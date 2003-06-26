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Продажи



Ссылка на сообщение А.Р.
26/06/2003

Вполне возможно Олег прав.....

Имхо сейчас вообще народ все больше привязывается к определенным магазинам.... по себе могу сказать раньше покупал все в разных магазинах а сейчас только в мвидео... накопительную скидку жалко :)



Ссылка на сообщение Эксперт
26/06/2003

Предложенные идеи не выдерживают критики. Если это перепроизводство, и холодильники никому не нужны, или если все полюбили другой магазин - какого рожна они на сайт-то ходят?! Ведь посещаемость не упала.



Нет, если каждый день в магазин приходит 500 человек, вздыхают, уходят, а завтра вновь приходят - тут что-то другое.



Подсказка: см. на градусник.



Ссылка на сообщение Михаил
26/06/2003

Олег. Ну какой кризис перепроизводства?

Перепроизводство - это не сиюминутный процесс, что 2 недели назад не было перепроизводства, а сегодня оно резко наступило, а завтра закончилось. Уже сегодня спрос резко пошел вверх. Это временное падение спроса неизвестно с чем связанное, Такие периоды возникают спонтанно и я их уже наблюдаю в течении 10 лет и никак не могу привязать к чему-то, разве что к погоде (кстати вот такому падению всегда сопутствует крайне неустойчивая погода с резкими переменами)



Ссылка на сообщение Михаил
26/06/2003

Не видел сообщения Эксперта, я думаю, что он близок к истине, когда имел ввиду градусник, Эксперт он и в Африке Эксперт.



Ссылка на сообщение Михаил
26/06/2003

Получилось как в картах - поплакался и пошла масть.



Ссылка на сообщение Andre
26/06/2003

Часто краткосрочные провалы связаны с какими-то значительными общественными событиями (крупный теракт, как в Нью-Йорке, начало войны в Ираке и тд). Да и на днях- банду в МВД накрыли. Странно, но влияние несомненно есть. Видимо юзеры больше по новостным сайтам начинают лазить.



Ссылка на сообщение Константин Тимошенко
26/06/2003

Начинайте выкупать старые холодильники. Объявите конкурс на "самый старый холодильник" и тп. Шевелитесь, шевелитесь!



Ссылка на сообщение Олег
27/06/2003

Михаил. Думаю, что я оказался прав. Во-первых градусник относится к внешним факторам. Второе, сказать точно можно только проведя анализ на взаимосвязь величины и частоты покупки холодильников с уровнем температуры (что-то у Вас таких исследований я не заметил, равно как и у Эксперта). Далее, этот аргумент абсолютно несостоятелен. А что раньше градусник вообще не работал или стоял на месте?

Перепроизводство гораздо более весомый аргумент в этом случае. А такой фактор как уменьшение продаж мяса в связи с "коровьим бешенством"? Его вы тоже не учитываете? И зачем мне покупать холодильник, если мне туда нечего складывать?

Поэтому сказать однозначно трудно, пока не проведешь соответствующие исследования. Но знаю точно, такие казалось бы, необъяснимые спады продаж всегда связаны с внешними факторами. Просто их обычно не учитывают или не замечают.

Тем более вы говорите, что уже 10 лет замечаете этакие странности в поведении покупателей. Вот бы и задаться целью выяснить - в чема здесь причина? А может это еще один резерв повышения продаж?


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