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Технические вопросы....есть опыт?



Ссылка на сообщение Непойман
29/10/2003

2Ispam

Я ответил.



Ссылка на сообщение FFR
30/10/2003

Господа, создавайте такой магазин, где по ходу работы, вы сможете очень быстро скорректировать любые параметры, в ом числе и поиска товаров по оным.



Если сделаете магазин "деревянным", т.е. без возможности коррекции его функций, компоновки, содержания, а возможно и дизайна, то будет сложно.



Один мой коллега, жаловался на то, что при регистрации покупателя в магазине, 95 процентов отключают подписку на рассылку.

После обсуждения, он всего на всего немного изменил текст рядом с предложением получать рассылку, и результат оказался невероятным! 85% вновь зарегистрированных посетителей, подписались на получение рассылки в этом магазине. :)



Ссылка на сообщение Константин
30/10/2003

"он всего на всего немного изменил текст рядом с предложением получать рассылку, и результат оказался невероятным! 85% вновь зарегистрированных посетителей, подписались на получение рассылки в этом магазине."



:), Наверное он убрал надпись, что это - подписка на рассылку...



Ссылка на сообщение Константин
30/10/2003

А если серьезно, нельзя ли пример, "как было" и "как стало". Для опыта...


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