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тИЦ по Яндексу



Ссылка на сообщение %
02/06/2003

2Правильный

Уж если задумались об оптимизации, то либо придется читать все. либо нанимать оптимизаторов.

По вопросу что-такое ТИЦ и ВИЦ как поднимать, стоит ли обмениваться ссылками, участвовать в приамидах и пр. - в форуме.



Ссылка на сообщение Иван
03/06/2003

А как часто/с какой периодичностью происходит переиндексация в Яндексе?



Ссылка на сообщение Правильный
03/06/2003

нанимал я уже оптимизаторов, результатом явилось исключения из индексирования в Яндексе.

Не думаю что стоит читать все :-) другое дело что Вы не можете точно подсказать что следует прочесть.



to ALL спасибо! на удивлеление ответы в этом топике были предельно практическими :-) без мутных философствований. За что отдельное спасибо :-)



Ссылка на сообщение А.Р.
04/06/2003

"А как часто/с какой периодичностью происходит переиндексация в Яндексе?"



Раз в неделю.



"нанимал я уже оптимизаторов, результатом явилось исключения из индексирования в Яндексе"



Ну разумеется... поисковый спам + клоакинг любимое оружие "оптимизаторов"...



Ссылка на сообщение Правильный
04/06/2003

to A. P. Вы уверены что раз в неделю?

По моим наблюдением раз в две недели (на выходных), меняется ИЦ а сама работа по индексации непредсказуемо часто :-)

Другими словами количество ссылающихся сайтов меняется чаще чем ИЦ. (по моим наблюдениям)



Ссылка на сообщение А.Р.
04/06/2003

По моим наблюдения переиндексация того что выдается в результатах поиска происходит по понедельникам. А вот ИЦ - сложно сказать... заявлено яндексом как раз в неделю... реально...хз... например на прошлой неделе ИЦ по одмому моеум проекту обновился в среду:)



А Вы по рамблеру не в курсе? Там что-то случилось в эти выходные суде по отдаче



Ссылка на сообщение А.Р.
04/06/2003

П.С. Судя по Вашему сайту, Вы и сами прекрасно знаете ответы на те вопросы, что задаете:)



Ссылка на сообщение Правильный
10/06/2003

интересно, что на этой неделе ИЦ изменился сегодня :-)



Ссылка на сообщение Kirill
28/06/2004

А обязательно сайт должен быть зарегистрирован в каталоге яндекса?... или достаточно чтобы он был проиндексирован?...

Просто я тока недавно начал пробовать раскрутить сайт, запрос на размещение в каталоге направил, но пока тишина... и судя по всему будет долго.


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