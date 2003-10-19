Главная Форум Ведение бизнеса Общий менеджмент
|Предыдущая
|1
|2
|3
Сетевой аукцион eBay - используйте как магазин!
19/10/2003
Есть вариант покупки на e-bay за WM через exchange-on-line точка com.
Есть вариант покупки на e-bay за WM через exchange-on-line точка com.
27/11/2003
Оплатил на www.ec-books.com за справочник всяких там фирм.
Месяц жду... Вы что-там - охренели?
Оплатил на www.ec-books.com за справочник всяких там фирм.
Месяц жду... Вы что-там - охренели?
28/11/2003
три месяца назад перевел www.ec-books.com 20$ тишина сколько не писал 0 это дурилово будьте внимательны виталии
три месяца назад перевел www.ec-books.com 20$ тишина сколько не писал 0 это дурилово будьте внимательны виталии
02/02/2006
ебай ни ебай...
Хочешь денег - надо работать... Хоть у нас , хоть у них...
На ебае, чтобы получить "красивую" цену - надо СУТКАМИ мониторить ... Это намного сложнее, чем просто какой-нюдь "е-магазин" запустить для пары тыщёнок в месяц...
Вообще важно при разговоре учитывать бюджет и ожидаемую прибыль... Если пару тыс. долл. в мес. достаточно, то к чему "огород" городить? открой е-маг - это налаживается за 3-6 месяцев работы...
А вот если требуется больше, чем 25-35 тыс.$ в год - тогда уж можно и за границу...
ебай ни ебай...
Хочешь денег - надо работать... Хоть у нас , хоть у них...
На ебае, чтобы получить "красивую" цену - надо СУТКАМИ мониторить ... Это намного сложнее, чем просто какой-нюдь "е-магазин" запустить для пары тыщёнок в месяц...
Вообще важно при разговоре учитывать бюджет и ожидаемую прибыль... Если пару тыс. долл. в мес. достаточно, то к чему "огород" городить? открой е-маг - это налаживается за 3-6 месяцев работы...
А вот если требуется больше, чем 25-35 тыс.$ в год - тогда уж можно и за границу...
Ответить