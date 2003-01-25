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Проплаты за рубеж
25/01/2003
Решение для проблемы придумал.И я думаю, реальное.
Решение для проблемы придумал.И я думаю, реальное.
27/01/2003
"А деятельность, самая, что не есть, коммерческая.Ради этого стоит вложить время, деньги и т.д.?
Это все для кратковременных махинаций подходит.Раз, два,пропал"
Если это действительно так, то самостоятельный агент в России - самое лучшее решение. Правильно товарищи говорят. А чтобы с юристами по поводу импорта-экспорта-налогов лишний раз не консультироваться, агент сам должен быть юристом со знанием в этой области.
2Endrjus, пишите на мыло, обсудим условия, я готов быть Вашим агентом.
"А деятельность, самая, что не есть, коммерческая.Ради этого стоит вложить время, деньги и т.д.?
Это все для кратковременных махинаций подходит.Раз, два,пропал"
Если это действительно так, то самостоятельный агент в России - самое лучшее решение. Правильно товарищи говорят. А чтобы с юристами по поводу импорта-экспорта-налогов лишний раз не консультироваться, агент сам должен быть юристом со знанием в этой области.
2Endrjus, пишите на мыло, обсудим условия, я готов быть Вашим агентом.
27/01/2003
Схема простая, ставиш нтмл-код на сайте и принимаешь платежи с России и с Украины разными способами и банковские переводы и сберкасса и почта, а сам получаешь все деньги на карточку или webmoney это уже как укажешь при регистрации, при такой схеме не надо регистрировать предприятие или предпринимателя и нет никаких налогов.
Схема простая, ставиш нтмл-код на сайте и принимаешь платежи с России и с Украины разными способами и банковские переводы и сберкасса и почта, а сам получаешь все деньги на карточку или webmoney это уже как укажешь при регистрации, при такой схеме не надо регистрировать предприятие или предпринимателя и нет никаких налогов.
28/01/2003
Перевести рубли на укр.счет из столиц непроблемно, а из мелких?
to Nika:
Почитал инфу на рупэй.Есть интересные моменты.Но и есть и отрицательные.Например,клиентполучает счет с моего сайта с совсем как бы и не моими реквизитами.Я бы на месте клиента засомневался, переводя сумму экв.даже 100-200 грн.Конечно, можно выложить пояснения, почему это делается, назвать первого получателя платежа "партнером" и т.д. Ваши мысли по этому поводу.
Перевести рубли на укр.счет из столиц непроблемно, а из мелких?
to Nika:
Почитал инфу на рупэй.Есть интересные моменты.Но и есть и отрицательные.Например,клиентполучает счет с моего сайта с совсем как бы и не моими реквизитами.Я бы на месте клиента засомневался, переводя сумму экв.даже 100-200 грн.Конечно, можно выложить пояснения, почему это делается, назвать первого получателя платежа "партнером" и т.д. Ваши мысли по этому поводу.
29/01/2003
to Endrjus:
если на сайте написано, что принимаем платежи через платежную систему, то у покупателя не возникает сомнений, так как если это размещено на сайте продавца значит продавец проверил данную ситему и работает через нее.
По приходу денег на карточку - мне приходят деньги на гривневую карточку с назначением "перевод личных средств", можно на вебмони, а потом обналичить, но мне удобнее на карточку.
to Endrjus:
если на сайте написано, что принимаем платежи через платежную систему, то у покупателя не возникает сомнений, так как если это размещено на сайте продавца значит продавец проверил данную ситему и работает через нее.
По приходу денег на карточку - мне приходят деньги на гривневую карточку с назначением "перевод личных средств", можно на вебмони, а потом обналичить, но мне удобнее на карточку.
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