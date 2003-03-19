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Раз уж такое, оцените и мой и-маг!!
19/03/2003
>Нет, все правильно, но есть некоторые правила совместимости цветов и их насыщенности.
>Здесь это правило несколько нарушено.
Могу себе представить, какие правила имеются в виду - типа желтый только с синим, зеленый с красным и прочие условности. Между прочим, правила существуют для того, чтобы их нарушать, и это не только цитата из рекламы.
Кроме того, насчет насыщенности - знаете ли Вы, что элементы навигации и наиболее важные области страницы принято выделять более насыщенным цветом? Кстати, это необходимо для привлечения внимания пользователя.
В общем, советую чаще помнить про usability и поменьше про "дизайн ради дизайна".
Thanks за внимание!
>Нет, все правильно, но есть некоторые правила совместимости цветов и их насыщенности.
>Здесь это правило несколько нарушено.
Могу себе представить, какие правила имеются в виду - типа желтый только с синим, зеленый с красным и прочие условности. Между прочим, правила существуют для того, чтобы их нарушать, и это не только цитата из рекламы.
Кроме того, насчет насыщенности - знаете ли Вы, что элементы навигации и наиболее важные области страницы принято выделять более насыщенным цветом? Кстати, это необходимо для привлечения внимания пользователя.
В общем, советую чаще помнить про usability и поменьше про "дизайн ради дизайна".
Thanks за внимание!
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