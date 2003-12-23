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Просьба профессионалам, пожалуйста, ПОМОГИТЕ, очень нужно!



Ссылка на сообщение FFR
23/12/2003

Ну как обычно, все свалили в кучу :)

Создание сайта и его "раскрутка" это две больших разницы.

Функциональность и красивость - это тоже еще 2 больших разницы.



Ну и последних две больших разницы -это Флеш и ХТМЛ сгенерированная РНР.



Захотел ваш клиент "красявости" ну пусть закажет себе заставку на сайт, сделанную во Флеше и все дела. Сделают они ему этот блымчик за 2-3 сотни по шаблону.



А за работу, ты не переживай, есть конечно недостатки, но терпимо. И стоит она наверное дороже, чем вам заплатили, тем более как я понял, вы еще и контент набиваете.



А вот относительно дизайна, может эта девочка и права. Простоват. А чтобы в будущем не было у вас проблем с дизайном, попробуйте разделить функции: тот, кто пишет коды, как правило (чаще всего) плохо рисует. Поэтому, найдите того, кто умеет рисовать, пусть он эскизы хотябы делает для дизайна сайтов, ну а уж вы привязывайте этот дизайн к написанным вами скриптам.



Сайты становятся в целов, все сложнее. И функции надо разделять. Программер и художник - это разные люди, как физики и лирики, если помните было это както давно, в фильме.



Ссылка на сообщение .
23/12/2003

1. Девицу из ICQ со своими оценками и предложениями гнать в шею.

2. Гостевуху maximym.com уже максимально просто поимели:

http://maximym.com/second.php?act=book

3.Если Мегакард не убрал баннер вашей студии, значит все нормально :-)



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/12/2003

Олег, сколько Вы запросили за работу? Сайт для сравнения - сумма указана. А про ваш заказ нет.

Второе - заказчик ПРАВ!!!

Я не знал до этого момента ни вашего проекта, ни другого. Прочел все обсуждение. Но когда зашел на максимум, а потом на ваш, сразу почуствовал себя обманутым (поэтому и понимаю вашего заказчика). Тот, другой проект смотрится дороже и это действительно так. Первое впечатление - всегда самое надежное и запоминающееся.

Поэтому либо убирайте заставку (или переделывайте ее) либо возвращайте деньги.

Вы, может, все остальное сделали хорошо, но в самом главном - ошиблись.

Отсюда придется сделать два хода:

1. переделать заставку

2. доказать, что функциональность вашего сайта лучше, чем "сравнения". Это хотя и трудно, но можно, правда только после изменения заставки.



Ссылка на сообщение Константин
23/12/2003

Да уж, споры тут не детские пошли :).

FFR, "Создание сайта и его "раскрутка" это две больших разницы."

"Ну вы, блин, даете..."

Это все равно, что вы пришли, заказали художнику портрет, получили, а потом идете к другому художнику, что теперь еще и "похоже" было.

Или - главное родить, а там пусть доктор оживляет.



Имхо, при любом, мало-мало нормальном изготовлении сайта должны закладываться все максимально-возможные и выполнимые условия, по-умолчанию оптимизирующие сайт "под раскрутку". Так, что б все остальное зависило только от контента, собственно предложения на нем.

В данном же случае - понагорожено черте-что. С раскруткой у него по-любому проблема будет. Поэтому и важно. Было ли "заложено"? Формально Олег перед заказчиком "чист". Заказали картинки - картинки и сделали. А вообще - ЭТО - на его совести. Либо надо было предупреждать, что он "художник-абстракционист", и его портреты "не похожи" по умолчанию :).



Ссылка на сообщение Олег
23/12/2003

Олег Краюшкин, спасибо за ответ. Но вопрос состоял не только и НЕ СТОЛЬКО в сравнении дизайна сайта или тем более заставки, которая Вам я так понял больше всего и не понравилась. Здесь я согласен, что дизайн - дело вкуса каждого и на всех не угодишь. Это видно и по мнениям в этой теме. Вопрос состоял в ОЦЕНКЕ стоимости сайта в ЦЕЛОМ, т.е. дизайн + механизмы на сайте + система администрирования + система статистики. Цена нашего сайта и того что указан для примера почти одинаковы.



Ссылка на сообщение Олег
23/12/2003

FFR. Спасибо за ответ. Но дизайн и заставка были выбраны самим заказчиком из беолее 30-50 вариантов. Эти варианты рисовали в несокльких вариациях каждый в течение полутора месяцев. С нашей точки зрения среди предложенных вариантов были несравнимо лучше. Но требование было,главное - чтобы сайт был информативным и "красивость" не забивала информацию. Сайт получился уже на 500 страниц. Поэтому для скорости загрузки мы максимально избегали больших картинок, не говоря о флеше, хотя сделать такие заставки не проблема. Но что будет потом у пользователя с плохим модемным соединением, которое у нас сплошь и рядом. Поэтому я и говорю, что дизайн - выбор заказчика и меня волнует не он, а общая оценка, хотя я прекрасно понимаю, что оценить то, что не видно , а только описано, практически очень сложно.



Ссылка на сообщение Cawa
23/12/2003

Возникший спор между заказчиком и исполнителем, скорее всего, следствие плохого договора между ними. Заказчик и исполнитель воспринимает сделанное совсем по разному. Например, кто-то млеет от "Черного квадрата" Малевича, а мене это кажется надувательством обывателя (к коим я и себя отношу). Попробуйте в такой ситуации договориться о цене "произведения", когда заказчик не знает чего он хочет, а исполнитель "по умолчанию" догадывается что нужно cделать! Только детальный договор помогает в таких случаях, а в данном - слепите заказчику новый сайт по образу и подобию того, что ему нравится, да мирно разойдитесь. Клиента нужно уважать, а его (клиента) вряд ли будет интересовать постороннее мнение, пусть и самого искушенного эксперта.



Ссылка на сообщение Олег
23/12/2003

Cawa. Это не спор между нами. Клиен просто очень переживает за свой сайт и интересуется мнением всех о нем. Поэтому, когда ему написали что сайт стоит максимум 100 и они сделают дешево и лучше, он естественно впал в шок. Хотя, судя по выражениям той, кто писала, они просто очень "голодные" на клиентов. На моего произвело впечатление то, что они сделали несколько сайтов местным "крутым" фирмам. А дизайн заставки и сайта выбрал сам клиент, как я уже писал. И именно потому, что мы тоже подходили по принципу клиент всегда прав - этот и остался, иначе мы никогда бы не начали и не закончили этот сайт, потому, что обсуждения вариантов, как я писал длилось ежедневно в течение полутора месяцев.



Ссылка на сообщение lnx
23/12/2003

Все бы так "болели" за мнение клиента о себе, как компания Олега... Респект.



Ссылка на сообщение Cawa
23/12/2003

2 Олег. Тогда смело сосчитайте голоса за и против, и укажите ссылку заказчику. Мой голос засчитайте в вашу пользу. (Хотя я не эксперт именно в этой области, скорее потребитель). А заказчику (на мой взгляд)по силам потратить те 100 баксов, за которые ему обещали "крутой" сайт, и почуствовать разницу. Что еще можно посоветовать? Может на самом сайте сделать опрос по этому поводу?



Ссылка на сообщение Олег
23/12/2003

Спасибо всем



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
23/12/2003

Олег. Я понял Ваш вопрос хорошо. Но хотел Вам сказать, что как посетитель впервые посетил оба сайта и сразу отметил явное несоответствие. И оно было не вашу пользу. Сейчас я рассмотрел более подробно Ваш сайт и мое мнение укрепилось.

В своей погоне за оптимизацией загрузки пр., вы "с водой выплеснули и ребенка".

Поясню свою мысль. Ваш сайт в принципе ничем не отличается от любого другого сделанного на стандартном движке. И это при том, что практически весь сверстан вручную (по вашим словам). А такие "стандартные" с позволения сказать сайты и стоят те самые пресловутые 80-100 у.е.

Я понимаю, что вы попали в классическую вилку любителей движкостроения (с чем я на этом форуме неустанно борюсь) и переубекдить заказчика весьма и весьма трудно. Он не видел, как вы вручную собирали его сайта из кусочков мозаики. Да если и видел, разве он это поймет и оценит?

Хотя отмечу, что сравниваемые сайты явно не из одной категории. Они разные и не могут тягаться дизайнами, функциональностью и пр. Попытайтесь сыграть на этом.

Хотя досадные оплошности, допущенные на сайте, играют не вашу пользу. Их вроде не замечаешь, вернее замечаешь, но не фиксируешь. Зато в подкорку это откладывается и в итоге все равно срабатывает. И явно не вашу пользу. Я походил по сайту, почитал, посмотрел...но почувствовал какой-то дискомфорт. Прошел еще раз, уже внимательно и понял - в чем причина. Поэтому просто повторюсь, заказчик формально прав, сайт не производит впечатления эксклюзивного (что вполне допустимо при ручной работе) - в этом его беда.



Ссылка на сообщение Олег
23/12/2003

Олег, напишите, пожалуйста, ту "причину" о которой Вы говорите. Ещё в который раз хочц подчеркнуть, дизайн сайта - выбор самого заказчика. А вот сравнение сайтов по функциональности и просто наполению и объему (я уж не говорю о программных решения - ошибки элементарные указанные выше безымянным - http://maximym.com/second.php?act=book)было бы интересно услышать. Кстати заказчик непосредственно и очень плотно присутствовал при разработке и у его нет необходимости убеждать в том, о чем Вы писали, его смущает ТОЛЬКО мысль о соответствии цены и функциональности. Жду Вашу причину.



Ссылка на сообщение FFR
24/12/2003

RE: Олег Краюшкин

Согласен с вами на 100% !!!

Времена самодельных движков, простите, канули в лету.

Нормальный движок - создается сегодня большими группами, часто на основе открытых исходных кодов. И вылизывание этих движков, ведется месяцами, сотнями людей. Тягаться с таким коллективом - мягко говоря, сложно.

Что же касается и темлейтов к ним, т.е. графической оболочки, так это тоже чаще всего штампуется ДИЗАЙНЕРАМИ, т.е. ХУДОЖНИКАМИ. Тоже, тягаться со спецами - сложно.



Общедоступность интернета, и инструментария создания сайтов, породила огромное количество их производителей, которые, кстати говоря обесценили как труд программистов, так и труд дизайнеров. Сегодня все кому не лень - спецы, во всем, что касается интернет, начиная от школьников, и заканчивая кем угодно.



RE: Олег.

Ну во первых: стоимость выполненной работы, если определять по трудозатратам, выше того, что заплатил вам ваш заказчик.

Стоимость сайта другой компании - ниже того, что они запросили.

Так почему же возник конфликт? На этом форуме, неоднократно обсуждался вопрос: движок-дизайн.

Часть участников, причем пользующихся авторитетом на форуме, придерживаются мнения, что дизайн, стиль, это не важно.

Но вы, как раз и наступили на эти самые грабли. Вы подошли к созданию сайта, как технари. Да, сайт сделан. Функции, заложенные в него, работают. Но....

Ваш заказчик, глянув то, что ему предложили, был поражен, так как эстетическое воздействие сайта, несравненно выше. Он удерживает глаз на мониторе. Он держит посетителя на сайте... А это главное. За счет чего? Рисовал его ХУДОЖНИК. Не обязательно член академии художеств, но человек, умеющий работать карандашом, кистью и мышкой. Этот сайт малофункционален, но его (ему подобные сайты), заказывают, причем - крутые фирмы. И хотя сайт будет даже бесполезен, закажут его. Почему? Приятно посмотреть. Есть стиль и шарм.



Ну а теперь, ответ вашему заказчику. Да, сайт можно сделать за 5, 10, 50, 80 долларов. Можно сделать за 15 000 долларов. Ну например у Темы Лебедева.

Думаю, что сайт от Темы, переделывать не придется. А вот красивый сайт от конкурентов Олега - точно придется. Хотя дизайн наверное можно и сохранить. Дизайн профессионален.

Думаю, что Вам, как заказчику, стоит продолжить дружбу с Олегом, он за свое дело болеет. И будет Ваш сайт поддерживать и в дальнейшем. Думаю, что это должно быть не бесплатно. Ну а дизайн, так его можно и поправить. И будет в итоге и приятно и функционально. И еще раз хочу сказать: Вы Олегу не переплатили, а недоплатили. Думаю, что у Вас есть художественный вкус, поэтому и дизайн подбирали 1,5 месяца. Но это не страшно. Для сайтов на РНР, дизайн можно заменить довольно просто. Найдите художника, пусть нарисует эскиз, а Олег, я надеюсь привинтит этот дизайн к Вашему сайту. Да, это потребует еще какихто затрат. Но они будут меньше, чем на разработку нового сайта.



Желаю всем выйти из этого неудобного положения, с достоинством.



Удачи.



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
24/12/2003

Олег.

Если можно мне повториться, то я с Вашего позволения это сделаю.

Причину своего дискомфорта я указал в своем сообщении выше, а именно:

1. Ваш сайт в принципе ничем не отличается от любого другого, сделанного на стандартном движке

2. Сайт не производит впечатление эксклюзивного (что вполне допустимо при ручной работе)

3. масса досадных оплошностей, в том числе и пресловутая заставка.

Далее, подробный анализ и сравнение двух указанных сайтов по функциональности, наполнению и объему будет позже. Это работа и достаточно небыстрая (просто есть служебные обязанности, за которые платят и которые необходимо делать в первую очередь), поэтому если Вы готовы подождать, то я сделаю это сравнение.


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