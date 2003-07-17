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Украли ДИЗАЙН!!!!



Ссылка на сообщение Лука
17/07/2003

shoponline(Buy-Shop) а чего там красть то у вас, за полчаса нарисать можно. За сколько вы сделали такой "дизайн", можно я вам буду рисовать.



Ссылка на сообщение Ivan
17/07/2003

Михаил, спасибо

У вас отличные советы и решения.



Ссылка на сообщение MAS
17/07/2003

Мужики, на самом деле продолжайте работать не тратьте время на уродов. На самом деле больше времени уйдет на обдумывание мести.



Ссылка на сообщение Avatar
17/07/2003

Согласен с МАС, а вот Михаил на самом деле очень интересный способ предложил :) Спасибо. О таком я не думал.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
17/07/2003

Для Луки.



Читайте внимательнее форум.

Этот дизайн предоставлен заказчиком, тоесть я внего только магазин встроил.

Заказчику нравиться и это главное.



Мои работы в области дизайна я могу продемонстрировать по вашему желанию, по почте.



Судя по тому что вы не оставили url своего сайта, могу сделать вывод что показать вам нечего, поэтому от ваших услуг в области дизайна вынужден отказаться.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
17/07/2003

А насчет лицензионности софта ...



я делаю сайты под ALT Linux, честно приобретенном в bolero.ru



Ссылка на сообщение Nik
17/07/2003

shoponline:

Если дизайн принадлежит заказчику, чего вы вообще переживаете по этому поводу?



Ссылка на сообщение Webmaster
19/07/2003

Напиши в hosting support жалобу. Тогда все может проясниться. Сам размещал чужие статьи, а вместо исночника указывал свой сайт. Приходили жалобы приходилось, либо убирать, либо указывать источник.



Ссылка на сообщение Шара-Бебе
19/07/2003

Братья пацаки!

Неужели вы не поняли о чем базар?

Просто парень делает себе промойушинг, какой он крутой мастер, что у него сайты воруют. Да это вообще нонсенс!



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
20/07/2003

Для Шара-Бебе.

На этот форум я как имногие другие прихожу за советом и знаниями.

Чтож вы не оставили ни сайта ни мыла, боитесь отвечать за свои слова????



Ссылка на сообщение Шара-Бебе
22/07/2003

В каком смысле отвечать?

Ты че, хочешь стрелку набить?

И при этом пальцы веером?

Да ты не только крутой вэб-мастер, ты еще и крутой по понятиям. Ха-ха.

А мыло я не оставляю, чтобы такие как ты после не забрасывали меня спамом.

Кстати, ты посмотри другие сайты и посмотри на свой сайт. Неужели там есть то, что действительно можно спереть? То есть то, чего нету на других сайтах?

Назови хоть одну фичу.



Ссылка на сообщение Модератор
22/07/2003

2"Шара-Бебе":

На первый раз: общение в таком тоне здесь недопустимо.



Ссылка на сообщение Лука
23/07/2003

2shoponline(Buy-Shop), если я Вас чем-то обидел, извините, ссылки на работы не дам, хотя участвовал в разработках более 20 работ (и есть что показать), и реально оцениваю затраты вашего труда, мне даже сайт "вора" вашего дизайна больше понравился.

Обычно "дизайн" такой сложности входит в стоимость движка. Если Вы работаете в нормальной фирме, то вопрос плагиата решается очень быстро, если сам на себя, тогда извините.

По поводу "украли"

Вы налоги со всех своих заработков платите государству, думаю нет.

Михаил правильно пишет про ПО, может операционка у Вас не MS, но Adobe то точно не легалайз.А фотки вы где берете, из журналов?, с сайтов?, или сами фотографируйте.

Знаете чем плагиат отличается от мудрости, плагиат - это когда один в один дерут, а мудрость, когда добавляют еще что-то свое.

А на сайте www.buy-shop.ru, который Вы указали в ссылке есть возможность покупки и тестирования магазина, так вот я до сих пор (прошла неделя после регистрации) не получил доступа к адм.части. Доступа мне не надо, но вместо того чтобы убиваться по поводу "украли дизайн" почту или гостевую проверяли бы, авось лишнего заказчика нашли.

2shoponline(Buy-Shop), знаете Вы подсказали очень отличный PR ход для раскрутки различных ресурсов. Создается сайт с качественным дизайном и контентом, потом второй, вывешиваются как Вы сделали грозное объявление об "украли дизайн", люди ходят, посещаемость растет. Может так все оно и есть, а Вы нас за нос водите.



Ссылка на сообщение FFR
23/07/2003

Уважаемый Лука,

похоже, что вы правы или очень близки к истине :)



То, что в сетиворуют и безбожно, это так. Но то, что нам показали как "образец высокого стиля дизайнера", который идет на расхват у воров - туфта в высшей степени, которую назвать дизайном, даже с большими натяжками невозможно.



Дизайн, сделанный под заказ, для конкретного сайта или магазина, украсть невозможно, так как бесполезно. ДИЗАЙН, неоемлемая часть имиджа фирмы, сайта, ресурса. И привинчивание ворованного дизайна к другому например магазину, дело абсолютно дохлое, как например пришивание левой задней ноги кролика к уху динозавра. Можно конено, но толку не будет. Динозавр потеряет слух и ходить не сможет. :)



Однако инициатор топика, свою основную задачу выполнил. Думаю, что одного-двух клиентов он поимел. И теперь эта "дизайнерская находка" из трех точек на плющихе, будет красоваться еще на парочке сайтов.



Ссылка на сообщение shoponline(Buy-Shop)
24/07/2003

Для Луки.

Естественно дизайн входит в стоимость движка.Все проэкты скажем так, бюджетные, я предоставляю все свои магазины с дизайном в стоимость движка.

В том что вы не получили пароль нет ничего удивительного, скорее всего вы не указали обязательных полей, без них я не выдаю пароли.

А по поводу фотошопа, в линуксе есть его точный бесплатный клон - Gimp.



Для FFR.

Основной задачей было узнать варианты ответного действия для моего заказчика. Я никого в этом не собираюсь убеждать, не хотите не верте, ваше дело.


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