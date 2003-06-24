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Регистрация в региональных интернет-каталогах



Ссылка на сообщение Олег
24/06/2003

По поводу 1ПС.ру. Пробовал - не помогает. Толку - ноль. За год всего 1 человек. Поэтому отказался. Да еще трудногстей при этом нахлебался при заполнени сотни форм со своими данными. Поэтому не стоит.

По региональным каталогам. Сначала пришло несколько человек, потом заглохло. Даже с местного крупного информационного портала за год всего 50 человек - столько же сколько с Яндекса или Рамблера за неделю.

Я уже год не могу понять - в чем здесь причина. Вроде каталоги неплохие, местные. А посещаемость с них - копеечная.

Поэтому придется скоро идти стандартным путем - реклама + ПР. Это будет надежнее.



Ссылка на сообщение А.Р.
24/06/2003

"реклама + ПР"

Что имеется ввиду, если не секрет? :)



Ссылка на сообщение Олег
24/06/2003

А что мы все имеем под этим. Только не спам. Я его категорически не приемлю.

Просто я сегодня прихожу к мнению, что наши (подчеркиваю - наши) местные каталоги и порталы в качестве рекламной площадки пока неэффективны. Хотя может быть для каких-то отдельных проектов это правило не будет определяющим. Я думаю, что загвоздка в чем-то другом. Интуитивно понимаю, доказать пока не могу.



Ссылка на сообщение Тимофей Шиколенков
25/06/2003

Поток посетителей с каталогов маленький, но целенаправленный. Скажу честно, раньше толку было 0, а теперь он есть!



Ссылка на сообщение Andre
25/06/2003

О как! А у меня наоборот :(



Ссылка на сообщение А.Р.
25/06/2003

Аналогично. Наоборот.

Открываю военную тайну - из каталогов идут лишь с топшопа, вввомена, и двух специализированных рейтингов ин\аут... раньше еще с пингвина шли - щас как обрезало.



Ссылка на сообщение Andre
25/06/2003

Да, пингвин умер, а жаль. Впрочем, когда они год назад НЕ ОТВЕТИЛИ мне на вопрос о платной рекламе- все стало понятно. С топшопа, вввумена и др. идут, действительно, но как же их мало!!! :)



Ссылка на сообщение Олег
25/06/2003

У меня почти тоже самое. Только еще центральные каталоги - практически ноль.



Ссылка на сообщение humbert
06/02/2006

Регистрация в каталогах не дает целевых посетителей, т.к. посетитель не часто лезет в каталог за информацией. Но регистрация влияет на циферки (тИЦ и PR), а на что влияют циферки я так и не понял. Имхо. Поисковики главвные поставщики посетителей



Ссылка на сообщение bornholio
06/02/2006

каталог каталогу рознь...

региональные ет слабоваты то в специализированных толк есть..



Ссылка на сообщение Сергей
08/02/2006

Смысл регистрироваться в каталогах всегда есть. Вопрос какой смысл, и в каких каталогах?

Если речь идет о региональных, широко направленных или каталогах ссылок отдельных сайтов, то это как правило просто поисковый спам (линкопомойки). Кроме увеличения тИЦ и PR ничего не дают, в частности целевых посетителей. Время мега-каталогов ушло, на смену пришли поисковики. Конкурировать с поисковиками в привлечении целевых посетителей могут только качественные каталоги с узкой специализацией.

Приведу пример "Каталог интернет-магазинов" http://shops.bip.ru



Ссылка на сообщение пром
08/02/2006

>Конкурировать с поисковиками в привлечении целевых посетителей могут только качественные каталоги с узкой специализацией.



Это точно. bestcost.ru даже платным стал. Наверное по этому поводу.


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