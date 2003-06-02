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тИЦ по Яндексу
02/06/2003
2Правильный
Уж если задумались об оптимизации, то либо придется читать все. либо нанимать оптимизаторов.
По вопросу что-такое ТИЦ и ВИЦ как поднимать, стоит ли обмениваться ссылками, участвовать в приамидах и пр. - в форуме.
2Правильный
Уж если задумались об оптимизации, то либо придется читать все. либо нанимать оптимизаторов.
По вопросу что-такое ТИЦ и ВИЦ как поднимать, стоит ли обмениваться ссылками, участвовать в приамидах и пр. - в форуме.
03/06/2003
нанимал я уже оптимизаторов, результатом явилось исключения из индексирования в Яндексе.
Не думаю что стоит читать все :-) другое дело что Вы не можете точно подсказать что следует прочесть.
to ALL спасибо! на удивлеление ответы в этом топике были предельно практическими :-) без мутных философствований. За что отдельное спасибо :-)
нанимал я уже оптимизаторов, результатом явилось исключения из индексирования в Яндексе.
Не думаю что стоит читать все :-) другое дело что Вы не можете точно подсказать что следует прочесть.
to ALL спасибо! на удивлеление ответы в этом топике были предельно практическими :-) без мутных философствований. За что отдельное спасибо :-)
04/06/2003
По моим наблюдения переиндексация того что выдается в результатах поиска происходит по понедельникам. А вот ИЦ - сложно сказать... заявлено яндексом как раз в неделю... реально...хз... например на прошлой неделе ИЦ по одмому моеум проекту обновился в среду:)
А Вы по рамблеру не в курсе? Там что-то случилось в эти выходные суде по отдаче
По моим наблюдения переиндексация того что выдается в результатах поиска происходит по понедельникам. А вот ИЦ - сложно сказать... заявлено яндексом как раз в неделю... реально...хз... например на прошлой неделе ИЦ по одмому моеум проекту обновился в среду:)
А Вы по рамблеру не в курсе? Там что-то случилось в эти выходные суде по отдаче
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