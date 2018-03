Саныч. Вопрос не в том забирает робот или нет. Вопрос в качестве индексации.При наличии сессий робот отвлекается на индексирование уже известных документов и не может точно распределить PageRank c главной на внутренние. Т.е. все индексируется, но медленно и криво.С датами тоже самое - если не правильно не формировать даты и заголовки робот отвлекается и индексация идет медленннееНадо выдавать 304 Not Modified или 200 OK, в зависимости от запроса робота If-Modified-Since