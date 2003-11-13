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Вас заказывали конкуренты?



Ссылка на сообщение MB
13/11/2003

2 Cергей

А за какие?

Слово "формальные" следует читать, как "предусмотренные обязательные требования", но требования, сформулированные яндексом слишком размыты, нет также расшифровки понятия "злостное нарушение" (за которое яндекс и отключает) И по моему мнению, если нет возможности четко сформулировать для всех эти правила, то можно хотя бы единожды предупреждать конкретного пользователя о фактах нарушения . Дать возможность принять меры, исправить нарушения. Например, для нашей компании сайт магазина сделал веб-мастер, привлеченный со стороны. Сайт он сделал и разместил в поисковике. Веб-мастер показал менеджеру как добавить картинки с описаниями и новости (больше ему, менеджеру, знать не надо. Это касается поддержки сайта) Магазин начал работать. Некоторое время (около 9-10 месяцев) сайт магазина висел в поисковике и никаких проблем. Клиенты с поисковика идут (шли) неплохо, для межсезонья. (Не подумайте, что мы привлекаем клиентов только на халяву. На рекламу уходят хорошие деньги , включая и рекламу на яндексе) Но вдруг сайт исчезает. А магазин торгует сезонным товаром, более 90% продаж приходится на декабрь. Весь год готовишься, ждешь сезона. Находишь того веб-мастера и пытаешь его в чем дело. Оказалось, что им применялись кое-какие методы, о которые можно трактовать, по широкой формулировке яндекса, как спам. Хорошо, допустим мы виноваты в этом плане, но почему же нас сразу записывать в злостные нарушители, что влечет автоматическое отключение. Настолько ли сильна наша вина, чтобы вырубить нас в начале сезона, что фактически смерти (бизнеса) подобно? И почему вырубают только сейчас, а не в течение предшествующих 10 месяцев? Тут и возникают мысли, что тебя "заказали" конкуренты (в моей нише их много) И если это так, то руками яндекса сделали свое черное дело.

Написал письмо в яндекс с огромной просьбой перенести отключение. Написал, что давно пользуюсь их платными сервисами и трачу существенные для меня деньги на них, просил понять специфику, сезонность моего маленького бизнеса. В общем, взывал к гуманности, но ответа пока нет.

Может быть потом, через месяц, и включат, но пока сайт по новой проиндексируется сезон пройдет. Короче, значительную часть клиентов нам отсекли. На каждом сайте (нормальном, не заброшенном. С помощью которого делают деньги) используются те или иные способы, чтобы поднять его в поисковике повыше, но согласно пункта 3.5 это может трактоваться, как ""поисковый спам" - попытки обмана поисковой системы и манипулирования ее результатами с целью завышения позиции сайтов (страниц) в результатах поиска". Поэтому я обращаю ваше внимание на эту ситуацию, чтобы и вас не вынесли в самый значительный момент, когда у вас не только не будет времени для выяснения ситуации, но также вам скажут "Мы не комментируем удаление сайтов, не предуведомляем о нем, и не даем никаких гарантий и сроков на повторное их включение в индекс." Например,попробуйте доказать потом администратору, который вас не будет принципиально слушать, что разместили на сайте страничку с линками на сайты друзей, а не "ссылок, предназначенных лишь для "накачивания" релевантности в поисковой системе, в т.ч. участие в программах их обмена с указанной целью" Даже если вы их убедите, то время потеряете, а время - это деньги.



Ссылка на сообщение Александр
13/11/2003

Во-первых, там форум тематичский, а здесь шла речь совсем о другом, а во-вторых

"бездоказательные наезды обычно освистываются самими уважаемыми мемберами"

С уважаемыми мемберами, как Вы выразились, этот вопрос интересно обсуждать (опять же врядли на форуме), а вот с ребятками типа Вас - вот одна из Ваших цитат:

"Или просто - воздух испортить из-за угла - и в кусты?"

ни на форуме ни где бы то ни было еще, общаться желания не возникает, тем более обсуждать значимые вещи типа результатов поиска Yandex.

Т.ч. вывод для Вас - если хотите спросить и получить ответ, учите правила хорошего тона.

А в целом, беседа давно смысл потеряла. Я же сказал уже, что главным в моем первьм ответе была мысль:

"Так и в случае CY они будут делать то, что надо им, а не веб-мастерам. На то они и монополисты (Rambler и тот сильно отстает), чтоб гнуть свою линию." - собственно мое мнение по обсуждаемому вопросу, а насчет результатов поска - это не для форума, слишком тема щекотливая.



Ссылка на сообщение kwit
13/11/2003

2MB Сочуствую вам. на будущее - попробуйте разделять бизнес, чтобы застраховаться от подобного. Т.е. иметь запасные аэродромы.



Ссылка на сообщение MB
13/11/2003

2kwit

Спасибо.

Аэродромы есть. Вернее небольшие полосы для эстренной посадки-взлета. Удар был силен, но держим. Пропустили, потому что не ждали. Урок нам и другим. "Кто предупрежден, тот вооружен" :) Спасибо всем, кто оказывал моральную поддержку! :)



Ссылка на сообщение MB
16/11/2003

2Светлана Морозова

Сразу не понял, что за "реорганизация" такая, но сегодня прочитал вот это - http://webrating.ru/promo/promo_news_ar ... _news#7361

Хуэйвейбины из яндекса начинают культурную революцию

"Matrix has you!"



Ссылка на сообщение Константин
16/11/2003

МВ, если в системе появляется элемент, вносящий серьезную нестабильность и угрожающий вашему существованию, есть смысл такой элемент из своей системы исключить.

1) Проведите массовую атаку клонами (и ведите ее постоянно). Поскольку банять они "вручную" - задайте им работы.

2) всерьез озаботьтесь формированием широкого круга постоянных посетителей, организацией у себя тусовки. Куда сами будут приходить, а не от хунвейбинов.

Халявка - это хорошо, но видите, чем оборачивается.

Люди, которые сами зарабатывают деньги очень ревниво относятся к тому, что кто то ТОЖЕ зарабатывает деньги, да еще на-шару используя их. Вообще то это надо было предвидеть.



Ссылка на сообщение МВ
16/11/2003

2Константин

спасибо за советы.

Тусовка есть. Некоторое количество постоянных клиентов создано и они не дадут умереть. "Халявка" на яндексе, как палец на руке. Один потерял, но девять еще есть. Жалко конечно, фантомные боли мучают, но ничего выживем :)



Ссылка на сообщение МВ
16/11/2003

нет, скорее потеряли глаз...



Ссылка на сообщение Константин
16/11/2003

Если ИМ перестанут в рот разным "кормчим" смотреть, а начнут организовывать реальную систему торговли, организовываться, то еще неизвестно, кто кому условия будет ставить.

Т.ч. ИМ, кончайте пальцы вейерить и конкурировать "кто дурнее", тогда ЭТИМ только хомячки и останется индексировать. Бабки-то У ВАС, а не у них ;).



Ссылка на сообщение kwit
17/11/2003

согласен с Константином, впервые на этом форуме :) Избавляйтесь от или дублируйте "неподвоздейственные " факторы. В последнее время яндекс стал вести себя подобно представителю всевышнего... звездная болезнь в молодом возрасте...



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
18/11/2003

Монополизм до добра не доводит, а звездная болезнь вредна в любом возрасте. А Яндекс надо учить хорошим правилам поведения. Например, массовым спамом или рассылкй на конкурирующей площадке по теме "беззаконные действия яндекса", "недальновидная маркетинговая политика", т.е. всем тем, чем пользуются ваши нехорошие конкуренты. Только в вашем случае можно создать еще и ассоциацию потребителей услуг яндекса и активно отстаивать свои права и вести разъяснительную работу среди других интернетчиков.



Ссылка на сообщение МВ
18/11/2003

2Олег Краюшкин

Я считаю, что нужно по-мирному порешать вопросы. Надеюсь, что в Яндексе есть адекватные люди и донести до них инфу. Иду по их иерархии. Девочка модератор на мое письмо никак не отреагировала. Сегодня обратился выше. Посмотрим, что из этого выйдет.



Ссылка на сообщение Константин
18/11/2003

хе-хе, наивный, "по-мирному".

Старая-старая сказка про про плохих бояр и хорошего царя :). Через года пол- наверняка до самого главного "допишитесь". Только если вас уже их "девочки-модераторы" посылают, "выше" ваше существование просто проигнорируют.



Что то требовать Вы с них можете, если платите им деньги. В противном случае - все "как есть". Не нравится - отойдите, они вам ничем не обязаны. Причем сразу вас об этом предупредили.

Я вот с ними тоже переписывался - они мне сноску дают - "отсеено как спам 45% писем" - т.е. имхо, была ПЕРЛЮСТРАЦИЯ переписки, с отсевом ПО ИХ КРИТЕРИЮ почти половины писем, адресованных МНЕ. И меня не спросили, хочу я их получать или нет. Но не наедешь за них на это - ящик бесплатный. Поэтому свои "спамоловы" приходится ставить на платных серверах.



Ссылка на сообщение МВ
18/11/2003

2Константин

Это все ясно, как божий день. Шансы не велики, но попытаться можно. Попытаюсь по-мирному. Если нет, то ознакомлю других с этим опытом и скоректирую свою стратегию. Легко поддаться на горячую голову соблазну последовать совету Олега Краюшкина и идти на штурм. Но надо и саму быть адекватным. Вы ведь не пойдете на штурм Главн. Упр-я ГИБДД из-за того, что гаишник срубил с вас бабки. Есть другие методы, хотя часто они буксуют.

В интернете со временем сложится правоприменительная практика. В данном случае необходимо аккумулировать конфликтные ситуации и предъявлять их на интернет-конференциях. Например, 13-14 ноября проходила конфа по оптимизации http://www.optimization.ru/. Парни из "Ашманов и Ко" читали доклад по таким конфликтам, предлагали поисковикам, яндексу, создать четкие правила - как можно оптимизировать, а как нет. Полностью доклады я не читал, только то, что есть на сайте. Но даже из этого можно понять, что мои случай не единичен. Есть нездоровая тенденция. Поэтому пока я предлагаю тем, кто попал в такую ситуацию для начала писать на яндекс, сюда, Ашманову, на SearchEngines.Ru и на другие подобные. А если накопится критическая масса, то количество само перейдет в иное качество.



Ссылка на сообщение МВ
18/11/2003

есть еще Компромат.Ru, на крайний случай


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