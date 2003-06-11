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Сколько будет стоить раскрутка сайта?
11/06/2003
Думаю, что ваща задача стоит не менее 1000 Умных Енотов, но я сегодня не возьмусь за этот проект - своей работы выше крыши.
Думаю, что ваща задача стоит не менее 1000 Умных Енотов, но я сегодня не возьмусь за этот проект - своей работы выше крыши.
11/06/2003
Вообще-то, Дино, раз уж ты упираешься в поисковики, этим надо было озаботиться ДО создания сайта с предложениями. А сейчас, очевидно все упрется в переделку сайта. Может быть тотальную.
Что за народ... осенит его ИДЕЯ, смастырит, как умеет, фигак - не работает. И давай искать умельца, что "запустил"... Нет что б просоветоваться СНАЧАЛА, нанять док, которых озадачить ТЗ типа "ребята, при запросах ХХХ и УУУ я должен быть на первой странице".
Вообще-то, Дино, раз уж ты упираешься в поисковики, этим надо было озаботиться ДО создания сайта с предложениями. А сейчас, очевидно все упрется в переделку сайта. Может быть тотальную.
Что за народ... осенит его ИДЕЯ, смастырит, как умеет, фигак - не работает. И давай искать умельца, что "запустил"... Нет что б просоветоваться СНАЧАЛА, нанять док, которых озадачить ТЗ типа "ребята, при запросах ХХХ и УУУ я должен быть на первой странице".
11/06/2003
Константин - да, тот сайт, который сейчас у них имеется стоит гораздо дешевле штуки. И действительно по многим тематикам просто сырые сайты висят, когда просто оптимизация сайта выводит ресурс на серьезные позиции без дополнительных усилий...
Что уж поделать, если русские так устроены, что предпочитают учиться на своих ошибках...
А вот пробиться в 10-ку по тем запросам очень сложно, посмотри сам, какие монстры присутствуют в результатах и вот именно это стоит ДЕНЕГ...
Константин - да, тот сайт, который сейчас у них имеется стоит гораздо дешевле штуки. И действительно по многим тематикам просто сырые сайты висят, когда просто оптимизация сайта выводит ресурс на серьезные позиции без дополнительных усилий...
Что уж поделать, если русские так устроены, что предпочитают учиться на своих ошибках...
А вот пробиться в 10-ку по тем запросам очень сложно, посмотри сам, какие монстры присутствуют в результатах и вот именно это стоит ДЕНЕГ...
12/06/2003
Всем привет!
А я то думал, что тема закрыта. А тут народ ещё чего-то шевелится :)
2Константину
"Нет что б просоветоваться СНАЧАЛА, нанять док, которых озадачить ТЗ типа "ребята, при запросах ХХХ и УУУ я должен быть на первой странице".
Всё правильно. Agree на 100%!
Но денех жалко ;) А вдруг проект не выгорит. Поэтому я и думаю. Если недорого будет раскрутка стоить - сразу заплачу. Если дорого, а 1-1.5k$ - это дорого (в смысле даже не суммы, а целесообразности вложения) - то может стоит подождать немного... Посмотреть на клиента. Поправить контент в нужном русле. И ведь уже поправили - благодаря всем вам. Сейчас, в любом случае, летний спад. IMHO - надо начинать июль/авнуст.
2Андрею и Константину
Обладая небольшим желанием, можно, причём без особого труда, выяснить все мои координаты, адрес, и даже домашний телефон.
BTW, а может быть для того, чтобы уйти от некой обезличенности, добавить на сайт координаты, фото, адреса, счета и т.п. ?
Всем привет!
А я то думал, что тема закрыта. А тут народ ещё чего-то шевелится :)
2Константину
"Нет что б просоветоваться СНАЧАЛА, нанять док, которых озадачить ТЗ типа "ребята, при запросах ХХХ и УУУ я должен быть на первой странице".
Всё правильно. Agree на 100%!
Но денех жалко ;) А вдруг проект не выгорит. Поэтому я и думаю. Если недорого будет раскрутка стоить - сразу заплачу. Если дорого, а 1-1.5k$ - это дорого (в смысле даже не суммы, а целесообразности вложения) - то может стоит подождать немного... Посмотреть на клиента. Поправить контент в нужном русле. И ведь уже поправили - благодаря всем вам. Сейчас, в любом случае, летний спад. IMHO - надо начинать июль/авнуст.
2Андрею и Константину
Обладая небольшим желанием, можно, причём без особого труда, выяснить все мои координаты, адрес, и даже домашний телефон.
BTW, а может быть для того, чтобы уйти от некой обезличенности, добавить на сайт координаты, фото, адреса, счета и т.п. ?
12/06/2003
Если говорить только о двух названных поисковиках, думаю 200 -300 в месяц.
В если уйти от темы, то все это шатко крайне. Я тут искал искал русский хостинг. Поменял в течении 2 месяцев черыте и ушел к американцам.
Ресейлеры это действительно нормально... если не русский ресейлер с тримя баксами зажатами в потном от волнения кулочке.
Dino, к вам это конечно не относится, у вас я уверен и бизнес план и бюджет нормальный, правда?
Если говорить только о двух названных поисковиках, думаю 200 -300 в месяц.
В если уйти от темы, то все это шатко крайне. Я тут искал искал русский хостинг. Поменял в течении 2 месяцев черыте и ушел к американцам.
Ресейлеры это действительно нормально... если не русский ресейлер с тримя баксами зажатами в потном от волнения кулочке.
Dino, к вам это конечно не относится, у вас я уверен и бизнес план и бюджет нормальный, правда?
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