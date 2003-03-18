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Ребята плиз оцените сайт.
18/03/2003
Пацан, ты это брось, а то тебя привлекут...Порнуха, нелицензионка, ты же молодой, нафиг оно тебе надо за три гривны.Ты же на Украине живешь, а не на острове.Ты с ментами общался когда-нибудь? И не надо...А сайт действительно смешной.
Пацан, ты это брось, а то тебя привлекут...Порнуха, нелицензионка, ты же молодой, нафиг оно тебе надо за три гривны.Ты же на Украине живешь, а не на острове.Ты с ментами общался когда-нибудь? И не надо...А сайт действительно смешной.
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