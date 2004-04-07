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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Вопрос



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Edward, так за что же тогда берут $300 в мес. если его там не будет видно? Мне эта система не понятна!



Ссылка на сообщение Edward
07/04/2004

поисковые машины - вещь инерционная, поэтому если вам пообещают, что через неделю вы появитесь на первых позициях по конкурентным запросам, не верьте. От 300$ стоит работа по продвижению сайта. Работа не сказать, чтобы очень сложная, но много рутины и эффект будет виден не сразу, причем объем работы (читай разброс цен) сильно зависит от того насколько сильная конкуренция в конкретном сегменте. Поэтому компании, которые профессионально двигают сайты работают по договорам абонентского обслуживания со сроком минимум от 6 месяцев. А чтобы компенсировать такой провал вам придется покупать контекстную рекламу и возможно заказывать дополнительный промоушн. Но это вам Константин лучше расскажет.



Ссылка на сообщение Роман
07/04/2004

2 Михаил, во спам свалился, как раз вовремя :)

"...

Продается простой в управлении и доходный бизнес: полностью готовый к работе интернет-магазин по продаже DVD-дисков, для управления которым требуется всего лишь один человек (!), что не имеет аналогов в отечественном интернете и является разработанным с учетом длительного опыта "ноу-хау".

Чистая прибыль от работы (после вычета всех расходов на содержание): 1000-2500 $ в месяц (на одного человека!).



Стоимость: 2000 $ (таким образом, магазин полностью окупится за 1,5 - 2 месяца!)..."



Ссылка на сообщение парфюмер
07/04/2004

Михаил, с парфюмом давайте грязненько так посчитаем.



Посмотрите например рейтинг topshop, раздел косметика и парфюмерия.

Лидера видно хорошо, да? Аромат.ру.

В первой десятке есть еще несколько парфюмерных магазинов. Если судить по посещаемости, 40% приходится на Аромат, 60% - на остальные 6 магазинов (рассматриваем только первую десятку!)

Его оборот в прошлом году составил $2050000, прибыль - 14.7% от оборота, то есть примерно $300 тыс. Это открытые цифры, не знаю правда насколько правдивые.

Ну значицца остальные магазины заработали в прошлом году примерно $450 тыс. Делим на 6 - получается по 75 тыс. в год на магазин грязной прибыли.

Или 6 тыс. в месяц.

На самом деле думаю что Аромат занимает гораздо больший процент на рынке, потому как уделывает всех по маркетингу как щенят.

Вот что вас ждет через год-два, когда войдете в эту самую первую десятку.



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Парфюмер, немного не ясен ваш вывод, так вы считаете что не стоит ввязываться во все это в связи с жесткой конкуренцией или наоборот?



Ссылка на сообщение парфюмер
07/04/2004

Так вы сами думайте :) Все от вас зависит. Рынок растет, в позапрошлом году у аромата был оборот $747000, в прошлом в 3 раза больше.

Если есть оффлайн и если есть КОМАНДА (это самое важное!) почему бы и не забабахать магазинчик?

Но - конкурентов много, и они начали раньше. Годик-два придется попахать без прибыли или в убыток, однако.



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Парфюмер, вот офлай как раз будет набираться в процессе! Как будет сайт готов, пройдется регистрация и т.д. и т.п. Думаю стоит заняться!



Ссылка на сообщение парфюмер
07/04/2004

Не думайте осилить такое дело в одиночку. Минимум: Вы сам, контент-менеджер и менеджер по заказам.

"Сайт" лучше заказать у профессионалов.

А как оффлайн будете в процессе набирать? Каждый день на Динамо ездить? :)



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

парфюмер, ну естественно без них я не начну! Еще нужно будет минимум 2 курьера.



Ссылка на сообщение Edward
07/04/2004

а что значит "оффлайн набирать"?



Ссылка на сообщение парфюмер
07/04/2004

Edward, как я понимаю - "оффлайн набирать" означает постепенно формировать собственный склад, а не ездить за каждым заказом на Динамо (там полуоптовый рынок парфюма) :)



А курьера пока и одного хватит, если нормальный. Больше 5 заказов в день в ближайшие полгода у вас вряд ли будет.



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

Edward, это реальный народ, который будет работать в ИМ! Я так понимаю!



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

ошибся немного! с кем не бывает!



Ссылка на сообщение Михаил
07/04/2004

парфюмер, поподробнее остановимся на Динамо! И что как там с ценами, действительно ниже интрнетовских?



Ссылка на сообщение парфюмер
07/04/2004

Ладно, все :) Отдыхаем.

Я думал - вы в этом бизнесе...

Насчет магазина крепко подумайте.


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