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Прошу конструктивную КРИТИКУ новому продуктовому интернет магазину www.koshik.com.ua



Ссылка на сообщение Sava
12/02/2003

2. Не показывать пустые категории(без продуктов)

3. Убрать не активные линки в заголовке вообще пока не вошел(сейчас # и это путает)

4. Немного пугающе выглядят анонсы товаров справа, внизу - слишком много ненужных символов.

5. Добавить фотографии

6. Было бы хорошо сходить в такой магазин оффлайн, а потом доверие выросло бы...



Ссылка на сообщение Александр
13/02/2003

2. Не показывать пустые категории(без продуктов)

- спасибо, дам задачу...

3. Убрать не активные линки в заголовке вообще пока не вошел(сейчас # и это путает)



- намерен в ближайшее время "залить" информацию.



4. Немного пугающе выглядят анонсы товаров справа, внизу - слишком много ненужных символов.



- Простите, а как это можно решить на техническом уровне, ведь товары заносяться туда "автоматом" из Базы Данных.



5. Добавить фотографии



- давно мечтаю... правда никто не предлагает готовую базу... а фотографировать 10000 наименований... со временем, естественно будет заполняться...



6. Было бы хорошо сходить в такой магазин оффлайн, а потом доверие выросло бы...



- В Киеве - два филиала (По Украине еще 6 в крупных городах)



Ссылка на сообщение прохожий
13/02/2003

вот по поводу вот этого: "намерен в ближайшее время "залить" информацию."



я вот зашел навскидку в ваш магазин - и от входа не нашел ничего в разделе "помощь", и у меня лично пропало всякое желание ходить дальше, ведь не ясно как и за что платить, как будет осуществляться доставка, процедура возврата и претензии, и т.п.



вы представьте себе на секунду здание обычного продуктового магазина, но без персонала - весь товар на прилавках, можно набрать чего-то в корзинку подойти к кассе, а там - никого...



Ссылка на сообщение Alex
13/02/2003

Классная дискуссия !

Будет очень интересно услышать отзывы и критику о www.ec-books.com



Жду ответов,

Александр



Ссылка на сообщение Александр
14/02/2003

прохожий



Если Вы были внимательны, то на первой странице надпись: "Извините, магазин временно не работает"...



Именно по этому не на всех страницах есть информация, которая должна там присутствовать.



А вообще, спасибо. В ближайшее время внесу коррективы по Вашему замечанию.



Ссылка на сообщение Gregory
16/02/2003

"По всем вопросам обращаться по телефону___________ или по адресуadmin@koshik.com.ua"

Что будет, если кто-то позвонит по " " или напишет на "адресуadmin@koshik.com.ua"?

Другие замечания:

- в верхнем меню (оплата/доставка/корзина/т.д.) лучше использовать иконки, а не фото. Либо просто текст

- не надо показывать "-=GUEST=-, в Вашей корзине", пока я не вошел

- меню справа - ужас! Если из базы, то пишите ТОЛЬКО названия, чтобы была 1 строчка

- поставьте cellpadding ne 0



Regards, Gregory



Ссылка на сообщение Александр
17/02/2003

Для Gregory:

Спасибо за замечания.

А что значит "поставьте cellpadding ne 0", к сожалению не понимаю о чем речь...



по поводу: По всем вопросам обращаться по телефону___________ или по адресу admin@koshik.com.ua"

..., то

можно написать admin@koshik.com.ua и задать вопрос, сделать предложение... ну мало ли кто что захочет написать (отзыв, просьба, замечание..)



Ссылка на сообщение ИМформатор
04/06/2006

Похоже сайт ещё только на стадии подготовки.



Ничего грандиозного я там не увидел.



Почему первая страница такая пустая?


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