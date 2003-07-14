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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Проблемы с почтой



Ссылка на сообщение Oxana S.
14/07/2003

2Ash

Документы мы высылаем по заявке, которая есть на сайте www.arim.ru

Ежемесячный взнос (пока иного не решит Общее собрание) - $ 50, вступительный $ 50.



Ссылка на сообщение Кирилл
14/07/2003

А чего Вы с почтой работаете? Это ж ужас какой-то!

Мы тоже столкнулись както с этой проблемой и выбрали ЕМС-ГарантПост и КурьерСервисЭкспресс (последний дешевле). Там и сроки отменные, и качество... Рекомендую.



Ссылка на сообщение Святослав
14/07/2003

Кирилл, буду признателен, если дадите линки на ЕМС и КурьерСервисЭкспресс или какую-либо контактную информацию данных компаний, желательно в СПб



Ссылка на сообщение BreeZ
14/07/2003

ЕМС знал до этого... но цены не особо...

www.garantpost.ru



А вот за КурьерСервисЭкспресс (http://www.courierservice.rU) спасибо, но посмотрел я там тарифы и что-то не увидел дешивизны :) В ЕМС дешевле...



Сейчас вот буду пробовать связаться с http://www.cpcr.ru/

У них вроде подешевле и работают они с многими магазинами...



Ссылка на сообщение Cterra
19/07/2003

EMS Гаран-Пост получил "красную карточку" от почты и вроде бы отстранен от кормушки. Есть еще UPS и DHL, дорого - зато надежно!



Ссылка на сообщение Nik
19/07/2003

Cterra:

А они что почтой пользовались, чтобы посылки из города в город перевозить?



Ссылка на сообщение Кирилл
21/07/2003

То Cterra:

Что Вы имеете ввиду под словом "красная карточка"? За что они получили ее? Есть ли достоверная информация?

Мне это важно, т.к. мы работаем с ними.

И пока никаких огрехов не было (разве что по Москве доставка ну просто никакая...)



Ссылка на сообщение Павел Коротов
23/07/2003

2Cterra:

Да нет, вроде бы проходила информация, что они всё уладили. Вот, например: http://www.garantpost.ru/news/press/11/



Ссылка на сообщение Piper
13/10/2003

Мы работали одно время с СПСР - доставляют довольно быстро, в заявленные сроки... Но деньги назад могут везти до месяца... Да и не дешево это... немногие клиенты идут на это...



Ссылка на сообщение Andrew
15/10/2003

Мы работаем с Питерсокой спецсвязью (СПСР), все, вроде, хорошо, толко деньги через 3 недели получили. Но это уже второй вопрос. Наших клиентов тариф устраивает, а это главное.



Ссылка на сообщение Covax
24/10/2003

Можем организовать отправку мелких заказов по почте наложенным платежом с перечислением денег сразу на ваш расчетный счет или наличными. Ваше дело только упаковать заказы и подготовить необходимые документы, отправка в тот же или на следующий рабочий день. Обьемы любые, заключается договор. На все вопросы отвечу по email.



Ссылка на сообщение Astark
20/12/2009

Что за АРИМ ?
вот этот http://www.arim.ru/ ?
Ежемесячный взнос 50$ ЗА ЧТО???))))

Просветите пож, какой толк АРИМ дает интернет магазинам?



Ссылка на сообщение Alica
21/12/2009

Вы дату топика видели? :wink:



Ссылка на сообщение Astark
21/12/2009

естественно)
Суть дела не меняется!

И все же какой толк АРИМ дает интернет магазинам?



Ссылка на сообщение Alica
22/12/2009

теперь уже никакого, т.к. на сегодняшний день они заявляют себя, как обычный каталог интернет-магазинов... у них на сайте все написано :wink:


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