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Украли ДИЗАЙН!!!!
25/07/2003
Спасибо, уважаемый shoponline(Buy-Shop)
Теперь все понятно. И по "дизайну" и по движку.
Удачи. ;)
Спасибо, уважаемый shoponline(Buy-Shop)
Теперь все понятно. И по "дизайну" и по движку.
Удачи. ;)
18/08/2003
Shoponline, интересно, так чем же закончилось разбирательство? Сайт жуликов закрыли? Титова наказали?
http://www.oborot.ru/forum/read/1013/4
Просто хочется знать, в случае чего как себя вести в подобной ситуации и какой метод борьбы наиболее эффективный?
Shoponline, интересно, так чем же закончилось разбирательство? Сайт жуликов закрыли? Титова наказали?
http://www.oborot.ru/forum/read/1013/4
Просто хочется знать, в случае чего как себя вести в подобной ситуации и какой метод борьбы наиболее эффективный?
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