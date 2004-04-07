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Вопрос
07/04/2004
Edward, так за что же тогда берут $300 в мес. если его там не будет видно? Мне эта система не понятна!
Edward, так за что же тогда берут $300 в мес. если его там не будет видно? Мне эта система не понятна!
07/04/2004
поисковые машины - вещь инерционная, поэтому если вам пообещают, что через неделю вы появитесь на первых позициях по конкурентным запросам, не верьте. От 300$ стоит работа по продвижению сайта. Работа не сказать, чтобы очень сложная, но много рутины и эффект будет виден не сразу, причем объем работы (читай разброс цен) сильно зависит от того насколько сильная конкуренция в конкретном сегменте. Поэтому компании, которые профессионально двигают сайты работают по договорам абонентского обслуживания со сроком минимум от 6 месяцев. А чтобы компенсировать такой провал вам придется покупать контекстную рекламу и возможно заказывать дополнительный промоушн. Но это вам Константин лучше расскажет.
поисковые машины - вещь инерционная, поэтому если вам пообещают, что через неделю вы появитесь на первых позициях по конкурентным запросам, не верьте. От 300$ стоит работа по продвижению сайта. Работа не сказать, чтобы очень сложная, но много рутины и эффект будет виден не сразу, причем объем работы (читай разброс цен) сильно зависит от того насколько сильная конкуренция в конкретном сегменте. Поэтому компании, которые профессионально двигают сайты работают по договорам абонентского обслуживания со сроком минимум от 6 месяцев. А чтобы компенсировать такой провал вам придется покупать контекстную рекламу и возможно заказывать дополнительный промоушн. Но это вам Константин лучше расскажет.
07/04/2004
2 Михаил, во спам свалился, как раз вовремя :)
"...
Продается простой в управлении и доходный бизнес: полностью готовый к работе интернет-магазин по продаже DVD-дисков, для управления которым требуется всего лишь один человек (!), что не имеет аналогов в отечественном интернете и является разработанным с учетом длительного опыта "ноу-хау".
Чистая прибыль от работы (после вычета всех расходов на содержание): 1000-2500 $ в месяц (на одного человека!).
Стоимость: 2000 $ (таким образом, магазин полностью окупится за 1,5 - 2 месяца!)..."
2 Михаил, во спам свалился, как раз вовремя :)
"...
Продается простой в управлении и доходный бизнес: полностью готовый к работе интернет-магазин по продаже DVD-дисков, для управления которым требуется всего лишь один человек (!), что не имеет аналогов в отечественном интернете и является разработанным с учетом длительного опыта "ноу-хау".
Чистая прибыль от работы (после вычета всех расходов на содержание): 1000-2500 $ в месяц (на одного человека!).
Стоимость: 2000 $ (таким образом, магазин полностью окупится за 1,5 - 2 месяца!)..."
07/04/2004
Михаил, с парфюмом давайте грязненько так посчитаем.
Посмотрите например рейтинг topshop, раздел косметика и парфюмерия.
Лидера видно хорошо, да? Аромат.ру.
В первой десятке есть еще несколько парфюмерных магазинов. Если судить по посещаемости, 40% приходится на Аромат, 60% - на остальные 6 магазинов (рассматриваем только первую десятку!)
Его оборот в прошлом году составил $2050000, прибыль - 14.7% от оборота, то есть примерно $300 тыс. Это открытые цифры, не знаю правда насколько правдивые.
Ну значицца остальные магазины заработали в прошлом году примерно $450 тыс. Делим на 6 - получается по 75 тыс. в год на магазин грязной прибыли.
Или 6 тыс. в месяц.
На самом деле думаю что Аромат занимает гораздо больший процент на рынке, потому как уделывает всех по маркетингу как щенят.
Вот что вас ждет через год-два, когда войдете в эту самую первую десятку.
Михаил, с парфюмом давайте грязненько так посчитаем.
Посмотрите например рейтинг topshop, раздел косметика и парфюмерия.
Лидера видно хорошо, да? Аромат.ру.
В первой десятке есть еще несколько парфюмерных магазинов. Если судить по посещаемости, 40% приходится на Аромат, 60% - на остальные 6 магазинов (рассматриваем только первую десятку!)
Его оборот в прошлом году составил $2050000, прибыль - 14.7% от оборота, то есть примерно $300 тыс. Это открытые цифры, не знаю правда насколько правдивые.
Ну значицца остальные магазины заработали в прошлом году примерно $450 тыс. Делим на 6 - получается по 75 тыс. в год на магазин грязной прибыли.
Или 6 тыс. в месяц.
На самом деле думаю что Аромат занимает гораздо больший процент на рынке, потому как уделывает всех по маркетингу как щенят.
Вот что вас ждет через год-два, когда войдете в эту самую первую десятку.
07/04/2004
Так вы сами думайте :) Все от вас зависит. Рынок растет, в позапрошлом году у аромата был оборот $747000, в прошлом в 3 раза больше.
Если есть оффлайн и если есть КОМАНДА (это самое важное!) почему бы и не забабахать магазинчик?
Но - конкурентов много, и они начали раньше. Годик-два придется попахать без прибыли или в убыток, однако.
Так вы сами думайте :) Все от вас зависит. Рынок растет, в позапрошлом году у аромата был оборот $747000, в прошлом в 3 раза больше.
Если есть оффлайн и если есть КОМАНДА (это самое важное!) почему бы и не забабахать магазинчик?
Но - конкурентов много, и они начали раньше. Годик-два придется попахать без прибыли или в убыток, однако.
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