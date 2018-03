"My ebay" eto voobsche vasha kontrol`naja panel` upravlenija,esli xotite.Vi imeli vvidu "me" pageEto drugoe delo.Xoposhij sekret uspexa na ebay,eto esli vashe USER ID samo za sebja napravljaet pokupatelja na Your company web site.I vash web site napravljaet pokupatelja na ebay auction.Fees na ebay o4en` dazhe ne strashnie.Vi zarabativaete,i dolzhni platit`.Malo deneg,bol`6e rabotaj i prodavaj.Ves` uspex zavisit v osnovnom ot naturi 4eloveka,ja tak dumaju. Kak i vezde,4tobi dobitsja xoroshego rejtinga(i doxodov sootvetstvenno) nuzhni mesjaci i godi tjazjoloj raboti.Ljubit` nado etu rabotu i uvazhat` partnerov,togda i dostatok budet.Ja pishu vse ne iz vozduxa.Imeju svoju nebol`6uju kompaniju na severo zapade USA.60% nashix prodazh idet 4erez ebay.Na4al ja ebay business okolo 1.5 goda nazad.Stal Gold PowerSeller 4erez 3 mesjaca.Na dannij moment prodaju okolo 200(i prodolzhaem rasti kone4no!)auctionov ezhenedel`no(osnavnaja orentacija PDA,PALM PILOTS,dig. cameras,etc..).Knizhku mozhno i po4itat`,no vsemi etimi sekretami internet ispisan na anglijskom,da ja i uveren 4to russkij tozhe.Ni4ego net lu46e praktiki.Glavnoe,A 4to tam prodavat`?Ja b esli bil v Rossii sej4as,proboval bi prodavat` sovetskuju ili dazhe do sovetskuju,staruju aparaturu.Radio,fotoaparati,itd..Kstati ja ne raz videl PowerSelleri iz Rossii eto i delajut.Amerikanci Monej Orders kak pravilo prisilajut.Glavnoe bit` 4estnim,zarabotat` rejting.Nu ladno,uda4i vsem!!!Ebay s user ID ne budu ukazivat` iz soobrazhenij bezopasnosti...Znaem mi nashix xakerov...:-)