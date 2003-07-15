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Украли ДИЗАЙН!!!!
15/07/2003
Доказать можно.
А как ты думаешь защищать свой копирайт? Никто еще не придумал (законодательно) как фиксироваль электронную страницу (сервер и т.п.).
А насчет задним числов. У натариуса есть журнал, и твою запись, запись о заверении, должен внести в данный журнал, зарегистрироваль, поставить дату, описать что зарегистрировал, написать также скока с тебя денежку содрал. Не будет же он ради тедя весь журнал нерекраивать. К тому же можно определить когда написан текст. Так, что вполне реально.
Доказать можно.
А как ты думаешь защищать свой копирайт? Никто еще не придумал (законодательно) как фиксироваль электронную страницу (сервер и т.п.).
А насчет задним числов. У натариуса есть журнал, и твою запись, запись о заверении, должен внести в данный журнал, зарегистрироваль, поставить дату, описать что зарегистрировал, написать также скока с тебя денежку содрал. Не будет же он ради тедя весь журнал нерекраивать. К тому же можно определить когда написан текст. Так, что вполне реально.
15/07/2003
"Никто еще не придумал (законодательно) как фиксироваль электронную страницу (сервер и т.п.)."
Тут придумывать ничего не надо.
Сделай принтскрин и опубликуй.
Но дело в том, что сайт - живой организм (новости,там всякие, хреновости, сервисы добавляются-убираются, картинки).
Это как картина, которая никак не может быть закончена.
Надо ли тебе бороться за свою "нетленку"? Что там действительно придумано такого, что стоит украсть? Удачное расположение меню? Семиугольные кнопки с синенькой искоркой?
Цель этой борьбы?
"Украли "дизайн"! Ну и что? Все покупатели от тебя перебежали к нему?
"Никто еще не придумал (законодательно) как фиксироваль электронную страницу (сервер и т.п.)."
Тут придумывать ничего не надо.
Сделай принтскрин и опубликуй.
Но дело в том, что сайт - живой организм (новости,там всякие, хреновости, сервисы добавляются-убираются, картинки).
Это как картина, которая никак не может быть закончена.
Надо ли тебе бороться за свою "нетленку"? Что там действительно придумано такого, что стоит украсть? Удачное расположение меню? Семиугольные кнопки с синенькой искоркой?
Цель этой борьбы?
"Украли "дизайн"! Ну и что? Все покупатели от тебя перебежали к нему?
15/07/2003
К сожалению, воровство в Рунете - событие достаточно ординарное. Как-то раз у компании, в которой я работал украли... пресс-релиз. Т.е., через недельку после его публикации текст скопировали, заменили название компании и цены и запустили по онлайн-СМИ. Очень забавный случай был.
Что делать? Если фирма, "позаимствовавшая" дизайн, достаточно серьезная или хотя бы производит впечатление "вменяемой", то можно попробовать договориться полюбовно - объяснить суть претензии и потребовать принять меры. Желательно предварительно все-таки заверить свои права нотариально. Где-то читал, что можно просто запечататать в пакет дискету с исходниками дизайна и заверить у нотариуса. Здесь, конечно, лучше проконсультироваться с юристом.
Далее - публикуете информацию о краже на рикне, была где-то еще "доска позора". Обычно даже не очень вменяемые фирмы после этого переделывают дизайн. Если же компании на свою репутацию (и риск потерять клиентов) наплевать, то все нормально - долго не проживут.
К сожалению, воровство в Рунете - событие достаточно ординарное. Как-то раз у компании, в которой я работал украли... пресс-релиз. Т.е., через недельку после его публикации текст скопировали, заменили название компании и цены и запустили по онлайн-СМИ. Очень забавный случай был.
Что делать? Если фирма, "позаимствовавшая" дизайн, достаточно серьезная или хотя бы производит впечатление "вменяемой", то можно попробовать договориться полюбовно - объяснить суть претензии и потребовать принять меры. Желательно предварительно все-таки заверить свои права нотариально. Где-то читал, что можно просто запечататать в пакет дискету с исходниками дизайна и заверить у нотариуса. Здесь, конечно, лучше проконсультироваться с юристом.
Далее - публикуете информацию о краже на рикне, была где-то еще "доска позора". Обычно даже не очень вменяемые фирмы после этого переделывают дизайн. Если же компании на свою репутацию (и риск потерять клиентов) наплевать, то все нормально - долго не проживут.
15/07/2003
Графика оставленна точ вточ,
неизменено НИЧЕГО, продукция сходная, копьютерное железо.
Заказчик разрешил дать ссылку на свой сайт и сайт жуликов.
http://www.shopnot.ru - дизайн моего заказчика, программинг мой
А это жулики http://www.xpert.ru
Графика оставленна точ вточ,
неизменено НИЧЕГО, продукция сходная, копьютерное железо.
Заказчик разрешил дать ссылку на свой сайт и сайт жуликов.
http://www.shopnot.ru - дизайн моего заказчика, программинг мой
А это жулики http://www.xpert.ru
15/07/2003
У меня вообще сперли сайт. Я его сделал, работая в этой фирме менеджером. Хозяин обещал заплатить, через сайт, кстати, были хорошие продажи. Потом я ушел от них. И вовремя не изменил мыло напоминания паролей. Пароли - логины изменили, я месяц ныл, доказывал хостерам. А они, мол, не...т!
...А на главной странице новые владельцы сайта, просто убили фрэйм о его создателе.
Господа! Не покупайте шины в Шинкомплекте!
У меня вообще сперли сайт. Я его сделал, работая в этой фирме менеджером. Хозяин обещал заплатить, через сайт, кстати, были хорошие продажи. Потом я ушел от них. И вовремя не изменил мыло напоминания паролей. Пароли - логины изменили, я месяц ныл, доказывал хостерам. А они, мол, не...т!
...А на главной странице новые владельцы сайта, просто убили фрэйм о его создателе.
Господа! Не покупайте шины в Шинкомплекте!
15/07/2003
Ну уж если г-н Титов Дизайн компани не в состоянии точечки на бэкграунде нарисовать, собственно весь то дизайн из 4х гифок состоит... ну тоды я вааще молчу :)
Движок стандартный, гифка на боксах на заголовках убрана, так что дизайн сайта изменен. !!!
Подари ты им эти 2 картики с точечками :)
А вот на месте заказчика этого магазина, "эксперт.ру" я бы этого Титова вздрючил! Если только супердизайнер Титов и владелец магазина - не одно и тоже лицо.
Ну уж если г-н Титов Дизайн компани не в состоянии точечки на бэкграунде нарисовать, собственно весь то дизайн из 4х гифок состоит... ну тоды я вааще молчу :)
Движок стандартный, гифка на боксах на заголовках убрана, так что дизайн сайта изменен. !!!
Подари ты им эти 2 картики с точечками :)
А вот на месте заказчика этого магазина, "эксперт.ру" я бы этого Титова вздрючил! Если только супердизайнер Титов и владелец магазина - не одно и тоже лицо.
16/07/2003
А чего доказывать-то?
Где дищзайн-то???
Только то, что
http://www.shopnot.ru/images/corner2.gif
и http://www.xpert.ru/images/corner2.gif
Одно и то же?
А чего доказывать-то?
Где дищзайн-то???
Только то, что
http://www.shopnot.ru/images/corner2.gif
и http://www.xpert.ru/images/corner2.gif
Одно и то же?
17/07/2003
Понятно, что защищать свои права должен владелец и эту тему я написал дабы владелец-заказчик смог оценить ситуацию. Она как я понял не нова и может коснуться всех из сдесь пишущих и читающих, поэтому подобная информация будет не лишней.
Тут упоминались доски позора,
возможно у кого-то есть ссылки на реально работающие и имеющие хорошую посещаемость доски, черкните если не сложно, многим пригодиться.
Понятно, что защищать свои права должен владелец и эту тему я написал дабы владелец-заказчик смог оценить ситуацию. Она как я понял не нова и может коснуться всех из сдесь пишущих и читающих, поэтому подобная информация будет не лишней.
Тут упоминались доски позора,
возможно у кого-то есть ссылки на реально работающие и имеющие хорошую посещаемость доски, черкните если не сложно, многим пригодиться.
17/07/2003
Не надо ходить к нотариусу, возьми распечатай свой код и принтскрины сколько хочешь, потом идешь на почту и отправляешь сам себе заказным письмом, на почте тебе дают квитанцию и ставят штемпель на конверт. Это будет служить датой твоего "опубликования". Потом письмо получаешь и ждешь, если дело до суда дойдет показываешь квитанцию и вскрываешь пакет, там все, что туда вложил.
А если реально, смотря с кем свяжешься. Люди с патентами на авторство сидят и ни копейки не получают. У нас в стране законы не работают. Успокойся и дальше работай. Кто судье больше даст тот и прав будет.
Не надо ходить к нотариусу, возьми распечатай свой код и принтскрины сколько хочешь, потом идешь на почту и отправляешь сам себе заказным письмом, на почте тебе дают квитанцию и ставят штемпель на конверт. Это будет служить датой твоего "опубликования". Потом письмо получаешь и ждешь, если дело до суда дойдет показываешь квитанцию и вскрываешь пакет, там все, что туда вложил.
А если реально, смотря с кем свяжешься. Люди с патентами на авторство сидят и ни копейки не получают. У нас в стране законы не работают. Успокойся и дальше работай. Кто судье больше даст тот и прав будет.
17/07/2003
А еще, если по делу ты на каком ПО работаешь на пиратском, тогда и успокойся, все, что произведено на пиратском ПО продуктом интеллектуальной собстенности не считаеться. И тебя еще могут поставить - выплатить той же Microsoft. У кого полностью комп набит только легальным продуктом за 100 баксов и переживать не будет.
А еще, если по делу ты на каком ПО работаешь на пиратском, тогда и успокойся, все, что произведено на пиратском ПО продуктом интеллектуальной собстенности не считаеться. И тебя еще могут поставить - выплатить той же Microsoft. У кого полностью комп набит только легальным продуктом за 100 баксов и переживать не будет.
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