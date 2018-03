Я решил ещё раз "вякнуть в пространство"с Вашего позволения."PS2: Теперь собственно вопрос "Сколько стоит раскрутка сайта".2) Мне надо то-то и то-то. Сколько это будет стоить?"ОК.Мне нужно попадание в первую 10/20 Яндекс и Googleпо запросу: хостинг, платный хостинг, бесплатный хостинг.Сколько это будет стоить?-----------------------------------"1) подсознательно юзер видит, что переплачивает кому-то. Психологически вредно."Не согласен. Вы сначала найдите такие цены. А потом говорите о том -кто кому переплачивает и кому это вредно. Юзера - они кошельками голосуют."2) вы вообще ни за что не отвечаете, и это очевидно (по части техподдержки)"Поподробнее плиз. Мне, например, не очевидно."Лучше колокейшн, хостикс, но хотя бы "видны" тех характеристики машины."Это для Вашего проекта(проектов) лучше. С 500 хостами (интересно: и зачем столько то ?).И где это они видны-то ? Вы что, физически в сервер заглядывали ?На сарае ведь тоже ... пишут, а там - дрова как правило.Давайте сразу определимся с целевой аудиторией.Наши услуги ориентированы на частного пользователя и небольшие проекты.И в нашем случае получается - что за меньшие деньги Вы получаете меньшее качество(скорость реагирования, скорость доступа, etc...). Но это вовсе не значит, что онохуже того, которое дороже. И что всем надо покупать задорого!Кому-то важно, чтобы тех.поддержка ночью сиквэл фиксила, акому-то по барабану всё это. Он и 24 часа подождёт. Тем более для заказа -ведь заказывается хостинг, как правило, на год. И день плюс/минус - не имеет значения.-------------------------------------И всё-таки, поможет кто-нить проект раскрутить или как ?А то - захотел тут про раскрутку спросить, получил критикой :)Ха.Пока сообщение писал - oborot.ru упал :)Warning: Too many connections in /users/home/oborot-www/docs/index.php on line 2Warning: MySQL Connection Failed: Too many connections in /users/home/oborot-www/docs/index.php on line 2Could not connectИ пролежал 45 минут.Вот и говорите про качество и надёжность после этогои платите в 2-3 раза дорожена тот же http://www.highway.ru