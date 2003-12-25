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Просьба профессионалам, пожалуйста, ПОМОГИТЕ, очень нужно!
25/12/2003
Олег Владимирович!
Так Кто Вас ДОСТАЛ!
Если вопрос упирается в ДОСТАВАНИЕ, то я обещаю ВАС ДОСТАНУ И В НАТУРЕ!!!!!!!
За свои то слова отвечать порой НАДО!
Олег Владимирович!
Так Кто Вас ДОСТАЛ!
Если вопрос упирается в ДОСТАВАНИЕ, то я обещаю ВАС ДОСТАНУ И В НАТУРЕ!!!!!!!
За свои то слова отвечать порой НАДО!
26/01/2004
Господин из МегаКард!
Если все так, как описывает Олег, то вы его именно достали. Слухайте сюда:
1. Работа Олега не идеальна
2. писать свой движек вам не было необходимости
3. то что тут в качестве сравнения показывали просто полный мусор и никуда не годится.
4. если кто-то говорит что сделает за 100 лучше чем Олег, то плюньте ему в рожу. С разбегу. Я готов заключить с вами пари на $50000 пртотив $1000 что НЕ сделает не только лучше, а вообще не сделает работоспособный.
Господин из МегаКард!
Если все так, как описывает Олег, то вы его именно достали. Слухайте сюда:
1. Работа Олега не идеальна
2. писать свой движек вам не было необходимости
3. то что тут в качестве сравнения показывали просто полный мусор и никуда не годится.
4. если кто-то говорит что сделает за 100 лучше чем Олег, то плюньте ему в рожу. С разбегу. Я готов заключить с вами пари на $50000 пртотив $1000 что НЕ сделает не только лучше, а вообще не сделает работоспособный.
27/01/2004
Как всегда, после драки. Просто давно не ходил сюда, а тут крик души. На дату внимания не обратил. Конечно, заставка на сайте игрового клуба впечатляет, не сравнить. Другое дело, нужно ли компании Мастеркард
это? А по поводу цены -дело тонкое. И что за сайт за 120$, мне пока непонятно. Просто для успокоения сторон привожу цифры. Дизайн www.kupim.ru делался на стороне, обошелся в 500$. Движок свой, но программист потратил больше 2-х месяцев на первую (неудачную, но как заказывали)редакцию, потом столько же на переделку. Вот вам и 2000$. В web-студии времени потратили бы меньше и, возможно, обошлось бы дешевле. Но сидеть "на игле" неохота. Кто знает, что еще придется переделывать? Может быть и дорого, но не жалко, т.к. надеемся его заставить со временем работать.
Как всегда, после драки. Просто давно не ходил сюда, а тут крик души. На дату внимания не обратил. Конечно, заставка на сайте игрового клуба впечатляет, не сравнить. Другое дело, нужно ли компании Мастеркард
это? А по поводу цены -дело тонкое. И что за сайт за 120$, мне пока непонятно. Просто для успокоения сторон привожу цифры. Дизайн www.kupim.ru делался на стороне, обошелся в 500$. Движок свой, но программист потратил больше 2-х месяцев на первую (неудачную, но как заказывали)редакцию, потом столько же на переделку. Вот вам и 2000$. В web-студии времени потратили бы меньше и, возможно, обошлось бы дешевле. Но сидеть "на игле" неохота. Кто знает, что еще придется переделывать? Может быть и дорого, но не жалко, т.к. надеемся его заставить со временем работать.
18/11/2006
Сайт на шаблонном движке удел некоммерческих сайтов.
1.Любые стандратные движки изначально имеют в РАЗЫ меньшую защищённость.
2.Функционал движка может быть выше, но это только кажется так как того что нужно в нём не будет, а будет уйма ненужных красивостей.Переработать движок написанный кем то для коммерческого использования СЛОЖНЕЕ чем работать со своим. А у крупного сайта запросы к движку свои.
3.несуществует движков которые были бы хороши для раскрутки.
цены в 300-400уе смешные :)
я заказываю дизайны за эти деньги.
ps насчёт сотен и сотен людей вы погорячились) тот же яндекс разрабатывала группа менее чем из 10 человек)
Сайт на шаблонном движке удел некоммерческих сайтов.
1.Любые стандратные движки изначально имеют в РАЗЫ меньшую защищённость.
2.Функционал движка может быть выше, но это только кажется так как того что нужно в нём не будет, а будет уйма ненужных красивостей.Переработать движок написанный кем то для коммерческого использования СЛОЖНЕЕ чем работать со своим. А у крупного сайта запросы к движку свои.
3.несуществует движков которые были бы хороши для раскрутки.
цены в 300-400уе смешные :)
я заказываю дизайны за эти деньги.
ps насчёт сотен и сотен людей вы погорячились) тот же яндекс разрабатывала группа менее чем из 10 человек)
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