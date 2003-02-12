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Прошу конструктивную КРИТИКУ новому продуктовому интернет магазину www.koshik.com.ua
12/02/2003
2. Не показывать пустые категории(без продуктов)
3. Убрать не активные линки в заголовке вообще пока не вошел(сейчас # и это путает)
4. Немного пугающе выглядят анонсы товаров справа, внизу - слишком много ненужных символов.
5. Добавить фотографии
6. Было бы хорошо сходить в такой магазин оффлайн, а потом доверие выросло бы...
2. Не показывать пустые категории(без продуктов)
3. Убрать не активные линки в заголовке вообще пока не вошел(сейчас # и это путает)
4. Немного пугающе выглядят анонсы товаров справа, внизу - слишком много ненужных символов.
5. Добавить фотографии
6. Было бы хорошо сходить в такой магазин оффлайн, а потом доверие выросло бы...
13/02/2003
2. Не показывать пустые категории(без продуктов)
- спасибо, дам задачу...
3. Убрать не активные линки в заголовке вообще пока не вошел(сейчас # и это путает)
- намерен в ближайшее время "залить" информацию.
4. Немного пугающе выглядят анонсы товаров справа, внизу - слишком много ненужных символов.
- Простите, а как это можно решить на техническом уровне, ведь товары заносяться туда "автоматом" из Базы Данных.
5. Добавить фотографии
- давно мечтаю... правда никто не предлагает готовую базу... а фотографировать 10000 наименований... со временем, естественно будет заполняться...
6. Было бы хорошо сходить в такой магазин оффлайн, а потом доверие выросло бы...
- В Киеве - два филиала (По Украине еще 6 в крупных городах)
2. Не показывать пустые категории(без продуктов)
- спасибо, дам задачу...
3. Убрать не активные линки в заголовке вообще пока не вошел(сейчас # и это путает)
- намерен в ближайшее время "залить" информацию.
4. Немного пугающе выглядят анонсы товаров справа, внизу - слишком много ненужных символов.
- Простите, а как это можно решить на техническом уровне, ведь товары заносяться туда "автоматом" из Базы Данных.
5. Добавить фотографии
- давно мечтаю... правда никто не предлагает готовую базу... а фотографировать 10000 наименований... со временем, естественно будет заполняться...
6. Было бы хорошо сходить в такой магазин оффлайн, а потом доверие выросло бы...
- В Киеве - два филиала (По Украине еще 6 в крупных городах)
13/02/2003
вот по поводу вот этого: "намерен в ближайшее время "залить" информацию."
я вот зашел навскидку в ваш магазин - и от входа не нашел ничего в разделе "помощь", и у меня лично пропало всякое желание ходить дальше, ведь не ясно как и за что платить, как будет осуществляться доставка, процедура возврата и претензии, и т.п.
вы представьте себе на секунду здание обычного продуктового магазина, но без персонала - весь товар на прилавках, можно набрать чего-то в корзинку подойти к кассе, а там - никого...
вот по поводу вот этого: "намерен в ближайшее время "залить" информацию."
я вот зашел навскидку в ваш магазин - и от входа не нашел ничего в разделе "помощь", и у меня лично пропало всякое желание ходить дальше, ведь не ясно как и за что платить, как будет осуществляться доставка, процедура возврата и претензии, и т.п.
вы представьте себе на секунду здание обычного продуктового магазина, но без персонала - весь товар на прилавках, можно набрать чего-то в корзинку подойти к кассе, а там - никого...
13/02/2003
Классная дискуссия !
Будет очень интересно услышать отзывы и критику о www.ec-books.com
Жду ответов,
Александр
Классная дискуссия !
Будет очень интересно услышать отзывы и критику о www.ec-books.com
Жду ответов,
Александр
16/02/2003
"По всем вопросам обращаться по телефону___________ или по адресуadmin@koshik.com.ua"
Что будет, если кто-то позвонит по " " или напишет на "адресуadmin@koshik.com.ua"?
Другие замечания:
- в верхнем меню (оплата/доставка/корзина/т.д.) лучше использовать иконки, а не фото. Либо просто текст
- не надо показывать "-=GUEST=-, в Вашей корзине", пока я не вошел
- меню справа - ужас! Если из базы, то пишите ТОЛЬКО названия, чтобы была 1 строчка
- поставьте cellpadding ne 0
Regards, Gregory
"По всем вопросам обращаться по телефону___________ или по адресуadmin@koshik.com.ua"
Что будет, если кто-то позвонит по " " или напишет на "адресуadmin@koshik.com.ua"?
Другие замечания:
- в верхнем меню (оплата/доставка/корзина/т.д.) лучше использовать иконки, а не фото. Либо просто текст
- не надо показывать "-=GUEST=-, в Вашей корзине", пока я не вошел
- меню справа - ужас! Если из базы, то пишите ТОЛЬКО названия, чтобы была 1 строчка
- поставьте cellpadding ne 0
Regards, Gregory
17/02/2003
Для Gregory:
Спасибо за замечания.
А что значит "поставьте cellpadding ne 0", к сожалению не понимаю о чем речь...
по поводу: По всем вопросам обращаться по телефону___________ или по адресу admin@koshik.com.ua"
..., то
можно написать admin@koshik.com.ua и задать вопрос, сделать предложение... ну мало ли кто что захочет написать (отзыв, просьба, замечание..)
Для Gregory:
Спасибо за замечания.
А что значит "поставьте cellpadding ne 0", к сожалению не понимаю о чем речь...
по поводу: По всем вопросам обращаться по телефону___________ или по адресу admin@koshik.com.ua"
..., то
можно написать admin@koshik.com.ua и задать вопрос, сделать предложение... ну мало ли кто что захочет написать (отзыв, просьба, замечание..)
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