone
Я и не думал сидеть целый день перед компьютером и ждать заказов... А совсем наоборот : в конце рабочего дня глянул в СВОЙ ИМ , а там заказик на 50 рублей. Собрал его и поехал к кому-нибудь в Бирюлево его доставлять...Город я свой люблю, людей тоже.. За доставку 100 рублей. Вот и весь бизнес.
07/04/2004
>Я и не думал сидеть целый день перед компьютером и ждать заказов... А совсем наоборот : в конце рабочего дня глянул в СВОЙ ИМ , а там заказик на 50 рублей. Собрал его и поехал к кому-нибудь в Бирюлево его доставлять...Город я свой люблю, людей тоже.. За доставку 100 рублей. Вот и весь бизнес.
Это не бизнес.
>Я и не думал сидеть целый день перед компьютером и ждать заказов... А совсем наоборот : в конце рабочего дня глянул в СВОЙ ИМ , а там заказик на 50 рублей. Собрал его и поехал к кому-нибудь в Бирюлево его доставлять...Город я свой люблю, людей тоже.. За доставку 100 рублей. Вот и весь бизнес.
Это не бизнес.
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