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Просьба профессионалам, пожалуйста, ПОМОГИТЕ, очень нужно!



Ссылка на сообщение МегаКард, ООО
25/12/2003

Олег Владимирович!

Так Кто Вас ДОСТАЛ!

Если вопрос упирается в ДОСТАВАНИЕ, то я обещаю ВАС ДОСТАНУ И В НАТУРЕ!!!!!!!

За свои то слова отвечать порой НАДО!



Ссылка на сообщение Олег
25/12/2003

Игорь Иванович!

За ДОСТАЛ извиняюсь. Писал неоднократно, что заказчик НОРМАЛЬНЫЙ человек. А высказался сгоряча, приняв к сердцу то, что принимать, по Вашему не надо.Возможно в этом Вы и правы.

Наверное эта тема уже свою роль сыграла.

Всем спасибо. Пока.



Ссылка на сообщение Прохожий
22/01/2004

Читал топик с удовольствием, пока не дошел до 3-ей страницы - чуть с кресла не свалился от хохота! МУА-ХА-Ха-хаааа...



Ссылка на сообщение Mauser
26/01/2004

Господин из МегаКард!

Если все так, как описывает Олег, то вы его именно достали. Слухайте сюда:

1. Работа Олега не идеальна

2. писать свой движек вам не было необходимости

3. то что тут в качестве сравнения показывали просто полный мусор и никуда не годится.

4. если кто-то говорит что сделает за 100 лучше чем Олег, то плюньте ему в рожу. С разбегу. Я готов заключить с вами пари на $50000 пртотив $1000 что НЕ сделает не только лучше, а вообще не сделает работоспособный.



Ссылка на сообщение Вячеслав
27/01/2004

Как всегда, после драки. Просто давно не ходил сюда, а тут крик души. На дату внимания не обратил. Конечно, заставка на сайте игрового клуба впечатляет, не сравнить. Другое дело, нужно ли компании Мастеркард

это? А по поводу цены -дело тонкое. И что за сайт за 120$, мне пока непонятно. Просто для успокоения сторон привожу цифры. Дизайн www.kupim.ru делался на стороне, обошелся в 500$. Движок свой, но программист потратил больше 2-х месяцев на первую (неудачную, но как заказывали)редакцию, потом столько же на переделку. Вот вам и 2000$. В web-студии времени потратили бы меньше и, возможно, обошлось бы дешевле. Но сидеть "на игле" неохота. Кто знает, что еще придется переделывать? Может быть и дорого, но не жалко, т.к. надеемся его заставить со временем работать.



Ссылка на сообщение Flinny
18/11/2006

Сайт на шаблонном движке удел некоммерческих сайтов.

1.Любые стандратные движки изначально имеют в РАЗЫ меньшую защищённость.

2.Функционал движка может быть выше, но это только кажется так как того что нужно в нём не будет, а будет уйма ненужных красивостей.Переработать движок написанный кем то для коммерческого использования СЛОЖНЕЕ чем работать со своим. А у крупного сайта запросы к движку свои.

3.несуществует движков которые были бы хороши для раскрутки.



цены в 300-400уе смешные :)

я заказываю дизайны за эти деньги.



ps насчёт сотен и сотен людей вы погорячились) тот же яндекс разрабатывала группа менее чем из 10 человек)


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