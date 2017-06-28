Продам действующий интернет-магазин детской обуви
Анастасия Гр,
ИП Интернет-магазин детской обуви
Москва, Россия
ИП Интернет-магазин детской обуви
Москва, Россия
28/06/2017
Продается интернет-магазин детской обуви - 2 550 000 руб.
Работает более 3-х лет, с мая 2014 года.
Платформа сайта – InSales, легка в освоении, стабильна в работе, быстрая и качественная тех. поддержка с минимальными ежемесячными затратами. Проведено большое количество собственных доработок по дизайну и функционалу стандартного шаблона InSales.
Есть мобильная версия – шаблон сайта адаптивный для компьютеров, планшетов, смартфонов.
Основные финансовые показатели:
• Оборот за год: 4 130 000 руб.
• Прибыль за год: 1 250 000 руб.
Магазин работает практически автономно без дополнительного вмешательства. Основная задача владельца: маркетинг и реклама (проведение промо-акций и распродаж), поддержание и, при желании, расширение ассортимента, контент для нового товара (тексты, фотографии).
Контент сайта полностью уникальный:
• Собственные фотографии товаров + 3D фото + видео ролики для части товаров
• Тексты от профессиональных копирайтеров – описания в категориях, описания к каждому товару
• Отзывы к товарам - около 700 отзывов покупателей
На Яндекс.Маркете магазин 3 года, рейтинг 4 звезды, 23 отзыва.
База email адресов покупателей – более 3000 адресатов.
За 2 550 000 руб. продается все вместе:
• обувь в наличии на складе (товарные остатки на сумму 1 300 000 руб.)
• сайт
• домен
• рекламные кампании в Яндекс и Google
• группы в соц. сетях
• все контакты с поставщиками
• все связи с подрядчиками (доставка, колл-центр).
Все договоры с поставщиками и подрядчиками поможем перезаключить на нового владельца.
Причина продажи: Нехватка времени на развитие магазина в связи с загруженностью по новым проектам.
Работа интернет-магазина
Полный аутсорсинг (фуллфилмент) от компании-подрядчика Ritm-Z:
• Колл-центр
• Складские услуги (хранение товара, складской учет, ежемесячная инвентаризация, предпродажная подготовка товара, комплектация/раскомплектация заказов, упаковка, прием и обработка возвратов и т.д.)
• Работа с поставщиками товаров
• Доставка по всей России курьером, в пункты самовывоза, посылками Почты России (Курьерская служба - Axiomus, BoxBerry, Почта России, DPD, TopDelivery)
• Срочная доставка в день заказа в течение 4 часов (Курьерская служба Bringo)
• Кассовое обслуживание
• СМС-информирование
Деньги за покупки перечисляются на расчетный счет ИП 1-2 раза в неделю.
Телефонный номер арендуется у компании Манго Телеком.
Вся бухгалтерия ведется на сайте www.moedelo.org
Товары на сайте:
• Детская обувь из натуральной кожи российского производства с профилактическими ортопедическими свойствами – в наличии на складе.
• Светящиеся кроссовки с USB зарядкой производства Китай – в наличии на складе.
• Самокаты Razor – забираем у поставщика под заказ (от 1 шт).
• Пледы и комбинезоны Dusty Miller из натуральной шерсти для новорожденных – забираем у поставщика под заказ (от 1 шт).
• Сопутствующие товары – колготки, гольфы – в наличии на складе.
Товарные остатки на складе – 1 300 000 руб. (по закупке). Все закупки подтверждены счетами. Склад находится в Москве (САО), на одной территории с курьерской службой – очень удобно для передачи скомплектованных заказов в службу доставки и возвратов невыкупленных заказов (или пар обуви, взятых на примерку).
Налажена система примерки нескольких пар (до 5 пар в одном заказе) для доставок по Москве и Санкт-Петербургу. Возвраты передаются курьерской службой обратно на склад на хранение и возвращаются в продажу на сайте.
Всего на сайте 198 артикулов, размеры обуви 16-46, общее количество 917 пар обуви в наличии.
Посещаемость
• Переходы на сайт – 1500 в сутки
• Переходы из поисковых систем (по SEO) – 1000 в сутки
В конце 2016 года были проведены серьезные работы по SEO, посещаемость в 2017 году качественно подросла – снизилось количество платного трафика с рекламы, выросло количество органического трафика из поисковых систем Яндекс и Google.
Данные по SEO
ТИЦ – 70
Страниц в поиске:
• Яндекс – 25 000 страниц в поиске
• Google – 118 000 страниц в поиске
Настроена автоматическая выгрузка фидов (файлов выгрузки товаров):
• Яндекс. Маркет (с размерами и характеристиками)
• Merchant Centеr (с размерами и характеристиками)
Контекстная реклама
Ключевых слов для рекламных кампаний – более 15 тысяч ключевых слов и словосочетаний (собирались с помощью программы Key Collector)
Рекламные кампании:
• Яндекс Маркет – 607 предложений (товаров)
• Яндекс Директ (поиск) – 25 рекламных кампаний
• Яндекс Директ (РСЯ) – 17 рекламных кампаний
• Google Merchant – 622 предложения (товара)
• Google Adwords – 29 рекламных кампаний
Коды для аналитики:
• Яндекс Метрика
• Google Analytics
Социальные сети
• Instagram (4100 подписчиков)
• Вконтакте (1280 подписчиков)
• Одноклассники (600 подписчиков)
• Facebook (группа не раскручена)
• Канал на YouTube (287 видео роликов)
Все подписчики – живые люди из целевой аудитории, мамы с детьми. Набирались органически за счет постинга интересного контента для ЦА и с помощью продвижения – реклама у популярных блогеров, конкурсы, промо-акции, привлечение по хэштегам, таргетированная реклама и т.д.
Продается интернет-магазин детской обуви - 2 550 000 руб.
Работает более 3-х лет, с мая 2014 года.
Платформа сайта – InSales, легка в освоении, стабильна в работе, быстрая и качественная тех. поддержка с минимальными ежемесячными затратами. Проведено большое количество собственных доработок по дизайну и функционалу стандартного шаблона InSales.
Есть мобильная версия – шаблон сайта адаптивный для компьютеров, планшетов, смартфонов.
Основные финансовые показатели:
• Оборот за год: 4 130 000 руб.
• Прибыль за год: 1 250 000 руб.
Магазин работает практически автономно без дополнительного вмешательства. Основная задача владельца: маркетинг и реклама (проведение промо-акций и распродаж), поддержание и, при желании, расширение ассортимента, контент для нового товара (тексты, фотографии).
Контент сайта полностью уникальный:
• Собственные фотографии товаров + 3D фото + видео ролики для части товаров
• Тексты от профессиональных копирайтеров – описания в категориях, описания к каждому товару
• Отзывы к товарам - около 700 отзывов покупателей
На Яндекс.Маркете магазин 3 года, рейтинг 4 звезды, 23 отзыва.
База email адресов покупателей – более 3000 адресатов.
За 2 550 000 руб. продается все вместе:
• обувь в наличии на складе (товарные остатки на сумму 1 300 000 руб.)
• сайт
• домен
• рекламные кампании в Яндекс и Google
• группы в соц. сетях
• все контакты с поставщиками
• все связи с подрядчиками (доставка, колл-центр).
Все договоры с поставщиками и подрядчиками поможем перезаключить на нового владельца.
Причина продажи: Нехватка времени на развитие магазина в связи с загруженностью по новым проектам.
Работа интернет-магазина
Полный аутсорсинг (фуллфилмент) от компании-подрядчика Ritm-Z:
• Колл-центр
• Складские услуги (хранение товара, складской учет, ежемесячная инвентаризация, предпродажная подготовка товара, комплектация/раскомплектация заказов, упаковка, прием и обработка возвратов и т.д.)
• Работа с поставщиками товаров
• Доставка по всей России курьером, в пункты самовывоза, посылками Почты России (Курьерская служба - Axiomus, BoxBerry, Почта России, DPD, TopDelivery)
• Срочная доставка в день заказа в течение 4 часов (Курьерская служба Bringo)
• Кассовое обслуживание
• СМС-информирование
Деньги за покупки перечисляются на расчетный счет ИП 1-2 раза в неделю.
Телефонный номер арендуется у компании Манго Телеком.
Вся бухгалтерия ведется на сайте www.moedelo.org
Товары на сайте:
• Детская обувь из натуральной кожи российского производства с профилактическими ортопедическими свойствами – в наличии на складе.
• Светящиеся кроссовки с USB зарядкой производства Китай – в наличии на складе.
• Самокаты Razor – забираем у поставщика под заказ (от 1 шт).
• Пледы и комбинезоны Dusty Miller из натуральной шерсти для новорожденных – забираем у поставщика под заказ (от 1 шт).
• Сопутствующие товары – колготки, гольфы – в наличии на складе.
Товарные остатки на складе – 1 300 000 руб. (по закупке). Все закупки подтверждены счетами. Склад находится в Москве (САО), на одной территории с курьерской службой – очень удобно для передачи скомплектованных заказов в службу доставки и возвратов невыкупленных заказов (или пар обуви, взятых на примерку).
Налажена система примерки нескольких пар (до 5 пар в одном заказе) для доставок по Москве и Санкт-Петербургу. Возвраты передаются курьерской службой обратно на склад на хранение и возвращаются в продажу на сайте.
Всего на сайте 198 артикулов, размеры обуви 16-46, общее количество 917 пар обуви в наличии.
Посещаемость
• Переходы на сайт – 1500 в сутки
• Переходы из поисковых систем (по SEO) – 1000 в сутки
В конце 2016 года были проведены серьезные работы по SEO, посещаемость в 2017 году качественно подросла – снизилось количество платного трафика с рекламы, выросло количество органического трафика из поисковых систем Яндекс и Google.
Данные по SEO
ТИЦ – 70
Страниц в поиске:
• Яндекс – 25 000 страниц в поиске
• Google – 118 000 страниц в поиске
Настроена автоматическая выгрузка фидов (файлов выгрузки товаров):
• Яндекс. Маркет (с размерами и характеристиками)
• Merchant Centеr (с размерами и характеристиками)
Контекстная реклама
Ключевых слов для рекламных кампаний – более 15 тысяч ключевых слов и словосочетаний (собирались с помощью программы Key Collector)
Рекламные кампании:
• Яндекс Маркет – 607 предложений (товаров)
• Яндекс Директ (поиск) – 25 рекламных кампаний
• Яндекс Директ (РСЯ) – 17 рекламных кампаний
• Google Merchant – 622 предложения (товара)
• Google Adwords – 29 рекламных кампаний
Коды для аналитики:
• Яндекс Метрика
• Google Analytics
Социальные сети
• Instagram (4100 подписчиков)
• Вконтакте (1280 подписчиков)
• Одноклассники (600 подписчиков)
• Facebook (группа не раскручена)
• Канал на YouTube (287 видео роликов)
Все подписчики – живые люди из целевой аудитории, мамы с детьми. Набирались органически за счет постинга интересного контента для ЦА и с помощью продвижения – реклама у популярных блогеров, конкурсы, промо-акции, привлечение по хэштегам, таргетированная реклама и т.д.
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