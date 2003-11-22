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Вас заказывали конкуренты?
22/11/2003
Интересная тогда получиться ситуация. Какой-то моральный релятивизм. С одной стороны я осуждаю стукачей, а с другой делаю то же самое. Это нормально? Думаю нет. Я пошел немного другим путем. Я написал несколько писем в яндекс с описанием ситуации(см. выше) Вопреки мнению Константина, на яндексе все же нашлись адекватные люди. И даже девочка модератор ответила. Для этого стоило потрудиться. Яндекс уже достаточно большая компания, а большим компаниям своиственна неповоротливость, волокита и бюрократизм. Но не надо отчаиваться, потому что "капля камень точит, но не силой, а частотой падения" К чести яндекса, к моим просьбам прислушались. Были подтверждены мои опасения насчет "заказа". Кстати, подтвердили, что кроме нас "наехали" и на другие подобные магазины. К сожалению, в виду того, что у нас действительно использовались сомнительные методы нам по их регламенту придется посидеть на штрафной скамейке 1 месяц.
В данном случае, с нашим удалением, умышленной вины яндекса нет. Беда только в том, что сервисом "удалить спамера" пользуются всякие моральные уроды - это либо сами сайтовладельцы, разбирающиеся в тонкостях раскрутки, либо некоторые оптимизаторы по заказу сайтовладельцев. Не буду наводить тень на все сообщество оптимизаторов, но вот конкретный пример некоторых из них, уродов в семье (на этой странице есть несколько высказываний для вашего рассмотрения http://www.searchengines.ru/forum/showt ... genumber=2). Получается, что эти муд&ки "разводят в темную" яндекс. Сами как-бы не при делах, а яндекс получат порцию оплеух от разгоряченного сайтовладельца.
Теперь осталось найти заказчика. Как уже здесь, если не ошибаюсь, цитировалось "ищи, кому выгодно". Ясно, что в первую очередь выгодно конкурентам. Я разослал всем, кто представлен в моей нише письмо. Вкратце смысл- "не прибегать к сомнительным методам и присекать соблазн пользоваться ими. А кто ими воспользовался по легкомыслию либо злому умыслу, то отказаться от них еще не поздно". Такое "наивное", как скажет возможно Константин, заявление возможно и не принесет быстрых плодов. Но если с ним ознакомиться кто-то из злодеев-бздливых псов, то они уже задумаются, что шила в мешке не утаить и что все тайное когда=то станет явным и каяться потом будет поздно.
Я акцентировал проблему "заказов" для Яндекса и также поставлю ее перед компанией "Ашмашов и ко", так как они являются организаторами конференций для оптимизаторов.
Я понимаю, что "на войне, как на войне" и идеализировать бизнес наивно. Но это не значит, что не надо об этом заявлять и пытаться разруливать проблему мирными путями. Если неадекватные люди будут и далее засылать "виртуальных мочиловов" (надеюсь до реальных в инете не дойдет & :( & :) ), то надо думать о серьезных санкциях
Интересная тогда получиться ситуация. Какой-то моральный релятивизм. С одной стороны я осуждаю стукачей, а с другой делаю то же самое. Это нормально? Думаю нет. Я пошел немного другим путем. Я написал несколько писем в яндекс с описанием ситуации(см. выше) Вопреки мнению Константина, на яндексе все же нашлись адекватные люди. И даже девочка модератор ответила. Для этого стоило потрудиться. Яндекс уже достаточно большая компания, а большим компаниям своиственна неповоротливость, волокита и бюрократизм. Но не надо отчаиваться, потому что "капля камень точит, но не силой, а частотой падения" К чести яндекса, к моим просьбам прислушались. Были подтверждены мои опасения насчет "заказа". Кстати, подтвердили, что кроме нас "наехали" и на другие подобные магазины. К сожалению, в виду того, что у нас действительно использовались сомнительные методы нам по их регламенту придется посидеть на штрафной скамейке 1 месяц.
В данном случае, с нашим удалением, умышленной вины яндекса нет. Беда только в том, что сервисом "удалить спамера" пользуются всякие моральные уроды - это либо сами сайтовладельцы, разбирающиеся в тонкостях раскрутки, либо некоторые оптимизаторы по заказу сайтовладельцев. Не буду наводить тень на все сообщество оптимизаторов, но вот конкретный пример некоторых из них, уродов в семье (на этой странице есть несколько высказываний для вашего рассмотрения http://www.searchengines.ru/forum/showt ... genumber=2). Получается, что эти муд&ки "разводят в темную" яндекс. Сами как-бы не при делах, а яндекс получат порцию оплеух от разгоряченного сайтовладельца.
Теперь осталось найти заказчика. Как уже здесь, если не ошибаюсь, цитировалось "ищи, кому выгодно". Ясно, что в первую очередь выгодно конкурентам. Я разослал всем, кто представлен в моей нише письмо. Вкратце смысл- "не прибегать к сомнительным методам и присекать соблазн пользоваться ими. А кто ими воспользовался по легкомыслию либо злому умыслу, то отказаться от них еще не поздно". Такое "наивное", как скажет возможно Константин, заявление возможно и не принесет быстрых плодов. Но если с ним ознакомиться кто-то из злодеев-бздливых псов, то они уже задумаются, что шила в мешке не утаить и что все тайное когда=то станет явным и каяться потом будет поздно.
Я акцентировал проблему "заказов" для Яндекса и также поставлю ее перед компанией "Ашмашов и ко", так как они являются организаторами конференций для оптимизаторов.
Я понимаю, что "на войне, как на войне" и идеализировать бизнес наивно. Но это не значит, что не надо об этом заявлять и пытаться разруливать проблему мирными путями. Если неадекватные люди будут и далее засылать "виртуальных мочиловов" (надеюсь до реальных в инете не дойдет & :( & :) ), то надо думать о серьезных санкциях
23/11/2003
Ка-а-акой барин до-о-обрый! Вот повезло-то! В шпионаже в пользу Гваделупы обвинения сняли, но "отсидеть - придется"! Если так дело пойдет, так они поди еще и возместят упущенную выгоду за "простой", да?
МВ, все эти отмазки и разговоры работают в бизнесе уровня детсада.
Чуть покруче - виртуальное "мочилово".
Еще круче - реальное.
Законы бизнеса.
Да, действительно МВ, Бог вам судья. Кто то чего то добивается, кто то выклянчивает. "девочка модератор (О!Болшой человек!) ответила. Для этого стоило потрудиться."
Если уж трудиться, то над развалом их системы "модераторства", заставить их самоедством заниматься.
Ка-а-акой барин до-о-обрый! Вот повезло-то! В шпионаже в пользу Гваделупы обвинения сняли, но "отсидеть - придется"! Если так дело пойдет, так они поди еще и возместят упущенную выгоду за "простой", да?
МВ, все эти отмазки и разговоры работают в бизнесе уровня детсада.
Чуть покруче - виртуальное "мочилово".
Еще круче - реальное.
Законы бизнеса.
Да, действительно МВ, Бог вам судья. Кто то чего то добивается, кто то выклянчивает. "девочка модератор (О!Болшой человек!) ответила. Для этого стоило потрудиться."
Если уж трудиться, то над развалом их системы "модераторства", заставить их самоедством заниматься.
24/11/2003
Не пойму, что вы заладили "Бог вам судья". В чем судья? :) я перед ним в этом плане как раз чист
"Ка-а-акой барин до-о-обрый!"
Да, добрый (яндекс), в некотором смысле, и что? Могли вообще не отвечать.
Какая кому разница, "наивно", "по-детсадовски" или еще как? Если метод работает, может быть и не на все 100%.
"все эти отмазки и разговоры работают в бизнесе уровня детсада. Чуть покруче - виртуальное "мочилово".
Еще круче - реальное."
Что вы зациклились "круче", "мочить"?Это какого уровня бизнес? Уровня 90-х годов или вестернов насмотрелись в детстве :)
2Andre конкретно по-вашему в чем "Бог мне судья"?
Личный к Вам вопрос. Вы имеете какое-либо отношение к сайту www.searchengines.ru (на форумах не выступали)?
Не пойму, что вы заладили "Бог вам судья". В чем судья? :) я перед ним в этом плане как раз чист
"Ка-а-акой барин до-о-обрый!"
Да, добрый (яндекс), в некотором смысле, и что? Могли вообще не отвечать.
Какая кому разница, "наивно", "по-детсадовски" или еще как? Если метод работает, может быть и не на все 100%.
"все эти отмазки и разговоры работают в бизнесе уровня детсада. Чуть покруче - виртуальное "мочилово".
Еще круче - реальное."
Что вы зациклились "круче", "мочить"?Это какого уровня бизнес? Уровня 90-х годов или вестернов насмотрелись в детстве :)
2Andre конкретно по-вашему в чем "Бог мне судья"?
Личный к Вам вопрос. Вы имеете какое-либо отношение к сайту www.searchengines.ru (на форумах не выступали)?
24/11/2003
В том, что вы прогнулись ниже некуда, и еще больше развратили яндух. И он распоясается еще больше. На вас же, между прочим. У вас "психология жертвы".
Яндух - вывести и растрелять каждого 10-го! Вывели и расстреляли. А вы радуетесь, что в этот раз вы 9-й.
Но завтра вас опять "закажут" (раз в этот раз не "сработало"), и вы опять будете переписываться с девочкой-модератором.
Делается, кстати, очень просто и даже без обращений к разным яндухам. Пишется простейший скрипт, который грузит ваш сайт в другой. И все ваши прибамбасы, кнопочки и регалии оказываются на другом домене.
Любой продвинутый тор это ловит и вы автоматом оттуда вылетаете "за накрутку".
С "системой" надо бороться, а не девочкой модератором. Она - пешка, солдатик на этой войне.
В том, что вы прогнулись ниже некуда, и еще больше развратили яндух. И он распоясается еще больше. На вас же, между прочим. У вас "психология жертвы".
Яндух - вывести и растрелять каждого 10-го! Вывели и расстреляли. А вы радуетесь, что в этот раз вы 9-й.
Но завтра вас опять "закажут" (раз в этот раз не "сработало"), и вы опять будете переписываться с девочкой-модератором.
Делается, кстати, очень просто и даже без обращений к разным яндухам. Пишется простейший скрипт, который грузит ваш сайт в другой. И все ваши прибамбасы, кнопочки и регалии оказываются на другом домене.
Любой продвинутый тор это ловит и вы автоматом оттуда вылетаете "за накрутку".
С "системой" надо бороться, а не девочкой модератором. Она - пешка, солдатик на этой войне.
24/11/2003
2Константин
Боритесь. Как говорится, "флаг вам в руки".
Но если кто-то поставил цветочный горшок у себя на окне и он упал на голову прохожему, то виноват тот, кто поставил, а не горшок. Яндекс, конечно не неодушевленный предмет, но он в этом случае просто инструмент, который использовали. Топором тоже убивают и что теперь - объявить войну скобяным лавкам?
Да и как, Константин, вяжутся воедино ваши последние пафосные посты "о мочилове яндекса" с предыдущими "о том, что яндексу, в данном случае, предъявлить нечего"?
2Константин
Боритесь. Как говорится, "флаг вам в руки".
Но если кто-то поставил цветочный горшок у себя на окне и он упал на голову прохожему, то виноват тот, кто поставил, а не горшок. Яндекс, конечно не неодушевленный предмет, но он в этом случае просто инструмент, который использовали. Топором тоже убивают и что теперь - объявить войну скобяным лавкам?
Да и как, Константин, вяжутся воедино ваши последние пафосные посты "о мочилове яндекса" с предыдущими "о том, что яндексу, в данном случае, предъявлить нечего"?
26/11/2003
Вам надо было попасть на эту кофнеренцию по отпимизации, представители Яндекса вам бы повыбивали б стекла из Ваших розовых очков :-)
При любых попытках озвучить правила игры (за что удаляют)
Яндекс отвечал У нас нет взаимотношений с Вебмастерами и владельцами сайтов, мы предоставляем услуги поиска.
Представитель Рамблера(сказочник) пудрил мозги неуместными метафорами.
Преставитель Апорта молчал и улыбался (у них самые либеральные правилы игры, были озвучены на конференции)
Дело в том что эти правила нужны БЕЛЫМ (бывшим) черным оптимизаторам. Яндексу они будут только мешать.
Ну и естетсвенно представители Рамблера и Яндекса сорвали проведение круглого стола. Интелегентность господина Ашманова не помогла :-) кстати очень интересно что на круглом столе более менне адекватно вел себя г. Ашманов (бывший работник Рамблера, человек писавший бизнес план Рамблера - ныне представитель БЕЛЫХ оптимизаторов) и господин Садовский (бывший ведущий специалист ОПТИМИЗАТОРСКОЙ фирмы, ныне работник Яндекса)
Вам надо было попасть на эту кофнеренцию по отпимизации, представители Яндекса вам бы повыбивали б стекла из Ваших розовых очков :-)
При любых попытках озвучить правила игры (за что удаляют)
Яндекс отвечал У нас нет взаимотношений с Вебмастерами и владельцами сайтов, мы предоставляем услуги поиска.
Представитель Рамблера(сказочник) пудрил мозги неуместными метафорами.
Преставитель Апорта молчал и улыбался (у них самые либеральные правилы игры, были озвучены на конференции)
Дело в том что эти правила нужны БЕЛЫМ (бывшим) черным оптимизаторам. Яндексу они будут только мешать.
Ну и естетсвенно представители Рамблера и Яндекса сорвали проведение круглого стола. Интелегентность господина Ашманова не помогла :-) кстати очень интересно что на круглом столе более менне адекватно вел себя г. Ашманов (бывший работник Рамблера, человек писавший бизнес план Рамблера - ныне представитель БЕЛЫХ оптимизаторов) и господин Садовский (бывший ведущий специалист ОПТИМИЗАТОРСКОЙ фирмы, ныне работник Яндекса)
26/11/2003
Что еще было ждать от этой конференции? Просто все как всегда - ничего нового для знающих людей не сказали, деньги собрали и порезвились от души. Ну и молодцы. А вот делать web-мастерам, желающим что-то узнать нового там нечего. Это общение тесного круга, а со стороны никого нового в него все-равно просто-так не пустят.
Что еще было ждать от этой конференции? Просто все как всегда - ничего нового для знающих людей не сказали, деньги собрали и порезвились от души. Ну и молодцы. А вот делать web-мастерам, желающим что-то узнать нового там нечего. Это общение тесного круга, а со стороны никого нового в него все-равно просто-так не пустят.
26/11/2003
имхо, надо на все эти бредни "от поисковиков" поменьше внимания обращать. Они свое дело делают - вы свое. "Нас е..т, а мы крепчаем".
Даже самый правильный сайт не гарантирован от забанивания, если за это им кто то заплатил. Так чего выеживаться, прогибаться?
Задача диверсанта - выполнить задание, а не "договариваться" с противником. Раз не получается дипломатическим путем, надо применять "нелегальные" методы работы. ВернееЮ грамотно их сочетать.
ИХ надо иметь, использовать, а не самим подставляться.
имхо, надо на все эти бредни "от поисковиков" поменьше внимания обращать. Они свое дело делают - вы свое. "Нас е..т, а мы крепчаем".
Даже самый правильный сайт не гарантирован от забанивания, если за это им кто то заплатил. Так чего выеживаться, прогибаться?
Задача диверсанта - выполнить задание, а не "договариваться" с противником. Раз не получается дипломатическим путем, надо применять "нелегальные" методы работы. ВернееЮ грамотно их сочетать.
ИХ надо иметь, использовать, а не самим подставляться.
01/12/2003
Ну мне понятна позиция Сергея_К - он то как раз на ТОЙ стороне. Для него любой "власовец" - "человек занявший разумную позицию".
А вот почитайте форум ТАМ - http://guest.yandex.ru/direct/ppc.xhtml ... 75#m647175
Тут вам и про правила, и про оферты.
Ребятки прямо так и говорят - вы кто? А МЫ - КТО!
Ну мне понятна позиция Сергея_К - он то как раз на ТОЙ стороне. Для него любой "власовец" - "человек занявший разумную позицию".
А вот почитайте форум ТАМ - http://guest.yandex.ru/direct/ppc.xhtml ... 75#m647175
Тут вам и про правила, и про оферты.
Ребятки прямо так и говорят - вы кто? А МЫ - КТО!
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