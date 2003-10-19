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Сетевой аукцион eBay - используйте как магазин!



Ссылка на сообщение Lion
19/10/2003

Есть вариант покупки на e-bay за WM через exchange-on-line точка com.



Ссылка на сообщение Антипохмелин
27/11/2003

Оплатил на www.ec-books.com за справочник всяких там фирм.

Месяц жду... Вы что-там - охренели?



Ссылка на сообщение Антипохмелин
28/11/2003

Извиняюсь у www.ec-books.com!

Нашел-таки то, за что платил.



Ссылка на сообщение vitalii
28/11/2003

три месяца назад перевел www.ec-books.com 20$ тишина сколько не писал 0 это дурилово будьте внимательны виталии



Ссылка на сообщение Доброжелатель
09/12/2003

Желаю удачи! :)))



Ссылка на сообщение Valera
12/12/2003

S udovolstviem poobshaus n atemu pokupok i prodaz na E-BAY.



Ссылка на сообщение Игорь
23/12/2003

Здраствуйте если знаете где реально можно узнать как торговать на Ебае если знаешь ответь



Ссылка на сообщение Dmitry
09/02/2004

пиши на мыло sheykod@mail.ru, по поыоду ebay



Ссылка на сообщение прохожий
16/03/2004

1001 наверное хороший сайт...

Только что там конкретно можно купить ? Очередная лажа от всем известных лохотронщиков из Израиля... Хотят сразу, всё и на шару. Даже графика самой страницы примитивная. а содержание... Полный отстой...



Ссылка на сообщение Vladimir Baykov
01/04/2004

Esche v proshlom godu napisal knigu "Kak rabotatj na eBay",

NO 20 izdateljstv, kuda ja etu knigu predlozhil bojatsja; chto eBay v Rossii ne imeet perspektiv. Ischite sponsora,

izdadim moju knigu, polovina dochoda - vasha. Sam ja v ebay uzhe s 1996 goda.



Ссылка на сообщение Vladimir Baykov
01/04/2004

Estj tam dve veschi: screenshoty i technika prodazhi? Ili kak uznatj, naprimer, rezuljtaty zavershennych torgov po opredelennomu tovaru?



Ссылка на сообщение Vladimir Baykov
01/04/2004

A chto vas konkretno inetersuet?



Ссылка на сообщение Антон
19/08/2004

Напишите мне пожалуйста как вы оформляете товар в Ebay.



Ссылка на сообщение Вот
02/02/2006

ебай ни ебай...

Хочешь денег - надо работать... Хоть у нас , хоть у них...

На ебае, чтобы получить "красивую" цену - надо СУТКАМИ мониторить ... Это намного сложнее, чем просто какой-нюдь "е-магазин" запустить для пары тыщёнок в месяц...

Вообще важно при разговоре учитывать бюджет и ожидаемую прибыль... Если пару тыс. долл. в мес. достаточно, то к чему "огород" городить? открой е-маг - это налаживается за 3-6 месяцев работы...

А вот если требуется больше, чем 25-35 тыс.$ в год - тогда уж можно и за границу...


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