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Сколько будет стоить раскрутка сайта?



Ссылка на сообщение Dino
10/06/2003

Я решил ещё раз "вякнуть в пространство"

с Вашего позволения.



"PS2: Теперь собственно вопрос "Сколько стоит раскрутка сайта".

2) Мне надо то-то и то-то. Сколько это будет стоить?"



ОК.

Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google

по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.

Сколько это будет стоить?



-----------------------------------



"1) подсознательно юзер видит, что переплачивает кому-то. Психологически вредно."

Не согласен. Вы сначала найдите такие цены. А потом говорите о том -

кто кому переплачивает и кому это вредно. Юзера - они кошельками голосуют.



"2) вы вообще ни за что не отвечаете, и это очевидно (по части техподдержки)"

Поподробнее плиз. Мне, например, не очевидно.



"Лучше колокейшн, хостикс, но хотя бы "видны" тех характеристики машины."

Это для Вашего проекта(проектов) лучше. С 500 хостами (интересно: и зачем столько то ?).

И где это они видны-то ? Вы что, физически в сервер заглядывали ?

На сарае ведь тоже ... пишут, а там - дрова как правило.





Давайте сразу определимся с целевой аудиторией.

Наши услуги ориентированы на частного пользователя и небольшие проекты.



И в нашем случае получается - что за меньшие деньги Вы получаете меньшее качество

(скорость реагирования, скорость доступа, etc...). Но это вовсе не значит, что оно

хуже того, которое дороже. И что всем надо покупать задорого!

Кому-то важно, чтобы тех.поддержка ночью сиквэл фиксила, а

кому-то по барабану всё это. Он и 24 часа подождёт. Тем более для заказа -

ведь заказывается хостинг, как правило, на год. И день плюс/минус - не имеет значения.



-------------------------------------



И всё-таки, поможет кто-нить проект раскрутить или как ?

А то - захотел тут про раскрутку спросить, получил критикой :)



Ха.

Пока сообщение писал - oborot.ru упал :)

Warning: Too many connections in /users/home/oborot-www/docs/index.php on line 2

Warning: MySQL Connection Failed: Too many connections in /users/home/oborot-www/docs/index.php on line 2

Could not connect

И пролежал 45 минут.



Вот и говорите про качество и надёжность после этого

и платите в 2-3 раза дороже

на тот же http://www.highway.ru



Ссылка на сообщение Dino
10/06/2003

Чётче задачу не прописал потому, что решил, что мне тут начнут предлагать и то и это. Может быть я какие-то вещи сам упущу в постановке задачи. Может на некоторые вещи натолкнут Ваши ответы...



А вместо всего этого получил критику сайта. Что, впрочем, тоже не без пользы ;)



Ссылка на сообщение А.Р.
10/06/2003

"Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google

по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.

Сколько это будет стоить?"



Вот все время удивляюсь на такие вопросы... Тут два варианта ответа. Нет, т.е. 3 варианта.

1-й) Дорого - если пойдете к профф. промотетерам и попросите с гарантией, с заключением договора о оказании услуг, где будет написано, что вы должны оказаться например в 10 к такому-то сроку

2)Дешево - если пойдете к фрилансеру и скажете - я тебе дам вм, а ты сделай то и то. Обычно это заканчивается исключением из результатов поиска яндекса - поскольку используется активно клоакинг и поисковый спам. Зато в гугле вы будете королем - гугле хорошо спамится:)

3) Бесплатно. Заходите на яндекс, гугл, рамблер - выкачиваете оттуда первые по вашим запросам сайты и изучаете. Вдумчиво. Начиная от тэгов и заканчивая иц и pr. Делаете выводы. Оптимизируете сами по образу и подобию.



П.С. Вопрос к Константину:

Костя - ты везде пишешь, что реклама, оптимизация - это очень дорого, что бесплатно не лечатся и т.д. А можно-ли прейскурант в студию?



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
10/06/2003

Уже теплее.

"Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google

по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.

Сколько это будет стоить?"



Насколько я понимаю, то Я. и G. это разные поисковики, с разными алгоритмами поиска и определения, кого куда ставить...

Но в любом случае, как ни странно, речь все же идет о посещаемости, а не о бизнесе.

Тогда это Вас Сергеич просветит, сколько это стоит - оптимизация для поисковиков.



"Давайте сразу определимся с целевой аудиторией.

Наши услуги ориентированы на частного пользователя и небольшие проекты."

Я это понял (да и оплата без "концов" и ЭД). Тогда действительно, лучший метод продвижения - это разовые работы по оптимизации для поисковиков. И дальфе, какие либо рефферерские программы и наработка постоянной клиентуры.

Т.е. постоянная пассивная реклама.

Это к АндрейСергеичу, он в этом дока, кажется.



Ссылка на сообщение Dino
10/06/2003

Мне вообще-то нравится ваша эха господа!



Спросил про раскрутку

В ответ получил критику сайта и ликбез какой-то.

Да знаю я про все эти пункты 1-й) 2) 3).

Мне не нада теории ёлы палы.



Окромя критиков - есть тут профи или нету ?

Которые бы сказали:

Мы тебе для раскрутки предлагаем сделать следующие шаги за такие-то деньги.

Все.



Ссылка на сообщение А.Р.
10/06/2003

"тут профи или нету"

http://www.searchengines.ru/ - вам туда :) А тут в основном философия :)



Ссылка на сообщение Avatar
10/06/2003

Дино - сначала деньги, потом шаги(и то врядли вам скажут всё, что делали - зачем учить себе на голову конкурентов). Но это уже после полноценной постановки задачи.



Ссылка на сообщение Avatar
10/06/2003

Константин, привет Вам :) Нелли - забавная дама :) и сайт стал ОЧЕНЬ ЗАБАВНЫМ, и не более того :(



Ссылка на сообщение Avatar
10/06/2003

А.Р. В гугле PR большое значение имеет как я понимаю:) Вообще - "что-то назревает". Яндекс на той недели подкрутил алгоритм позиционирования, рамблёр с выдачей уже недели две играется во всю, апорт дико активизировался... Скоро нам придется опять вылавливать "новые особенности" наших SE, а то как бы оптимизенные сайты вниз не поползли ;)



Ссылка на сообщение Правильный
10/06/2003

Константин Тимошенко писал: Лечиться задаром - даром лечиться. Советы Кисинжера стоят $100.000 Сороса - еще дороже, Горбачева - дешевле.

Мы не те, не другие ни третьи, но тоже, не бесплатно работаем...



А советы Христа были бесплатными :-) и мир стал лучше :-)

не бросай в толпу метафоры, они могут вернуться :-)



Ссылка на сообщение Светлана Морозова
10/06/2003

2Dino

Если так, навскидку, могу предложить такой рекламный ход:

Предлагаете нескольким сотням сайтов с потециалом, которые менжуются на бесплатном хостинге, Ваше гостеприимство. А они Вам за это - большую благодарность на первой странице. И ТИЦ сразу подскочит.



Ссылка на сообщение Гость
10/06/2003

По вопросу качества хостинга я вам скажу - более отстойного, чем у highway.ru я встречаю редко... Но! В результате хорошей рекламы ребята гребут денежки юзверей. Небольшой лопаткой, но все-таки гребут!



Ссылка на сообщение А.Р.
10/06/2003

Avatar

Действительно. Что-то назревает. По крайней мере в рамблере. Насколько я понимаю, они пытались индексить динамику пару дней (судя по статистике ин\аут). Но в результате ничего не вышло (по крайней мере последние 2 дня динамика снова выпала). Но, зато, действительно алгоритм выдачи сменился. Во первых, кажется окончательно пропала примесь из топ100 (что я считаю - просто замечательно), а во вторых статика и псевдостатика выдается по другому (как по другому - пока не ясно - по крайней мере мне:) - но факт резкого увеличения отклика с их машины - налицо).

В яндексе, имхо, постоянно что-то меняется... уследить за всем не возможно :) Показателем новых изменений думаю является подвисающий ИЦ...

Апорт... а что Апорт? Пока вроде ничего не заметно по ним... Они уже не поисковик имхо, а филиал Бегуна в части поиска.

Гугл :). Да пр - важен безусловно:) Но "умельцы" его заспамили до безобразия...

А менять, собственно, придется.Наверное. Но не хочется:)



Ссылка на сообщение Андрей Сергеич
10/06/2003

Да дока я (точнее мы), дока! Правда на вскидку ничего не делается, сейчас гляну на Ваших потенциальных конкурентов, сделаю небольшой предварительный обзорЧИК, того ЧТО тут можно достичь, КАКИМИ усилиями и ЧТО это будет стоить... тогда отпишусь...



P.S. Респект Константину



Ссылка на сообщение Avatar
11/06/2003

Примесь есть, но как мне показалось - теперь выжны не посещения, а ПР страниц из примеси и попадают они далеко не обязательно на первые места. Сначала появилась примесь по трехсловным запросам, потом по двух, а теперь и однословные запросы примесь вернули. Мне тоже без примеси больше нравится, не люблю счетчики.


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