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Технические вопросы....есть опыт?
28/10/2003
"Задает параметры -
1. Фронтальная
2. 42 см.
3. Производитель-Whirlpool
4. Барабан на 5 кг.
5. Материал барабана - сталь
6. 1200 об/мин.
7. С функцией "Аквастоп"
В этом примере свалены в кучу все параметры, и важнейшие для клиента (цена, размеры и пр.), и второстепенные ( скорость вращения, материал барабана).
Приближаясь последовательно, вы его быстрее склоните к покупке. Он просто будет видеть, что вот все хорошо, только обороты не 1200, а 1100. Если для него это критично, то он бы сразу с них и начал. А если он начал с цены или ширины, значит обороты для него не так важны, и его можно будет уговорить и на 1100.
В однопроходном поиске по 10-ти параметрам сразу он просто не видит предложений, которые даже очень близко совпадают с запросами, и отличаются всего 1-2 параметрами, и то, не сильно.
Поиск должен быть рейинговым.
"Задает параметры -
1. Фронтальная
2. 42 см.
3. Производитель-Whirlpool
4. Барабан на 5 кг.
5. Материал барабана - сталь
6. 1200 об/мин.
7. С функцией "Аквастоп"
В этом примере свалены в кучу все параметры, и важнейшие для клиента (цена, размеры и пр.), и второстепенные ( скорость вращения, материал барабана).
Приближаясь последовательно, вы его быстрее склоните к покупке. Он просто будет видеть, что вот все хорошо, только обороты не 1200, а 1100. Если для него это критично, то он бы сразу с них и начал. А если он начал с цены или ширины, значит обороты для него не так важны, и его можно будет уговорить и на 1100.
В однопроходном поиске по 10-ти параметрам сразу он просто не видит предложений, которые даже очень близко совпадают с запросами, и отличаются всего 1-2 параметрами, и то, не сильно.
Поиск должен быть рейинговым.
28/10/2003
Misterio
Описанная вами дилемма решается так, как сказал Константин. Это решение применяется и по ссылке, которую я показывал ранее ( http://www.bizrate.com/buy/browse__cat_id--462.html )
При выборе любого интересующего параметра число моделей сокращается. Все умное и правильное уже придумали раньше, их "велосипед" вполне может ездить и на нашем рынке.
Misterio
Описанная вами дилемма решается так, как сказал Константин. Это решение применяется и по ссылке, которую я показывал ранее ( http://www.bizrate.com/buy/browse__cat_id--462.html )
При выборе любого интересующего параметра число моделей сокращается. Все умное и правильное уже придумали раньше, их "велосипед" вполне может ездить и на нашем рынке.
29/10/2003
А если посмотреть со стороны "...получить результат, как можно быстрее...."....
Ведь, получается, что каждая новая сортировка, призванная удалить неподходящие позиции, увеличивает количество физических страниц, которые пройдет юзер до получения окончательного результата...
Не станет ли это перебором...В плане слишком нагруженный интерфейс....?
Ведь есть пользователи, которые высказываются так: "Нафига мне все эти фильтры... Я хочу машинку Индезит...Откройте мне все машинки в список, а я почитаю характеристики и выберу...."
И, насколько я могу предположить, таких не мало....:)
Например я....я достаточно консервативен и не люблю, когда "кнопок слишком много" (для примера на телевизоре, нафига они нужны, если я ими пользоваться никогда не буду...)...
Я не прав?
А если посмотреть со стороны "...получить результат, как можно быстрее...."....
Ведь, получается, что каждая новая сортировка, призванная удалить неподходящие позиции, увеличивает количество физических страниц, которые пройдет юзер до получения окончательного результата...
Не станет ли это перебором...В плане слишком нагруженный интерфейс....?
Ведь есть пользователи, которые высказываются так: "Нафига мне все эти фильтры... Я хочу машинку Индезит...Откройте мне все машинки в список, а я почитаю характеристики и выберу...."
И, насколько я могу предположить, таких не мало....:)
Например я....я достаточно консервативен и не люблю, когда "кнопок слишком много" (для примера на телевизоре, нафига они нужны, если я ими пользоваться никогда не буду...)...
Я не прав?
29/10/2003
-"Например я....я достаточно консервативен"
-"Я не прав?" - вам виднее :)
-"Нафига мне все эти фильтры... Я хочу машинку Индезит...Откройте мне все машинки в список, а я почитаю характеристики и выберу...."
-Это уже грустно... чтож такая лень посмотреть? :) На ссылку, КОТОРУЮ Я ТРЕТИЙ РАЗ КОПИ-ПАСТЕ :)
(http://www.bizrate.com/buy/browse__cat_id--462.html )
Если пользователю нужны все машинки Индезит, он нажимает кнопку ИНДЕЗИТ и получает ВСЕ машинки ИНДЕЗИТ (пример с нажатием кнопки TOSHIBA)
(http://www.bizrate.com/buy/products__ca ... 3432-.html)
Смотрит на все машины данной марки (если не помещаются на странице, намекаю - внизу есть ссылки на 2,3,4,5 и т.д. страницы.
Если хочет уточнить параметры - идет дальше. Не хочет - листает страницы в поисках той, единственной.
-"Например я....я достаточно консервативен"
-"Я не прав?" - вам виднее :)
-"Нафига мне все эти фильтры... Я хочу машинку Индезит...Откройте мне все машинки в список, а я почитаю характеристики и выберу...."
-Это уже грустно... чтож такая лень посмотреть? :) На ссылку, КОТОРУЮ Я ТРЕТИЙ РАЗ КОПИ-ПАСТЕ :)
(http://www.bizrate.com/buy/browse__cat_id--462.html )
Если пользователю нужны все машинки Индезит, он нажимает кнопку ИНДЕЗИТ и получает ВСЕ машинки ИНДЕЗИТ (пример с нажатием кнопки TOSHIBA)
(http://www.bizrate.com/buy/products__ca ... 3432-.html)
Смотрит на все машины данной марки (если не помещаются на странице, намекаю - внизу есть ссылки на 2,3,4,5 и т.д. страницы.
Если хочет уточнить параметры - идет дальше. Не хочет - листает страницы в поисках той, единственной.
29/10/2003
1. Модуль поиска по параметрам из базы данных делается за несколько дней.
2. Проблема в том, чтобы эту самую базу наполнить...и это самые большие затраты в данном случае.
3. Сделать параметрический сеч с динамическим набором атрибутов - тозже укладывается в несколько дней, но придется уже задействовать js.. можно сделать такой подбор по параметрам, когда каждый следующий выбор сужает списки значений остальных атрибутов поиска БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ.. У кого-то я тут даже на днях видел реализацию - то естьткнул в один параметр - остальные списки тут же поменялись "на лету"
4. Если реализовать по максиму, то неделя на разработку и отладку, и
"N товаров в базе / 6 х 8 х 2" х "Стоимость человеко-дня"..
1. Модуль поиска по параметрам из базы данных делается за несколько дней.
2. Проблема в том, чтобы эту самую базу наполнить...и это самые большие затраты в данном случае.
3. Сделать параметрический сеч с динамическим набором атрибутов - тозже укладывается в несколько дней, но придется уже задействовать js.. можно сделать такой подбор по параметрам, когда каждый следующий выбор сужает списки значений остальных атрибутов поиска БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ.. У кого-то я тут даже на днях видел реализацию - то естьткнул в один параметр - остальные списки тут же поменялись "на лету"
4. Если реализовать по максиму, то неделя на разработку и отладку, и
"N товаров в базе / 6 х 8 х 2" х "Стоимость человеко-дня"..
29/10/2003
Более того, Непойман не учитывает то, что система ".. можно сделать такой подбор по параметрам, когда каждый следующий выбор сужает списки значений остальных атрибутов поиска БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ.. У кого-то я тут даже на днях видел реализацию - то естьткнул в один параметр - остальные списки тут же поменялись "на лету" будет работать корректно не во всех броузерах....
Более того, Непойман не учитывает то, что система ".. можно сделать такой подбор по параметрам, когда каждый следующий выбор сужает списки значений остальных атрибутов поиска БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ.. У кого-то я тут даже на днях видел реализацию - то естьткнул в один параметр - остальные списки тут же поменялись "на лету" будет работать корректно не во всех броузерах....
29/10/2003
"Ведь, получается, что каждая новая сортировка, призванная удалить неподходящие позиции, увеличивает количество физических страниц, которые пройдет юзер до получения окончательного результата...
Не станет ли это перебором...В плане слишком нагруженный интерфейс....?"
Нет, не станет.
1) Хотя бы потому, что идти к цели, которая ВИДНА в 1000 раз легче, чем "по приборам" (причем не зная, есть ли цель (результат) вообще).
2) за счет кеширования в броузере все все равно будет "летать", если вы не будете грузить юзера своим "дезигном".
3) Юзер начинает искать с наиболее важного для себя параметра. Для вас это - Индезит. Для меня - габариты (машина должна войти в шкаф под духовкой). И плевать, "индезит" она или "паразит". У каждого - СВОИ КРИТЕРИИ.
Возможно, что юзер определится с выбором после первого прохода. а может сделает 5, если выбор богат, а тормоза отпущены.
Но в любом случае - он сразу видит, что двигается в правильном направлении.
"Ведь есть пользователи, которые высказываются так: "Нафига мне все эти фильтры... Я хочу машинку Индезит...Откройте мне все машинки в список, а я почитаю характеристики и выберу...."
:) Да ради Бога - сделайте ссылку "показать все" - всю таблицу. Пусть копается, кому охота.
Например я....я достаточно консервативен и не люблю, когда "кнопок слишком много"
Тогда вы до них в поиске и не дойдете - ограничитесь размерами или что для вас важнее всего.
А вот другой пример. Я ищу видеокамеру, цифровую, но не наверченную, "для дома", но обязательно с возможностью цейтраферной съемки и с "покадровым" режимом что бы либо на ленту, либо на флэш можно было 3-5 тыс. фот сделать, пусть и 640х480.
Предлагаемые в нынешних ИМ описания параметров настолько убоги (фотка-20 строк), что я не могу найти!
Вернее нашел Canon XM2, но она большая, полупрофессиональная.
А вот с таким "поиском" я ее в два счета найду. Разумеется, при качественном исполнении поисковика.
И естественно - куплю - я "созревший" покупатель :).
"Ведь, получается, что каждая новая сортировка, призванная удалить неподходящие позиции, увеличивает количество физических страниц, которые пройдет юзер до получения окончательного результата...
Не станет ли это перебором...В плане слишком нагруженный интерфейс....?"
Нет, не станет.
1) Хотя бы потому, что идти к цели, которая ВИДНА в 1000 раз легче, чем "по приборам" (причем не зная, есть ли цель (результат) вообще).
2) за счет кеширования в броузере все все равно будет "летать", если вы не будете грузить юзера своим "дезигном".
3) Юзер начинает искать с наиболее важного для себя параметра. Для вас это - Индезит. Для меня - габариты (машина должна войти в шкаф под духовкой). И плевать, "индезит" она или "паразит". У каждого - СВОИ КРИТЕРИИ.
Возможно, что юзер определится с выбором после первого прохода. а может сделает 5, если выбор богат, а тормоза отпущены.
Но в любом случае - он сразу видит, что двигается в правильном направлении.
"Ведь есть пользователи, которые высказываются так: "Нафига мне все эти фильтры... Я хочу машинку Индезит...Откройте мне все машинки в список, а я почитаю характеристики и выберу...."
:) Да ради Бога - сделайте ссылку "показать все" - всю таблицу. Пусть копается, кому охота.
Например я....я достаточно консервативен и не люблю, когда "кнопок слишком много"
Тогда вы до них в поиске и не дойдете - ограничитесь размерами или что для вас важнее всего.
А вот другой пример. Я ищу видеокамеру, цифровую, но не наверченную, "для дома", но обязательно с возможностью цейтраферной съемки и с "покадровым" режимом что бы либо на ленту, либо на флэш можно было 3-5 тыс. фот сделать, пусть и 640х480.
Предлагаемые в нынешних ИМ описания параметров настолько убоги (фотка-20 строк), что я не могу найти!
Вернее нашел Canon XM2, но она большая, полупрофессиональная.
А вот с таким "поиском" я ее в два счета найду. Разумеется, при качественном исполнении поисковика.
И естественно - куплю - я "созревший" покупатель :).
29/10/2003
ЗЫ: Посмотрите всеж ссылку, которую вас СК дает. Там хоть всего лишь жалкая пародия того, что должно быть, но как стартпойнт пойдет. Очевидно у Вас небольшой ЛИЧНЫЙ опыт выбора и покупки товара, судя по вопросам и рассуждениям (только без обид! :))
Покупают,имхо, стиральную машину, а не "индезит".
ЗЫ: Посмотрите всеж ссылку, которую вас СК дает. Там хоть всего лишь жалкая пародия того, что должно быть, но как стартпойнт пойдет. Очевидно у Вас небольшой ЛИЧНЫЙ опыт выбора и покупки товара, судя по вопросам и рассуждениям (только без обид! :))
Покупают,имхо, стиральную машину, а не "индезит".
29/10/2003
Я согласен, что долго для какого-то паршивого интерфейса доступа к данным, но...
а. сниффер, определяющий, пойдет js корректно, или нет.
б. альтернативная простая версия без динамических наворотов.
в. построение интерфейса включения/выключения требуемых свойств...не все же свойства из базы надо тащить.
г. наконец, просто дизайн, чтобы блок с фильтрами нормально смотрелся и в случае, когда в категории 8 фильтров, и в случае, когда их там 2.
==============================
Короче, если подойти к проблеме ответственно, неделю убить можно всяко. Оптимизация быстродействия опять-таки.
И потом, надо еще потестировать...
Я согласен, что долго для какого-то паршивого интерфейса доступа к данным, но...
а. сниффер, определяющий, пойдет js корректно, или нет.
б. альтернативная простая версия без динамических наворотов.
в. построение интерфейса включения/выключения требуемых свойств...не все же свойства из базы надо тащить.
г. наконец, просто дизайн, чтобы блок с фильтрами нормально смотрелся и в случае, когда в категории 8 фильтров, и в случае, когда их там 2.
==============================
Короче, если подойти к проблеме ответственно, неделю убить можно всяко. Оптимизация быстродействия опять-таки.
И потом, надо еще потестировать...
29/10/2003
2Чувак.
http://www.wdw.ru/show_xml/index.php?ca ... at_url=148
Если ты это имел ввиду.
Недостатки:
1. Работает только под IE 5.5+
(а не балуйтесь с xml ом))
2. Нет альтернативной не динамической версии ( они же профи;)
3. Дурацкий ифрэйм.
4. И, наконец, минуту ждать, пока свойства подгрузятся - это для мазохистов.
5. Но определенная пища для ума имеется.
2Чувак.
http://www.wdw.ru/show_xml/index.php?ca ... at_url=148
Если ты это имел ввиду.
Недостатки:
1. Работает только под IE 5.5+
(а не балуйтесь с xml ом))
2. Нет альтернативной не динамической версии ( они же профи;)
3. Дурацкий ифрэйм.
4. И, наконец, минуту ждать, пока свойства подгрузятся - это для мазохистов.
5. Но определенная пища для ума имеется.
29/10/2003
Наконец, самое главное - а стоит так убиваться над всем этим? На объемы продаж это не влияет.
На объемы продаж влияет оформление сайта, удобство навигации, цены, оперативная доставка, приятный женский или мужской голос на том конце трубки, человеческая забота о клиенте, трезвые бритые (не налысо!!!) курьеры и ассортимент...
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ, наконец. А тут просто такое ощущение, что у людей уже все зашибись, и теперь им еще фильтрация товаров по свойствам нужна ))
НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
Займись раскруткой сайта, никогда не лишнее.
Если хочется потешить профессиональное самолюбие (вот мы какие умные)можно выбрать какой-нибудь другой повод...
НИКАКИЕ фильтры по значениям
НИКОГДА не заменят удобную, простую и понятную навигацию.
Наконец, самое главное - а стоит так убиваться над всем этим? На объемы продаж это не влияет.
На объемы продаж влияет оформление сайта, удобство навигации, цены, оперативная доставка, приятный женский или мужской голос на том конце трубки, человеческая забота о клиенте, трезвые бритые (не налысо!!!) курьеры и ассортимент...
КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ, наконец. А тут просто такое ощущение, что у людей уже все зашибись, и теперь им еще фильтрация товаров по свойствам нужна ))
НЕЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ?
Займись раскруткой сайта, никогда не лишнее.
Если хочется потешить профессиональное самолюбие (вот мы какие умные)можно выбрать какой-нибудь другой повод...
НИКАКИЕ фильтры по значениям
НИКОГДА не заменят удобную, простую и понятную навигацию.
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