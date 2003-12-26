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работа с банком через сеть
26/12/2003
2Sveta
Какой банк?
В альфе дают дискетку, покупаешь лотус 4,5 и вперед. У меня по сетке офисной бегает, раньше на модеме сидел. По теме, если клиенту нужна копия проведенной платежки звоню в альфу называю номер факса клиента - они сами и отсылают (межгород в т.ч.).
Если что - пиши в асю, проконсультирую. Кстати, альфа, один из немногих, работающих с ассистом. Ну и еще милые тети на выписке :)
2Sveta
Какой банк?
В альфе дают дискетку, покупаешь лотус 4,5 и вперед. У меня по сетке офисной бегает, раньше на модеме сидел. По теме, если клиенту нужна копия проведенной платежки звоню в альфу называю номер факса клиента - они сами и отсылают (межгород в т.ч.).
Если что - пиши в асю, проконсультирую. Кстати, альфа, один из немногих, работающих с ассистом. Ну и еще милые тети на выписке :)
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