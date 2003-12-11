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раскрутка сайта на PHP



Ссылка на сообщение FFR
11/12/2003

Тут недавно беседовал с одним специалистом по "Раскрутке" который пытался мне объяснить, что например магазин на РНР плохо индексируется, а с сессиями вообще не берут поисковики... ну и прочая такая лапша на уши.

Пришлось отвечать фактами: взял один из наших проектов, кстати почти не оптимизированный для поисковиков даже по ключевым словам, и набрал в Яндексе такую фразу: "китайский чай" не ожидал сам такого результата - 3е место.

Иду в Google. Там правда пришлось набрать другое словосочетание: "зеленый чай" получаю все тоже третье место!



Но я думаю, что эти два словосочетания довольно распространенные и четко отображают специфику сайта.



Вот вам и ответ: "ДвиДок" правильный ставить надо!

Он сделает то, за что с вас "спецы по раскрутке" деньги берут, сам, автоматически и совершенно базвозмездно. Т.е. даром :-)



Ссылка на сообщение Сергей_К
12/12/2003

Согласен. 80% работ по оптимизации зачастую сводится к "латанию дыр", полученных в результате использования корявого движка. С нормальным дв. при знании минимальных потребностей поисковиков оптимизация сайту практически не нужна, дело за обычным продвижением.



Ссылка на сообщение q
16/12/2003

Саныч. Вопрос не в том забирает робот или нет. Вопрос в качестве индексации.

При наличии сессий робот отвлекается на индексирование уже известных документов и не может точно распределить PageRank c главной на внутренние. Т.е. все индексируется, но медленно и криво.

С датами тоже самое - если не правильно не формировать даты и заголовки робот отвлекается и индексация идет медленннее

Надо выдавать 304 Not Modified или 200 OK, в зависимости от запроса робота If-Modified-Since



Ссылка на сообщение EugeneVC
24/02/2004

Кстати форум на phpBB очень хорошо под mod_rewrite ложится.



Пример на http://prog.org.ru/forum/index.html


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