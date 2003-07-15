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Украли ДИЗАЙН!!!!



Ссылка на сообщение Ash
15/07/2003

Доказать можно.

А как ты думаешь защищать свой копирайт? Никто еще не придумал (законодательно) как фиксироваль электронную страницу (сервер и т.п.).

А насчет задним числов. У натариуса есть журнал, и твою запись, запись о заверении, должен внести в данный журнал, зарегистрироваль, поставить дату, описать что зарегистрировал, написать также скока с тебя денежку содрал. Не будет же он ради тедя весь журнал нерекраивать. К тому же можно определить когда написан текст. Так, что вполне реально.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
15/07/2003

"Никто еще не придумал (законодательно) как фиксироваль электронную страницу (сервер и т.п.)."

Тут придумывать ничего не надо.

Сделай принтскрин и опубликуй.

Но дело в том, что сайт - живой организм (новости,там всякие, хреновости, сервисы добавляются-убираются, картинки).

Это как картина, которая никак не может быть закончена.



Надо ли тебе бороться за свою "нетленку"? Что там действительно придумано такого, что стоит украсть? Удачное расположение меню? Семиугольные кнопки с синенькой искоркой?

Цель этой борьбы?

"Украли "дизайн"! Ну и что? Все покупатели от тебя перебежали к нему?



Ссылка на сообщение Nik
15/07/2003

shoponline:

Я и не спорю, что он такой же. Но не могли они ВСЮ графику оставить, если только у них тематика не схожая. А то получится сайт про мобильные телефоны, а на картинках трубы какие-нибудь и Камаз с цистерной.



Срисовали они cut-n-paste ом html код, ну и что? Забудьте.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
15/07/2003

К сожалению, воровство в Рунете - событие достаточно ординарное. Как-то раз у компании, в которой я работал украли... пресс-релиз. Т.е., через недельку после его публикации текст скопировали, заменили название компании и цены и запустили по онлайн-СМИ. Очень забавный случай был.



Что делать? Если фирма, "позаимствовавшая" дизайн, достаточно серьезная или хотя бы производит впечатление "вменяемой", то можно попробовать договориться полюбовно - объяснить суть претензии и потребовать принять меры. Желательно предварительно все-таки заверить свои права нотариально. Где-то читал, что можно просто запечататать в пакет дискету с исходниками дизайна и заверить у нотариуса. Здесь, конечно, лучше проконсультироваться с юристом.



Далее - публикуете информацию о краже на рикне, была где-то еще "доска позора". Обычно даже не очень вменяемые фирмы после этого переделывают дизайн. Если же компании на свою репутацию (и риск потерять клиентов) наплевать, то все нормально - долго не проживут.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
15/07/2003

Графика оставленна точ вточ,

неизменено НИЧЕГО, продукция сходная, копьютерное железо.

Заказчик разрешил дать ссылку на свой сайт и сайт жуликов.



http://www.shopnot.ru - дизайн моего заказчика, программинг мой



А это жулики http://www.xpert.ru



Ссылка на сообщение Иван
15/07/2003

У меня вообще сперли сайт. Я его сделал, работая в этой фирме менеджером. Хозяин обещал заплатить, через сайт, кстати, были хорошие продажи. Потом я ушел от них. И вовремя не изменил мыло напоминания паролей. Пароли - логины изменили, я месяц ныл, доказывал хостерам. А они, мол, не...т!

...А на главной странице новые владельцы сайта, просто убили фрэйм о его создателе.

Господа! Не покупайте шины в Шинкомплекте!



Ссылка на сообщение FFR
15/07/2003

Ну уж если г-н Титов Дизайн компани не в состоянии точечки на бэкграунде нарисовать, собственно весь то дизайн из 4х гифок состоит... ну тоды я вааще молчу :)



Движок стандартный, гифка на боксах на заголовках убрана, так что дизайн сайта изменен. !!!



Подари ты им эти 2 картики с точечками :)



А вот на месте заказчика этого магазина, "эксперт.ру" я бы этого Титова вздрючил! Если только супердизайнер Титов и владелец магазина - не одно и тоже лицо.



Ссылка на сообщение Олег
16/07/2003

shoponline. Бороться конечно надо, если чувствуешь силы, есть желание и время этим заниматься. Если чего-то нет, брось не трать время. Лучше напиши о них в доске позора и дай им антирекламу. Вот это и будет лучшее наказание.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
16/07/2003

А чего доказывать-то?



Где дищзайн-то???



Только то, что

http://www.shopnot.ru/images/corner2.gif



и http://www.xpert.ru/images/corner2.gif



Одно и то же?



Ссылка на сообщение Ivan
16/07/2003

Зачем вам это ?



Никакого электронного права не существует.



Вы должны радоваться, что вас копируют - значит вы лучшие.



Вы уже получили деньги за вашу работу - чего же более ?



Защищать права копирайта должны владельцы сайта, а не вы.



Продолжайте работать, а не отвлекайтесь на ерунду.



Ссылка на сообщение matik
16/07/2003

выживет сильнейший...



а вообще еслиб дизайн был то его не удалось бы содрать.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
17/07/2003

Понятно, что защищать свои права должен владелец и эту тему я написал дабы владелец-заказчик смог оценить ситуацию. Она как я понял не нова и может коснуться всех из сдесь пишущих и читающих, поэтому подобная информация будет не лишней.



Тут упоминались доски позора,

возможно у кого-то есть ссылки на реально работающие и имеющие хорошую посещаемость доски, черкните если не сложно, многим пригодиться.



Ссылка на сообщение Павел Коротов
17/07/2003

Вот две самые известные:

http://www.ezhe.ru/hash/index.html

И, конечно, www.ricn.ru



Ссылка на сообщение Михаил
17/07/2003

Не надо ходить к нотариусу, возьми распечатай свой код и принтскрины сколько хочешь, потом идешь на почту и отправляешь сам себе заказным письмом, на почте тебе дают квитанцию и ставят штемпель на конверт. Это будет служить датой твоего "опубликования". Потом письмо получаешь и ждешь, если дело до суда дойдет показываешь квитанцию и вскрываешь пакет, там все, что туда вложил.

А если реально, смотря с кем свяжешься. Люди с патентами на авторство сидят и ни копейки не получают. У нас в стране законы не работают. Успокойся и дальше работай. Кто судье больше даст тот и прав будет.



Ссылка на сообщение Михаил
17/07/2003

А еще, если по делу ты на каком ПО работаешь на пиратском, тогда и успокойся, все, что произведено на пиратском ПО продуктом интеллектуальной собстенности не считаеться. И тебя еще могут поставить - выплатить той же Microsoft. У кого полностью комп набит только легальным продуктом за 100 баксов и переживать не будет.


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