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Регистрация в региональных интернет-каталогах
24/06/2003
По поводу 1ПС.ру. Пробовал - не помогает. Толку - ноль. За год всего 1 человек. Поэтому отказался. Да еще трудногстей при этом нахлебался при заполнени сотни форм со своими данными. Поэтому не стоит.
По региональным каталогам. Сначала пришло несколько человек, потом заглохло. Даже с местного крупного информационного портала за год всего 50 человек - столько же сколько с Яндекса или Рамблера за неделю.
Я уже год не могу понять - в чем здесь причина. Вроде каталоги неплохие, местные. А посещаемость с них - копеечная.
Поэтому придется скоро идти стандартным путем - реклама + ПР. Это будет надежнее.
По поводу 1ПС.ру. Пробовал - не помогает. Толку - ноль. За год всего 1 человек. Поэтому отказался. Да еще трудногстей при этом нахлебался при заполнени сотни форм со своими данными. Поэтому не стоит.
По региональным каталогам. Сначала пришло несколько человек, потом заглохло. Даже с местного крупного информационного портала за год всего 50 человек - столько же сколько с Яндекса или Рамблера за неделю.
Я уже год не могу понять - в чем здесь причина. Вроде каталоги неплохие, местные. А посещаемость с них - копеечная.
Поэтому придется скоро идти стандартным путем - реклама + ПР. Это будет надежнее.
24/06/2003
А что мы все имеем под этим. Только не спам. Я его категорически не приемлю.
Просто я сегодня прихожу к мнению, что наши (подчеркиваю - наши) местные каталоги и порталы в качестве рекламной площадки пока неэффективны. Хотя может быть для каких-то отдельных проектов это правило не будет определяющим. Я думаю, что загвоздка в чем-то другом. Интуитивно понимаю, доказать пока не могу.
А что мы все имеем под этим. Только не спам. Я его категорически не приемлю.
Просто я сегодня прихожу к мнению, что наши (подчеркиваю - наши) местные каталоги и порталы в качестве рекламной площадки пока неэффективны. Хотя может быть для каких-то отдельных проектов это правило не будет определяющим. Я думаю, что загвоздка в чем-то другом. Интуитивно понимаю, доказать пока не могу.
08/02/2006
Смысл регистрироваться в каталогах всегда есть. Вопрос какой смысл, и в каких каталогах?
Если речь идет о региональных, широко направленных или каталогах ссылок отдельных сайтов, то это как правило просто поисковый спам (линкопомойки). Кроме увеличения тИЦ и PR ничего не дают, в частности целевых посетителей. Время мега-каталогов ушло, на смену пришли поисковики. Конкурировать с поисковиками в привлечении целевых посетителей могут только качественные каталоги с узкой специализацией.
Приведу пример "Каталог интернет-магазинов" http://shops.bip.ru
Смысл регистрироваться в каталогах всегда есть. Вопрос какой смысл, и в каких каталогах?
Если речь идет о региональных, широко направленных или каталогах ссылок отдельных сайтов, то это как правило просто поисковый спам (линкопомойки). Кроме увеличения тИЦ и PR ничего не дают, в частности целевых посетителей. Время мега-каталогов ушло, на смену пришли поисковики. Конкурировать с поисковиками в привлечении целевых посетителей могут только качественные каталоги с узкой специализацией.
Приведу пример "Каталог интернет-магазинов" http://shops.bip.ru
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