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Вас заказывали конкуренты?
18/11/2003
:) Семижды наивный!!!!
На штурм никто не зовет. Но и "сглатывать" это не стоит. Надо притиводействовать. Как - я уже писал. Вот "Сема.ру", уважаемая в некоторых кругах контора, плодит клонов выстрее чем их убивают. "А не запрещено..." грят.
"В интернете со временем сложится правоприменительная практика".
Да вы вообще не понимаете, как он устроен!!! Это сообщество РАВНОПРАВНЫХ компьютеров (серверов) - он так задуман! Это НЕУПРАВЛЯЕМАЯ никем структура. Никто никому ничем не обязан, и никто ни за что не отвечает!
Любой сервер имеет право банить любой другой сервер. И соберется 10.000 Ашмановых и 5.000 Яндексов на "конференцию", и издадут "Указ", на который я "положу" с большим "прибором" и огромным удовольстием :)
Все определяется Договором. Вы подписывали договор с Яндексом? Нет? - Свободны!!!
Для чего Я. придуман? Щастье вам ковать? - Щас... Бабки зарабатывать. Огромные бабки.
Как - это ИХ проект, Вы тут - предмет труда, вас ИСПОЛЬЗУЮТ.
Вот когда 5000 крупных, интереснейших сайтов промеж себя договорятся, и поставях против Яндекса "заглушку" - вот тогда он зачешется. Но такого ведь не будет. Штейбрехеров будет много :)
Не нравится - стройте свою поисковую машину. Вот для магазинов то, кстати и некисло было бы построить совместную.
А "выработать правила", как можно оптимизировать, как нельзя - это значит раскрыть механизм поисковика. На это поисковая машина никога не пойдет. В принципе. Даже не ждите.
:) Семижды наивный!!!!
На штурм никто не зовет. Но и "сглатывать" это не стоит. Надо притиводействовать. Как - я уже писал. Вот "Сема.ру", уважаемая в некоторых кругах контора, плодит клонов выстрее чем их убивают. "А не запрещено..." грят.
"В интернете со временем сложится правоприменительная практика".
Да вы вообще не понимаете, как он устроен!!! Это сообщество РАВНОПРАВНЫХ компьютеров (серверов) - он так задуман! Это НЕУПРАВЛЯЕМАЯ никем структура. Никто никому ничем не обязан, и никто ни за что не отвечает!
Любой сервер имеет право банить любой другой сервер. И соберется 10.000 Ашмановых и 5.000 Яндексов на "конференцию", и издадут "Указ", на который я "положу" с большим "прибором" и огромным удовольстием :)
Все определяется Договором. Вы подписывали договор с Яндексом? Нет? - Свободны!!!
Для чего Я. придуман? Щастье вам ковать? - Щас... Бабки зарабатывать. Огромные бабки.
Как - это ИХ проект, Вы тут - предмет труда, вас ИСПОЛЬЗУЮТ.
Вот когда 5000 крупных, интереснейших сайтов промеж себя договорятся, и поставях против Яндекса "заглушку" - вот тогда он зачешется. Но такого ведь не будет. Штейбрехеров будет много :)
Не нравится - стройте свою поисковую машину. Вот для магазинов то, кстати и некисло было бы построить совместную.
А "выработать правила", как можно оптимизировать, как нельзя - это значит раскрыть механизм поисковика. На это поисковая машина никога не пойдет. В принципе. Даже не ждите.
19/11/2003
МВ. Я тоже согласен, что здравый смысл в конечном счете восторжествует. Вот только несколько ускорить наступление этого момента никто Вам не запрещает.
Приведу пример. Полгода назад я заказывал книги в инет-магазине. До этого у меня с ними никаких проблем не было, а тут вдруг возникли. Я написал письмо "девочке-модератору" и ... не получил ответа. Тогда я действую адекватно, написал грозное письмо всем ответственным лицам магазина: модератору, менеджеру, бухгалтеру, директору и его заму. Написал одно письмо по всем адресам. Через 3 дня еще раз отправил то письмо. После этого выждал 3 дня и получил ответ от директора, что мол изучает ситуацию и т.д. После этого я писал только директору. Но почти 3 недельная переписка закончилась моей победой - мой заказ был выполнен.
Мораль сего такая - если после первого письма тебе не ответили - пиши много писем всем кто там есть, хоть он и разпоследний дворник - быстрее дойдет до лиц принимающих решение. А если с первого раза не получится, пиши второй и третий. В четвертый раз пиши в суд и на Компромат.ру - тоже хорошо помогает.
Далее. Я не предлагаю бросаться грудью на амбразуру. Адекватный ответ - это не только ответ, сопоставимый по силе, но и другой. Если тебе ударили "с левой", то не обязательно отвечать тоже "с левой". Можно отойти и ударить снизу. Вот это и будет адекватный ответ, такой чтобы противнику больше не хотелось никогда с тобой связываться.
А насчет правоприменительной практики - это бред. Пока яндекс будет с вас иметь всю информацию, а вам ничего не давать взамен - все ваши "правоприм...практики" - пустое сотрясание воздуха.
Если вас заказыли конкуренты - значит они открыли вам войну. Ваш единственный ответ - защищаться и наступать, т.е. тоже открывать боевые действия. Вот и все, проще простого.
МВ. Я тоже согласен, что здравый смысл в конечном счете восторжествует. Вот только несколько ускорить наступление этого момента никто Вам не запрещает.
Приведу пример. Полгода назад я заказывал книги в инет-магазине. До этого у меня с ними никаких проблем не было, а тут вдруг возникли. Я написал письмо "девочке-модератору" и ... не получил ответа. Тогда я действую адекватно, написал грозное письмо всем ответственным лицам магазина: модератору, менеджеру, бухгалтеру, директору и его заму. Написал одно письмо по всем адресам. Через 3 дня еще раз отправил то письмо. После этого выждал 3 дня и получил ответ от директора, что мол изучает ситуацию и т.д. После этого я писал только директору. Но почти 3 недельная переписка закончилась моей победой - мой заказ был выполнен.
Мораль сего такая - если после первого письма тебе не ответили - пиши много писем всем кто там есть, хоть он и разпоследний дворник - быстрее дойдет до лиц принимающих решение. А если с первого раза не получится, пиши второй и третий. В четвертый раз пиши в суд и на Компромат.ру - тоже хорошо помогает.
Далее. Я не предлагаю бросаться грудью на амбразуру. Адекватный ответ - это не только ответ, сопоставимый по силе, но и другой. Если тебе ударили "с левой", то не обязательно отвечать тоже "с левой". Можно отойти и ударить снизу. Вот это и будет адекватный ответ, такой чтобы противнику больше не хотелось никогда с тобой связываться.
А насчет правоприменительной практики - это бред. Пока яндекс будет с вас иметь всю информацию, а вам ничего не давать взамен - все ваши "правоприм...практики" - пустое сотрясание воздуха.
Если вас заказыли конкуренты - значит они открыли вам войну. Ваш единственный ответ - защищаться и наступать, т.е. тоже открывать боевые действия. Вот и все, проще простого.
19/11/2003
Олег, пример не оч. корректный. (ваша битва с ИМ).
Если Вы им уже заплатили - на Вашей стороне закон - и победа была предрешена. Если нет - пошли бы в другой ИМ, а на этом - крест поставили, да еще бы раструбили (по статистике, если сервис хороший, юзер рассказывает о нем еще 3-м людям. Если плохой - рассказывает 11-ти. На сколько людей "светиться" бусть сам ИМ и выбирает.) Нельзя же так унижаться и кляньчить товар ЗА СВОИ ЖЕ ДЕНЬГИ. ИМ за них бороться должен, а не вы пригибаться.
Хуже того, Вы своим попрошайничеством еще больше развратили ИМ.
Олег, давите в себе раба!
Хороша победа - 3 недели скулить под дверью, ожидая пока барин "изучит ситуацию" и косточку кинет. За ваши же деньги. Ну совсем вы себя не уважаете...
Ну а в ситуации с Я - тут хоть упишешься, а предъявить им, собственно нечего. Денег им не плочено, о том, что могут забанить - предупрежден. Ну заказали - значит заказали. Найми телохранителей, а лучше - размножься, накидай ложных целей... :)
Олег, пример не оч. корректный. (ваша битва с ИМ).
Если Вы им уже заплатили - на Вашей стороне закон - и победа была предрешена. Если нет - пошли бы в другой ИМ, а на этом - крест поставили, да еще бы раструбили (по статистике, если сервис хороший, юзер рассказывает о нем еще 3-м людям. Если плохой - рассказывает 11-ти. На сколько людей "светиться" бусть сам ИМ и выбирает.) Нельзя же так унижаться и кляньчить товар ЗА СВОИ ЖЕ ДЕНЬГИ. ИМ за них бороться должен, а не вы пригибаться.
Хуже того, Вы своим попрошайничеством еще больше развратили ИМ.
Олег, давите в себе раба!
Хороша победа - 3 недели скулить под дверью, ожидая пока барин "изучит ситуацию" и косточку кинет. За ваши же деньги. Ну совсем вы себя не уважаете...
Ну а в ситуации с Я - тут хоть упишешься, а предъявить им, собственно нечего. Денег им не плочено, о том, что могут забанить - предупрежден. Ну заказали - значит заказали. Найми телохранителей, а лучше - размножься, накидай ложных целей... :)
20/11/2003
2 Константин
Не ответил сразу ибо ждал ответ от "их начальника". Пока ждал заготовил в ваш адрес "филиппики" и аргументы, что обращаюсь к ним не как пользователь поисковика, а как клиент (бабки я им регулярно отгружаю. Не вагон, конечно, но относительно моего оборота суммы нормальные). "Типа клиент всегда прав и все такое" На жалость также пытался надавить. А еще в инете нарыл интервью "начальника" Вот выдержка: ""Кто сегодня основные клиенты «Яндекса»?" - "Если бизнес сильно зависит от малого числа больших клиентов, и один из них почему-то обиделся и не принёс денег – это серьезная потеря. Если бизнес основывается на тысячах клиентов, пусть и с небольшими платежами, он гораздо устойчивее, и растет быстрее. Так что основной упор мы делаем на малый и средний бизнес." Пишу ему, что мол, товарищ дорогой, вот он я, малый бизнес с небольшими платежами - ваша, так сказать опора. Обижают нас, понимаш, без вас плохо нам будет. Ответил, обстоятельно так, не в пример девочке модератору. Резюме такое - на все обстаятельства пох%й (это если одним словом. в первоисточнике все интеллигентно) отвечать будешь по всей строгости, а через месяц, может быть, за хорошее поведения "на свободу с чистой совестью"
Должен признать, Костя, что повел себя наивно. Методы Ганди-Толстого не работают :(. А методы "Краюшкин - Гершуни" Заратустра не позволяет. Займусь, видимо, клонированием :)
2 Константин
Не ответил сразу ибо ждал ответ от "их начальника". Пока ждал заготовил в ваш адрес "филиппики" и аргументы, что обращаюсь к ним не как пользователь поисковика, а как клиент (бабки я им регулярно отгружаю. Не вагон, конечно, но относительно моего оборота суммы нормальные). "Типа клиент всегда прав и все такое" На жалость также пытался надавить. А еще в инете нарыл интервью "начальника" Вот выдержка: ""Кто сегодня основные клиенты «Яндекса»?" - "Если бизнес сильно зависит от малого числа больших клиентов, и один из них почему-то обиделся и не принёс денег – это серьезная потеря. Если бизнес основывается на тысячах клиентов, пусть и с небольшими платежами, он гораздо устойчивее, и растет быстрее. Так что основной упор мы делаем на малый и средний бизнес." Пишу ему, что мол, товарищ дорогой, вот он я, малый бизнес с небольшими платежами - ваша, так сказать опора. Обижают нас, понимаш, без вас плохо нам будет. Ответил, обстоятельно так, не в пример девочке модератору. Резюме такое - на все обстаятельства пох%й (это если одним словом. в первоисточнике все интеллигентно) отвечать будешь по всей строгости, а через месяц, может быть, за хорошее поведения "на свободу с чистой совестью"
Должен признать, Костя, что повел себя наивно. Методы Ганди-Толстого не работают :(. А методы "Краюшкин - Гершуни" Заратустра не позволяет. Займусь, видимо, клонированием :)
20/11/2003
Интересно интервью по теме:
"Кто такие «черные оптимизаторы»? "
http://webrating.ru/promo/promo_news_ar ... shers_news
Интересно интервью по теме:
"Кто такие «черные оптимизаторы»? "
http://webrating.ru/promo/promo_news_ar ... shers_news
20/11/2003
Константин, пример корректней некуда. И в моем и в случае МВ - деньги уплачены. И там и там монополист. Я бы в свое время пошел в другой ИМ, да только именно эту книгу я ждал 2 года, пока издадут. А ее выпустило только одно издательство России и продавал только один ИМ (угадайте с трех раз кому он принадлежит). Поэтому пришлось вести с ними разговор "по тяжелой". Видимо они поняли, что неправы.
Далее. МВ, Вас Заратустра, простите, за какое место держит, что Вы его опасаетесь? Если никак не держит, то что Вам мешает применить мои методы? Это все-таки лучше чем клонирование (пустая затея с громадной тратой ресурсов). А самое главное - Ян-су от ваших клонов "ни холодно, ни жарко". А вот от двух-трех умных статей где надо, да писем в суд - толк будет, пусть и не быстро. Так ведь и снежный ком тоже не сразу большой получается - его катить надо. Причем весьма старательно и целенаправленно.
Бизнес - этой война, так и ведите себя соответственно. И еще "война - это продолжение политики, иными, насильственными, средствами". Вот и действуйте, памятуя об этом.
Вот некий начальник ответил Вам, что чихал он на ваши обстоятельства и пр. А вы ему быстренько объясните по норме закона, где он будет чихать следующие 7 лет. И не важно что вы можете ошибиться в этой норме, важно то, что он занервничает, а тогда может сделать 2 вещи: уступить или совершить глупость. И то и другое вам на руку. А дальше сами думайте, что делать.
Константин, пример корректней некуда. И в моем и в случае МВ - деньги уплачены. И там и там монополист. Я бы в свое время пошел в другой ИМ, да только именно эту книгу я ждал 2 года, пока издадут. А ее выпустило только одно издательство России и продавал только один ИМ (угадайте с трех раз кому он принадлежит). Поэтому пришлось вести с ними разговор "по тяжелой". Видимо они поняли, что неправы.
Далее. МВ, Вас Заратустра, простите, за какое место держит, что Вы его опасаетесь? Если никак не держит, то что Вам мешает применить мои методы? Это все-таки лучше чем клонирование (пустая затея с громадной тратой ресурсов). А самое главное - Ян-су от ваших клонов "ни холодно, ни жарко". А вот от двух-трех умных статей где надо, да писем в суд - толк будет, пусть и не быстро. Так ведь и снежный ком тоже не сразу большой получается - его катить надо. Причем весьма старательно и целенаправленно.
Бизнес - этой война, так и ведите себя соответственно. И еще "война - это продолжение политики, иными, насильственными, средствами". Вот и действуйте, памятуя об этом.
Вот некий начальник ответил Вам, что чихал он на ваши обстоятельства и пр. А вы ему быстренько объясните по норме закона, где он будет чихать следующие 7 лет. И не важно что вы можете ошибиться в этой норме, важно то, что он занервничает, а тогда может сделать 2 вещи: уступить или совершить глупость. И то и другое вам на руку. А дальше сами думайте, что делать.
20/11/2003
Подождите, Олег...
В Вашем случае - просто работает ЗоЗПП, ст.26, кажется (невыполнение обязательств в срок). Ваше дело - детское. Деньги уплочены - извольте товар. В вашем случае надо было ждать по-максимуму, а потом наезжать, со 100%-й компенсацией.
:) Правда ввиду мизерности суммы, это только теоретически.
В случае МВ надо уточнить, за что он платил. Если это платная "ускоренная" индексация - это одно. Если за Я-Директ - это другое.
У нас этой инфы нет, ЗА ЧТО ОН ПЛАТИЛ - чего воду толочь?
У всех СМИ есть такой прием - "замалчивание". Вы там на своей фирме хоть на ушах ходите. Но писать про это никто НЕ ОБЯЗАН. Так и Я. Он МОЖЕТ вас проиндексировать, но НЕ ОБЯЗАН (о чем и пердуперждает в Соглашении). Причем и отчитываться не обязан.
Вот в ПЛАТНОЙ регистрации требования немного другие. А от бесплатной - какие вопросы?
Подождите, Олег...
В Вашем случае - просто работает ЗоЗПП, ст.26, кажется (невыполнение обязательств в срок). Ваше дело - детское. Деньги уплочены - извольте товар. В вашем случае надо было ждать по-максимуму, а потом наезжать, со 100%-й компенсацией.
:) Правда ввиду мизерности суммы, это только теоретически.
В случае МВ надо уточнить, за что он платил. Если это платная "ускоренная" индексация - это одно. Если за Я-Директ - это другое.
У нас этой инфы нет, ЗА ЧТО ОН ПЛАТИЛ - чего воду толочь?
У всех СМИ есть такой прием - "замалчивание". Вы там на своей фирме хоть на ушах ходите. Но писать про это никто НЕ ОБЯЗАН. Так и Я. Он МОЖЕТ вас проиндексировать, но НЕ ОБЯЗАН (о чем и пердуперждает в Соглашении). Причем и отчитываться не обязан.
Вот в ПЛАТНОЙ регистрации требования немного другие. А от бесплатной - какие вопросы?
20/11/2003
2Олег. Если Вы сильно близко приняли некоторые мои слова к сердцу, то я извиняюсь. Не хотел Вас обидеть. Я говорил о методах, а лично против Вас ничего не имею.
>Вас Заратустра, простите, за какое место держит, что Вы его опасаетесь?
Я рассматриваю все методы, которые могут привести к цели от Ганди до Гершуни. С классиками войны и политической борьбы я также знаком: Сунь-Цзы, Клаузевиц, Маккиавели. С "частнонаучными" методами также http://www.statya.ru/index.php?op=view&id=1447 (Ваше Константин?). Теперь о выборе методов. Даже если не брать во внимание этические моменты тех или иных методов (то за что держит Заратустра), а также адекватости-соразмерности-симметричности ответа, а сконцетрироваться на том, чтобы размазать противника любой ценой, например, закатать укладчиком в асфальт :), то нужно реально оценить свой ресурс (деньги, время, возможно, люди) для ведения войны. Если Вы знаток военной классики, то знаете, что еще Суворов говорил, что для достижения гарантированной победы нужно как минимум троекратное преимущество (кажется правильно процитировал). Я не бравый буденовец, чтобы с шашкой да на танки. Пока нет достойного ресурса, то "катить снежный ком" на яндекс или еще кого-нибудь - это сизифов труд. В данном случае добавлю, что нужна плюс ко всему еще и сильная аргументации. Как говорил Костя, не наш, а Кирпич: "Ну нет у Вас ничего против Кости Сопрыкина!" Я яндексу платил за директ. Это, по моему мнению, может служить аргументом в "торговле" с яндексом, но не как требование. Я "выторговывал" дипломатически у них скидки для себя. Это не сработало.
Я тут начал изучать практику подобных конфликтов. Оказалось, что мой случай для последнего времени типичен. Рекомендую почитать "Яндекс – цивилизованная фирма? Что-то есть сомнения…" http://www.searchengines.ru/forum/showt ... eadid=5960
2Олег. Если Вы сильно близко приняли некоторые мои слова к сердцу, то я извиняюсь. Не хотел Вас обидеть. Я говорил о методах, а лично против Вас ничего не имею.
>Вас Заратустра, простите, за какое место держит, что Вы его опасаетесь?
Я рассматриваю все методы, которые могут привести к цели от Ганди до Гершуни. С классиками войны и политической борьбы я также знаком: Сунь-Цзы, Клаузевиц, Маккиавели. С "частнонаучными" методами также http://www.statya.ru/index.php?op=view&id=1447 (Ваше Константин?). Теперь о выборе методов. Даже если не брать во внимание этические моменты тех или иных методов (то за что держит Заратустра), а также адекватости-соразмерности-симметричности ответа, а сконцетрироваться на том, чтобы размазать противника любой ценой, например, закатать укладчиком в асфальт :), то нужно реально оценить свой ресурс (деньги, время, возможно, люди) для ведения войны. Если Вы знаток военной классики, то знаете, что еще Суворов говорил, что для достижения гарантированной победы нужно как минимум троекратное преимущество (кажется правильно процитировал). Я не бравый буденовец, чтобы с шашкой да на танки. Пока нет достойного ресурса, то "катить снежный ком" на яндекс или еще кого-нибудь - это сизифов труд. В данном случае добавлю, что нужна плюс ко всему еще и сильная аргументации. Как говорил Костя, не наш, а Кирпич: "Ну нет у Вас ничего против Кости Сопрыкина!" Я яндексу платил за директ. Это, по моему мнению, может служить аргументом в "торговле" с яндексом, но не как требование. Я "выторговывал" дипломатически у них скидки для себя. Это не сработало.
Я тут начал изучать практику подобных конфликтов. Оказалось, что мой случай для последнего времени типичен. Рекомендую почитать "Яндекс – цивилизованная фирма? Что-то есть сомнения…" http://www.searchengines.ru/forum/showt ... eadid=5960
20/11/2003
Да, кстати. В этом материале, "Яндекс – цивилизованная фирма? Что-то есть сомнения…" некоторые оптимизаторы свободно и открыто говорят о том, что сознательно стучат яндексу на сайты, использующие спорные, сомнительные методы. Благородно это называется "помочь яндексу и,соответственно, пользовалю в борьбе со спамом". %ля, точно, как старосты при фашистах. На самом деле по головам залесть в топы. Вот уж золотой век - "война всех против всех!" Слогон на сайте оптимизаторов www.optimization.ru - "Обгон разрешен". Типа правила движения такие:)
Да, кстати. В этом материале, "Яндекс – цивилизованная фирма? Что-то есть сомнения…" некоторые оптимизаторы свободно и открыто говорят о том, что сознательно стучат яндексу на сайты, использующие спорные, сомнительные методы. Благородно это называется "помочь яндексу и,соответственно, пользовалю в борьбе со спамом". %ля, точно, как старосты при фашистах. На самом деле по головам залесть в топы. Вот уж золотой век - "война всех против всех!" Слогон на сайте оптимизаторов www.optimization.ru - "Обгон разрешен". Типа правила движения такие:)
20/11/2003
МВ, а вы хотите спокойно жить агнецом в этой стае волков? Хе-хе... С волками жить - по вольи выть.
:) "закажите" пару ресурсов, что выше вас в рейтинге.
А Суворов, кстати говорил - воюй не числом, а умением. Пуля дура - штык молодец (в смысле точности и эффективности удара).
Хороший диверсант приносит пользы (вреда?) что твоя дивизия :).
МВ, а вы хотите спокойно жить агнецом в этой стае волков? Хе-хе... С волками жить - по вольи выть.
:) "закажите" пару ресурсов, что выше вас в рейтинге.
А Суворов, кстати говорил - воюй не числом, а умением. Пуля дура - штык молодец (в смысле точности и эффективности удара).
Хороший диверсант приносит пользы (вреда?) что твоя дивизия :).
20/11/2003
Хм, забавная аналогия с 37 годом напрашивается- помните?- когда человека брали, он начинал стучать на всех подряд, больше и больше - "ведь ОНИ же должны спохватиться- задуматься?"
Теоретически, под поисковый спам можно подвести ЛЮБОЙ сайт. Делайте выводы.
Я не за и не против, аналогия забавная. Стоворили, блин, себе кумира...
Хм, забавная аналогия с 37 годом напрашивается- помните?- когда человека брали, он начинал стучать на всех подряд, больше и больше - "ведь ОНИ же должны спохватиться- задуматься?"
Теоретически, под поисковый спам можно подвести ЛЮБОЙ сайт. Делайте выводы.
Я не за и не против, аналогия забавная. Стоворили, блин, себе кумира...
22/11/2003
Последний разговор с яндухом:
я: почему у некоторых реклам на директе показывается телефон?
манагер яндуха: модератор пропустил, уже дали ему по шапке.
я: и что? объявления продолжают крутиться? Давайте тогда и другим возможность!
Яндух: нельзя!
я: тогда уберите и у конкурентов!
яндух: нельзя!
я: почему?
яндух: не знаем кто крутит...
я: знаете, там не только телефоны, но и названия сайтов.
яндух: все равно не можем, надо искать номер контракта...
я: девушка, это же мягко говоря, неправда...
яндух: не хотите - не покупайте...
я: сами такие...
Происходило 2 дня назад. Я плакалъ.
Последний разговор с яндухом:
я: почему у некоторых реклам на директе показывается телефон?
манагер яндуха: модератор пропустил, уже дали ему по шапке.
я: и что? объявления продолжают крутиться? Давайте тогда и другим возможность!
Яндух: нельзя!
я: тогда уберите и у конкурентов!
яндух: нельзя!
я: почему?
яндух: не знаем кто крутит...
я: знаете, там не только телефоны, но и названия сайтов.
яндух: все равно не можем, надо искать номер контракта...
я: девушка, это же мягко говоря, неправда...
яндух: не хотите - не покупайте...
я: сами такие...
Происходило 2 дня назад. Я плакалъ.
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