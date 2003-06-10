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Сколько будет стоить раскрутка сайта?
10/06/2003
Я решил ещё раз "вякнуть в пространство"
с Вашего позволения.
"PS2: Теперь собственно вопрос "Сколько стоит раскрутка сайта".
2) Мне надо то-то и то-то. Сколько это будет стоить?"
ОК.
Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google
по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.
Сколько это будет стоить?
-----------------------------------
"1) подсознательно юзер видит, что переплачивает кому-то. Психологически вредно."
Не согласен. Вы сначала найдите такие цены. А потом говорите о том -
кто кому переплачивает и кому это вредно. Юзера - они кошельками голосуют.
"2) вы вообще ни за что не отвечаете, и это очевидно (по части техподдержки)"
Поподробнее плиз. Мне, например, не очевидно.
"Лучше колокейшн, хостикс, но хотя бы "видны" тех характеристики машины."
Это для Вашего проекта(проектов) лучше. С 500 хостами (интересно: и зачем столько то ?).
И где это они видны-то ? Вы что, физически в сервер заглядывали ?
На сарае ведь тоже ... пишут, а там - дрова как правило.
Давайте сразу определимся с целевой аудиторией.
Наши услуги ориентированы на частного пользователя и небольшие проекты.
И в нашем случае получается - что за меньшие деньги Вы получаете меньшее качество
(скорость реагирования, скорость доступа, etc...). Но это вовсе не значит, что оно
хуже того, которое дороже. И что всем надо покупать задорого!
Кому-то важно, чтобы тех.поддержка ночью сиквэл фиксила, а
кому-то по барабану всё это. Он и 24 часа подождёт. Тем более для заказа -
ведь заказывается хостинг, как правило, на год. И день плюс/минус - не имеет значения.
-------------------------------------
И всё-таки, поможет кто-нить проект раскрутить или как ?
А то - захотел тут про раскрутку спросить, получил критикой :)
Ха.
Пока сообщение писал - oborot.ru упал :)
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Could not connect
И пролежал 45 минут.
Вот и говорите про качество и надёжность после этого
и платите в 2-3 раза дороже
на тот же http://www.highway.ru
Я решил ещё раз "вякнуть в пространство"
с Вашего позволения.
"PS2: Теперь собственно вопрос "Сколько стоит раскрутка сайта".
2) Мне надо то-то и то-то. Сколько это будет стоить?"
ОК.
Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google
по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.
Сколько это будет стоить?
-----------------------------------
"1) подсознательно юзер видит, что переплачивает кому-то. Психологически вредно."
Не согласен. Вы сначала найдите такие цены. А потом говорите о том -
кто кому переплачивает и кому это вредно. Юзера - они кошельками голосуют.
"2) вы вообще ни за что не отвечаете, и это очевидно (по части техподдержки)"
Поподробнее плиз. Мне, например, не очевидно.
"Лучше колокейшн, хостикс, но хотя бы "видны" тех характеристики машины."
Это для Вашего проекта(проектов) лучше. С 500 хостами (интересно: и зачем столько то ?).
И где это они видны-то ? Вы что, физически в сервер заглядывали ?
На сарае ведь тоже ... пишут, а там - дрова как правило.
Давайте сразу определимся с целевой аудиторией.
Наши услуги ориентированы на частного пользователя и небольшие проекты.
И в нашем случае получается - что за меньшие деньги Вы получаете меньшее качество
(скорость реагирования, скорость доступа, etc...). Но это вовсе не значит, что оно
хуже того, которое дороже. И что всем надо покупать задорого!
Кому-то важно, чтобы тех.поддержка ночью сиквэл фиксила, а
кому-то по барабану всё это. Он и 24 часа подождёт. Тем более для заказа -
ведь заказывается хостинг, как правило, на год. И день плюс/минус - не имеет значения.
-------------------------------------
И всё-таки, поможет кто-нить проект раскрутить или как ?
А то - захотел тут про раскрутку спросить, получил критикой :)
Ха.
Пока сообщение писал - oborot.ru упал :)
Warning: Too many connections in /users/home/oborot-www/docs/index.php on line 2
Warning: MySQL Connection Failed: Too many connections in /users/home/oborot-www/docs/index.php on line 2
Could not connect
И пролежал 45 минут.
Вот и говорите про качество и надёжность после этого
и платите в 2-3 раза дороже
на тот же http://www.highway.ru
10/06/2003
"Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google
по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.
Сколько это будет стоить?"
Вот все время удивляюсь на такие вопросы... Тут два варианта ответа. Нет, т.е. 3 варианта.
1-й) Дорого - если пойдете к профф. промотетерам и попросите с гарантией, с заключением договора о оказании услуг, где будет написано, что вы должны оказаться например в 10 к такому-то сроку
2)Дешево - если пойдете к фрилансеру и скажете - я тебе дам вм, а ты сделай то и то. Обычно это заканчивается исключением из результатов поиска яндекса - поскольку используется активно клоакинг и поисковый спам. Зато в гугле вы будете королем - гугле хорошо спамится:)
3) Бесплатно. Заходите на яндекс, гугл, рамблер - выкачиваете оттуда первые по вашим запросам сайты и изучаете. Вдумчиво. Начиная от тэгов и заканчивая иц и pr. Делаете выводы. Оптимизируете сами по образу и подобию.
П.С. Вопрос к Константину:
Костя - ты везде пишешь, что реклама, оптимизация - это очень дорого, что бесплатно не лечатся и т.д. А можно-ли прейскурант в студию?
"Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google
по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.
Сколько это будет стоить?"
Вот все время удивляюсь на такие вопросы... Тут два варианта ответа. Нет, т.е. 3 варианта.
1-й) Дорого - если пойдете к профф. промотетерам и попросите с гарантией, с заключением договора о оказании услуг, где будет написано, что вы должны оказаться например в 10 к такому-то сроку
2)Дешево - если пойдете к фрилансеру и скажете - я тебе дам вм, а ты сделай то и то. Обычно это заканчивается исключением из результатов поиска яндекса - поскольку используется активно клоакинг и поисковый спам. Зато в гугле вы будете королем - гугле хорошо спамится:)
3) Бесплатно. Заходите на яндекс, гугл, рамблер - выкачиваете оттуда первые по вашим запросам сайты и изучаете. Вдумчиво. Начиная от тэгов и заканчивая иц и pr. Делаете выводы. Оптимизируете сами по образу и подобию.
П.С. Вопрос к Константину:
Костя - ты везде пишешь, что реклама, оптимизация - это очень дорого, что бесплатно не лечатся и т.д. А можно-ли прейскурант в студию?
10/06/2003
Уже теплее.
"Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google
по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.
Сколько это будет стоить?"
Насколько я понимаю, то Я. и G. это разные поисковики, с разными алгоритмами поиска и определения, кого куда ставить...
Но в любом случае, как ни странно, речь все же идет о посещаемости, а не о бизнесе.
Тогда это Вас Сергеич просветит, сколько это стоит - оптимизация для поисковиков.
"Давайте сразу определимся с целевой аудиторией.
Наши услуги ориентированы на частного пользователя и небольшие проекты."
Я это понял (да и оплата без "концов" и ЭД). Тогда действительно, лучший метод продвижения - это разовые работы по оптимизации для поисковиков. И дальфе, какие либо рефферерские программы и наработка постоянной клиентуры.
Т.е. постоянная пассивная реклама.
Это к АндрейСергеичу, он в этом дока, кажется.
Уже теплее.
"Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Google
по запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.
Сколько это будет стоить?"
Насколько я понимаю, то Я. и G. это разные поисковики, с разными алгоритмами поиска и определения, кого куда ставить...
Но в любом случае, как ни странно, речь все же идет о посещаемости, а не о бизнесе.
Тогда это Вас Сергеич просветит, сколько это стоит - оптимизация для поисковиков.
"Давайте сразу определимся с целевой аудиторией.
Наши услуги ориентированы на частного пользователя и небольшие проекты."
Я это понял (да и оплата без "концов" и ЭД). Тогда действительно, лучший метод продвижения - это разовые работы по оптимизации для поисковиков. И дальфе, какие либо рефферерские программы и наработка постоянной клиентуры.
Т.е. постоянная пассивная реклама.
Это к АндрейСергеичу, он в этом дока, кажется.
10/06/2003
Мне вообще-то нравится ваша эха господа!
Спросил про раскрутку
В ответ получил критику сайта и ликбез какой-то.
Да знаю я про все эти пункты 1-й) 2) 3).
Мне не нада теории ёлы палы.
Окромя критиков - есть тут профи или нету ?
Которые бы сказали:
Мы тебе для раскрутки предлагаем сделать следующие шаги за такие-то деньги.
Все.
Мне вообще-то нравится ваша эха господа!
Спросил про раскрутку
В ответ получил критику сайта и ликбез какой-то.
Да знаю я про все эти пункты 1-й) 2) 3).
Мне не нада теории ёлы палы.
Окромя критиков - есть тут профи или нету ?
Которые бы сказали:
Мы тебе для раскрутки предлагаем сделать следующие шаги за такие-то деньги.
Все.
10/06/2003
"тут профи или нету"
http://www.searchengines.ru/ - вам туда :) А тут в основном философия :)
"тут профи или нету"
http://www.searchengines.ru/ - вам туда :) А тут в основном философия :)
10/06/2003
А.Р. В гугле PR большое значение имеет как я понимаю:) Вообще - "что-то назревает". Яндекс на той недели подкрутил алгоритм позиционирования, рамблёр с выдачей уже недели две играется во всю, апорт дико активизировался... Скоро нам придется опять вылавливать "новые особенности" наших SE, а то как бы оптимизенные сайты вниз не поползли ;)
А.Р. В гугле PR большое значение имеет как я понимаю:) Вообще - "что-то назревает". Яндекс на той недели подкрутил алгоритм позиционирования, рамблёр с выдачей уже недели две играется во всю, апорт дико активизировался... Скоро нам придется опять вылавливать "новые особенности" наших SE, а то как бы оптимизенные сайты вниз не поползли ;)
10/06/2003
Константин Тимошенко писал: Лечиться задаром - даром лечиться. Советы Кисинжера стоят $100.000 Сороса - еще дороже, Горбачева - дешевле.
Мы не те, не другие ни третьи, но тоже, не бесплатно работаем...
А советы Христа были бесплатными :-) и мир стал лучше :-)
не бросай в толпу метафоры, они могут вернуться :-)
Константин Тимошенко писал: Лечиться задаром - даром лечиться. Советы Кисинжера стоят $100.000 Сороса - еще дороже, Горбачева - дешевле.
Мы не те, не другие ни третьи, но тоже, не бесплатно работаем...
А советы Христа были бесплатными :-) и мир стал лучше :-)
не бросай в толпу метафоры, они могут вернуться :-)
10/06/2003
Avatar
Действительно. Что-то назревает. По крайней мере в рамблере. Насколько я понимаю, они пытались индексить динамику пару дней (судя по статистике ин\аут). Но в результате ничего не вышло (по крайней мере последние 2 дня динамика снова выпала). Но, зато, действительно алгоритм выдачи сменился. Во первых, кажется окончательно пропала примесь из топ100 (что я считаю - просто замечательно), а во вторых статика и псевдостатика выдается по другому (как по другому - пока не ясно - по крайней мере мне:) - но факт резкого увеличения отклика с их машины - налицо).
В яндексе, имхо, постоянно что-то меняется... уследить за всем не возможно :) Показателем новых изменений думаю является подвисающий ИЦ...
Апорт... а что Апорт? Пока вроде ничего не заметно по ним... Они уже не поисковик имхо, а филиал Бегуна в части поиска.
Гугл :). Да пр - важен безусловно:) Но "умельцы" его заспамили до безобразия...
А менять, собственно, придется.Наверное. Но не хочется:)
Avatar
Действительно. Что-то назревает. По крайней мере в рамблере. Насколько я понимаю, они пытались индексить динамику пару дней (судя по статистике ин\аут). Но в результате ничего не вышло (по крайней мере последние 2 дня динамика снова выпала). Но, зато, действительно алгоритм выдачи сменился. Во первых, кажется окончательно пропала примесь из топ100 (что я считаю - просто замечательно), а во вторых статика и псевдостатика выдается по другому (как по другому - пока не ясно - по крайней мере мне:) - но факт резкого увеличения отклика с их машины - налицо).
В яндексе, имхо, постоянно что-то меняется... уследить за всем не возможно :) Показателем новых изменений думаю является подвисающий ИЦ...
Апорт... а что Апорт? Пока вроде ничего не заметно по ним... Они уже не поисковик имхо, а филиал Бегуна в части поиска.
Гугл :). Да пр - важен безусловно:) Но "умельцы" его заспамили до безобразия...
А менять, собственно, придется.Наверное. Но не хочется:)
11/06/2003
Примесь есть, но как мне показалось - теперь выжны не посещения, а ПР страниц из примеси и попадают они далеко не обязательно на первые места. Сначала появилась примесь по трехсловным запросам, потом по двух, а теперь и однословные запросы примесь вернули. Мне тоже без примеси больше нравится, не люблю счетчики.
Примесь есть, но как мне показалось - теперь выжны не посещения, а ПР страниц из примеси и попадают они далеко не обязательно на первые места. Сначала появилась примесь по трехсловным запросам, потом по двух, а теперь и однословные запросы примесь вернули. Мне тоже без примеси больше нравится, не люблю счетчики.
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