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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Вопрос



Ссылка на сообщение Елена
07/04/2004

Открытие фирмы стоит 300-400 $,открытие интернет-магазина от 1200-2000$

Но еще нужно "раскрутить" интернет-магазин, поэтому средства понадобятся в размере 10 000 $



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Елена, раскрутка стоит более7000 долларов? Что-то дороговато!



Ссылка на сообщение Павел Коротов
07/04/2004

Михаил, выше рассказали "что можно". Теперь попробуем определить "что нужно".



1. Чем собираетесь торговать?

2. Есть ли (и если есть, то какая) офлайновая поддержка бизнеса?

3. Чего хотели бы достичь?



Ссылка на сообщение Роман
07/04/2004

Noone, а чем так ВЯЗАНИЕ.РУ не угодило?

/кстати, это сайт про туризм или В2В, я что-то не разглядел? ;) или это ИМ Михаила, о котором собственно этот топик?/

Балаболить попусту, сидя на заваленке легко и привычно почти каждому россиянину.



Ссылка на сообщение Роман
07/04/2004

Дмитрий, про канцтовары:

предлагаю, как всегда определиться - зачем нужен ИМ?

Для небольшой фирмы, имеющей нечто в офф-лайне, подошла бы интернет-витрина. Т.е. хорошие описания товаров, фото и цены + возможность позвонить или написать для заказа.

Если есть постоянные покупатели, которые подключены к интернет, и которым могло бы быть проще выбирать из списка на компьютере знакомые товары, а не общаться по телефону с менеджерами, которых "набрали по объявлениям". То можно было бы что-то на тему Б2Б сделать.

Но даже это страшое слово "Б2Б" можно сделать на том же ос-коммерце (этот такой бесплатный софт для магазина).



Кстати, цены на раскрутку чего-то, называемые без уточнения сферы деятельности, меня всегда умиляли:

- Сколько стоит?

- Мульён!



А смету/план/еще что-то посмотерть можно?

А предполагаемый результат в чем выражается?

/ это пра вопросов, которые необходимо задавать "раскрутчикам"-рекламщикам /



Ссылка на сообщение Роман
07/04/2004

Михаил,

"...Примерно план таков: с утра до вечера принимать заказы, потом ...закупать полученый заказ на оптовых складах ..."



А в чем фишка?

Какой-то эксклюзивный товар?

И при этом пользуйщися спросом в интернет? /кокс? марки? ;)/

Почему покупатели будут покупать именно у Вас?

Просто потому, что у Вас есть магазин?



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Роман, парфюмерия! Любой человек открывающий магазин, наверное, думает что к нему пойдет покупатель! А иначе какой смысл все это начинать?



Ссылка на сообщение Noone
07/04/2004

To Roman

Так Вы ж и балаболите лишь бы себя показать



О каком то своем пути как из рубля сделать 100 - при этом в качестве подтверждения мысли кроме как вязания ничего не видно (и при этом говорите что он не для денег а так - для самоутверждения)



Если Вы такой умный что ж у Вас денег нет на нормальный сайт ?



To Dmitry:



...Примерно план таков: с утра до вечера принимать заказы,



Вот ЭТО и есть самая больная часть Вашего плана



Потому как скорее всего будет так



- сидим около компьютера с утра до вечера и думаем почему нет клиентов и где их взять



Откуда клиентов то возьмете ???



Сначала найдите тех кто заплатит - если они будут все остальное решаемо



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Павел Коротов, торговать собираюсь парфюмерией. в дальнейшем возможно пополнение каким-либо другим товаром, но пока только парфюмерия. Офлайновая поддержка только собственная, пока расчитываю на 2000-3000$, в крайнем случае максимум 4000. Ну а достичь естественно всего того что хочет каждый предпринематель, высот в бизнесе!



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Ну с превлечением покупателя на сайт проблема тоже пока не решенная. Хотелось бы знать сколько будет стоить с недельку побыть на первых местах в поисковых системах.



Ссылка на сообщение Роман
07/04/2004

2 Noone - а все деньги Вам заплатили и ни хрена не получили, вот у меня и нет денег на "нормальный сайт" :))))



Кстати, что есть "нормальный сайт"? /примерчики в студию/



2 Михаил

Парфюмерия...

Наверное можно туда влезть, первая мысль - рассчитывая на мужскую часть интернета.



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Роман, да и про женскую я думаю не стоит забывать!



Ссылка на сообщение Edward
07/04/2004

>Ну с превлечением покупателя на сайт проблема тоже пока не решенная. Хотелось бы знать сколько будет стоить с недельку побыть на первых местах в поисковых системах.



Минимум 3-4 месяца, минимум $300 в месяц. Будьте готовы морально, что первые полгода вашего сайта там видно не будет, если в этом сегменте есть здоровая конкуренция.



Ссылка на сообщение Дмитрий
07/04/2004

To Noone

Я и не думал сидеть целый день перед компьютером и ждать заказов... А совсем наоборот : в конце рабочего дня глянул в СВОЙ ИМ , а там заказик на 50 рублей. Собрал его и поехал к кому-нибудь в Бирюлево его доставлять...Город я свой люблю, людей тоже.. За доставку 100 рублей. Вот и весь бизнес.



Ссылка на сообщение Edward
07/04/2004

>Я и не думал сидеть целый день перед компьютером и ждать заказов... А совсем наоборот : в конце рабочего дня глянул в СВОЙ ИМ , а там заказик на 50 рублей. Собрал его и поехал к кому-нибудь в Бирюлево его доставлять...Город я свой люблю, людей тоже.. За доставку 100 рублей. Вот и весь бизнес.



Это не бизнес.


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