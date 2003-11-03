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Тема для диссертации



Ссылка на сообщение Пятачок
03/11/2003

Пуху [кстати, внешне очень похож] :):



А че сразу тему не обозначил, если знал? Или без десятка предварительных постов нарциссизма уже не встает?

Или все-таки опилок маловато в голове? :)



Ссылка на сообщение chaika
03/11/2003

На вскидку по проблеме увязки социологии и интернета/интернет-маркетинга.

На мой взгляд стоит увязывать именно экономическую социологию.

Возможные темы диссертации:

1. Методология измерения Интернет-аудитории (Актуальность: много методов -эффективность различная. Реальная картина, адекватность полученных резульатов)

2. Стратегии поведения покупателей Е-магазинов (имеется в виду именно экономическое поведение, типы поведения и т.п.)

3. Интернет-брендинг как часть интегрированного брендинга предприятия (Актуальность та же, что и для "обычного" брендинга, только с учетом всех спорных и слабых моментов Интернет)

4. Типы маркетинговых акций в Интернет: отечественный и зарубежный опыт.



Естественно, каждую тему стоит конкретизировать, тем более, если она связана непосредственно с Интернет, открывается широкое поле для апробации результатов.



Думается, что больше "актуальности" для диссертации найдется именно в маркетинге и рекламе, а не в организации е-торговли.



Ссылка на сообщение Alex Green
03/11/2003

Тема "Системы электронной коммерции в промышленности России"

Напавления: соцопрос по предприятиям, анализ текущего рынка, предпосылки развития.



Ссылка на сообщение FFR
03/11/2003

День добрый,



понятие социологии (социума), это влияние скажем так, каких-то внешних факторов на социальное положение народных масс.



Мне кажется есть несколько направлений, действительно интересных и малоисследованных.



1. Электронная коммерция и занятость населения. Создание новых рабочих мест, изменение структуры и возможности "Домашнего бизнеса". Появление новых профессий и обучение этим профессиям (?).



2. Международная интернет торговля. Глобализация.



3. Денежные потоки в Интернет и их влияние на экономику и социум.



4. Вопросы социальной адаптации Интернет торговли и маркетинга в народные массы. Рост объемов продаж. Анализ социальных групп покупателей. Динамика роста этого сектора экономики. Степень и факторы доверия или недоверия к продавцам.



Вот некоторые темы, которые как мне кажется, могут быть не только интересны, но и полезны.



Собственно поле непаханное и каждый на этом поле рулит как придется. Наука етой сферы пока что не касалась. Книг, не считая слямзенных с запада, нет.

Таким образом, уважаемая Звездочка, у Вас есть шанс, стать действительно специалистом в данной области.



Ну и последнее. Я к сожалению, не знаю, как нынче пишутся дисертации в России. Для степени, или для дела.

На западе, обычно такая возможность используется для создания для себя рабочего места на будущее. Например место преподавателя или же место профессионального консультанта или разработчика стратегий, писателя учебников ну и т.д.



Успеха!



Ссылка на сообщение Zvezdochka
05/11/2003

chaika, FFR, Alex Green

Круто! Спасибо, буду думать.



"Таким образом, уважаемая Звездочка, у Вас есть шанс, стать действительно специалистом в данной области." Ваши слова да до Бога. Хочу стать специалистом :) , боюсь что не вытяну вот только



Ссылка на сообщение Elphi
05/11/2003

Я думаю, что Вам нужно сначала разобраться в этой проблематике. А потом САМОЙ выбрать себе тему. Что бы Вам тут не насоветовали, это может быть очень здорово но не для Вас. Не вытяните. Потому что за душу не трогает. Так что пока оставьте диссер и его тему и разбирайтесь в своих мотивах, зачем Вам именно эта облась, и не является ли это пустой прихотью. Если Вам действительная интересна эта тема, разбирайтесь в ней. Тема всплывет. Удачи!


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