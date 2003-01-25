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Проплаты за рубеж



Ссылка на сообщение Endrjus
25/01/2003

Решение для проблемы придумал.И я думаю, реальное.



Ссылка на сообщение Nestor
27/01/2003

"А деятельность, самая, что не есть, коммерческая.Ради этого стоит вложить время, деньги и т.д.?

Это все для кратковременных махинаций подходит.Раз, два,пропал"

Если это действительно так, то самостоятельный агент в России - самое лучшее решение. Правильно товарищи говорят. А чтобы с юристами по поводу импорта-экспорта-налогов лишний раз не консультироваться, агент сам должен быть юристом со знанием в этой области.

2Endrjus, пишите на мыло, обсудим условия, я готов быть Вашим агентом.



Ссылка на сообщение Nika
27/01/2003

У меня такая же ситуация, я использую rupay для этого, деньги с России покупатель в Росии оплачивает через сбербанк или почту, а в Украине я получаю на свою карточку и никаких налогов.



Ссылка на сообщение Endrjus
27/01/2003

Вот Nika"s схема уже начинает нравиться, тем более есть на кого на Украине положиться.

to Nika: можно ли Вам на мыло письмецо? Или так схемку объясните неискушенному:)



Ссылка на сообщение Nika
27/01/2003

Схема простая, ставиш нтмл-код на сайте и принимаешь платежи с России и с Украины разными способами и банковские переводы и сберкасса и почта, а сам получаешь все деньги на карточку или webmoney это уже как укажешь при регистрации, при такой схеме не надо регистрировать предприятие или предпринимателя и нет никаких налогов.



Ссылка на сообщение Endrjus
27/01/2003

Спасибо ,Nika, начну прорабатывать информацию



Ссылка на сообщение Endrjus
28/01/2003

Перевести рубли на укр.счет из столиц непроблемно, а из мелких?

to Nika:

Почитал инфу на рупэй.Есть интересные моменты.Но и есть и отрицательные.Например,клиентполучает счет с моего сайта с совсем как бы и не моими реквизитами.Я бы на месте клиента засомневался, переводя сумму экв.даже 100-200 грн.Конечно, можно выложить пояснения, почему это делается, назвать первого получателя платежа "партнером" и т.д. Ваши мысли по этому поводу.



Ссылка на сообщение Endrjus
29/01/2003

to Nika:

Да,вот..забыл еще спросить по ходу дела.Как это у Вас, не надо регистрировать если на карточку и.т.д. ? Деньги на счет же приходят...Или она не гривневая?



Ссылка на сообщение Nika
29/01/2003

to Endrjus:

если на сайте написано, что принимаем платежи через платежную систему, то у покупателя не возникает сомнений, так как если это размещено на сайте продавца значит продавец проверил данную ситему и работает через нее.

По приходу денег на карточку - мне приходят деньги на гривневую карточку с назначением "перевод личных средств", можно на вебмони, а потом обналичить, но мне удобнее на карточку.


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