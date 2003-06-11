/
Регистрация
Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Читайте нас также:
/
Регистрация

об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

Инфолента

Вся инфолента
Все новости
Все статьи
Аналитика
Начинающим
Сервисы

Реклама на сайте
О нас
Мероприятия

ECOM Expo
Электронная торговля
Форум
Форум Архив
Главная Форум Специальные форумы Архив
Предыдущая 1 2 3
Ответить

Сколько будет стоить раскрутка сайта?



Ссылка на сообщение Олег
11/06/2003

Думаю, что ваща задача стоит не менее 1000 Умных Енотов, но я сегодня не возьмусь за этот проект - своей работы выше крыши.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/06/2003

Вообще-то, Дино, раз уж ты упираешься в поисковики, этим надо было озаботиться ДО создания сайта с предложениями. А сейчас, очевидно все упрется в переделку сайта. Может быть тотальную.

Что за народ... осенит его ИДЕЯ, смастырит, как умеет, фигак - не работает. И давай искать умельца, что "запустил"... Нет что б просоветоваться СНАЧАЛА, нанять док, которых озадачить ТЗ типа "ребята, при запросах ХХХ и УУУ я должен быть на первой странице".



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/06/2003

PS. Конечно же это меньше и значительно 1000$.

Эх, жаль я не веб-программер...



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
11/06/2003

Константин - да, тот сайт, который сейчас у них имеется стоит гораздо дешевле штуки. И действительно по многим тематикам просто сырые сайты висят, когда просто оптимизация сайта выводит ресурс на серьезные позиции без дополнительных усилий...

Что уж поделать, если русские так устроены, что предпочитают учиться на своих ошибках...

А вот пробиться в 10-ку по тем запросам очень сложно, посмотри сам, какие монстры присутствуют в результатах и вот именно это стоит ДЕНЕГ...



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
11/06/2003

И еще... как-то письмо "хозяину" топика обернулось назад... А есть господа у Вас какой-нить НЕ ХАЛЯВНЫЙ ящик?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
11/06/2003

Очевидно он сам хостится на таком хостинге, который и продает. Может он вообще "реселит" халявный хостинг, который "ЗА РУБ - ЕЖОМ" (за 3 рубля - по-любому...), просто не говорит об этом.



Ссылка на сообщение Dino
12/06/2003

Всем привет!



А я то думал, что тема закрыта. А тут народ ещё чего-то шевелится :)



2Константину

"Нет что б просоветоваться СНАЧАЛА, нанять док, которых озадачить ТЗ типа "ребята, при запросах ХХХ и УУУ я должен быть на первой странице".



Всё правильно. Agree на 100%!

Но денех жалко ;) А вдруг проект не выгорит. Поэтому я и думаю. Если недорого будет раскрутка стоить - сразу заплачу. Если дорого, а 1-1.5k$ - это дорого (в смысле даже не суммы, а целесообразности вложения) - то может стоит подождать немного... Посмотреть на клиента. Поправить контент в нужном русле. И ведь уже поправили - благодаря всем вам. Сейчас, в любом случае, летний спад. IMHO - надо начинать июль/авнуст.



2Андрею и Константину

Обладая небольшим желанием, можно, причём без особого труда, выяснить все мои координаты, адрес, и даже домашний телефон.

BTW, а может быть для того, чтобы уйти от некой обезличенности, добавить на сайт координаты, фото, адреса, счета и т.п. ?



Ссылка на сообщение Сергачев Михаил
12/06/2003

Если говорить только о двух названных поисковиках, думаю 200 -300 в месяц.

В если уйти от темы, то все это шатко крайне. Я тут искал искал русский хостинг. Поменял в течении 2 месяцев черыте и ушел к американцам.

Ресейлеры это действительно нормально... если не русский ресейлер с тримя баксами зажатами в потном от волнения кулочке.

Dino, к вам это конечно не относится, у вас я уверен и бизнес план и бюджет нормальный, правда?



Ссылка на сообщение Dino
12/06/2003

2Михаил

"у вас я уверен и бизнес план и бюджет нормальный, правда?"



Правда.

А Мир наш тесен :) Мы ведь с Вами знакомы. Перенесём общение за рамки данного форума. Я Вам напишу.



Ссылка на сообщение Олег
13/06/2003

Ну вот и помогли встретиться двум нужным друг другу людям. Хорошая штука - форум :)


Ответить
Предыдущая 1 2 3




Ответить


Форум закрыт. Написание сообщений ограничено




Разделы форума

Открытие бизнеса

   Бизнес-планирование
   Привлечение инвестиций
   Название и регистрация
   Сайт и приложение
   Первые шаги

Привлечение клиентов

   SEO и продающий маркетинг
   Продвижение бренда
   Нестандартные методы продвижения
   Эффективность рекламы

Удержание клиентов

   Дизайн и usability
   Контент
   CRM и взаимоотношения с клиентами

Ведение бизнеса

   Автоматизация
   Бухгалтерия и налогообложение
   Безопасность
   Доставка и логистика
   Обучение и управление персоналом
   Общий менеджмент
   Платежные системы
   Управление ассортиментом
   Юридические вопросы

Тенденции развития

   Российские тенденции
   Международные тенденции

Специальные форумы

   Новости Oborot.ru
   Кофейня
   Работа над ошибками
   Архив


Популярные темы
"Ригла" Alibaba AliЕxpress Amazon Avito Black Friday Cainiao GfK Goods.ru IKEA JD LED agency LetoSale Office Sharing Otto seo smm UTM Законопроект Исследования Киберпонедельник Китай М.Видео Максим Ноготков Олег Малис Роспатент Сафмар Сбербанк Связной Техносила Эльдорадо Энтер Юлмарт аудит беспилотники доставка дроны инвестиции мобильные покупки начинающим онлайн-аптеки онлайн-кинотеатры онлайн-продажа лекарств распродажа юмор

2001 - 2018 © Оборот.ру. Все права защищены