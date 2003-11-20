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20/11/2003
2 Олег Краюшкин.
2 Олег Краюшкин.
20/11/2003
Сорри. выскочило. Для Олега Краюшкина.
Я вот, Олег, для чего высказался...Дело в том, что Лонгфелло мой очень хороший знакомый. И я работал с ним в течение 1,5 лет. В сентябре мы расстались. И сделали это, как я понимаю, оченьцивилизовано. Теперь я вижу, что человек ищет работу, дык почему бы ему не помочь? Тем более, что я знаю, что работать он будет не плохо, местами, даже очень хорошо. Это знаете, как CV с рекомендацией и без оной. Вот впрочем и все.
Сорри. выскочило. Для Олега Краюшкина.
Я вот, Олег, для чего высказался...Дело в том, что Лонгфелло мой очень хороший знакомый. И я работал с ним в течение 1,5 лет. В сентябре мы расстались. И сделали это, как я понимаю, оченьцивилизовано. Теперь я вижу, что человек ищет работу, дык почему бы ему не помочь? Тем более, что я знаю, что работать он будет не плохо, местами, даже очень хорошо. Это знаете, как CV с рекомендацией и без оной. Вот впрочем и все.
21/11/2003
Константин, я в трансе... год занимаюсь темой и тут на тебе...
во-первых, тема не только в постерах, хотя и постеры бывают разные - загляните на allposters.com там и по 100$ должны быть - но ет немного не наша тема пока.
во-вторых, на рынке инет магазинов в этом сегменте абсолютно доминирует www.mirposterov.ru - продают раз в 10-20 больше чем любой другой магазин. Теперь сравните цена там и здесь и поймите что развиваться есть куда.
и в 3-их насчет печати - печать рентабельна при тиражах порядка 1000 экз. Такими тиражами продается 2-3 наименования, так что особого смысла пока нет. Но кое-что печатать готовимся, да и помимо нас в РФ начали кое-где лицензию печатать.
Константин, я в трансе... год занимаюсь темой и тут на тебе...
во-первых, тема не только в постерах, хотя и постеры бывают разные - загляните на allposters.com там и по 100$ должны быть - но ет немного не наша тема пока.
во-вторых, на рынке инет магазинов в этом сегменте абсолютно доминирует www.mirposterov.ru - продают раз в 10-20 больше чем любой другой магазин. Теперь сравните цена там и здесь и поймите что развиваться есть куда.
и в 3-их насчет печати - печать рентабельна при тиражах порядка 1000 экз. Такими тиражами продается 2-3 наименования, так что особого смысла пока нет. Но кое-что печатать готовимся, да и помимо нас в РФ начали кое-где лицензию печатать.
21/11/2003
Что тогда у вас так... не схвачено... Нет денег персонал нанять? ("работать некому") :)
Ментальность не учитываете.
Это на Западе 30% больны фетишизмом, как формой психического растройства (оф. данные).
А у меня дочка от всей этой лабуды (картинок "артистов") вылечилась уже в 13,5 лет. У вас покупателя массового нет.
Печатайте сами, на холсте. Заказчик должен быть с деньгами.
Что тогда у вас так... не схвачено... Нет денег персонал нанять? ("работать некому") :)
Ментальность не учитываете.
Это на Западе 30% больны фетишизмом, как формой психического растройства (оф. данные).
А у меня дочка от всей этой лабуды (картинок "артистов") вылечилась уже в 13,5 лет. У вас покупателя массового нет.
Печатайте сами, на холсте. Заказчик должен быть с деньгами.
21/11/2003
инет магазин как направление только начали поднимать - до этого он скорее для рекламы был. Деньги есть, но компания небольшая и брать человека на магазин не имеет смысла - разве что удаленно. Сейчас нам проще отработать логистику и клонировать магазины по теме - пример MuzPlakat.ru - нам не принадлежит, но дает больше половины продаж в инете.
Насчет 30% фетишистов - посетите Горбушку - может прояснится специфика продаж. Контингент в 10-12 лет покупает дешевую дребедень - календарики по 3 рубля.
Сами на холсте - с чего печатать? где изображения брать? Проще купить готовые постеры - хоть на холсте, хоть на бумаге под холст. Есть компании которые на этом специализируются - но рынок артпостеров и репродукций забит уже очень плотно.
инет магазин как направление только начали поднимать - до этого он скорее для рекламы был. Деньги есть, но компания небольшая и брать человека на магазин не имеет смысла - разве что удаленно. Сейчас нам проще отработать логистику и клонировать магазины по теме - пример MuzPlakat.ru - нам не принадлежит, но дает больше половины продаж в инете.
Насчет 30% фетишистов - посетите Горбушку - может прояснится специфика продаж. Контингент в 10-12 лет покупает дешевую дребедень - календарики по 3 рубля.
Сами на холсте - с чего печатать? где изображения брать? Проще купить готовые постеры - хоть на холсте, хоть на бумаге под холст. Есть компании которые на этом специализируются - но рынок артпостеров и репродукций забит уже очень плотно.
01/12/2003
Константин - магазин нужен для рекламы. Тот оборот что он сейчас делает вполне может отбить 1-2х человек. Кроме того служит сливом для висящих остатков оффлайна. Однако реально судя по продажам конкурентов - ниша существенно больше. Ну да ладно - сейчас мы обслуживаем уже 3 инет магазина + Озон начал продавать постеры. Хотелось бы еще нишу комиксов занять - но здесь норма прибыли существенно ниже.
Константин - магазин нужен для рекламы. Тот оборот что он сейчас делает вполне может отбить 1-2х человек. Кроме того служит сливом для висящих остатков оффлайна. Однако реально судя по продажам конкурентов - ниша существенно больше. Ну да ладно - сейчас мы обслуживаем уже 3 инет магазина + Озон начал продавать постеры. Хотелось бы еще нишу комиксов занять - но здесь норма прибыли существенно ниже.
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