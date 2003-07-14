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Проблемы с почтой
14/07/2003
2Ash
Документы мы высылаем по заявке, которая есть на сайте www.arim.ru
Ежемесячный взнос (пока иного не решит Общее собрание) - $ 50, вступительный $ 50.
2Ash
Документы мы высылаем по заявке, которая есть на сайте www.arim.ru
Ежемесячный взнос (пока иного не решит Общее собрание) - $ 50, вступительный $ 50.
14/07/2003
ЕМС знал до этого... но цены не особо...
www.garantpost.ru
А вот за КурьерСервисЭкспресс (http://www.courierservice.rU) спасибо, но посмотрел я там тарифы и что-то не увидел дешивизны :) В ЕМС дешевле...
Сейчас вот буду пробовать связаться с http://www.cpcr.ru/
У них вроде подешевле и работают они с многими магазинами...
ЕМС знал до этого... но цены не особо...
www.garantpost.ru
А вот за КурьерСервисЭкспресс (http://www.courierservice.rU) спасибо, но посмотрел я там тарифы и что-то не увидел дешивизны :) В ЕМС дешевле...
Сейчас вот буду пробовать связаться с http://www.cpcr.ru/
У них вроде подешевле и работают они с многими магазинами...
23/07/2003
2Cterra:
Да нет, вроде бы проходила информация, что они всё уладили. Вот, например: http://www.garantpost.ru/news/press/11/
2Cterra:
Да нет, вроде бы проходила информация, что они всё уладили. Вот, например: http://www.garantpost.ru/news/press/11/
24/10/2003
Можем организовать отправку мелких заказов по почте наложенным платежом с перечислением денег сразу на ваш расчетный счет или наличными. Ваше дело только упаковать заказы и подготовить необходимые документы, отправка в тот же или на следующий рабочий день. Обьемы любые, заключается договор. На все вопросы отвечу по email.
Можем организовать отправку мелких заказов по почте наложенным платежом с перечислением денег сразу на ваш расчетный счет или наличными. Ваше дело только упаковать заказы и подготовить необходимые документы, отправка в тот же или на следующий рабочий день. Обьемы любые, заключается договор. На все вопросы отвечу по email.
20/12/2009
Что за АРИМ ?
вот этот http://www.arim.ru/ ?
Ежемесячный взнос 50$ ЗА ЧТО???))))
Просветите пож, какой толк АРИМ дает интернет магазинам?
Что за АРИМ ?
вот этот http://www.arim.ru/ ?
Ежемесячный взнос 50$ ЗА ЧТО???))))
Просветите пож, какой толк АРИМ дает интернет магазинам?
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