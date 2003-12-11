Главная Форум Специальные форумы Архив
|Предыдущая
|1
|2
раскрутка сайта на PHP
11/12/2003
Тут недавно беседовал с одним специалистом по "Раскрутке" который пытался мне объяснить, что например магазин на РНР плохо индексируется, а с сессиями вообще не берут поисковики... ну и прочая такая лапша на уши.
Пришлось отвечать фактами: взял один из наших проектов, кстати почти не оптимизированный для поисковиков даже по ключевым словам, и набрал в Яндексе такую фразу: "китайский чай" не ожидал сам такого результата - 3е место.
Иду в Google. Там правда пришлось набрать другое словосочетание: "зеленый чай" получаю все тоже третье место!
Но я думаю, что эти два словосочетания довольно распространенные и четко отображают специфику сайта.
Вот вам и ответ: "ДвиДок" правильный ставить надо!
Он сделает то, за что с вас "спецы по раскрутке" деньги берут, сам, автоматически и совершенно базвозмездно. Т.е. даром :-)
Тут недавно беседовал с одним специалистом по "Раскрутке" который пытался мне объяснить, что например магазин на РНР плохо индексируется, а с сессиями вообще не берут поисковики... ну и прочая такая лапша на уши.
Пришлось отвечать фактами: взял один из наших проектов, кстати почти не оптимизированный для поисковиков даже по ключевым словам, и набрал в Яндексе такую фразу: "китайский чай" не ожидал сам такого результата - 3е место.
Иду в Google. Там правда пришлось набрать другое словосочетание: "зеленый чай" получаю все тоже третье место!
Но я думаю, что эти два словосочетания довольно распространенные и четко отображают специфику сайта.
Вот вам и ответ: "ДвиДок" правильный ставить надо!
Он сделает то, за что с вас "спецы по раскрутке" деньги берут, сам, автоматически и совершенно базвозмездно. Т.е. даром :-)
16/12/2003
Саныч. Вопрос не в том забирает робот или нет. Вопрос в качестве индексации.
При наличии сессий робот отвлекается на индексирование уже известных документов и не может точно распределить PageRank c главной на внутренние. Т.е. все индексируется, но медленно и криво.
С датами тоже самое - если не правильно не формировать даты и заголовки робот отвлекается и индексация идет медленннее
Надо выдавать 304 Not Modified или 200 OK, в зависимости от запроса робота If-Modified-Since
Саныч. Вопрос не в том забирает робот или нет. Вопрос в качестве индексации.
При наличии сессий робот отвлекается на индексирование уже известных документов и не может точно распределить PageRank c главной на внутренние. Т.е. все индексируется, но медленно и криво.
С датами тоже самое - если не правильно не формировать даты и заголовки робот отвлекается и индексация идет медленннее
Надо выдавать 304 Not Modified или 200 OK, в зависимости от запроса робота If-Modified-Since
24/02/2004
Кстати форум на phpBB очень хорошо под mod_rewrite ложится.
Пример на http://prog.org.ru/forum/index.html
Кстати форум на phpBB очень хорошо под mod_rewrite ложится.
Пример на http://prog.org.ru/forum/index.html
Ответить
Форум закрыт. Написание сообщений ограничено