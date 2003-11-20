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об электронной торговле - для интернет-магазинов и ритейла. портал и сообщество

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Предлагаю партнерство -от меня маркетинг и Offline, от вас - движок и IT



Ссылка на сообщение Павел
20/11/2003

2 Олег Краюшкин.



Ссылка на сообщение Павел
20/11/2003

Сорри. выскочило. Для Олега Краюшкина.

Я вот, Олег, для чего высказался...Дело в том, что Лонгфелло мой очень хороший знакомый. И я работал с ним в течение 1,5 лет. В сентябре мы расстались. И сделали это, как я понимаю, оченьцивилизовано. Теперь я вижу, что человек ищет работу, дык почему бы ему не помочь? Тем более, что я знаю, что работать он будет не плохо, местами, даже очень хорошо. Это знаете, как CV с рекомендацией и без оной. Вот впрочем и все.



Ссылка на сообщение Longfello
20/11/2003

2 Паша

И в мыслях не было работу искать. Ближайшие лет 5 хотя бы.

Еще раз спасибо за хорошие слова.



Ссылка на сообщение bornholio
20/11/2003

ау ну так есть желающие сделать мне еще магазин? торопитесь - тема не раскручена, рынок не охвачен. Куча идей - работать некому...

основное требование простота управления контентом (есть-нет в наличии) ну и специфические штучки.



Ссылка на сообщение Константин
20/11/2003

bornholio, ИМ про европостеры? Товар то дохлый... Не "нераскручен". а уже давно "укручен".

Хотя если САМ ПЕЧАТАЕШЬ, то шансы еще есть. Особенно если на ткани.



Ссылка на сообщение bornholio
21/11/2003

Константин, я в трансе... год занимаюсь темой и тут на тебе...

во-первых, тема не только в постерах, хотя и постеры бывают разные - загляните на allposters.com там и по 100$ должны быть - но ет немного не наша тема пока.

во-вторых, на рынке инет магазинов в этом сегменте абсолютно доминирует www.mirposterov.ru - продают раз в 10-20 больше чем любой другой магазин. Теперь сравните цена там и здесь и поймите что развиваться есть куда.

и в 3-их насчет печати - печать рентабельна при тиражах порядка 1000 экз. Такими тиражами продается 2-3 наименования, так что особого смысла пока нет. Но кое-что печатать готовимся, да и помимо нас в РФ начали кое-где лицензию печатать.



Ссылка на сообщение Константин
21/11/2003

Что тогда у вас так... не схвачено... Нет денег персонал нанять? ("работать некому") :)

Ментальность не учитываете.

Это на Западе 30% больны фетишизмом, как формой психического растройства (оф. данные).

А у меня дочка от всей этой лабуды (картинок "артистов") вылечилась уже в 13,5 лет. У вас покупателя массового нет.

Печатайте сами, на холсте. Заказчик должен быть с деньгами.



Ссылка на сообщение bornholio
21/11/2003

инет магазин как направление только начали поднимать - до этого он скорее для рекламы был. Деньги есть, но компания небольшая и брать человека на магазин не имеет смысла - разве что удаленно. Сейчас нам проще отработать логистику и клонировать магазины по теме - пример MuzPlakat.ru - нам не принадлежит, но дает больше половины продаж в инете.

Насчет 30% фетишистов - посетите Горбушку - может прояснится специфика продаж. Контингент в 10-12 лет покупает дешевую дребедень - календарики по 3 рубля.

Сами на холсте - с чего печатать? где изображения брать? Проще купить готовые постеры - хоть на холсте, хоть на бумаге под холст. Есть компании которые на этом специализируются - но рынок артпостеров и репродукций забит уже очень плотно.



Ссылка на сообщение Константин
21/11/2003

Да Бога ради! Только кому нужен магазин, не способный даже 1-го прокормить (раз его брать смысла нет)?

И при чем тут логистика? Слово модное навернулось?

Да ладно, Ваш бизнес - это Ваш бизнес. Удачи!



Ссылка на сообщение Надежда
29/11/2003

предложения на майл...



Ссылка на сообщение Олег Краюшкин
30/11/2003

Кажется топик зашел в тупик. М-даа



Ссылка на сообщение Real Ist
30/11/2003

Зачем в тупик?

Предлагаю партнерство - от Вас товар на моем или Вашем складе - а от меня все остальное

без исключения

15 процентов сверху обычной цены прелдоплаты за товар - Ваши



Ссылка на сообщение Надежда
01/12/2003

Real Ist, ответ пожалуйста на мой е-майл.

Товар на моей базе,или уже у клиента. Ваши - проценты от оплаты.



Ссылка на сообщение bornholioi
01/12/2003

Константин - магазин нужен для рекламы. Тот оборот что он сейчас делает вполне может отбить 1-2х человек. Кроме того служит сливом для висящих остатков оффлайна. Однако реально судя по продажам конкурентов - ниша существенно больше. Ну да ладно - сейчас мы обслуживаем уже 3 инет магазина + Озон начал продавать постеры. Хотелось бы еще нишу комиксов занять - но здесь норма прибыли существенно ниже.


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