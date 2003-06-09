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Постоянный Покупатель-Миф или Реальность?



Ссылка на сообщение Олег
09/06/2003

Я бы тоже с удовольствием отписался от некоторых новостей - только потому что ненужны они мне. Я им так знаю про эту компанию. Но боюсь обидятся, поэтому приходится хитрить.

А вот вам саксес-стори. Два года назад я купил книги к одном инет-магазине. Хороший магазин - мне понравилось. Покупал всего 2 или 3 раза. Зато с прошлого года жду, когда выйдет еще одна редкая книга (они обещали допечатать тираж еще осенью, но видимо что-то не сложилось). И буду ждать до последнего - просто мне нужна эта книга. А ее больше никто не выпускает и купить в оффлайне тоже возможности нет (нет их просто в продаже).

Вот по-вашему книжный магазин - это розница или нет? Я - постоянный покупатель или нет?

Конечно, когда разницы между магазинами - 2 клика, то удержание постоянных покупателей - трудная задача. Но говорить на этом основании - что их нет, абсолютно неверно. Вы их просто не видите.



Ссылка на сообщение Марк
09/06/2003

Andre: я скорее не беспокоюсь, а интересуюсь результатами рассчетов ;)

Вот если по-Вашему выходит, что ПП - миф, наверное Вы и доказать это можете, хотя бы на примере своего огорода?



Ссылка на сообщение Олег
10/06/2003

Мне тоже интересны подобные расчеты.


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