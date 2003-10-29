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Технические вопросы....есть опыт?
29/10/2003
2Ispam
Я ответил.
2Ispam
Я ответил.
30/10/2003
Господа, создавайте такой магазин, где по ходу работы, вы сможете очень быстро скорректировать любые параметры, в ом числе и поиска товаров по оным.
Если сделаете магазин "деревянным", т.е. без возможности коррекции его функций, компоновки, содержания, а возможно и дизайна, то будет сложно.
Один мой коллега, жаловался на то, что при регистрации покупателя в магазине, 95 процентов отключают подписку на рассылку.
После обсуждения, он всего на всего немного изменил текст рядом с предложением получать рассылку, и результат оказался невероятным! 85% вновь зарегистрированных посетителей, подписались на получение рассылки в этом магазине. :)
Господа, создавайте такой магазин, где по ходу работы, вы сможете очень быстро скорректировать любые параметры, в ом числе и поиска товаров по оным.
Если сделаете магазин "деревянным", т.е. без возможности коррекции его функций, компоновки, содержания, а возможно и дизайна, то будет сложно.
Один мой коллега, жаловался на то, что при регистрации покупателя в магазине, 95 процентов отключают подписку на рассылку.
После обсуждения, он всего на всего немного изменил текст рядом с предложением получать рассылку, и результат оказался невероятным! 85% вновь зарегистрированных посетителей, подписались на получение рассылки в этом магазине. :)
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