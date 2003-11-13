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про eHouse вопрос
13/11/2003
г-н Улендеев между прочим
считает что это его демпингуют
Слышал я такое мнение
Может он где-то прав?
Кстати насчет демпинга
демпинг - это когда продают дешевле затрат
Остальное не демпинг а ценовая политика
В какой нибудь пятерочке торговая наценка 10%
Это что - демпинг?
Нет - просто у них формат такой - дискаунтер
И для того чтобы работать в таком формате надо особые знания и умения
А работа в стиле арт-салона требует других
Вот потому и наценка разная, а в арт салонах не продаются чипсы, хотя картины в дискаунтере - без проблем
г-н Улендеев между прочим
считает что это его демпингуют
Слышал я такое мнение
Может он где-то прав?
Кстати насчет демпинга
демпинг - это когда продают дешевле затрат
Остальное не демпинг а ценовая политика
В какой нибудь пятерочке торговая наценка 10%
Это что - демпинг?
Нет - просто у них формат такой - дискаунтер
И для того чтобы работать в таком формате надо особые знания и умения
А работа в стиле арт-салона требует других
Вот потому и наценка разная, а в арт салонах не продаются чипсы, хотя картины в дискаунтере - без проблем
13/11/2003
"Демпинг - осуществляемый для вытеснения конкурентов и захвата внешних рынков сбыта вывоз товаров из страны по более низким ценам, чем цены внутри страны или на мировом рынке. Демпинг может осуществляться за счет средств фирмы-экспортера или с помощью государства путем субсидирования экспортных поставок из средств государственного бюджета. "
То есть не продажа дешевле затрат, а снижение цен отсносительно конкурентов...
http://www.officefile.ru/article.php?id=339
"Демпинг - осуществляемый для вытеснения конкурентов и захвата внешних рынков сбыта вывоз товаров из страны по более низким ценам, чем цены внутри страны или на мировом рынке. Демпинг может осуществляться за счет средств фирмы-экспортера или с помощью государства путем субсидирования экспортных поставок из средств государственного бюджета. "
То есть не продажа дешевле затрат, а снижение цен отсносительно конкурентов...
http://www.officefile.ru/article.php?id=339
13/11/2003
Я наверное соглашусь с Константином.
Все привыкли работать по схеме "купил-навернул 30%-продал". И все имели уважение :)
К сожалению или к счастью, эти времена закончились. Кто снял сливки, тот и молодец :) С eHouse все в общем-то понятно - все их компьютерные шопы есть детки одного дистрибьютора и работают с его складов по входящей для него цене. Поэтому и наблюдается картина, когда входные дилерские цены выше, чем цены ИМ. Вот такая вот у нас рыночная ситуация. Представительствам вендоров это, конечно, не нравится, а что делать?! Формально эти шопы независимы, все оформлено корректно по 0.001% + черная таможня способствует, конечно :(
На мой взгляд, плакаться и жаловаться на демпинг не стоит, надо искать новые способы получения прибыли, даже торгуя ниже затрат :) Кстати, это достаточно просто (это касается METRO Cash&Carry и Арбат-Престижа) - почитайте о экономическом законе больших чисел и увидите, что можно давать цены ниже закупочных :)
Мне кажется, сейчас, во всяком случае для компьютерного рынка, настала пора, когда победит тот, кто а) очень хорошо знает свою номенклатуру б) умеет управлять ценами в) чувствует тенденции рынка и умеет правильно их использовать. Ну и маркетинг граммотный, конечно...
А eHouse - молодцы :) Хорошо сделанные проекты, хороший маркетинг, хороший персонал! Есть чему поучиться :)
Я наверное соглашусь с Константином.
Все привыкли работать по схеме "купил-навернул 30%-продал". И все имели уважение :)
К сожалению или к счастью, эти времена закончились. Кто снял сливки, тот и молодец :) С eHouse все в общем-то понятно - все их компьютерные шопы есть детки одного дистрибьютора и работают с его складов по входящей для него цене. Поэтому и наблюдается картина, когда входные дилерские цены выше, чем цены ИМ. Вот такая вот у нас рыночная ситуация. Представительствам вендоров это, конечно, не нравится, а что делать?! Формально эти шопы независимы, все оформлено корректно по 0.001% + черная таможня способствует, конечно :(
На мой взгляд, плакаться и жаловаться на демпинг не стоит, надо искать новые способы получения прибыли, даже торгуя ниже затрат :) Кстати, это достаточно просто (это касается METRO Cash&Carry и Арбат-Престижа) - почитайте о экономическом законе больших чисел и увидите, что можно давать цены ниже закупочных :)
Мне кажется, сейчас, во всяком случае для компьютерного рынка, настала пора, когда победит тот, кто а) очень хорошо знает свою номенклатуру б) умеет управлять ценами в) чувствует тенденции рынка и умеет правильно их использовать. Ну и маркетинг граммотный, конечно...
А eHouse - молодцы :) Хорошо сделанные проекты, хороший маркетинг, хороший персонал! Есть чему поучиться :)
13/11/2003
2Костя Каширин. Всяк кулик свое болото хвалит.
Я бы искренне удивился, согласись бы ты с моим постом.
Пример с интервентом.ру показателен. В бытность мою продактом в одной достопочтимой конторе мы, дистрибуторы, договаривались по ценам на интересные продукты, чтобы заработать всем. И боролись за клиента сервисом, стабильностью, ну и конечно ценами (не на последнем месте). Почитаешь на сайте у интервента про условия - альтруизм чистой воды - за 1 бакс с заказа работают? А смысл? и кстати, что же стало с сиэйчесом теперь? где он?
2Костя Каширин. Всяк кулик свое болото хвалит.
Я бы искренне удивился, согласись бы ты с моим постом.
Пример с интервентом.ру показателен. В бытность мою продактом в одной достопочтимой конторе мы, дистрибуторы, договаривались по ценам на интересные продукты, чтобы заработать всем. И боролись за клиента сервисом, стабильностью, ну и конечно ценами (не на последнем месте). Почитаешь на сайте у интервента про условия - альтруизм чистой воды - за 1 бакс с заказа работают? А смысл? и кстати, что же стало с сиэйчесом теперь? где он?
14/11/2003
С таким подходом к клиентам - впаривание им битой техники и некондиции (купленной очевидно на вес, как секонд хенд), можно держать сколь угодно низкие цены, конкуренты отдыхают.
- Вы мне привезли неисправную технику. Как насчет заменить?
- Да па-а-ашёл ты... делать экспертизу...
"Хороший персонал" и "отличный маркетинг". От других.
Так можно демпинговать :).
С таким подходом к клиентам - впаривание им битой техники и некондиции (купленной очевидно на вес, как секонд хенд), можно держать сколь угодно низкие цены, конкуренты отдыхают.
- Вы мне привезли неисправную технику. Как насчет заменить?
- Да па-а-ашёл ты... делать экспертизу...
"Хороший персонал" и "отличный маркетинг". От других.
Так можно демпинговать :).
14/11/2003
Константин, у вас явно проблемы с Интернет-магазинами:) Все-то вас они обмануть хотят :)
Наверное, я - счастливая идиотка, но за мои 5 лет активного пользователя ИМ, мне ни разу не привезли битую технику или некондицию. Правда были притензии к сроку доставки, но это по-моему больная мозоль для всех, и даже для офф-лайн бизнеса.
Этим в большей степени сами дистрибьюторы грешат - неоднократно поставляли царапанный, явно б\у товар.
Нет, Константин, тут дело все-таки не в этом, а в другом (см. мой пост выше)
Константин, у вас явно проблемы с Интернет-магазинами:) Все-то вас они обмануть хотят :)
Наверное, я - счастливая идиотка, но за мои 5 лет активного пользователя ИМ, мне ни разу не привезли битую технику или некондицию. Правда были притензии к сроку доставки, но это по-моему больная мозоль для всех, и даже для офф-лайн бизнеса.
Этим в большей степени сами дистрибьюторы грешат - неоднократно поставляли царапанный, явно б\у товар.
Нет, Константин, тут дело все-таки не в этом, а в другом (см. мой пост выше)
14/11/2003
:) Вика, это у ИМ проблемы со мной. Если плохо работают.
Не ставьте с ног на голову - "царю опять народ плохой попался".
И больные мозоли надо срезать, а не терпеть, имхо. А то они разрастутся.
И в данном конкретном случае - я им врежУ где могу. И думаю, все ж им было бы выгоднее в прошлый раз "заменить", чем понты гонять. А так - есть враг на всю жизнь. :) Им это надо было? И кто знает, где мы еще пересечемся, на каких дорожких. Мир-то - он маленький...
:) Вика, это у ИМ проблемы со мной. Если плохо работают.
Не ставьте с ног на голову - "царю опять народ плохой попался".
И больные мозоли надо срезать, а не терпеть, имхо. А то они разрастутся.
И в данном конкретном случае - я им врежУ где могу. И думаю, все ж им было бы выгоднее в прошлый раз "заменить", чем понты гонять. А так - есть враг на всю жизнь. :) Им это надо было? И кто знает, где мы еще пересечемся, на каких дорожких. Мир-то - он маленький...
14/11/2003
Да пример из моей жизни - лениво в тутошник топиках рыться. С прошлого фефраля-марта, кацца.
Привезли сканер от этих негодяев. "К внешнему виду претензий не имею".
Инсталируем - громко шуршит, но не сканирует. Звоним, так мол и так. Старый НР - работает - ваш - ну в какую. Нам бы заменить ба...
Некто Татьяна Бураченкова (у меня все ходы записаны :)) - "товар технически сложный, возврату и замене не подлежит".
"ребяты, я это знаю, я не про "взад" говорю, а про то, что подсунули нерабочий. Это уже "мошенничеством" попахивает".
"Ах так - тогда проводите экспертизу, тогда поменяем".
Ладно... (я вам тогда еще и контракт впаяю с упущенной выгодой... долго, муторно, но дело принципа).
Центр обслуги по-дороге. Приехал, так-и-так. ребята проводите экспертизу.
Да мы проведем, конечно, но давайте мы просто его заменим.
:) Вот тут я, надо сказать, сломался - мне действительно нужен был сканер и срочно. И я забрал новый.
Т.е. ЭТИХ отмазал "сервисный центр". Но осадок остался...
Я, Вика, тут про все приключения пишу :) Тоже в инете покупаю все, кроме того, что мерить надо. От холодильников, до матрасов и книжек.
Вот к кому пока нет претензий - это Болеро (книжки по итальянскому там заказывал) и "Служба 77", пока рядом Ашан не построили. Никаких вопросов.
Со всеми остальными - всегда какое-то приключение.
Ну не знаю, может я слишком вредный, но привык, что "завтра в 18" - это завтра в 18, а не "послезавтра в 10, потому что у нас машина поломалась, и пришлось нанимать чужую, а это дороже, и я должен доплатить" :)
Или "мы тут заблудились, а вы говорили, что от МКАДа 200 м, а мы наездили 10 км по вашим Митищам, но нам не поверят, поэтому не могли бы вы...".
Или "подъем на лифте в % от стоимости" (хорошо, что страховку не навязывают, все ж "высотные работы" :) ).
Поэтому и этот ваш "с хорошим маркетингом" - он точно такой же как все - впаривает, втюхивает, со всем своим совковым ненавязчивым сервисом. Т.ч. не расслабляйтесь. Если Вам до сих пор везло - это не значит, что будет везти всегда. Хотя 90% проблем - это доставка, а с ней то Вы как раз смирились. А я - нет :). Т.ч. следите за новостями.
Да пример из моей жизни - лениво в тутошник топиках рыться. С прошлого фефраля-марта, кацца.
Привезли сканер от этих негодяев. "К внешнему виду претензий не имею".
Инсталируем - громко шуршит, но не сканирует. Звоним, так мол и так. Старый НР - работает - ваш - ну в какую. Нам бы заменить ба...
Некто Татьяна Бураченкова (у меня все ходы записаны :)) - "товар технически сложный, возврату и замене не подлежит".
"ребяты, я это знаю, я не про "взад" говорю, а про то, что подсунули нерабочий. Это уже "мошенничеством" попахивает".
"Ах так - тогда проводите экспертизу, тогда поменяем".
Ладно... (я вам тогда еще и контракт впаяю с упущенной выгодой... долго, муторно, но дело принципа).
Центр обслуги по-дороге. Приехал, так-и-так. ребята проводите экспертизу.
Да мы проведем, конечно, но давайте мы просто его заменим.
:) Вот тут я, надо сказать, сломался - мне действительно нужен был сканер и срочно. И я забрал новый.
Т.е. ЭТИХ отмазал "сервисный центр". Но осадок остался...
Я, Вика, тут про все приключения пишу :) Тоже в инете покупаю все, кроме того, что мерить надо. От холодильников, до матрасов и книжек.
Вот к кому пока нет претензий - это Болеро (книжки по итальянскому там заказывал) и "Служба 77", пока рядом Ашан не построили. Никаких вопросов.
Со всеми остальными - всегда какое-то приключение.
Ну не знаю, может я слишком вредный, но привык, что "завтра в 18" - это завтра в 18, а не "послезавтра в 10, потому что у нас машина поломалась, и пришлось нанимать чужую, а это дороже, и я должен доплатить" :)
Или "мы тут заблудились, а вы говорили, что от МКАДа 200 м, а мы наездили 10 км по вашим Митищам, но нам не поверят, поэтому не могли бы вы...".
Или "подъем на лифте в % от стоимости" (хорошо, что страховку не навязывают, все ж "высотные работы" :) ).
Поэтому и этот ваш "с хорошим маркетингом" - он точно такой же как все - впаривает, втюхивает, со всем своим совковым ненавязчивым сервисом. Т.ч. не расслабляйтесь. Если Вам до сих пор везло - это не значит, что будет везти всегда. Хотя 90% проблем - это доставка, а с ней то Вы как раз смирились. А я - нет :). Т.ч. следите за новостями.
14/11/2003
Я то в основном чужими ИМ занимаюсь. И то, не созданием, а переделками, в смысле "работа над ошибками".
И клиент не всегда хочет резать "по-живому". Т.е. "да-да, вот надо исправить, но попозже". :)
Своих у меня нет ИМ.
Во-первых - муторно это.
Во-вторых - нету у меня сейчас поставщика товара на хороших условиях, что бы маржу можно было приличную выставить.
Так. аутсорсы разные. Это ж не магазины, а так. интернет-разведка и поиск "языков". Поэтому приходится работать только с дорогими товарами, что б комиссионные кормили.
Есть у вас приличный поставщик?
Я то в основном чужими ИМ занимаюсь. И то, не созданием, а переделками, в смысле "работа над ошибками".
И клиент не всегда хочет резать "по-живому". Т.е. "да-да, вот надо исправить, но попозже". :)
Своих у меня нет ИМ.
Во-первых - муторно это.
Во-вторых - нету у меня сейчас поставщика товара на хороших условиях, что бы маржу можно было приличную выставить.
Так. аутсорсы разные. Это ж не магазины, а так. интернет-разведка и поиск "языков". Поэтому приходится работать только с дорогими товарами, что б комиссионные кормили.
Есть у вас приличный поставщик?
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