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про eHouse вопрос



Ссылка на сообщение Noone
13/11/2003

г-н Улендеев между прочим

считает что это его демпингуют

Слышал я такое мнение

Может он где-то прав?



Кстати насчет демпинга

демпинг - это когда продают дешевле затрат



Остальное не демпинг а ценовая политика



В какой нибудь пятерочке торговая наценка 10%

Это что - демпинг?



Нет - просто у них формат такой - дискаунтер

И для того чтобы работать в таком формате надо особые знания и умения



А работа в стиле арт-салона требует других



Вот потому и наценка разная, а в арт салонах не продаются чипсы, хотя картины в дискаунтере - без проблем



Ссылка на сообщение Орешин Михаил
13/11/2003

"Демпинг - осуществляемый для вытеснения конкурентов и захвата внешних рынков сбыта вывоз товаров из страны по более низким ценам, чем цены внутри страны или на мировом рынке. Демпинг может осуществляться за счет средств фирмы-экспортера или с помощью государства путем субсидирования экспортных поставок из средств государственного бюджета. "



То есть не продажа дешевле затрат, а снижение цен отсносительно конкурентов...



http://www.officefile.ru/article.php?id=339



Ссылка на сообщение rus
13/11/2003

Даже "Обвал цен" Арбат-Престижа - не демпинг, а ценовая политика, хотя рекламные позиции они продают дешевле чем покупают? причем процентов на 10-20-30.

Сволочи конечно, а что делать?



Рынок взрослеет... То ли еще будет.



Ссылка на сообщение Виктория
13/11/2003

Я наверное соглашусь с Константином.



Все привыкли работать по схеме "купил-навернул 30%-продал". И все имели уважение :)



К сожалению или к счастью, эти времена закончились. Кто снял сливки, тот и молодец :) С eHouse все в общем-то понятно - все их компьютерные шопы есть детки одного дистрибьютора и работают с его складов по входящей для него цене. Поэтому и наблюдается картина, когда входные дилерские цены выше, чем цены ИМ. Вот такая вот у нас рыночная ситуация. Представительствам вендоров это, конечно, не нравится, а что делать?! Формально эти шопы независимы, все оформлено корректно по 0.001% + черная таможня способствует, конечно :(



На мой взгляд, плакаться и жаловаться на демпинг не стоит, надо искать новые способы получения прибыли, даже торгуя ниже затрат :) Кстати, это достаточно просто (это касается METRO Cash&Carry и Арбат-Престижа) - почитайте о экономическом законе больших чисел и увидите, что можно давать цены ниже закупочных :)



Мне кажется, сейчас, во всяком случае для компьютерного рынка, настала пора, когда победит тот, кто а) очень хорошо знает свою номенклатуру б) умеет управлять ценами в) чувствует тенденции рынка и умеет правильно их использовать. Ну и маркетинг граммотный, конечно...



А eHouse - молодцы :) Хорошо сделанные проекты, хороший маркетинг, хороший персонал! Есть чему поучиться :)



Ссылка на сообщение kwit
13/11/2003

2Костя Каширин. Всяк кулик свое болото хвалит.

Я бы искренне удивился, согласись бы ты с моим постом.



Пример с интервентом.ру показателен. В бытность мою продактом в одной достопочтимой конторе мы, дистрибуторы, договаривались по ценам на интересные продукты, чтобы заработать всем. И боролись за клиента сервисом, стабильностью, ну и конечно ценами (не на последнем месте). Почитаешь на сайте у интервента про условия - альтруизм чистой воды - за 1 бакс с заказа работают? А смысл? и кстати, что же стало с сиэйчесом теперь? где он?



Ссылка на сообщение Константин
14/11/2003

С таким подходом к клиентам - впаривание им битой техники и некондиции (купленной очевидно на вес, как секонд хенд), можно держать сколь угодно низкие цены, конкуренты отдыхают.

- Вы мне привезли неисправную технику. Как насчет заменить?

- Да па-а-ашёл ты... делать экспертизу...

"Хороший персонал" и "отличный маркетинг". От других.

Так можно демпинговать :).



Ссылка на сообщение Виктория
14/11/2003

Константин, у вас явно проблемы с Интернет-магазинами:) Все-то вас они обмануть хотят :)



Наверное, я - счастливая идиотка, но за мои 5 лет активного пользователя ИМ, мне ни разу не привезли битую технику или некондицию. Правда были притензии к сроку доставки, но это по-моему больная мозоль для всех, и даже для офф-лайн бизнеса.



Этим в большей степени сами дистрибьюторы грешат - неоднократно поставляли царапанный, явно б\у товар.



Нет, Константин, тут дело все-таки не в этом, а в другом (см. мой пост выше)



Ссылка на сообщение Константин
14/11/2003

:) Вика, это у ИМ проблемы со мной. Если плохо работают.

Не ставьте с ног на голову - "царю опять народ плохой попался".

И больные мозоли надо срезать, а не терпеть, имхо. А то они разрастутся.

И в данном конкретном случае - я им врежУ где могу. И думаю, все ж им было бы выгоднее в прошлый раз "заменить", чем понты гонять. А так - есть враг на всю жизнь. :) Им это надо было? И кто знает, где мы еще пересечемся, на каких дорожких. Мир-то - он маленький...



Ссылка на сообщение Виктория
14/11/2003

Костя, я просто в восторге от вашей самоуверенности :) Мне прямо-таки завидно! Вы тренинги не проводите? :)



А если серьезно, Костя, А КАК НАДО?



Только давайте на примерах, а не критикой, и желательно на собственных :)



Ссылка на сообщение Константин
14/11/2003

Да пример из моей жизни - лениво в тутошник топиках рыться. С прошлого фефраля-марта, кацца.

Привезли сканер от этих негодяев. "К внешнему виду претензий не имею".

Инсталируем - громко шуршит, но не сканирует. Звоним, так мол и так. Старый НР - работает - ваш - ну в какую. Нам бы заменить ба...

Некто Татьяна Бураченкова (у меня все ходы записаны :)) - "товар технически сложный, возврату и замене не подлежит".

"ребяты, я это знаю, я не про "взад" говорю, а про то, что подсунули нерабочий. Это уже "мошенничеством" попахивает".

"Ах так - тогда проводите экспертизу, тогда поменяем".

Ладно... (я вам тогда еще и контракт впаяю с упущенной выгодой... долго, муторно, но дело принципа).

Центр обслуги по-дороге. Приехал, так-и-так. ребята проводите экспертизу.

Да мы проведем, конечно, но давайте мы просто его заменим.

:) Вот тут я, надо сказать, сломался - мне действительно нужен был сканер и срочно. И я забрал новый.

Т.е. ЭТИХ отмазал "сервисный центр". Но осадок остался...

Я, Вика, тут про все приключения пишу :) Тоже в инете покупаю все, кроме того, что мерить надо. От холодильников, до матрасов и книжек.

Вот к кому пока нет претензий - это Болеро (книжки по итальянскому там заказывал) и "Служба 77", пока рядом Ашан не построили. Никаких вопросов.

Со всеми остальными - всегда какое-то приключение.

Ну не знаю, может я слишком вредный, но привык, что "завтра в 18" - это завтра в 18, а не "послезавтра в 10, потому что у нас машина поломалась, и пришлось нанимать чужую, а это дороже, и я должен доплатить" :)

Или "мы тут заблудились, а вы говорили, что от МКАДа 200 м, а мы наездили 10 км по вашим Митищам, но нам не поверят, поэтому не могли бы вы...".

Или "подъем на лифте в % от стоимости" (хорошо, что страховку не навязывают, все ж "высотные работы" :) ).



Поэтому и этот ваш "с хорошим маркетингом" - он точно такой же как все - впаривает, втюхивает, со всем своим совковым ненавязчивым сервисом. Т.ч. не расслабляйтесь. Если Вам до сих пор везло - это не значит, что будет везти всегда. Хотя 90% проблем - это доставка, а с ней то Вы как раз смирились. А я - нет :). Т.ч. следите за новостями.



Ссылка на сообщение Виктория
14/11/2003

Костя, внимательнейшим образом читала о ваших вышеуказанных приключениях :)



Но спрашивала я о другом :) И думаю, вы поняли о чем, но тему сменили. Нехорошо, товарищ :)



Ссылка на сообщение Константин
14/11/2003

а я не понял :( Давай "открытым текстом".



Ссылка на сообщение Виктория
14/11/2003

А если серьезно, Костя, А КАК НАДО? Только давайте на примерах, а не критикой, и желательно на собственных :) Я говорила об ИМ.



Ссылка на сообщение Константин
14/11/2003

Я то в основном чужими ИМ занимаюсь. И то, не созданием, а переделками, в смысле "работа над ошибками".

И клиент не всегда хочет резать "по-живому". Т.е. "да-да, вот надо исправить, но попозже". :)

Своих у меня нет ИМ.

Во-первых - муторно это.

Во-вторых - нету у меня сейчас поставщика товара на хороших условиях, что бы маржу можно было приличную выставить.

Так. аутсорсы разные. Это ж не магазины, а так. интернет-разведка и поиск "языков". Поэтому приходится работать только с дорогими товарами, что б комиссионные кормили.



Есть у вас приличный поставщик?



Ссылка на сообщение Константин
15/11/2003

PS. :) Вы девушка странная, Вика.

Как я могу вам рассказать "как надо", если нет КОНКРЕТНОГО проекта. Это ж не шаблоная работа, "делай раз, делай два, делай три". А очень творческая.

:) Да и контракта с Вами тоже нет... Чего ради распинаться-то?


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